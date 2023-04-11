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Канселу нравится Тухелю, но «Бавария» не готова его выкупать. Проблема – характер Жоау

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Вернется на прежний уровень?

Увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» – возможность для арендованного у «Ман Сити» Жоау Канселу, у которого не получилось с ходу заблистать в новых условиях. Томас Тухель, в отличие от предшественника, пока настроен к защитнику крайне благосклонно.

Тухель – поклонник Канселу, а Жоау мечтает выиграть ЛЧ с «Баварией». Но будущее португальца все еще туманно

В первой игре при Тухеле Канселу вышел на поле со скамейки, однако уже в следующих двух матчах отыграл по 90 минут. Тренер сразу заявил, что рассчитывает на португальца:

«Я люблю Жоау, мне приходилось играть против него много раз. Он обладает мастерством высочайшего качества, все на уровне – левая нога, правая, проходы. Я более чем счастлив, что он здесь. Он нам понадобится. Убежден, что Жоау способен играть за нас на высоком уровне».

Сам Канселу воодушевлен, в ближайшее время планирует выбить из ЛЧ родной «Ман Сити»: «Победа в Лиге чемпионов – это большая мечта, и я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против».

У мюнхенского клуба в распоряжении есть опция выкупа португальца – 70 миллионов евро. Но в «Баварии» не спешат с ее активацией, отложив окончательное решение на май. По данным Kicker, клуб не хочет выкупать Канселу. Боле того, «Бавария» в ближайшее время даже не планирует вести переговоры о снижении суммы выкупа. 

Один из главных факторов такого поведения мюнхенцев – характер игрока. В последнее время Жоау испытывает частые перепады настроения, когда недополучает игровое время. Это побудило уйти его из «Сити», на это обращали внимание в сборной Португалии и вот теперь в «Баварии».

В 10 играх при Нагельсманне защитник провел только один полный матч, 4 раза начинал со скамейки, а один раз даже не вышел. При этом успел забить гол и отдал 4 голевые.

В прошлом сезоне Жоау вошел в символическую сборную АПЛ, перед этим продлив контракт до 2027-го. В тот момент казалось, что такой внезапный кризис невозможен.

При Тухеле у Канселу есть шанс. Его роль похожа на прошлогоднюю в «Ман Сити»

Канселу ярко ворвался в «Баварию» Нагельсманна, отдав ассист в дебютном матче против «Майнца» в Кубке Германии. Юлиан видел его игроком, создающим ширину в атаке (готов делать это и справа, и слева), который эпизодами может сместиться и к центру. Система с тройкой центральных защитников – фундамент для включений Канселу вдоль боковой. Казалось, что опасными фланговыми передачами португалец дополнительно прокачает позиционную атаку «Баварии». Спустя пару игр в основе Канселу присел на скамейку. Осязаемая точка изменений – перерыв первого матча с «ПСЖ», когда Нагельсманн убрал Жоау и выпустил Альфонсо Дэвиса. Канселу играл средне: навесы совсем не шли, а комбинации низом получались медлительными. В последующих матчах Нагельсманн сохранял прежнюю систему с тройкой ЦЗ и предпочитал на флангах Дэвиса и Комана. Кажется, стоит заострять внимание на их топ-форме, нежели на кризисе Канселу. На короткой дистанции португалец проигрывал конкуренцию.

Нельзя сказать, что при Тухеле Канселу будет железным игроком старта. Против «Дортмунда» начал в запасе, против «Фрайбурга» в Кубке Германии вышел слева на место Дэвиса (ротация), против «Фрайбурга» в Бундеслиге вышел справа (часто играющий там Павар оказался в центре из-за дисквалификации Упамекано). Тухель видит Канселу иначе, чем Нагельсманн. Его концепт больше напоминает использование Канселу в «Ман Сити» до этого сезона. Уже сейчас заметно, что Жоау гораздо чаще смещается в центр. В Кубке почти весь второй тайм провел рядом с Киммихом, задавая темп из центра поля. В чемпионате регулярно менялся с Сане, номинальным правым вингером: если Лерой оставлял фланг, Канселу держался широко, а если Лерой уходил к боковой; Канселу смещался в центр.

Приятное впечатление – переходные фазы после того, как «Бавария» теряет мяч. Канселу в узкой позиции качественно восстанавливает владение. Занятия с Пепом явно не забылись, возвратов в таком стиле за «Сити» было очень много.

Напоминаем хронологию кризиса Канселу: почему ушел из «Сити» и чем недовольны в «Баварии»

До ЧМ-2022 все было хорошо, португалец стабильно играл, но после возвращения из Катара что-то сломалось: лишь два полных матча (против «МЮ» в АПЛ и против «Саутгемптона» в Кубке лиги), в остальных не больше тайма, а последние три Канселу и вовсе провел в запасе.

Канселу не скрывал недовольство. Например, перед игрой с «Вулвз» Жоау не разминался с другими запасными и не сдвинулся со скамейки. Писали, что доходило до ругани с Гвардиолой. Самый острый конфликт случился на тренировке перед матчем с «Арсеналом» в Кубке, когда Жоау узнал о непопадании в состав.

Сам Жоау опровергал эти слухи: «У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем».

Рвение к игре в основе замечали и на ЧМ-2022: Канселу полностью отыграл четыре матча Португалии из пяти – остался в запасе только в 1/8 финала. Как писал Record, Жоау был единственным игроком команды, не отпраздновавшим первый гол швейцарцам. После мяча Гонсалу Рамуша защитник остался сидеть на скамейке, не побежав праздновать с партнерами.

После ЧМ у Гвардиолы появились претензии по форме Канселу. Португалец попросился в аренду, тут и подоспела «Бавария», которая забрала топового защитника бесплатно: «Сити» за нее ничего не получит.

Но слухи о скором возвращении игрока в Англию пошли в Мюнхене уже через месяц.

• Перед ответным матчем с «ПСЖ» авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Канселу недоволен непопаданием в стартовый состав, но претензии ответственным лицам не высказывал. В ответке с парижским клубом Жоау сыграл лишь четыре минуты.

• Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснял, что Канселу не играет, потому что пока не оправдывает ожидания клуба. «В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали. Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – сказал Салихамиджич.

• Нагельсманн тоже не скрывал, что с Канселу есть недопонимания: «Когда он играет – все хорошо, когда не играет – все плохо. Я поговорил с Жоау после одной из тренировок, на которой он проявил себя не очень хорошо – мне понравилась его реакция».

Теперь карьеру Канселу попробует перезагрузить Тухель.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Wagner, IMAGO/Mladen Lackovic, Frank Hoermann / SVEN SIMON

3 комментария

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ladoga1242
Я ауел, когда услышал, что эта "звезда" не праздновала гол своей сборной на ЧМ в матче, в котором эта "звезда" осталась в запасе. Правильно Пеп всё сделал. Гнать его ссаной метлой!
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Остап Бендер
"Канселу нравится Тухелю"
- Кто нравится Канселу?
- Тухелю
- А кто это?
- Сам не знаю, француз какой... Кансел его знает
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Артур Мкртычян
да баварка хочет цену сбить. потому и кидает такие слухи через СМИ. лучше чтобы сити продал его тем, кто больше заплатит.
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