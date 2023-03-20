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«Их поимели, они должны молчать». Римское дерби полыхнуло на 5 удалений

Рожер Ибанес Рожер Ибанес
Педро Педро
Давиде Масса
Маттиа Дзакканьи Маттиа Дзакканьи
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
серия А Италия серия А Италия
Лацио Лацио
Адам Марушич Адам Марушич
Брайан Кристанте Брайан Кристанте
Рома Рома
Луис Альберто Луис Альберто
Клаудио Лотито Клаудио Лотито
Футбол Футбол

Жозе поругался с боссом «Лацио» даже при дисквалификации.

Римское дерби превратило газон в лаву. И дело даже не в голах и моментах  – просто зафиксируем, что «Лацио» победил 1:0. Было три удаления на поле, еще пара вне, плюс несколько ярких цитат после.

Арбитр удалял и во время игры, и уже после. Красные летели даже персоналу

«Рома» осталась в меньшинстве уже на 32-й минуте. Рожер Ибанес получил вторую желтую карточку: плохо обработал мяч и срубил Сергея Милинковича-Савича. До этого он сбил на желтую Андерсона.

В конце тайма стало совсем жарко: Педро спровоцировал конфликт между скамейками. Опытный испанец разозлил кого-то из персонала «Ромы», там тут же вскипели, а потом прибежали и запасные игроки «Лацио». В итоге судья Давиде Масса дал по красной карточке тренерам «Ромы».

Во втором тайме Маттиа Дзакканьи технично закатил мяч в дальний угол, а в конце выдали еще два удаления. Уже после финального свистка по красной карточке получили Адам Марушич («Лацио») и Брайан Кристанте («Рома»).

Итого: пять красных (в сумме с персоналом), восемь желтых (по четыре на команду) и только один гол.

Шум после игры: Жозе поругался с президентом «Лацио», а Альберто грубо отшил «Рому»

Эмоции только грелись.

Жозе Моуринью отбывал дисквалификацию, но это не помешало ему сцепиться на словах с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. После матча португалец пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

А когда вышел, обратил внимание на конфликт Джанлуки Манчини с Луисом Альберто. Защитник «Лацио» Алессио Романьоли и босс клуба Клаудио Лотито тоже находились рядом: пытались успокоить футболистов.

«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.

«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Клаудио.

Луис Альберто, победитель, формулировал жестко.

Наверняка конфликт его только раззадорил: «Когда перед игрой много говоришь, а потом проигрываешь, остается только молчать. Они слишком много говорили перед матчем. Они всегда много разговаривают перед дерби, но в этот раз их поимели, поэтому они должны молчать. Все просто. «Рома» не играла в футбол в дерби. Они вышли болтать и провоцировать.

«Лацио» был намного лучше. Мы играли и добились результата, которого хотели», – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

***

«Лацио» благодаря победе поднялся на второе место – благодаря поражению «Интера» от «Ювентуса». «Рома» осталась пятой.

Лацио – Рома 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 65 Дзакканьи.
ЛациоПроведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Канчельери, 81), Педро (Башич, 89).
РомаРуй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Матич, 67), Кристанте, Пеллегрини (Сольбаккен, 84), Залевски, Дибала (Льоренте, 46; Эль-Шаарави, 78), Белотти (Абрахам, 67).
Предупреждения:
Рожер (8), Луис Альберто (25), Романьоли (59), Кристанте (71), Манчини (80), Канчельери (89), Башич (90).
Удаления:
Рожер (32), Марушич (90), Кристанте (90).

Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали?

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

5 комментариев

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Ashley Young
Ответ slatar99
Согласитесь, забавно, что когда Рома прошлой весной отгрузила Лацио три мяча за тайм (итого по матчу 3:0), никто из джаллоросси подобных комментариев про «поимели» после матча не отпускал. Хотя та ситуация по смыслу куда ближе подходит к значению этого слова) Что сказать: менталитет маленького клуба и такого же маленького игрока прямо-таки рвутся наружу.
Дело не в менталитете.
Просто дерби вышло эмоциональным,а на эмоциях чего только не скажешь.
Понятно что матч был непростой,но при этом крайне важный,отсюда и эмоции.
Понятно что никто никого не имел,но сцепились ребята крепко,отсюда и подобные высказывания.
+3
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Burel
чувствую, Рома станет 6й, а персоглоры толмача опять будут лепетать, что слабый состав, и он выжал максимум😂
0
-1
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ZamoRano
Ответ slatar99
Согласитесь, забавно, что когда Рома прошлой весной отгрузила Лацио три мяча за тайм (итого по матчу 3:0), никто из джаллоросси подобных комментариев про «поимели» после матча не отпускал. Хотя та ситуация по смыслу куда ближе подходит к значению этого слова) Что сказать: менталитет маленького клуба и такого же маленького игрока прямо-таки рвутся наружу.
Дааа, только у больших клубов главные легенды плюют исподтишка в спину....
+2
-3
-1
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slatar99
Согласитесь, забавно, что когда Рома прошлой весной отгрузила Лацио три мяча за тайм (итого по матчу 3:0), никто из джаллоросси подобных комментариев про «поимели» после матча не отпускал. Хотя та ситуация по смыслу куда ближе подходит к значению этого слова)

Что сказать: менталитет маленького клуба и такого же маленького игрока прямо-таки рвутся наружу.
+9
-6
+3
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Ну я не знаю, как-то иначе перепишите текст, а пока что тройка за сочинение.

Выходит, что Моур встретил Лотито и Карлоса Альберто. С Лотито обменялись словесными тычками. А Карлос Альберто на правах победителя жёстко выразился в адрес Моуриньо...

Смотрите после рекламы...

В интервью DAZN.

Это реально грёбаный стыд
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