19 комментариев

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«ПСЖ» проиграл «Ренну» 2-й раз за сезон. Главная проблема суперзвезд

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Ким Кардашьян
Футбол Футбол

На глазах Ким Кардашьян и ультрас, которые злятся на Месси.

«Ренн» – главная заноза «ПСЖ» в этом сезоне. Команда Кристофа Гальтье вновь им проиграла – на этот раз 0:2 с голом воспитанника.

У «ПСЖ» только 4 поражения в Лиге 1 – и половина от «Ренна»

В конце первого тайма победный мяч забил Карл Токо-Экамби: получил длинную передачу от Бенжамена Бурижо и пробил в левый угол.

А в начале второго «Ренн» Лесли Угошукву ворвался в штрафную и прострелил на Арно Калимуэндо, он переправил в ворота. Нестрашно, если вы не знаете эти фамилии, но вот вам деталь: Калимуэндо – воспитанник парижан, он дебютировал за основу еще в 2020-м (сейчас ему 21), но теперь гоняет по арендам. Вот так удачно.

«Ренн» стал самым неудобным соперником для «Парижа»: в последних семи матчах «ПСЖ» выиграл всего дважды. А в этом сезоне два поражения, в первом круге «Ренн» победил 1:0. Это ровно половина проигранных матчей за сезон Лиги 1, еще по разу получали от «Монако» и «Ланса» (по 1:3).

Вокруг матча любопытно: приехала Кардашьян, на Месси (нет голов 3 матча) злятся фанаты

«ПСЖ» проиграл на глазах у Ким Кардашьян, она продолжает футбольный тур по Европе. После матча «Арсенал» – «Спортинг» заскочила на «Парк де Пренс». Раньше ее уже замечали в ретро-майке «ПСЖ».

Атмосферу на трибунах стоит обсудить не только поэтому. Ультрас «ПСЖ» устроили акцию против Лео Месси – они недовольны его игрой и уверены, что нападающий использует клуб, как площадку для подготовки к выступлениям за сборную. Во время объявления составов болельщики освистали фамилию аргентинца.

А еще Месси не продлевает контракт – наверняка это тоже злит. Вот детали ситуации.

Зато Килиан Мбаппе получает только любовь: диктор представил его как лучшего нападающего в истории «ПСЖ». Фанаты встретили француза аплодисментами.

Ни один, ни другой не забили. У Месси серия из трех матчей без голов, до этого не забил «Баварии» (0:2) в ЛЧ и «Бресту» (2:1) в Лиге 1. Предыдущий раз такое случалось с Лео в конце лета-начале осени 2022-го: не забивал пять игр подряд. Многие связывали это с плавным разгоном к чемпионату мира и желанию выйти на пик позже.

Кроме контракта, медиа писали, что Лео ушел с тренировки из-за конфликта с Кристофом Гальтье – но главный тренер все опроверг: «Он почувствовал дискомфорт в аддукторе [это приводящая мышца]. На следующий день остался на процедурах, а потом смог принять участие в двух последних тренировках. Между нами ничего не было».

***

Несмотря на проблемы с «Ренном», «ПСЖ» по-прежнему вне конкуренции в Лиге 1: второй «Ланс» отстает на девять очков. У «Марселя» минус 10, но еще матч в запасе. Сам «Ренн» пока пятый.

Конкуренции, конечно же, не видно.

ПСЖ – Ренн 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
19 марта, 19.05, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Токо-Экамби, 0:2 – 48 Калимуэндо.
ПСЖДоннарумма, Пембеле (Заир-Эмери, 46), Бернат (Саншеш, 55), Битшиабу, Данилу Перейра, Мендеш, Верратти, Фабиан Руис (Экитик, 56), Витинья, Месси, Мбаппе.
РеннМанданда, Спенс (Траоре, 78), Ву, Теате, Омари, Трюффер (Мелинг, 5), Дуэ (Гуири, 71), Бурижо, Угошукву (Сантамария, 78), Калимуэндо (Сала, 78), Токо-Экамби.
Предупреждения:
Ву (52), Заир-Эмери (80).

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ». Что там происходит?

Фото: Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

19 комментариев

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Дьяков Евгений
Ответ Игорь Климов
Ты так не волнуйся, Лео Месси получит свой заслуженный 8-й Золотой Мяч по окончании этого сезона.
я не волноюсь, я знаю, что ему подарятя, единственный шанс есть у Хвичи, но тут нужна ЛЧ
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Имя Фамилия
Ответ Роман Ижевский
Как известно любая информация о тебе хороша кроме некролога. Для шейхов видимо хайп нужен, результаты вторичны так что у них всё нормально. Потому что любой хоть чуть-чуть разбирающийся в футболе человек может сказать шейхам что делать - гнать взашей Месси, Неймара и других старых пердяев. И строить команду вокруг Мбапе из молодых талантливых амбициозных игроков. А старым пердяем вроде Месси уже ничего не надо, они не будут напрягаться, ладно Ренн, вот с Баварией это просто бросалось в глаза, как там молодые полунегритосы имели этого Месси
Сколько уже можно припысывать рядом с меси великого Неймара. По игре между ними пропасть, Неймар за исключением травм до сих пор суперигрок и при этом пахарь один лучших по пробегу, постоянно решает в важных матчах. Они с меси полные антиподы.
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Машина Мощная
Гол не забил Киллиан с шикарного паса GOATa, но виноват в этом GOAT. Классика :-D Хорошо что он унизил их в финале ЧМ пусть теперь бесятся всю жизнь :-D
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Роман Ижевский
Как известно любая информация о тебе хороша кроме некролога. Для шейхов видимо хайп нужен, результаты вторичны так что у них всё нормально. Потому что любой хоть чуть-чуть разбирающийся в футболе человек может сказать шейхам что делать - гнать взашей Месси, Неймара и других старых пердяев. И строить команду вокруг Мбапе из молодых талантливых амбициозных игроков. А старым пердяем вроде Месси уже ничего не надо, они не будут напрягаться, ладно Ренн, вот с Баварией это просто бросалось в глаза, как там молодые полунегритосы имели этого Месси
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Имя Фамилия
Ответ Любезный Коссутий
физрук сохраняет интригу в чемпионате, респект
Галтье этот тот самый гений, который по мнению месифанов намного лучше Почеттино, потому что он построит команду под меси, и сделает в Париже свою сборную Аргентины, которая возьмёт требл. Лёнька, ручной нападающий и 9 рабочих лошадок это же рабочая схема разве нет.
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Женя Григорьев
Ответ headmaster
Более явного сигнала, что ПСЖ нужно уходить в перестройку, и представить тяжело
Так очевидно же , щас Погба придёт летом и точно выиграют ЛЧ
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Женя Григорьев
Ответ Любезный Коссутий
физрук сохраняет интригу в чемпионате, респект
Сохраняет он не интригу , а расклеивает очередной аншлаг во всем мире .
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Syndycate
Беста получил, теперь дайте ему уже ЗМ срочна
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Имя Фамилия
А теперь представьте если бы у меси были такие партнёры по команде как состав Ренна, если их Верратти и Мбаппе не устраивают, просто представьте на каком месте с ним шёл бы Ренн и что бы головастики меси говорили про такой состав.
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Имя Фамилия
Калимуэндо, Икарди и Симонса выкинули из команды с приходом меси, в итоге они забивают больше Лёньки.
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болельщег
Ответ Игорь Климов
Мбаппе сегодня очень плохо реализовывал много голевых моментов.
Да заткнись ты уже. Реально больной
+4
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+4
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Советский Комиссар
ультрас без мозгов как обычно
мбанане в расцвете сил, который истерил по контракту и развел мешок на деньги, ничего не делает почти всегда на поле вопросов не вызывает
мэсси, который прилетел в псг, чтобы к ЧМ силы сберечь в потешном чемпионате виноват во всём
0
-2
-2
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Доктор Гаус
Месси то хоть на поле видно было. Половина команды непонятно чем занята
0
-3
-3
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LLiriKK
Ответ headmaster
Более явного сигнала, что ПСЖ нужно уходить в перестройку, и представить тяжело
Скорее, избавляться от Месси. Сложно представить, чтобы его кто-то в здравом уме ещё и уговаривал продлиться.
+1
0
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Любезный Коссутий
физрук сохраняет интригу в чемпионате, респект
+2
0
+2
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Игорь Климов
Ответ Дьяков Евгений
Это заявка на восьмой ЗМ
Комментарий скрыт
+6
-15
-9
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Игорь Климов
Мбаппе сегодня очень плохо реализовывал много голевых моментов.
+2
-10
-8
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Дьяков Евгений
Это заявка на восьмой ЗМ
+11
-5
+6
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headmaster
Более явного сигнала, что ПСЖ нужно уходить в перестройку, и представить тяжело
+6
-1
+5
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