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«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Юрген Клопп Юрген Клопп
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Карим Бензема Карим Бензема
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

«Реал» снова устроил мегакамбэк в ЛЧ, болельщики «Мадрида» в экстазе. А у «Ливерпуля» такая же глубина чувств – только в минусе. Забили два за 14 стартовых минут, а в ответ получили пять подряд.

В «Реале» думали о прошлогоднем спасении с «Сити» – а вышло даже круче

Вот что говорят герои вечера.

Карим Бензема посвятил победу легендарному президенту и пояснил: «Мы хотели красивой игры, начали плохо, хотя и знали, что «Ливерпуль» и болельщики будут давить. Но после первых 15 минут мы увидели настоящий «Реал». Спасибо фанатам «Ливерпуля» за аплодисменты. Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень, но тут сыграл хорошо».

Тибо Куртуа объяснил свой фэйл и тоже похвалил болельщиков «Ливерпуля»: «В эпизоде со вторым голом мне слегка не повезло, я облажался. Контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом увидел, что Салах остановился, и решил сделать иначе: попробовал переложить мяч на правую ногу, а он отскочил от моего колена. Впервые играл в ЛЧ на «Энфилде» при болельщиках. Фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема – это значит, что люди здесь умеют ценить отличных игроков».

Антонио Рюдигер просто счастлив: «Это безумие! Я ощущал, что мы верим в победу, но все равно такой камбэк – сумасшествие! Мы сказали сами себе: нам нужен один гол. И быстро забили. После этого вернулись в игру. Я никогда не переживал ничего подобного в футболе».

Карло Анчелотти особенно отметил Винисиуса: «Было непросто сделать то, что мы сделали. Винисиус провел отличную игру. [При счете 0:2] я думал о камбэке с «Манчестер Сити» и наделся, что произойдет то же самое. Так и вышло, только лучше. Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите».

«Ливерпуль» разочарован: признают, что все упустили после идеального начала

Юрген Клопп признал поражение, но уже думает о втором матче: «Начало было выдающимся, я видел настоящий «Ливерпуль». Именно так мы хотели играть. Но мы не могли себе позволить такие голы – особенно как второй

Пропустив в третий раз, мы лишились энергии и не смогли ее вернуть, а «Реал» становился все более уверенным в себе. Матч в Мадриде теперь – большой вызов. Но сначала мы должны показать, что извлекли урок, в поединках Премьер-лиги».

Джордан Хендерсон грустит из-за игровых помарок: «Очень сложно подвести итоги. Мы разочарованы. В первом тайме сыграли хорошо, во втором допустили слишком много ошибок, и нас наказали. 

У «Реала» везде качественные игроки, но мы, конечно, ошибались – особенно в эпизоде с третьим голом. Не уверен, что там был фол, но мы недостаточно хорошо защищались. После этого в нескольких эпизодах мы могли бы действовать лучше, но игра ушла от нас».

Вирджил ван Дейк признает, что миссия теперь почти невыполнима: «Суровая реальность такова, что мы проиграли 2:5, и у нас почти невыполнимая задача в Мадриде».

Теперь «Ливерпуль» все пинают. За пять пропущенных и особенно – за решающий третий

Бывшие футболисты, а теперь эксперты не стесняются.

Гари Линекер в шоке: «Да, «Реал» есть «Реал» – но даже по их ошеломительно высоким стандартам это экстраординарно».

Джейми Каррагер отдельно отчитал Ван Дейка: «Никогда не видел, чтобы кто-то приехал на «Энфилд» и так разгромил «Ливерпуль» в Европе. Несколько месяцев назад Вирджил сказал, что я точно не прошел бы в оборону этой команды. Сейчас я думаю, что легко бы занял его место».

Стивен Джеррард тоже раздражен: «Команда играла слишком медленно, к тому же пропустила невероятный, ужасный гол: невозможно защищаться, когда все стоят в одну прямую линию. Думаю, в любом клубе, если пропускаешь пять, должно быть разбирательство: почему и как».

Алан Ширер категоричен: «Этот вечер – огромная неудача. Важно не только само поражение, важна ужасная игра. Команда не пропускает настолько много, когда в ней нет громадных проблем, а «Ливерпуль» сейчас именно их и испытывает».

Даже Адам Лаллана не сдержался: «Это так не похоже на «Ливерпуль» из прошлого. Раньше никто не сомневался, что они доведут матч до победы. Вероятно, пять пропущенных мячей и показывают, где команда находится в этом сезоне».

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Ian Stephen; REUTERS/Phil Noble; East News/AP Photo/Jon Super

5 комментариев

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Adeen
Ответ JealousNobody
почему гопник до сих пор не уволен с поста главного тренера? он же чокнутый
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/untidyfootball/3117532.html
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JealousNobody
почему гопник до сих пор не уволен с поста главного тренера? он же чокнутый
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Всё знаю
Клоппу пора уходить.
В Ливере всё выиграл и уже засиделся на одном месте.
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Kyancey
Спасибо, мой любимый клуб, за очередной счастливый футбольный вечер! Как я могу не любить тебя, «Реал»?!
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Нефанатик
Ничего удивительного, просто команда из Ла Лиги обыграла команду из АПЛ. АПЛ сильнейшая лига лишь на словах, в комментариях, в заработанных и потраченных деньгах, но никак не на футбольном поле.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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