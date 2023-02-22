«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

«Реал» снова устроил мегакамбэк в ЛЧ, болельщики «Мадрида» в экстазе. А у «Ливерпуля» такая же глубина чувств – только в минусе. Забили два за 14 стартовых минут, а в ответ получили пять подряд.

В «Реале» думали о прошлогоднем спасении с «Сити» – а вышло даже круче

Вот что говорят герои вечера.

Карим Бензема посвятил победу легендарному президенту и пояснил: «Мы хотели красивой игры, начали плохо, хотя и знали, что «Ливерпуль» и болельщики будут давить. Но после первых 15 минут мы увидели настоящий «Реал». Спасибо фанатам «Ливерпуля» за аплодисменты. Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень, но тут сыграл хорошо».

Тибо Куртуа объяснил свой фэйл и тоже похвалил болельщиков «Ливерпуля»: «В эпизоде со вторым голом мне слегка не повезло, я облажался. Контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом увидел, что Салах остановился, и решил сделать иначе: попробовал переложить мяч на правую ногу, а он отскочил от моего колена. Впервые играл в ЛЧ на «Энфилде» при болельщиках. Фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема – это значит, что люди здесь умеют ценить отличных игроков ».

Антонио Рюдигер просто счастлив: «Это безумие! Я ощущал, что мы верим в победу, но все равно такой камбэк – сумасшествие! Мы сказали сами себе: нам нужен один гол. И быстро забили. После этого вернулись в игру. Я никогда не переживал ничего подобного в футболе».

Карло Анчелотти особенно отметил Винисиуса: «Было непросто сделать то, что мы сделали. Винисиус провел отличную игру. [При счете 0:2] я думал о камбэке с «Манчестер Сити» и наделся, что произойдет то же самое. Так и вышло, только лучше . Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите».

«Ливерпуль» разочарован: признают, что все упустили после идеального начала

Юрген Клопп признал поражение, но уже думает о втором матче: «Начало было выдающимся, я видел настоящий «Ливерпуль». Именно так мы хотели играть. Но мы не могли себе позволить такие голы – особенно как второй .

Пропустив в третий раз, мы лишились энергии и не смогли ее вернуть, а «Реал» становился все более уверенным в себе. Матч в Мадриде теперь – большой вызов. Но сначала мы должны показать, что извлекли урок, в поединках Премьер-лиги».

Джордан Хендерсон грустит из-за игровых помарок: «Очень сложно подвести итоги. Мы разочарованы. В первом тайме сыграли хорошо, во втором допустили слишком много ошибок, и нас наказали.

У «Реала» везде качественные игроки, но мы, конечно, ошибались – особенно в эпизоде с третьим голом. Не уверен, что там был фол, но мы недостаточно хорошо защищались. После этого в нескольких эпизодах мы могли бы действовать лучше, но игра ушла от нас».

Вирджил ван Дейк признает, что миссия теперь почти невыполнима: «Суровая реальность такова, что мы проиграли 2:5, и у нас почти невыполнимая задача в Мадриде ».

Теперь «Ливерпуль» все пинают. За пять пропущенных и особенно – за решающий третий

Бывшие футболисты, а теперь эксперты не стесняются.

Гари Линекер в шоке: «Да, «Реал» есть «Реал» – но даже по их ошеломительно высоким стандартам это экстраординарно ».

Джейми Каррагер отдельно отчитал Ван Дейка: «Никогда не видел, чтобы кто-то приехал на «Энфилд» и так разгромил «Ливерпуль» в Европе. Несколько месяцев назад Вирджил сказал, что я точно не прошел бы в оборону этой команды. Сейчас я думаю, что легко бы занял его место».

Стивен Джеррард тоже раздражен: «Команда играла слишком медленно, к тому же пропустила невероятный, ужасный гол: невозможно защищаться, когда все стоят в одну прямую линию. Думаю, в любом клубе, если пропускаешь пять, должно быть разбирательство: почему и как ».

Алан Ширер категоричен: «Этот вечер – огромная неудача. Важно не только само поражение, важна ужасная игра. Команда не пропускает настолько много, когда в ней нет громадных проблем, а «Ливерпуль» сейчас именно их и испытывает».

Даже Адам Лаллана не сдержался: «Это так не похоже на «Ливерпуль» из прошлого. Раньше никто не сомневался, что они доведут матч до победы. Вероятно, пять пропущенных мячей и показывают, где команда находится в этом сезоне».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Ian Stephen; REUTERS/Phil Noble; East News/AP Photo/Jon Super