21 комментарий

В конце сезона встретится с руководством «ПСЖ».

Похоже, нас ждет рестарт сериала про Килиана Мбаппе и «Реал». Француз снова задумался об уходе из «ПСЖ».

В конце сезона Мбаппе встретится с руководством «Парижа». «Реал» готов его подписать, но только бесплатно

Как утверждает As, Мбаппе намерен осуществить мечту (опять?) и все-таки сыграть за «Мадрид». Нападающий хотел бы покинуть «ПСЖ» уже этим летом, но клуб не отпустит его из-за действующего контракта. Француз может уйти бесплатно уже летом 2024-го: у «ПСЖ» есть опция продления еще на год, но это зависит от желания игрока.

А убедить Мбаппе будет непросто: он уже сообщил высокопоставленным сотрудникам «Реала», что хочет перейти бесплатно в 2024 году. Окружение футболиста уверяет: ничто и никто не заставит его передумать или помешать отъезду в «Реал». Мбаппе уже запланировал встречу с руководством «ПСЖ» в конце сезона, там он сообщит о желании переехать в Испанию.

«Мадрид» готов подписать Мбаппе, но только бесплатно – прямых переговоров с «ПСЖ» не будет. Испанский журналист Пако Дельгадо уточняет: «Реал» согласен принять Мбаппе только в том случае, если он публично согласится уйти и даст знак «Мадриду».

«Они разрушили твою мечту детства». В 2022-м казалось, что Мбаппе точно уйдет в «Реал»

В прошлом году все выглядело так, что нет более очевидного сценария, чем переход Мбаппе в «Реал». Например, в середине марта Marca писала, что у Мбаппе не просто согласован, а уже подписан контракт с «Реалом» – причем еще 30 января.

Но после продления с «ПСЖ» французское медиа Get French Football News сформулировало версию, которая может объяснить вообще все: сообщили, что окружение игрока – семья и друзья – намеренно создавали сначала впечатление, что Мбаппе уходит в «Реал», чтобы улучшить предложение «ПСЖ», а когда это удалось – обратными движениями вынудили и «Мадрид» поднять условия.

Уже в 2023-м французский телеканал RMC Sport уточнил инсайд: Мбаппе и «ПСЖ» устно договорились о продлении контракта еще в марте 2022-го. То есть нападающий уже тогда все решил, но ничего не сказал «Реалу».

Мбаппе сообщил эту новость «Реалу» только в мае. Вот его диалог с президентом клуба Флорентино Пересом.

На публике Перес говорил о давлении на футболиста: «Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом. Нет никого, кто был бы выше «Реала».

Сам Килиан тоже высказывался: «Я уважаю «Реал» и Флорентино Переса. Они сделали все для меня и пытались сделать меня очень счастливым, поэтому мне пришлось позвонить ему лично. У нас близкие отношения. Я просто решил для себя. Считаю, что принял лучшее решение».

Казалось, что отношения Мбаппе с «Реалом» надолго испорчены, но теперь все не так очевидно.

Фото: globallookpress.com/MAGO/www.imago-images.de