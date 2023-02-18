«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле

Одна победа в 10 матчах.

Обновленный «Челси» все еще плох. Новое подтверждение: дома проиграли последней команде АПЛ – «Саутгемптону» (0:1).

Все решил идеальный штрафной Уорд-Проуза. А «Челси» опять мучают травмы

Единственный мяч в матче у Джеймса Уорд-Проуза: английский полузащитник идеально пробил со штрафного. Это его шестой гол в сезоне АПЛ, лучший результат в «Саутгемптоне». А вообще за карьеру у парня уже 17-й мяч со штрафных – еще один, и он сравняется с рекордом Дэвида Бекхэма.

Болельщики «Челси» откровенно свистели своим после первого тайма, но и во втором мало что изменилось. Лучший шанс не использовал Рахим Стерлинг, вернувшийся после травмы. Оба его удара на 71-й минуте приняли полевые игроки – сначала Перро, а потом Лавиа.

Еще из грустного: «Челси» продолжает терять футболистов, теперь пострадал Сесар Аспиликуэта. На 74-й минуте нападающий «Саутгемптона» Секу Мара пытался пробить ножницами в штрафной лондонцев, но попал по голове испанцу.

Сесар упал. Удар был настолько сильный, что Аспиликуэта на время потерял сознание.

Выглядело жутко.

Врачи оказывали помощь больше 10 минут: сначала обеспечили поступление кислорода, затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас. У Аспиликуэты все симптомы сотрясения мозга.

Испанца заменил Трево Чалоба. Главный судья матча Дэвид Кут предупредил игрока «Саутгемптона» желтой. Из-за длительной остановки арбитр добавил аж 12 минут, но «Челси» это не помогло.

Соперник даже после этой победы остался последним в АПЛ.

Поттер не отрицает: проблема может быть и в нем. «Челси» застрял на 10-м месте

Отметим хоть что-то хорошее для игроков «Челси».

Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль выиграл больше воздушных дуэлей (4 из 8), чем все остальные игроки «Челси» вместе взятые (3 из 8). Еще француз выполнил больше всех передач в матче (60 точных из 66).

У Энцо Фернандеса тоже неплохие цифры. Больше всех касаний (79), выигранных единоборств (11), отборов (5) и перехватов (2).

Но в остальном все грустно.

«После поражения 0:1 дома любая критика, которую ты получаешь, понятна, – признает Грэм Поттер. – У нас было много травм и проблем с интеграцией новичков. Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать ».

• Лондонцы проиграли оба матча «Саутгемтону» в АПЛ-2022/23. В первом круге уступили 1:2, когда тренером еще был Томас Тухель.

• У «Челси» только одна победа (над «Кристал Пэлас») в 10 последних играх. Остальные матчи – пять поражений и четыре ничьих. Команда Поттера не выигрывает пять матчей подряд.

«Челси» прилип к десятому месту (31 очко в 23 турах), предпосылок к прогрессу пока не видно.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers