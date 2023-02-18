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«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле

Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Проуз
Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
Бенуа Бадьяшиль Бенуа Бадьяшиль
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Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Футбол Футбол

Одна победа в 10 матчах.

Обновленный «Челси» все еще плох. Новое подтверждение: дома проиграли последней команде АПЛ – «Саутгемптону» (0:1).

Все решил идеальный штрафной Уорд-Проуза. А «Челси» опять мучают травмы

Единственный мяч в матче у Джеймса Уорд-Проуза: английский полузащитник идеально пробил со штрафного. Это его шестой гол в сезоне АПЛ, лучший результат в «Саутгемптоне». А вообще за карьеру у парня уже 17-й мяч со штрафных – еще один, и он сравняется с рекордом Дэвида Бекхэма.

Болельщики «Челси» откровенно свистели своим после первого тайма, но и во втором мало что изменилось. Лучший шанс не использовал Рахим Стерлинг, вернувшийся после травмы. Оба его удара на 71-й минуте приняли полевые игроки – сначала Перро, а потом Лавиа.

Еще из грустного: «Челси» продолжает терять футболистов, теперь пострадал Сесар Аспиликуэта. На 74-й минуте нападающий «Саутгемптона» Секу Мара пытался пробить ножницами в штрафной лондонцев, но попал по голове испанцу.

Сесар упал. Удар был настолько сильный, что Аспиликуэта на время потерял сознание.

Выглядело жутко.

Врачи оказывали помощь больше 10 минут: сначала обеспечили поступление кислорода, затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас. У Аспиликуэты все симптомы сотрясения мозга.

Испанца заменил Трево Чалоба. Главный судья матча Дэвид Кут предупредил игрока «Саутгемптона» желтой. Из-за длительной остановки арбитр добавил аж 12 минут, но «Челси» это не помогло.

Соперник даже после этой победы остался последним в АПЛ.

Поттер не отрицает: проблема может быть и в нем. «Челси» застрял на 10-м месте

Отметим хоть что-то хорошее для игроков «Челси».

Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль выиграл больше воздушных дуэлей (4 из 8), чем все остальные игроки «Челси» вместе взятые (3 из 8). Еще француз выполнил больше всех передач в матче (60 точных из 66).

У Энцо Фернандеса тоже неплохие цифры. Больше всех касаний (79), выигранных единоборств (11), отборов (5) и перехватов (2).

Но в остальном все грустно.

«После поражения 0:1 дома любая критика, которую ты получаешь, понятна, – признает Грэм Поттер. – У нас было много травм и проблем с интеграцией новичков. Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать».

• Лондонцы проиграли оба матча «Саутгемтону» в АПЛ-2022/23. В первом круге уступили 1:2, когда тренером еще был Томас Тухель.

• У «Челси» только одна победа (над «Кристал Пэлас») в 10 последних играх. Остальные матчи – пять поражений и четыре ничьих. Команда Поттера не выигрывает пять матчей подряд.

«Челси» прилип к десятому месту (31 очко в 23 турах), предпосылок к прогрессу пока не видно.

Рейтинг Бельского. Оценки игрокам «Челси» за матч с «Саутгемптоном»

Челси – Саутгемптон 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
18 февраля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 45 Уорд-Проуз.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (Фофана, 46), Бадьяшиль, Чилуэлл (Галлахер, 84), Ковачич, Маунт (Хавертц, 64), Фернандес, Жоау Феликс, Мадуэке (Мудрик, 64), Фофана (Стерлинг, 46).
СаутгемптонБазуну, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Армстронг (Уолкотт, 59), Эльюнусси (Алькарас, 87), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 87), Мэйтленд-Найлз (Войнович, 90), Сулемана (Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).
Предупреждения:
Кулибали (4), Белла-Кочап (16), Армстронг (45), Мара (75), Лавиа (87), Аррисабалага (87), Уорд-Проуз (90), Перро (90), Ковачич (90).

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

25 комментариев

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Ноно Гомес
Бедный Кэп, и бедный Челси, замучились уже, надо менять что-то...
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Алексей Трофимов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «ПРОГНОЗ СОТКА». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! По субботам играют КФ Х1000!
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Vlad Baskakov
Всё дело в том, что и.о. главного тренера Саутгемптона Рубен Селлес в 2010 году был ассистентом Александра Побегалова в Шиннике (если что, не шутка). Так что победа так сказать, по конспектам легенды.
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Шлёма Презерман
Ответ Konservator
скажи это тем, чья собственность уничтожена "спецоперацией" на Украине.
А причем тут хутор? Тут речь о Роме и Англии.
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Tollersnoopa
Только одно не понимаю, как Кристалл пэллас умудрился проиграть
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Konservator
Ответ Шлёма Презерман
Несправедливо уволенный наемный работник - это одно. А когда внаглую конфисковали клуб у владельца, наплевав на священное право неприкосновенности частной собственности, это совсем другое.
скажи это тем, чья собственность уничтожена "спецоперацией" на Украине.
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Шлёма Презерман
Ответ DarkJune
Проклятие несправедливо уволенного Тухеля скорее. Когда следующий тренер выглядит днищем.
Несправедливо уволенный наемный работник - это одно. А когда внаглую конфисковали клуб у владельца, наплевав на священное право неприкосновенности частной собственности, это совсем другое.
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Акира_1
Типичное английское судейство, хотя в первом тайме Кулибали дал жёлтую за выставленную ногу, а тут удар в челюсть. Ну и что такого? Впрочем, если бы Челси даже в большинстве не забил - был бы тройной кринж. Так что хз даже.
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YOKODZUMA
Куда уже хуже то? Челси чтобы в ничью сыграть надо чтоб соперник на поле не вышел?
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burefan
Это надо быть большим талантом, чтобы все про..ать. Извини, дядя Рома
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дон_бомжови
Ответ werley
Очень редко смотрю игры Челси, да и в этой игре видел только второй тайм. Скажу так: если не забивать такие моменты, какие создал Челси, то как тогда вообще забивать?
первый тайм челси закончил с 0 ударов в створ. Во втором было бодрее, был 1 супер опасный момент со спасением защитника, но в остальном супер сыро. От игры в дортмунде не осталось ничего совсем
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David Avagyan
И это не красная?А что тогда красная.
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llolishe
Поттерболл в действии)А челсюки еще плевались от Сарриболла
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ẞADIM TM
привет, должун. как дела?
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Владислав Севастьянов
Для красной надо было убить?
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DarkJune
Ответ Шлёма Презерман
Проклятье Ромы в силе - 100 лет без больших побед. Вечные днари возвращаются к своему привычному статусу. А то забыли уже, кем были до Ромы.
Проклятие несправедливо уволенного Тухеля скорее. Когда следующий тренер выглядит днищем.
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EastKing
И за такой удар дали всего желтую карточку? Леау за аналогичный удар в этом сезоне дали сразу красную, но там игрок получивший удар продолжил играть тот матч.
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DolJun
Ответ Mif RM
почему не красная?
даже не желтая. как я понял - судья посчитал что это игровой момент.
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Шлёма Презерман
Проклятье Ромы в силе - 100 лет без больших побед. Вечные днари возвращаются к своему привычному статусу. А то забыли уже, кем были до Ромы.
+3
-6
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Mif RM
почему не красная?
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Rustam Abdullayev
Бои без правил
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werley
Очень редко смотрю игры Челси, да и в этой игре видел только второй тайм. Скажу так: если не забивать такие моменты, какие создал Челси, то как тогда вообще забивать?
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Стэн Смит
Ответ CriminalJoint62
Всего 10 очков до ЛЧ, не удивлюсь если догонят МЮ
11 очков до зоны вылета, есть шанс не вылететь
+2
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+1
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CriminalJoint62
Всего 10 очков до ЛЧ, не удивлюсь если догонят МЮ
+3
-7
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Bolvan
Ужасный удар, здоровья Аспиликуэта
+5
0
+5
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