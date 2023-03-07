Пообщался с руководством и сфоткался на память.

Все мы когда-то играли в футбольные симуляторы и приводили скромные команды к успеху. Но встречались ли вы с этой командой в жизни? Джеймс Хэммондс из небольшого английского прибрежного городка Саут-Шилдс на этот вопрос теперь смело ответит «да».

Несколько месяцев назад Хэммондс в Football Manager возглавил «Гриндавик» из второй лиги Исландии и вывел команду сначала в элиту, а потом и в еврокубки. За это время Джеймс настолько прикипел к команде, что решил навестить ее в реальности. Но почему именно «Гриндавик», а, например, не какой-нибудь клуб из родной Англии?

«В последние годы я перестал интересоваться АПЛ, потому что цены стали просто безумными, а игроки, которых мы брали к себе в команду, кажется, уже закончили. Когда я играю в Football Manager, я всегда беру случайную команду из низших лиг. Обычно передаю ноутбук жене Джорджи, чтобы она взяла мне необычную команду, и на этот раз она выбрала «Гриндавик», – объяснил Хэммондс.

Джеймс решил съездить в Исландию вместе с женой и дочкой: семья преодолела более 2600 километров, чтобы добраться до места назначения. Прямого рейса в Гриндавик (Юго-Запад страны) не было: пришлось лететь до Кеблавика, и потом уже до Гриндавика (между городами 24 километра по автодороге).

«Мой план заключался в том, чтобы приехать туда и посмотреть, будет ли вообще кто-то там, – продолжал Джеймс. – Я на всякий случай написал в «Гриндавик» утром перед выходом к клубному офису, чтобы хотя бы кто-то пришел и встретил меня».

На месте семья насладилась окрестностями и очаровывающими видами, а также посмотрела на футбольную инфраструктуру «Гриндавика». Были и фото на память: здесь Хэммондс позирует на фоне «Гриндавикюрведлюра», домашнего стадиона команды на 1750 зрителей.

А здесь стоит рядом с клубным офисом «Гриндавика».

Там-то его и подобрали представители клуба. Джеймс рассказал: «Мы сели на скамейку неподалеку, чтобы перевести дух. В один момент из клубного офиса вышла женщина и спросила меня: «Ты тот самый парень?» Это была милая женщина, мы с ней поболтали, и она подарила мне значок с эмблемой «Гриндавика». После этого она представила меня Йону Юлиусу Карлссону, генеральному директору клуба. Мы пообщались с ним про предсезонные сборы в Испании и сложности выступлений в Кубке исландской лиги (весенний футбольный турнир среди клубов Исландии, проводится каждой весной – Sports.ru)».

В конце встречи Карлссон подарил Джеймсу клубную футболку и пригласил на один из матчей команды летом.

Хэммондс хочет вдохновить людей на аналогичные путешествия: «Ко времени, когда мы вернулись домой, я увидел кучу сообщений в ответ на мой короткий пост о путешествии в Гриндавик. Писали люди, которые тоже влюблены в небольшие клубы через Football Manager и думают о подобных поездках. Я бы хотел сказать парням: если вы планируете так сделать, – делайте. Это был крутой день, я повстречался с хорошими людьми. Даже если бы я с ними не увиделся, в любом случае было здорово приехать сюда и получить такой опыт в новом месте.

Мы взрослеем, и, несмотря на это, важно тешить своего внутреннего ребенка. Если вы начинаете уставать от АПЛ, вокруг нас целый мир скромных и прекрасных клубов и лиг. Дайте им шанс, и, возможно, однажды вы очутитесь в какой-нибудь исландской деревне!»

Чем известен Гриндавик?

Город находится на юго-западном побережье Исландии, в нем живет лишь 3,3 тысячи человек.

• Одна из главных местных достопримечательностей – Голубая Лагуна в нескольких километрах от Гриндавика. Это геотермальный курорт, расположенный прямо в лавовом поле: одно из самых посещаемых мест во всей Исландии. Особенность Голубой лагуны – вода с молочно-голубым оттенком, так получилось благодаря большому содержанию в ней диоксида кремния.

• Кроме Голубой Лагуны в Гриндавике есть Исландский музей соленой рыбы, открытый в 2002-м. Его экспозиции рассказывают историю производства соленой рыбы и ее важности для экономики Исландии, а площадь музея составляет 650 квадратных метров. Еще одна местная достопримечательность – мост Лейфа Лаки. Он пересекает рифтовую долину Альфагья, на территории которой проходит граница евразийской и североамериканской континентальной тектонических плит.

• Есть и футбольные вещи, связанные с Гриндавиком: например, оттуда родом нападающий Альвред Финнбогасон, поигравший в «Сосьедаде» и «Аугсбурге». А бывший футболист «МЮ» и «Лидса» Ли Шарп заезжал в «Гриндавик» за год до завершения игровой карьеры.

С местным футбольным клубом связан один интересный факт: до 2006 года «Гриндавик» был единственным исландским футбольным клубом, никогда не вылетавшим в дивизион ниже. Его основали в 1935-м, и с тех пор он только поднимался в футбольной иерархии Исландии. В сезоне-2006 «Гриндавик» впервые в истории вылетел: тот сезон команда проводила в элитном дивизионе страны.

С тех пор «Гриндавик» заглядывал в премьер-лигу лишь в 2008-2012 годах, в остальное время болтался во втором дивизионе. За всю историю клуб завоевал только Кубок исландской лиги-2000.

И даже несмотря на отсутствие трофеев, благодаря Football Manager есть люди, готовые ради команды проехать 2600+ километров. Такие моменты украшают футбол.

Фото: instagram.com