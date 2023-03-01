96 комментариев

Артем Дзюба в гостях у Нобеля Арустамяна – очень насыщенный диалог с десятками ярких цитат. Пересказываем главное (материал дополняется)

«Зенит»: предложил контракт так, будто и не предлагал

«Сразу скажу — у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то — нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое.

С Семаком мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет».

Я всегда все говорил в лицо, у нас была договоренность с Богданычем: все говорить в лицо. Если он это делал за спиной, чего я не исключаю, это на его совести.

Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт».

«Спартак»: назад пути тоже нет

«Спартак» — неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить? Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда.

Все остальные клубы не рассматривал».

«Торпедо»: 0 конкретики, странный Талалаев

«Не было конкретики. Не секрет, что был разговор с Геркусом, общий видеозвонок. И мне понравился наш разговор — конструктивно, интересно. Понимал, что хотят.

Потом был разговор с господином Талалаевым. Состоялся нормальный разговор, но был момент, который я вообще не понял. Много всякого про него слышал. Не буду делать никаких выводов, не зная человека. Нахожусь в таком возрасте, что не нужно заранее делать выводы о людях, пока сам не знаком лично.

Разговор был так себе. Потом Талалаев начал говорить про посторонних лиц (Талалаеву не понравилось, что об интересе «Торпедо» Дзюбе рассказал не сам Дзюба, а Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу»). Не знаю, ко мне ли обращался или просто к Слуцкому. Но Викторович, как мой друг, обладая небольшой информацией, спросил, и я ему разрешил [рассказать о «Торпедо» в «Коммент.Шоу»].

Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил — да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте, и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести».

«Нижний»: что-то застопорилось

«Нижним» был конкретный разговор еще летом, но тогда не рассматривал. Потом зимой были разговоры и небольшие звонки. Вроде бы все хотели, но что-то стопорилось. Не знаю, финансы ли».

Карпин: однажды чуть не подрались, пусть попробует сказать в лицо

«Мы с ним поговорили, когда он сборную возглавил. Мы минут 70-80 сидели, поговорили по душам, все друг другу сказали.

Конфликт давно исчерпан. Когда-то давно у нас был конфликт, когда он [Карпин] еще был в Армавире. Тогда был эпизод, когда мы чуть не подрались с ним. Но это было очень давно. Это было в гостинице Ritz давным-давно. Все говорили, что мы с Карпиным чуть не подрались. Но Валерий Георгиевич, можно сказать, отскочил тогда.

Эта напряженность исходит не от меня, клянусь тебе. Когда мы с ним разговаривали эти семьдесят минут, я искренне пришел на разговор, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной. Услышал ли он меня тогда или нет, я не знаю. Я был красноречив и убедителен. После этого разговора я ушел довольный.

То, что он дальше говорил и собирал журналистов – это его право. Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Карпин же сейчас всех подряд вызывает в сборную.

С чего ты решил, что Карпин не лукавит? Он же не может признать и сказать: «Да, я его ненавижу». Понятно, что он не будет всю правду говорить. Я не задаюсь этим вопросом и не знаю, что у него. Тренер Карпин и Дзюба – это не Россия и сборная. Сборная России – что-то большее.

То, что он дальше говорил и собирал журналистов — это его право. Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Карпин же сейчас всех подряд вызывает в сборную. А они не выигрывают ничего, а потом говорят, что это неважные матчи. Меня это злит, мне не нравится на это безволие смотреть.

34 года — Жиру 37, Ибрагимовичу 40… Не знаю, что в голове у Карпина, откуда я знаю, чего он хочет? Всех вызывает, видит, в футболе хорошо разбирается. Должен понимать, кто в порядке, кто нет.

Для меня всегда важно побеждать. Даже дома стараюсь выиграть. «Главное не победа, а участие», — спасибо, не надо. Спортивная карьера у меня не за фантики. «А, завтра выиграем», — на тренировках мне это не надо, извините. Не потерплю.

Может, поэтому я неудобный, токсичный. Но пусть скажут в лицо. А в лицо никто не говорит. Пусть попробуют. Вживую как-то по-другому себя ведут».

Эмери: никогда называл его плохим тренером, но он странный

«Я в сердцах уже лепанул [про трениришку], потому что психанул. Мы проиграли «Динамо» 1:5, и он зашел, говорит: «Все нормально, все молодцы». Вот меня это взбесило. Я думал, что он влетит, будет орать, визжать.

Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке».

Эмери очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть в испанских каких-то командах, не грандах — нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек. Он фанат своего дела, да, сумасшедший фанат, он два часа угловые мог стоять подавать. Это было просто невыносимо. Макгиди один раз просто встал и ушел. Он говорит: «Эйден, подай мяч нормально». А Эйден такой был эмоциональный. Унаи бросает все, на колени встает: «Сколько можно?» Для нас это было странно, два часа не отпускать никого в туалет.

А он жил на базе, жил этим. Против него точно никто никого, в этом я вас уверяю. То, что его недолюбливали в команде, ну не понимали его специфику вообще. Он очень странный для нас был, не разговаривал по 3-4 дня после поражений с нами. Вел себя очень странно.

Но в любом случае, как он себя вел с нами, так нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает».

Монтелла: сначала казался приятным человеком, но потом обиделся

«Мне даже шанса не дали обкакаться самому. Понимал, что я для них — дорогой трансфер, один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Через три дня меня ставят против «Фенербахче», я провожу неплохой матч для человека, который три месяца не играл, забиваю.

Во втором матче я играю тайм, и тренер мне говорит, что нужно поставить Марио Балотелли: «Ты не против?» А как я буду против? Потом у них произошёл конфликт, чуть не подрались, Балотелли сразу уходит. Третью игру мне говорят начать с запаса, потому что очень опасно получить травму. Но я поверил. Мне постепенно давали нагрузки на тренировках, я бегал, работал даже больше, чем другие, потому что мне нужно было догонять ребят.

В третьей игре я выхожу минут на 20 на замену, причем мы проигрывали 0:1 и сравняли на последних секундах. И потом — просто без

Я и с президентом, и с кем только ни разговаривал. Это бесполезно, тем более с турками. Они удивительные в этом плане. Это особенность нации — всегда у них все хорошо, все супер.

Я спрашивал: «Может, мне что-то поменять?» Услышал, что надо быть злее, доказывать. Что мне, кого-то задушить, прибить? Как мне показать недовольство? Я недоволен. Вышел, бегаю — мне говорят, что оно. Но на игре опять в запасе, и у тебя шок. Хорошо, ты меня не ставишь, но минут на 15-20 меня можно было пьяного или из комы выпускать.

Вот это я по сей день не понял. Не хочу говорить о русофобии, но что только в голову ни лезло.

Монтелла мне говорил, что я — топ, в порядке. «Нужно терпение». Потом говорил, что физически нужно поднабрать, но это было оправдание, потому что за три месяца ты не можешь не набрать. Если я не набрал, то это у вас проблема с физикой. По всем показателям я был состоятелен.

А потом Монтелла на меня обиделся. Он в пятый раз позвал меня разговаривать, а я понял, что это разговор ни о чем, и не пошел. Сказал, что смысла нет разговаривать, давайте тренироваться, буду доказывать на поле. Он сильно на меня обиделся.

На самом деле, мне Монтелла почему-то казался приятным человеком — так меня встретил, залез на стол, запрыгнул на меня: «Мой мальчик, так я тебя хотел, ждал!» Я парил, летал, готовился. И вот когда так приземлился, было неожиданно и неприятно».

Отношения с другими тренерами: Манчини все равно на футболистов, он хотел всех убрать, Виллаш-Боаш и Луческу супер

«Виллаш-Боаш – отличнейшие отношения, по сей день иногда переписываемся, очень дружим, я его безумно уважаю и люблю. Луческу – это вообще магистр. Это реально величина. Дали бы ему больше времени в «Зените», мы бы всех крушили. Это один из самых сильных, если не самый сильный, тренеров за мою карьеру. Я один из его любимых игроков, и я его безумно люблю. Почему это опускаем?

Мы все это пропускаем, а потом: «Манчини!». Ему было все равно на футболистов. Он их в принципе не всех знал, он чем больше новых приведет – тем лучше. Он ушел через год, когда «Зенит» был на 5-м месте. Нормально это? Кто плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушел в Тулу.

Не было конфликта. Он в какой-то момент невзлюбил меня. Он почти всех хотел убрать. Убирал меня, Шатова, Кержакова, Анюкова. На позиции которых не мог найти замену – мирился. Он никого и не знал, ему было это неинтересно.

Тренер, у которого есть характер и свое «я» – я только в помощь ему. Я не ставлю состав, не выбираю тактику. Я не тот игрок, который баламутит. Просто он нас всех невзлюбил. Мы тренировались и доказывали. Меня тогда звали в «Краснодар» – хотел уйти, а Манчини говорит: «Докажи». На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня.

А потом я понял: он меня просто не использует, а потом не берет на сбор. Конфликта не было. Меня просто вырезали из команды. «Хорошо, спасибо, можно уйти?» – «Нет, нельзя». Начинается эпопея непонятных людей, в том числе смешного Малафеева. Реально позорище».

Черчесов: сказали друг другу в лицо, безумно его уважает

«Конфликта не было, было недопонимание. Все, что ни делается – к лучшему. Мне нужно было пройти такое становление.

Но я восхищен Черчесовым на чемпионате мира. Когда от нас все отвернулись, атмосфера была гнетущая, он смог всех нас сплотить. По сей день я безумно его уважаю. Он мой старший товарищ, которому могу позвонить за наставлением, и он в своей манере может мне ответить. С 2018 года у Черчесова произошел личностный и тренерский скачок. Я его уважаю.

А то, что было раньше, осталось в прошлом. Ну, сказали друг другу что-то. Я считаю, что у мужиков должно быть принято говорить в лицо, а не за спиной. Мы, россияне, этим и должны отличаться: сказал и сказал, а потом помирились. Не с водкой, но и так хорошо. Но не держать за пазухой негатив».

Агенты: зло

«В моем понимании агент – старший брат, второй отец, человек, который за твои интересы будет убиваться и умирать. За твои интересы, а не за свои и какие-то делишки с клубом.

Когда у тебя все прекрасно и хорошо, агенты рядом. Это подтвердит любой игрок. Многие побоятся и промолчат, но так оно и есть. Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе.

Мы же выбираем ребят не из тех, кто лучше, а из тех, у кого агент, с которым удобнее работать.

Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что Малафеев сказал Арсену, что у него должен быть другой агент. Много таких разговоров – нужен правильный агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть».

То самое видео: теперь о нем шутят даже родители

«Первое время было очень тяжело и больно. Тут же была игра с «Краснодаром», для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда «Вираж» стал освистывать во время пробития пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда играет и борется за чемпионство в такой сложный момент, а вы еще пытаетесь добить человека, то это крайне некрасиво.

Я хоть и не ощущал себя лежачим, но когда ты пытаешься добить лежачего, то было максимальное опустошение. Промелькнула мысль: «Не забью, да и хер с ним». Ваша команда играет! Пофиг на меня, но вы так гудите и свистите. Промахнулся, а в голове: «Да как же так?» А эти на трибунах довольные! Они болели за «Зенит» или против?

Знаю, что ходила байка — голы Дзюбы не считаем. Тогда все смеялись: «Какое бы место вы тогда заняли?»

Той же ночью мне позвонил Слуцкий: «Тогда я признал в тебе истинную личность и футболиста. Ты должен был сломаться, а выкарабкался». Хотя мне было тогда тяжело, в последующие дни меня не вызвали в сборную, дали паузу, чтобы убрать шумиху. Понимал, что это решение было правильным.

Было неприятно, но потом я стал относится к этому спокойно и смешно. Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну привет». Тогда точно понимал, что они смотрели это видео. Почти все видели! То есть в дальнейшем это добавило мне популярности. И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но, увы и ах! Я не ваш, парни!

Я бы не хотел этого касаться [темы о том, как видео попало в интернет]. Я все выяснил. Но это пройденный этап для меня. Было и было. Тяжелый момент был. Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально.

В семье все, конечно, были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, драчун мой», «сынок, может, дротики пойдем покидаем», «сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже».

Фанаты: большая часть фанатов «Зенита» обожали Дзюбу

«В Питере жил семь лет и не встретил ни одного из активных болельщиков, кто подошел бы ко мне и что-то сказал. С одним-двумя ребятами разговаривал, когда брал первое чемпионство в «Зените». Сидели я, Ракицкий, а с нами — два парня с «Виража». Вся их обида и посыл были о том, что я — воспитанник «Спартака». Дескать, не может воспитанник «Спартака» здесь играть. Вот в этом их ненависть.

А я горжусь, что являюсь воспитанником «Спартака»! Что в этом такого?

Это не весь «Вираж», а кучка — пятьдесят-сто человек, которые всегда были против меня и вели себя некрасиво по отношению ко мне. Это их право — весь остальной стадион любил и обожал меня.

Там половина из них футбол не смотрит. Половина из них смотрит вверх или спиной. Кричат: «Давай Дзюбу». Будет другая фамилия — по барабану, а Дзюба — резонанс. Это же везде так! Ну, давай Дзюбу поорем!

За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?

Когда была разные ситуации, то они всякий раз от меня отворачивались, а потом: «Ой, ты же наш воспитанник!» Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так».

Генич: вряд ли готов ответить за свои слова

Речь о споре комментатора «Матч ТВ» и Дзюбы. Футболист сказал, что новичок «Зенит» Иван Сергеев не забьет в РПЛ 8 мячей, о чем потом публично рассказал Генич.

«Мы разговариваем о чем-то с ним, тет-а-тет. Еще люди подходили, мы это не скрывали, но разговор был между нами. Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня разрешение получил — не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл.

Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа.

он даже не допустил мысли спросить у меня, можно ли это говорить. Я же не рассказываю много вещей, которые знаю о Гениче. Почему я никого не оскорбляю, хотя много знаю про каждого. Но я себя сдерживаю. Даже не сдерживаю, а просто понимаю, что это некрасиво. Я вот сильно кого-то оскорблю, пройдусь по нему, а у него дети, семья, родители. Зачем это надо? Если я про кого-то рубану, уверяю, будет миллион просмотров. А если рубану жестко, так вообще.

Но я же себе это не позволяю. А почему Костя позволяет какие-то фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один в один? Я очень сильно сомневаюсь».

Роналду: его задвигают, потому что боятся

«Я бы поехал с Роналду поиграть, потому что я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно его отстаивал, очень за него бился. Начался хейт, что он не имел право то, се. Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот? Роналду открыл — и сказал так, как считает нужным. Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, но, по крайней мере, не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет? На Криштиану все молились, человек переписал всю историю футбола. Он больше, чем хоккеисты забивает.

Нельзя так сразу списывать человека. Он должен был играть со Швейцарией. Они один матч выиграли, и с ним бы выиграли. Почему такое отношение? Это бред.

[Его не взяли европейские клубы], потому что его боятся. Боятся его величины и зарплаты. Не знаю. С другой стороны, я не знаю в чем проблема с ним договориться, я не думаю, что у него есть хоть какие-то проблемы с деньгами.

Боятся личностей. Боятся везде. Бо-ят-ся.

[У нас с ним] есть реально сопоставимые вещи. Это реально интересно было. Он в запас — и я в запас, он мимо заявки — я мимо заявки. Я прекрасно понимаю, что масштабы разные, но есть какие-то параллели. Мне нравится».

Путин: до конца за него

«Я долго думал, хочу ли за границу. Были моменты, когда хотел уехать в Германию, в Италию, разговоры были. В Англию хотел в один период, но сейчас не хочу. Даже если бы меня позвали (а меня не позовут), я бы не поехал. Из-за ситуации, из-за радикального отношения к нам. Считаю, это некрасиво. Сняли все свои маски и показали все свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Вот Я когда вернулся в Россию, я вот так вышел (вдыхает носом): «Ах! Наконец-то я дома». Вот прям все ушло.

Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История все рассудит глобально в дальнейшем. Сейчас я полностью за президента, за Путина, прям не скрываю. За свою страну. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто не прав, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Глобально я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятно: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но что массово происходит в мире, мне не нравится».

Будущее: скоро расскажу все без прикрас

«Как закончу, дам большое интервью или книжку выпущу. Как в фильме «Голая правда» с Джерадом Батлером, где он все рассказывает про отношения. Без прикрас все расскажу. Прям жестко. Рубану прям правду, чтобы ни у кого не было иллюзий. Многие внутри кухни знают, что происходит».

Как закончу, дам большое интервью или книжку выпущу. Как в фильме «Голая правда» с Джерадом Батлером, где он все рассказывает про отношения. Без прикрас все расскажу. Прям жестко. Рубану прям правду, чтобы ни у кого не было иллюзий. Многие внутри кухни знают, что происходит.

— Ты готов после окончания карьеры не только готов интервью, но и менять русский футбол, стать президентом РФС? «Агенты — враги, детский футбол, тренеры», — столько говоришь об этом, а может, попытаться изменить?

— Не знаю. Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне поставили задачу, я бы точно сделал все это без денежных историй. Было бы круто.

Я больше хотел бы тренировать, быть специалистом с парнями. Но готов и так и так попробовать. Я бы вводил и искоренял многое. Это легко, конечно, сейчас говорить, а как столкнешься, то можно и напороться на что-то, после чего руки опустятся. Это тоже вариант».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Елена Руско