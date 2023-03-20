Жозе поругался с боссом «Лацио» даже при дисквалификации.

Римское дерби превратило газон в лаву. И дело даже не в голах и моментах – просто зафиксируем, что «Лацио» победил 1:0. Было три удаления на поле, еще пара вне, плюс несколько ярких цитат после.

Арбитр удалял и во время игры, и уже после. Красные летели даже персоналу

«Рома» осталась в меньшинстве уже на 32-й минуте. Рожер Ибанес получил вторую желтую карточку: плохо обработал мяч и срубил Сергея Милинковича-Савича. До этого он сбил на желтую Андерсона.

В конце тайма стало совсем жарко: Педро спровоцировал конфликт между скамейками. Опытный испанец разозлил кого-то из персонала «Ромы», там тут же вскипели, а потом прибежали и запасные игроки «Лацио». В итоге судья Давиде Масса дал по красной карточке тренерам «Ромы».

Во втором тайме Маттиа Дзакканьи технично закатил мяч в дальний угол, а в конце выдали еще два удаления. Уже после финального свистка по красной карточке получили Адам Марушич («Лацио») и Брайан Кристанте («Рома»).

Итого: пять красных (в сумме с персоналом), восемь желтых (по четыре на команду) и только один гол.

Шум после игры: Жозе поругался с президентом «Лацио», а Альберто грубо отшил «Рому»

Эмоции только грелись.

Жозе Моуринью отбывал дисквалификацию, но это не помешало ему сцепиться на словах с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. После матча португалец пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

А когда вышел, обратил внимание на конфликт Джанлуки Манчини с Луисом Альберто. Защитник «Лацио» Алессио Романьоли и босс клуба Клаудио Лотито тоже находились рядом: пытались успокоить футболистов.

«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.

«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже дисквалифицирован, тебе здесь не место» , – ответил Клаудио.

Луис Альберто, победитель, формулировал жестко.

Наверняка конфликт его только раззадорил: «Когда перед игрой много говоришь, а потом проигрываешь, остается только молчать. Они слишком много говорили перед матчем. Они всегда много разговаривают перед дерби, но в этот раз их поимели, поэтому они должны молчать . Все просто. «Рома» не играла в футбол в дерби. Они вышли болтать и провоцировать.

«Лацио» был намного лучше. Мы играли и добились результата, которого хотели», – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

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«Лацио» благодаря победе поднялся на второе место – благодаря поражению «Интера» от «Ювентуса». «Рома» осталась пятой.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria