21 комментарий

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Сериал про Мбаппе и «Реал» возвращается. Килиан хочет уйти бесплатно уже в 2024-м

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В конце сезона встретится с руководством «ПСЖ».

Похоже, нас ждет рестарт сериала про Килиана Мбаппе и «Реал». Француз снова задумался об уходе из «ПСЖ».

В конце сезона Мбаппе встретится с руководством «Парижа». «Реал» готов его подписать, но только бесплатно

Как утверждает As, Мбаппе намерен осуществить мечту (опять?) и все-таки сыграть за «Мадрид». Нападающий хотел бы покинуть «ПСЖ» уже этим летом, но клуб не отпустит его из-за действующего контракта. Француз может уйти бесплатно уже летом 2024-го: у «ПСЖ» есть опция продления еще на год, но это зависит от желания игрока.

А убедить Мбаппе будет непросто: он уже сообщил высокопоставленным сотрудникам «Реала», что хочет перейти бесплатно в 2024 году. Окружение футболиста уверяет: ничто и никто не заставит его передумать или помешать отъезду в «Реал». Мбаппе уже запланировал встречу с руководством «ПСЖ» в конце сезона, там он сообщит о желании переехать в Испанию.

«Мадрид» готов подписать Мбаппе, но только бесплатно – прямых переговоров с «ПСЖ» не будет. Испанский журналист Пако Дельгадо уточняет: «Реал» согласен принять Мбаппе только в том случае, если он публично согласится уйти и даст знак «Мадриду».

«Они разрушили твою мечту детства». В 2022-м казалось, что Мбаппе точно уйдет в «Реал»

В прошлом году все выглядело так, что нет более очевидного сценария, чем переход Мбаппе в «Реал». Например, в середине марта Marca писала, что у Мбаппе не просто согласован, а уже подписан контракт с «Реалом» – причем еще 30 января.

Но после продления с «ПСЖ» французское медиа Get French Football News сформулировало версию, которая может объяснить вообще все: сообщили, что окружение игрока – семья и друзья – намеренно создавали сначала впечатление, что Мбаппе уходит в «Реал», чтобы улучшить предложение «ПСЖ», а когда это удалось – обратными движениями вынудили и «Мадрид» поднять условия.

Уже в 2023-м французский телеканал RMC Sport уточнил инсайд: Мбаппе и «ПСЖ» устно договорились о продлении контракта еще в марте 2022-го. То есть нападающий уже тогда все решил, но ничего не сказал «Реалу».

Мбаппе сообщил эту новость «Реалу» только в мае. Вот его диалог с президентом клуба Флорентино Пересом.

На публике Перес говорил о давлении на футболиста: «Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом. Нет никого, кто был бы выше «Реала».

Сам Килиан тоже высказывался: «Я уважаю «Реал» и Флорентино Переса. Они сделали все для меня и пытались сделать меня очень счастливым, поэтому мне пришлось позвонить ему лично. У нас близкие отношения. Я просто решил для себя. Считаю, что принял лучшее решение».

Казалось, что отношения Мбаппе с «Реалом» надолго испорчены, но теперь все не так очевидно.

Мбаппе – 24-летний капитан сборной. Вровень с Месси, но позже Роналду, Неймара и даже Рэмзи

Фото: globallookpress.com/MAGO/www.imago-images.de

21 комментарий

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Алексей Матыгин
предатели не нужны,отказал сиди в ПСЖ
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Никола Тесла
Сначала надо расстроиться еще разок в ЛЧ.
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Ummash
2024 м году Серепашка станет игроко Реала
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perdinator
Гризманн покусал
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прощай Роналду
Ответ Real_v_dushe
Отношений никаких нет и Мбаппе не перейдёт в Реал. Эти слухи для давления на ПСЖ, чтобы тот убрал из своего состава алчного арга с покеристом.
В итоге алчный аргентинец переходит в Барселону и срасно надругивается над твоим реалом играя за тарелку супа)))
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alex savca
Кто режиссёр на сей раз?
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Raul14
Зачем нам токсичная черепашка, когда у нас есть топарь Вини?))
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-2
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Николай Андреевич
Ответ Detsch Raumdeuter
Когда-то в 2028: Мбаппе: «Я всё еще оставляю желание перейти в клуб моего детства»
Ахмат?)
+3
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дамьен
Они разрушили твою мечту детства - купаться в мешках с деньгами.
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-1
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FNT
Смешная "сага". Мбаппе и журналисты от нее выигрывают финансово - первому будет контракт на 50 млн в месяц и половину Катара, вторым миллиард кликов. А в Реале, думаю, уже даже никто внимания не обращает на эти заходы, просто делают свою работу с другими футболистами и все.
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Asad Nizamov
Да блин, из за этого теперь Хвичу, Осимхена не возьмём этим летом. Идиот ты нам в этом сезоне был нужен
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Badinoko
А теперь представим Эль-Классико с Месси в Барсе и Мбаппе в Реале, было бы странно наблюдать, но интересно!
+2
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Detsch Raumdeuter
Когда-то в 2028:
Мбаппе: «Я всё еще оставляю желание перейти в клуб моего детства»
+6
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Roman Betenya
А надо ли?
+1
-1
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nepekamu noJle
Ответ Real_v_dushe
Отношений никаких нет и Мбаппе не перейдёт в Реал. Эти слухи для давления на ПСЖ, чтобы тот убрал из своего состава алчного арга с покеристом.
Согласен, кликбэйтная статья
+1
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Гриша Перельман
Ему полюбому надо оттуда валить, сколько можно? и если это реально его мечта - то лучший вариант для него Реал
+1
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Гриша Перельман
Ответ Real_v_dushe
Отношений никаких нет и Мбаппе не перейдёт в Реал. Эти слухи для давления на ПСЖ, чтобы тот убрал из своего состава алчного арга с покеристом.
Алчный арг и покериииист))))) *смех Мартиросяна*
+4
-7
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Артём Толоконников
Не дай бог
+1
-1
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RMFC12
Псж киллера наймет скорее чем отпустит его он их вещь
+8
-2
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Виталий
Этой саге нет конца
+1
-1
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Real_v_dushe
Отношений никаких нет и Мбаппе не перейдёт в Реал. Эти слухи для давления на ПСЖ, чтобы тот убрал из своего состава алчного арга с покеристом.
+17
-9
+8
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