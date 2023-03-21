20 комментариев

Прошлым летом 59-летний Дэвид Мойес сильно удивился, когда ему сказали, что теперь он самый возрастной тренер Премьер-лигb: «Не знал. Срочно нужно, чтобы кто-то вернул Роя Ходжсона. Или Тони Пулиса. Или Харри Реднаппа. Не могу поверить. Я же не настолько стар!»

Мойеса услышали – как минимум до конца сезона он больше не самый пожилой тренер в АПЛ. 75-летний Рой Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас».

У «Пэлас» ни одной победы в 2023 году. Клуб готов на откат назад (возвращение Ходжсона) ради места в АПЛ

В середине марта «Кристал Пэлас» расстался с Патриком Виейра. Француз ушел после 12-матчевой серии без побед и оставил команду в трех очках от зоны вылета. После этого «Пэлас» еще влетел «Арсеналу» 1:4, там обязанности временно исполнял тренер молодежки Пэдди Маккарти (теперь он вошел в штаб Ходжсона). Последний раз «Пэлас» побеждал еще в декабре 2022-го.

«С огромным сожалением приняли это сложное решение, – сказал об увольнении Виейра владелец клуба Стив Пэриш. – Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ».

Такие результаты сильно контрастировали с прошлым сезоном, когда Виейра успешно пересобрал команду после эпохи того же Ходжсона, поставив ей более зрелищную игру. И главное – улучшил результаты: при Виейра «Пэлас» занял 12-е место и вышел в полуфинал Кубка Англии. Причем команда недобрала много очков, при удачном раскладе имея шансы даже на еврокубки.

Сейчас «Пэлас» тоже идет 12-м, но команду уже рассматривают как серьезного претендента на вылет (от 20-го места всего 4). Во втором сезоне качество игры заметно упало: клуб так и не нашел замену вернувшемуся в «Челси» Конору Галлахеру, а привычный лидер Уилфрид Заа проводит один из худших сезонов.

Время для изменений выбрано наилучшее – пауза на игры сборных, за время которой у нового тренера будет возможность что-то исправить. Правда, возвращение Ходжсона выглядит как временный откат назад.

До Виейра Ходжсон успешно удерживал клуб в безопасности от вылета, но эта стабильность становилась все более регрессирующей. Четыре года его работы выглядели так: 11-е место, 12-е и затем дважды 14-е. Обстановка в «Пэлас» все больше напоминала застой. Самый пожилой главный тренер, два сезона подряд самая возрастная команда в Премьер-лиге (средний стартовый состав в районе 30 лет), очень прагматичный стиль игры.

При этом возрастной состав предполагал увесистый зарплатный фонд. В последнем сезоне при Ходжсоне «Пэлас» занимал 7-е место по расходам на зарплаты, то есть расположился сразу за большой шестеркой. При Виейра «Пэлас» откатился как по зарплатам (10-е место), так и по среднему возрасту (26,5 лет).

Но сейчас, видимо, руководству «Пэлас» не до долгосрочного развития – остаться бы в АПЛ. А Рой Ходжсон один из самых проверенных временем спасателей.

В календаре у «Пэлас» остались в основном матчи с прямыми конкурентами: «Лестером», «Лидсом», «Саутгемптоном», «Эвертоном», «Вулвз», «Вест Хэмом», «Борнмутом», «Форестом». Из верхней части таблицы команду Ходжсона ждут только выезды к «Тоттенхэму» и «Фулхэму».

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После ухода из «Кристал Пэлас» в 2021-м Ходжсон объявил о завершении 45-летней тренерской карьеры: он начал самостоятельно тренировать еще в 1976-м, возглавив шведский «Хальмстад» и дважды сделав из аутсайдера чемпиона.

Долго без футбола англичанин не просидел: зимой 2022-го «Уотфорд» призвал 74-летнего Ходжсона на замену 70-летнему Клаудио Раньери. Ходжсон стал уже третьим тренером команды по ходу того сезона. Задача у него была непростая – вытащить «Уотфорд» из зоны вылета, а клуб тогда шел предпоследним в таблице (правда, при двух матчах в запасе).

Опыт Ходжсона не помог – по завершении сезона тренер впервые в карьере вылетел из АПЛ.

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Ходжсону не обязательно возвращаться, чтобы удерживать звание самого пожилого тренера в АПЛ. В мае 2022-го он руководил «Уотфордом» в матче против «Челси» в возрасте 74 лет и 286 дней.

Остальные конкуренты остались далеко позади:

Уже в апреле Ходжсон станет первым 75-летним тренером в истории Премьер-лиги. Останется еще одна амбиция – уйти на пенсию не вылетевшим из АПЛ.

Фото: globallookpress.com/Simon Bellis, James Wilson, /Simon Traylen