20 комментариев

О духе времени
Блог

Рой Ходжсон вернулся! Во второй раз выдернули с пенсии – в 75 будет спасать «Пэлас» от вылета

Патрик Виейра Патрик Виейра
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Дэвид Мойес Дэвид Мойес
Рой Ходжсон Рой Ходжсон
Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Харри Реднапп Харри Реднапп
Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
Бобби Робсон Бобби Робсон
Нил Уорнок Нил Уорнок
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Арсен Венгер Арсен Венгер
Дик Адвокат Дик Адвокат
Футбол Футбол

Прошлым летом 59-летний Дэвид Мойес сильно удивился, когда ему сказали, что теперь он  самый возрастной тренер Премьер-лигb: «Не знал. Срочно нужно, чтобы кто-то вернул Роя Ходжсона. Или Тони Пулиса. Или Харри Реднаппа. Не могу поверить. Я же не настолько стар!»

Мойеса услышали – как минимум до конца сезона он больше не самый пожилой тренер в АПЛ. 75-летний Рой Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас».

У «Пэлас» ни одной победы в 2023 году. Клуб готов на откат назад (возвращение Ходжсона) ради места в АПЛ

В середине марта «Кристал Пэлас» расстался с Патриком Виейра. Француз ушел после 12-матчевой серии без побед и оставил команду в трех очках от зоны вылета. После этого «Пэлас» еще влетел «Арсеналу» 1:4, там обязанности временно исполнял тренер молодежки Пэдди Маккарти (теперь он вошел в штаб Ходжсона). Последний раз «Пэлас» побеждал еще в декабре 2022-го.

«С огромным сожалением приняли это сложное решение, – сказал об увольнении Виейра владелец клуба Стив Пэриш. – Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ».

Такие результаты сильно контрастировали с прошлым сезоном, когда Виейра успешно пересобрал команду после эпохи того же Ходжсона, поставив ей более зрелищную игру. И главное – улучшил результаты: при Виейра «Пэлас» занял 12-е место и вышел в полуфинал Кубка Англии. Причем команда недобрала много очков, при удачном раскладе имея шансы даже на еврокубки.

Сейчас «Пэлас» тоже идет 12-м, но команду уже рассматривают как серьезного претендента на вылет (от 20-го места всего 4). Во втором сезоне качество игры заметно упало: клуб так и не нашел замену вернувшемуся в «Челси» Конору Галлахеру, а привычный лидер Уилфрид Заа проводит один из худших сезонов.

Время для изменений выбрано наилучшее – пауза на игры сборных, за время которой у нового тренера будет возможность что-то исправить. Правда, возвращение Ходжсона выглядит как временный откат назад.

До Виейра Ходжсон успешно удерживал клуб в безопасности от вылета, но эта стабильность становилась все более регрессирующей. Четыре года его работы выглядели так: 11-е место, 12-е и затем дважды 14-е. Обстановка в «Пэлас» все больше напоминала застой. Самый пожилой главный тренер, два сезона подряд самая возрастная команда в Премьер-лиге (средний стартовый состав в районе 30 лет), очень прагматичный стиль игры. 

При этом возрастной состав предполагал увесистый зарплатный фонд. В последнем сезоне при Ходжсоне «Пэлас» занимал 7-е место по расходам на зарплаты, то есть расположился сразу за большой шестеркой. При Виейра «Пэлас» откатился как по зарплатам (10-е место), так и по среднему возрасту (26,5 лет).

Но сейчас, видимо, руководству «Пэлас» не до долгосрочного развития – остаться бы в АПЛ. А Рой Ходжсон один из самых проверенных временем спасателей.

В календаре у «Пэлас» остались в основном матчи с прямыми конкурентами: «Лестером», «Лидсом», «Саутгемптоном», «Эвертоном», «Вулвз», «Вест Хэмом», «Борнмутом», «Форестом». Из верхней части таблицы команду Ходжсона ждут только выезды к «Тоттенхэму» и «Фулхэму».

Ходжсона выдергивают с пенсии уже во второй раз. «Уотфорду» тренер-спасатель не помог

После ухода из «Кристал Пэлас» в 2021-м Ходжсон объявил о завершении 45-летней тренерской карьеры: он начал самостоятельно тренировать еще в 1976-м, возглавив шведский «Хальмстад» и дважды сделав из аутсайдера чемпиона.

Долго без футбола англичанин не просидел: зимой 2022-го «Уотфорд» призвал 74-летнего Ходжсона на замену 70-летнему Клаудио Раньери. Ходжсон стал уже третьим тренером команды по ходу того сезона. Задача у него была непростая – вытащить «Уотфорд» из зоны вылета, а клуб тогда шел предпоследним в таблице (правда, при двух матчах в запасе).

Опыт Ходжсона не помог – по завершении сезона тренер впервые в карьере вылетел из АПЛ.

Ходжсон – самый возрастной тренер в истории АПЛ. Обходит Робсона, Фергюсона, Раньери, Хиддинка и Венгера

Ходжсону не обязательно возвращаться, чтобы удерживать звание самого пожилого тренера в АПЛ. В мае 2022-го он руководил «Уотфордом» в матче против «Челси» в возрасте 74 лет и 286 дней.

Остальные конкуренты остались далеко позади:

 

Уже в апреле Ходжсон станет первым 75-летним тренером в истории Премьер-лиги. Останется еще одна амбиция – уйти на пенсию не вылетевшим из АПЛ.

Не задумывались, почему в «Кристал Пэлас» много темнокожих игроков? Все дело в месте, где базируется клуб

Фото: globallookpress.com/Simon Bellis, James Wilson, /Simon Traylen

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Виейра избавился от старичков африканцев Роя, но набрал других
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Ответ Batt Monner
Еще бы в Вест Хэм Биг Сэма, в Лестер Уорнока, в Борнмут Пулиса
Хоть немного добавить олдскульности этой газированной донельзя нынешней пепсикольной АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
Что-то недавние звезды не особо впечатляют как тренеры. Что Анри, что Гаттузо, что Лэмпард, что Виейра - те еще физруки оказались, разной степени тухлости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Ответ Evgeny Trifonov
Английская тренерская школа конечно шапито. В самой лучшей лиге мира с таким бюджетом как у Пэлас берут старпёра физрука , что в голове у владельцев?
А кого брать, чтобы спастись от вылета? Мега тонкого тренера из Испании, который будет полсезона ставить свой футбол? Рой свой на Селхерст, его все знают и он все знает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Седесим Куиндесимов
надеюсь "орлы" вылетят, хоть и верится в это с трудом

надоели в апл, пора покорять шип (надолго, надеюсь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Английская тренерская школа конечно шапито. В самой лучшей лиге мира с таким бюджетом как у Пэлас берут старпёра физрука , что в голове у владельцев?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vals
Здоровья, дед!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLiriKK
Состав у «Пэласа»-то вполне себе крепкий, так что задачу, тем более с опытом Ходжсона, смело можно решать! В конце-концов, если сравнивать с соседями по зоне вылета, куда как более слабый «Саутгемптон» выдавал ещё совсем недавно боевой матч против «Тоттенхэма», а Виейра бил месячные рекорды со знаком «минус» - вот и о роли главного тренера в коллективе. Поправят «голову» - остальное придет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Желаю удачи этому дедуле будет явно лучше Вийера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Ответ Тиджани Бабангида
Должен выполнить задачу. «Кристал Пэлас» не выглядит аутсайдером ни по составу ни по игре. Таблица в этом сезоне,конечно,выглядит максимально конкурентно,но Ходжсон должен прийти к юбилею с хорошим настроением
Виейра выперли за матчи против команд топ-10, а сейчас подряд пойдет вторая десятка. Конечно, не вылетят, если только там внутри команды не пошли проблемы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SPRKT
пффф... там луческу в ниццу сватают - вот у какого дедушки жизнь насыщенная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ADiPin
https://www.meme-arsenal.com/memes/f947d8c979aa8e83d0353350c070fc80.jpg
удачи мему человеку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dionyc
В будующем он должен быть почётным президентом Кристал Пэлас!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0mk4
Ответ Тиджани Бабангида
Должен выполнить задачу. «Кристал Пэлас» не выглядит аутсайдером ни по составу ни по игре. Таблица в этом сезоне,конечно,выглядит максимально конкурентно,но Ходжсон должен прийти к юбилею с хорошим настроением
Как раз по игре выглядит - безыдейный автобус, по крайней мере в тех матчах, что видел (МС, Брайтон, Арсенал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Не дают деду отдохнуть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
автор статьи ну можно было хотя бы турнирную таблицу показать АПЛ? где находится Кристал Пэлэс, выложить их календарь и т.д.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Еще бы в Вест Хэм Биг Сэма, в Лестер Уорнока, в Борнмут Пулиса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щелкунчик
У него все получится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Батя в здании!
Но в этой новости меня больше удивляет то, что кто-то до сих пор нанимает Виейра тренером.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Должен выполнить задачу. «Кристал Пэлас» не выглядит аутсайдером ни по составу ни по игре. Таблица в этом сезоне,конечно,выглядит максимально конкурентно,но Ходжсон должен прийти к юбилею с хорошим настроением
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий