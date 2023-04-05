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«Таких сезонов у меня еще не было». Кризисные гранды АПЛ, «Челси» и «Ливерпуль», мешают друг другу

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Нголо Канте Нголо Канте
Юрген Клопп Юрген Клопп
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Кай Хавертц Кай Хавертц
Бруно Сальтор Бруно Сальтор
Футбол Футбол

Отложенная ничья ухудшила шансы на ЛЧ.

«Челси» в первом матче без Грэма Поттера сыграл 0:0 с тоже кризисным «Ливерпулем», где вдобавок болеет Вирджил Ван Дейк, а Мо Салах остался в запасе.

Нули для этой пары – традиция последнего времени.

«Челси» играл острее, но опять подвела реализация. Дух Поттера остается

Одна из главных проблем «Челси» Поттера – ужасная реализация – конечно, никуда не делась и при временном Бруно Сальторе, он пока за главного. Только в первые 12 минут было нелепое касание Кая Хавертца (мог пробить в пустой угол) яркий вынос Ибраима Конате с ленточки и опаснейший прострел Бена Чилуэлла. Красноречивая статистика первого тайма: «Челси» набил 1,17 xG, а «Ливерпуль» только 0,33.

Во второй половине сценарий не поменялся: на 50-й минуте Хавертц даже реализовал выход один на один, но гол отменили – мяч отскочил в сетку от руки немца. Передачу ему, кстати, отдавал только вернувшийся на поле Нголо Канте. Француз проводит только третий домашний матч в этом сезоне, и каждый – с разным тренером.

14 августа – еще Томас Тухель.

1 апреля – еще Грэм Поттер. 

4 апреля – уже Бруно Сальтор.

К концу преимущество «Челси» по атакующим метрикам только выросло – 12:7 по ударам, 2,12 против 0,35 в xG. Проблемы лондонцев видны еще отчетливее, если учитывать прошлый матч с «Астон Виллой», тогда тоже не везло с реализацией. Грустный итог: 4,59 xG за два матча – и ноль голов.

«Челси» и «Ливерпуль» в последний год вообще отказываются забивать друг другу: с 27 февраля 2022-го уже четыре подряд обнуленных матча.

Эту ничью вживую смотрел, например, Фрэнк Лэмпард – он пока без работы после январского увольнения из «Эвертона».

«Ливерпуль» не побеждает четыре матча подряд, до этого было три поражения – от «Борнмута» (0:1), «Реала» (0:1) и «Сити» (1:4). Команда Юргена Клоппа совсем не блещет в атаке: как видно, всего один гол за это время.

У «Челси» 29 голов после 29 туров чемпионата Англии – худший результат клуба за 99 лет. Только дважды в истории команда забивала меньше за такой промежуток, в древности – 23 мяча в сезоне-1921/22 и 16 в сезоне-1923/24.

Сальтор не говорит о проблемах, а вот Клопп их признал

Временный тренер «Челси» доволен: «Мы с Поттером близкие друзья, было тяжело [после его увольнения]. Сложно быть здесь без него, но я стараюсь изо всех сил. Мы создавали моменты. Мы забили, но был офсайд. У парней все начнет получаться – они этого заслуживают. Мы ничего не позволили создать «Ливерпулю». Они давили числом, но я доволен игрой нашей тройки в защите», – сказал Сальтор.

Юрген Клопп признает: «Ливерпуль» сейчас не в порядке. «Я и не думал, что команда, в составе которой было шесть изменений, проведет лучший матч года. Слава богу, таких сезонов у меня еще не было. Я бы уже не был тренером «Ливерпуля» после пары таких».

В борьбе за ЛЧ после матча, отложенного еще с 8-го тура, легче не стало никому: по сути, команды только помешали друг другу воспользоваться запасной игрой.

«Ливерпулю» до зоны ЛЧ 7 очков, а «Челси» – вообще 11.

Аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает шансы «Ливерпуля» на топ-4 в 16%, а у «Челси» они меньше 1% – примерно столько же на первую шестерку. Лондонцы, вероятно, не попадут даже в Лигу конференций.

Дальше у «Ливерпуля» сложнейший матч с «Арсеналом», а у «Челси» – выезд к «Вулверхэмптону», который по-прежнему борется за выживание.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Clive Rose

2 комментария

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Noob Saibot
Француз проводит только третий домашний матч в этом сезоне, и каждый - с разным тренером.
14 августа - еще Томас Тухель.
1 апреля - еще Грэм Поттер.
4 апреля - уже Бруно Сальтор.
8 апреля - Нагельсман
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llolishe
Клопп делает все чтобы этот сезон был последним его как тренера Ливерпуля
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