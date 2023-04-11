18 комментариев

Знакомимся с Антониу Силвой.

Год назад капитан сборной Португалии U19 Антониу Силва дебютировал во второй команде «Бенфики», а уже в декабре 2022-го отыграл полный матч с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

«Я узнал о нем в прошлом сезоне, хотя он мало играл за вторую команду «Бенфики» – больше сидел на скамейке, – говорит Sports.ru агент Паулу Барбоза. – Но потом в основе травмировалось два центральных защитника, и он вдруг успешно их заменил.

Силва классно владеет обеими ногами и опекает соперников, а также достаточно быстр для своего роста (187 см). И стабильный! Одинаково хорош в чемпионате, ЛЧ и сборной.

Развитие Антониу – большой сюрприз для всех футбольных обозревателей. Крайне редко центральному защитнику удается так быстро взлететь на высокий уровень.

По умениям он похож на Рубена Диаша из «Ман Сити», но может пойти дальше. За счет уверенности в себе и ментальной устойчивости».

А ведь в 2015-м Силва покидал «Бенфику» из-за психологических проблем.

Мог стать вратарем, восхищался форвардом Жонасом, а в прошлом году выиграл юниорскую ЛЧ

Перед второй игрой с «Брюгге» в 1/8 финала ЛЧ-2022/2023 его спросили: «Почему на поле ты всегда настолько спокоен?» – «Я и в жизни такой – думаю, это у меня от родителей».

Антониу рос в 300 км от «Эштадиу да Луш», что не мешало по примеру отца болеть за «Бенфику» и восхищаться бразильским форвардом Жонасом. При этом одно время Силва хотел играть в воротах, но в итоге стал центральным защитником.

«Он родился в Пенальва-ду-Каштелу, на окраине Визеу и присоединился к «Бенфике» в 11 лет, – говорит Sports.ru журналист Жоэл Аморим, с 2015 года отвечающий на Whoscored.com за российский футбол. – Правда, в Лиссабоне он сильно тосковал и вернулся домой, но через год снова приехал в «Бенфику».

Вариант с временным возвращением к родителям предложила психолог «Бенфики» Ана Виейра, которой Антониу до сих пор благодарен.

В ноябре 2021-го он подписал первый профессиональный контракт и выиграл в том же сезоне юниорскую ЛЧ. На пути к финалу «Бенфика» разгромила «Барсу» с «Баварией».

Через 4 месяца после дебюта в «Бенфике» Силва стал самым молодым игроком Португалии в истории ЧМ

В апреле 2022-го Силва провел два матча за дубль «Бенфики» во второй португальской лиге, где и должен был остаться на сезон-2022/23. Но на летних сборах впечатлил тренера Рогера Шмидта и в отсутствие Вертонгена с Отаменди проник в основу.

«Все получилось очень быстро – он заиграл в стартовом составе, а уже через несколько месяцев попал в сборную, – продолжает Аморим. – Думаю, Шмидт ценит его за высокое качество передач, отбора и умение сковывать нападающих.

Недавно Силва признался: «Никогда не думал, что, будучи ярым болельщиком «Бенфики», поучаствую в завоевании титулов. Я горжусь, что могу прямо на поле помогать любимому клубу».

В этой Лиге чемпионов Антониу выходил в старте во всех восьми матчах – из полевых игроков «Бенфики» больше минут только у левого защитника Гримальдо. В октябрьской игре с «Ювентусом» (4:3) Силва еще и открыл счет после кросса Энцо Фернандеса.

«Недавно Антониу появился в документальном фильме «Фабрика грез», который «Бенфика» выпустила на Amazon, – говорит Sports.ru комментатор Eleven Portugal Томаш да Кунья. – После матча Лиги чемпионов Силву спросили, мечтает ли он поучаствовать в чемпионате мира-2022.

А он ответил: «Мечтаю поучаствовать в следующем матче против «Риу Аве». Это говорит о том, насколько он скромный парень. И ведь скромность не помешала ему стать самым молодым игроком Португалии в истории чемпионатов мира.

Антониу впечатляет хладнокровием и сосредоточенностью. Он редко ошибается, обладает позиционным чутьем, умело выдвигается из линии и атакует соперников.

Антониу выигрывает много единоборств, что очень важно для Шмидта. Также он легко управляется с мячом и инициирует атаки. Они с Отаменди здорово друг друга дополняют, но, конечно, Силва далек от совершенства: скажем, он мог бы прибавить в креативности.

В истории «Бенфики» хватает сильных центральных защитников: Жерману, Умберту Коэлью, Мозер, Рикардо Гомес, Луизао. Силва – их достойный наследник. Думаю, вместе с Бастони и Гвардиолом он входит в число лучших молодых защитников мира.

Но вряд ли он надолго задержится в Лиссабоне».

Силву хотят «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но «Бенфика» готова продать его только за 100 млн

В ноябре 2022-го Силва переподписал контракт с «Бенфикой» и теперь связан с любимым клубом до июля 2027-го. Но очевидно, что он покинет Португалию раньше.

«Антониу еще очень молод и, вероятно, ему стоит поиграть за «Бенфику» еще сезон-другой, – считает Жоэл Аморим. – Его выкупная стоимость – 100 миллионов евро. «Бенфика» утверждает, что отпустит его только за эту сумму.

Португальские СМИ сообщают, что им интересуются «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но, думаю, он легко адаптируется в любом топ-клубе.

Кстати, уверен в нем и экс-защитник «Бенфики» Ян Вертонген, ушедший осенью в «Андерлехт». Недавно он заявил, что Силву ждет блестящее будущее и статус легенды португальского футбола».

«Шмидт в восторге от того, что Антониу действует без суеты и показывает невероятно зрелый футбол для 19 лет, – говорит Sports.ru скаут Угу Моура. – Он играет элегантно и за последний год заметно прибавил в физике.

Напоминает мне Милана Шкриньяра из «Интера». Думаю, будет в топ-3 центральных защитников мира.

У «Бенфики» все в порядке с деньгами, поэтому клуб не спешит расставаться с лидерами. Энцо Фернандеса продали, потому что он сам настаивал на продаже и за него давали много денег.

Этим летом, похоже, отпустят Гонсалу Рамуша. А очередь Силвы, думаю, придет в 2024-м».

Автор Footballtransfers.com Жак Талбо не согласен: «Антониу уже сейчас готов к переезду в топ-лигу. Дух захватывает от его прогресса в последние полгода. «Бенфика» понимает, что после после такого сезона может продать его с максимальной выгодой, поэтому мне кажется, что он уйдет этим летом.

Для «Бенфики» это не станет большой проблемой – летом вернется арендованный «Нантом» 24-летний бразилец Жоао Виктор.

Другое дело, что за Силву потребуют полную сумму, около 100 миллионов евро, и это может отпугнуть потенциальных покупателей, среди которых наиболее решительным сейчас выглядит «Ливерпуль».

«Учитывая его возраст и качество игры в ЛЧ, 100 миллионов – вполне реальная цена, – говорит агент Паулу Барбоза. – Столько могут заплатить «Ман Сити», «МЮ», «Ливерпуль», «Барса» и «Реал». Ведь сейчас есть дефицит хороших центральных защитников».

Экс-защитник «Зенита» Мейра сравнил Силву с Рикарду Карвалью

Осенью 2003-го, когда Антониу Силва родился, экс-защитник «Бенфики» Фернанду Мейра играл за «Штутгарт» в Лиге чемпионов. В 2010-м Мейра выиграл Чемпионат России с «Зенитом», а сейчас работает агентом и тоже восхищается Силвой (клиентом Жорже Мендеша).

«Стиль Антониу напоминает то, как в центре обороны действовал Рикарду Карвалью, – говорит Мейра Sports.ru. – Особенно он впечатлил меня в осенних матчах с «Ювентусом» и «ПСЖ». Уверенно действовал против лучших команд Европы, хотя еще несколько месяцев назад играл в молодежной лиге.

Думаю, ему подошла бы Премьер-лига, хотя игроки такого уровня пригодятся где угодно. Правда, есть два компонента, которые ему нужно улучшать: игра на втором этаже и скорость».

«Да, он не так быстр, – соглашается комментатор Antena1 Луиш Криштовау, – но лидерские качества, чтение игры и обращение с мячом делают его похожим на Пепе, который много лет считался в Португалии эталонным центральным защитником.

Чем меня больше всего удивляет Антониу – по его игре совсем не скажешь, что ему 19».

«Для своего возраста он невероятно сконцентрирован на поле и правильно реагирует на ошибки, – говорит Sports.ru болельщик «Бенфики» Рикарду Солнаду. – Например, в гостевой игре с «ПСЖ» он по-детски ошибся, когда сбил Берната и привез пенальти, но собрался и провел невероятный второй тайм.

Антониу играет примерно как Рафаэль Варан, только еще более собранно. Не верю, что «Бенфика» продаст его этим летом. К тому же на вопрос о трансфере в европейский топ-клуб он недавно ответил, что и так играет в европейском топ-клубе».

В последней игре перед четвертьфиналом ЛЧ «Бенфика» проиграла «Порту» 1:2

Томаш да Кунья: «Антониу провел один из худших матчей за «Бенфику». Во многом из-за его нерасторопности «Бенфика» пропустила на 40-й минуте, но судья отменил гол [из-за грубой игры против вратаря].

Второй мяч «Порту» забил после ошибки Силвы – он проиграл борьбу левому вингеру Галено и оголил зону перед штрафной.

Посмотрим, была ли это разовая неудача или начало кризисного периода для молодого защитника.

В любом случае на игру с «Интером» я смотрю с оптимистом – Силва готов к противостоянию с Лукаку и Джеко, потому что имеет позитивный опыт сдерживания Влаховича».

Рикарду Солнаду: «Силва не виноват в поражении от «Порту». Проблема коллективная и ментальная. «Бенфика» в целом действовала трусливо.

Играть против Лукаку во вторник будет непросто – как и почти все центральные защитники мира, Антониу уступает Ромелу в физике. Но он достаточно резок и силен в предугадывании игровых ситуаций, так что сделает на это ставку и не впадет в ступор от встречи с новым топ-форвардом».

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, Alex Grimm, Martin Rose, Claudio Villa, Kirill Kudryavtsev/Epsilon, Gualter Fatia