19 комментариев

На глазах Ким Кардашьян и ультрас, которые злятся на Месси.

«Ренн» – главная заноза «ПСЖ» в этом сезоне. Команда Кристофа Гальтье вновь им проиграла – на этот раз 0:2 с голом воспитанника.

У «ПСЖ» только 4 поражения в Лиге 1 – и половина от «Ренна»

В конце первого тайма победный мяч забил Карл Токо-Экамби: получил длинную передачу от Бенжамена Бурижо и пробил в левый угол.

А в начале второго «Ренн» Лесли Угошукву ворвался в штрафную и прострелил на Арно Калимуэндо, он переправил в ворота. Нестрашно, если вы не знаете эти фамилии, но вот вам деталь: Калимуэндо – воспитанник парижан, он дебютировал за основу еще в 2020-м (сейчас ему 21), но теперь гоняет по арендам. Вот так удачно.

«Ренн» стал самым неудобным соперником для «Парижа»: в последних семи матчах «ПСЖ» выиграл всего дважды . А в этом сезоне два поражения, в первом круге «Ренн» победил 1:0. Это ровно половина проигранных матчей за сезон Лиги 1, еще по разу получали от «Монако» и «Ланса» (по 1:3).

Вокруг матча любопытно: приехала Кардашьян, на Месси (нет голов 3 матча) злятся фанаты

«ПСЖ» проиграл на глазах у Ким Кардашьян, она продолжает футбольный тур по Европе. После матча «Арсенал» – «Спортинг» заскочила на «Парк де Пренс». Раньше ее уже замечали в ретро-майке «ПСЖ».

Атмосферу на трибунах стоит обсудить не только поэтому. Ультрас «ПСЖ» устроили акцию против Лео Месси – они недовольны его игрой и уверены, что нападающий использует клуб, как площадку для подготовки к выступлениям за сборную. Во время объявления составов болельщики освистали фамилию аргентинца.

А еще Месси не продлевает контракт – наверняка это тоже злит. Вот детали ситуации.

Зато Килиан Мбаппе получает только любовь: диктор представил его как лучшего нападающего в истории «ПСЖ». Фанаты встретили француза аплодисментами.

Ни один, ни другой не забили. У Месси серия из трех матчей без голов, до этого не забил «Баварии» (0:2) в ЛЧ и «Бресту» (2:1) в Лиге 1. Предыдущий раз такое случалось с Лео в конце лета-начале осени 2022-го: не забивал пять игр подряд. Многие связывали это с плавным разгоном к чемпионату мира и желанию выйти на пик позже.

Кроме контракта, медиа писали, что Лео ушел с тренировки из-за конфликта с Кристофом Гальтье – но главный тренер все опроверг: «Он почувствовал дискомфорт в аддукторе [это приводящая мышца]. На следующий день остался на процедурах, а потом смог принять участие в двух последних тренировках. Между нами ничего не было».

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Несмотря на проблемы с «Ренном», «ПСЖ» по-прежнему вне конкуренции в Лиге 1: второй «Ланс» отстает на девять очков. У «Марселя» минус 10, но еще матч в запасе. Сам «Ренн» пока пятый.

Конкуренции, конечно же, не видно.

Фото: Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes