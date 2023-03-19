32 комментария

Казалось, в субботу «Тоттенхэм» был шаге от выездной победы над «Саутгемптоном». За 15 минут до конца основного времени лондонцы вели 3:1, но удержать комфортное преимущество не вышло: на 77-й минуте отличился Тео Уолкотт, а на 93-й – Уорд-Проуз сравнял счет с пенальти. Антонио Конте пришел в бешенство.

На пресс-конференции тренер «Тоттенхэма» выдал крайне эмоциональную речь.

Началось все с вопроса о спорном пенальти в компенсированное время.

– Если мы будем обсуждать пенальти, то это будет означать, что мы не видим остальных моментов. Я думаю, что это не пенальти, на этом все, закрыли тему. Гораздо хуже то, что происходило на поле. То, что происходит последние месяцы, то, что происходит в мой второй сезон.

Думаю, сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды и рисковали пропустить еще – Фрэйзер Форстер спас нас.

Лучше сейчас углубиться в проблему, потому что она заключается в том, что мы не команда . Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать партнерам, не вкладывает душу в работу.

До этого дня я избегал этой темы, пытался улучшить командный дух. Тактические и технические аспекты – это одно. Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали. Когда вы не едины, случиться может что угодно. Сегодня мы видели лишь последний из примеров. Не забывайте Кубок Англии, где мы уступили «Шеффилду», выпустившему молодых игроков. У нас был сильный состав, но мы вылетели.

Быть командой, единым целым – вот что важнее всего. Если огонь в глазах есть, вы не вылетите из Кубка Англии, не упустите победу в таком матче, как сегодня.

Я же вижу лишь 11 футболистов, которые играют ради самих себя.

– Но может ли неопределенность с вашим будущим...

– Вы ищете оправдания, ищете алиби. Ну ладно, продолжайте в том же духе. Вы только этим и занимаетесь! «Но игроки, может, ваше будущее, может, потеряли уверенность из-за этого...» Оправдания, оправдания, оправдания!

Вы пытаетесь их выгораживать. Бросьте. Заканчивайте с этим. Мы профессионалы. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю – не для того, чтобы потом искать оправдания, не для того, чтобы потом не нести ответственности. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации, и в сравнении с прошлым сезоном все лишь ухудшилось.

– Почему так происходит?

– Почему? Потому что здесь к такому привыкли. Да, здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

За 20 лет при этом владельце (бизнесмен Дэниэл Леви – Sports.ru) клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое.

Я пытался избегать этого [таких разговоров] до сегодняшнего дня, но то, что я увидел, недопустимо. Недопустимо это и для фанатов. Они поддерживают нас, платят за билеты, и то, что команда выдает подобное, непозволительно. Нужно серьезно об этом подумать.

Впереди еще 10 матчей, и люди ждут, что мы поборемся. Но за что можно бороться с таким командным духом, с таким отношением к делу? За что? За 7-е, 8-е, 10-е место? Я к такому не привык. Я расстроен. Каждый должен взять на себя ответственность. Не только клуб, тренер, штаб. Игроки должны тоже это сделать, потому что пора изменить ситуацию, если хочет измениться сам «Тоттенхэм». Если они хотят оставить все как есть, они могут менять тренеров. Могут постоянно их менять. Но тогда ситуация не изменится. Поверьте.

Как дела у «Тоттенхэма»: одна победа в марте, личные проблемы Конте, поиск нового тренера

• «Тоттенхэм» пока в зоне Лиги чемпионов – идет на четвертом месте, отставая от «МЮ» на одно очко и опережая «Ньюкасл» на два. Однако у обоих соседей на два сыгранных матча меньше. «Ливерпуль» и «Брайтон» тоже дышат в спину – отстают на 7 очков, но имеют два и три матча в запасе соответственно.

• Напряжение нарастает – в марте у «Тоттенхэма» только одна победа над «Форестом» (3:1). Зато успели вылететь из Лиги чемпионов (уступили «Милану» 0:1 по сумме двух матчей) и из Кубка Англии (проиграли «Шеффилд Юнайтед» 0:1). Было еще поражение от «Вулвз» в АПЛ, а теперь такая обидная ничья с «Саутгемптоном».

• Все происходит на фоне персональных проблем у Конте. 1 февраля стало известно об ухудшении здоровья, Антонио жаловался на сильные боли в животе – у него обнаружили холецистит. «Тоттенхэм» тогда сообщил, что Конте удалят желчный пузырь, после чего он вернется к обязанностям.

После операции итальянец нарушил предписания врача – должен был отдыхать минимум 15 дней, но не выдержал и десяти. Это помешало восстановлению, поэтому тренер снова уехал в Италию на реабилитацию.

Несколько матчей командой руководил ассистент Кристиан Стеллини, при котором лондонцы обыграли «Ман Сити» (1:0) и «Вест Хэм» (2:0), а также проиграли «Вулвз» (0:1).

Вероятно, на Конте повлиял стресс не только из-за футбола. В октябре 2022-го умер тренер «Тоттенхэма» по фитнесу Джан Пьеро Вентроне. В декабре мир покинул Синиша Михайлович, с которым Конте дружил. В январе 2023-го не стало еще одного друга – Джанлуки Виалли.

«Этот сезон заставляет меня серьезно задуматься о будущем. Работа – это еще не все в жизни», – рефлексировал итальянец.

• Контракт Конте завершится летом, но, похоже, тренер уже морально готов и к более раннему расставанию. Он допустил увольнение сразу после вылета из ЛЧ:

«Я уважаю контракт. В конце сезона клуб подведет итоги в наиболее спокойной обстановке. Посмотрим, как закончится сезон. Возможно, они уволят меня даже до его окончания. Возможно, ожидания были выше, и теперь руководство расстроено. Для тренера важна лишь возможность работать и пытаться поднять планку. В этом году нам сложно ее повысить».

• Весной из «Тоттенхэма» доносились все более нервные заявления. Сначала Конте пришлось успокаивать фанатов, которые освистали команду после вылета из ЛЧ:

«Это не помогает ситуации, потому что сейчас у нас много неопытных игроков, которым нужно совершенствоваться и идти шаг за шагом, чтобы расти. У клуба есть терпение. Но проблема в том, что клуб также должен убедить болельщиков [быть терпеливыми], они в течение долгих лет ждут, чтобы команда что-то выиграла».

• Конте пришлось осаждать Ришарлисона, который публично раскритиковал тренера за недостаток игрового времени. Сначала от бразильца досталось ассистенту Конте: «Мы победили «Вест Хэм» и «Челси». И вдруг он [Стеллини] посадил меня на скамейку и выпустил на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Он ничего не ответил».

Следом Ришарлисон высказался уже и о самом Конте: «За день до матча он попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И прямо перед матчем оставил меня на скамейке. Такие вещи просто невозможно понять. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало. Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте».

Конте критики в свой адрес не заметил, но уточнил, что игрок уже извинился за такое интервью:

«Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Его сезон не очень хорош. Но он еще не закончился. Если Ришарлисон заслужит игровое время, я его дам.

Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о «я», а не о «нас», вы проявляете эгоизм. Я говорю игрокам, что если мы хотим построить что-то важное и выиграть трофей, мы должны говорить «мы», а не «я» – в противном случае вы думаете только о себе. Он допустил ошибку и извинился, и мне было полезно еще раз прояснить это с командой. В этом аспекте мы должны совершенствоваться. Мы должны быть в большей степени командой и проявлять больше позитива, особенно в негативные моменты.

Иногда быть хорошим парнем недостаточно. Нужно проявлять желание и бороться, быть противным, чтобы выигрывать матчи и дуэли. Я думаю, что иногда мы бываем немного мягкотелыми, но я тренер, и я в первую очередь несу ответственность за это. Я должен улучшить команду, я должен улучшить дух моей команды. Это всегда случалось в прошлом, и я надеюсь, что это произойдет и здесь».

• Сразу после вылета из ЛЧ инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Конте, вероятно, уйдет из «Тоттенхэма» по окончании сезона.

А уже после субботней речи Романо уверен: Конте решил уходить, его не устраивает отношение игроков к делу. По данным инсайдера, тренер злится на футболистов с января-февраля. Из-за этого он не вел с клубом конкретных переговоров о продлении контракта.

«Тоттенхэма» пока не разговаривал с потенциальными кандидатами на замену Конте. По сведениям Sky Sports, в их числе Роберто Де Дзерби («Брайтон») Луис Энрике (экс-Испания), Томас Тухель (экс-«Челси»), Марку Силва («Фулхэм») и Томас Франк («Брентфорд»).

Сообщается также, что игроки упрашивают вернуться в клуб Маурисио Почеттино. Ветераны команды скучают по смелому стилю.

Джейми Каррагер считает, что тренера нужно менять не летом, а уже сейчас:

«Конте хочет, чтобы его уволили во время паузы на матчи сборных. «Шпорам» стоит избавить его от страданий и сделать это уже сегодня. Его мысль о том, что «Тоттенхэм» давно не побеждает, верна, но нельзя в такой манере говорить о своем клубе. Особенно получая от него целое состояние! Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Paul Marriott; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Catherine Ivill, Clive Rose; REUTERS/Paul Childs; instagram.com/antonioconte