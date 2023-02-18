Кристиана Атсу нашли под завалами – не выжил. Говорят, он должен был улететь из Турции за 5 часов до землетрясения, но передумал

Еще одна жертва землетрясения в Турции.

Печальная новость пришла из Турции: под завалами разрушенного от землетрясения дома нашли футболиста Кристиана Атсу, который, к сожалению, не выжил. Об этом сообщил агент игрока Нана Сечере.

Игрока «Хатайспора» искали 11 дней. Несколько раз поступали сообщения, что Кристиана все-таки нашли и спасли, но они оказывались неправдой. Агент Атсу жалуется, что спасение людей под завалами идет слишком медленно – не хватает ресурсов и людей, клуб совсем не помогает.

«Хатайспор» уже выразил соболезнования:

«Тело Кристиана, найденное под завалами, уже на пути в его родной город в Гане. Мы тебя никогда не забудем. Покойся с миром, чудесный человек. Не хватит слов, чтобы описать нашу боль», – говорится в официальном заявлении клуба.

Атсу в январе отпраздновал 31-летие. До «Хатайспора» он поиграл в «Челси», «Порту», «Эвертоне», «Ньюкасле», «Малаге», «Витессе», «Борнмуте». За сборную Ганы Кристиан провел 60 матчей и забил 10 голов.

Кристиан хотел уехать из Турции, но передумал – из-за победного гола вечером перед землетрясением

Атсу оказался в Турции только осенью 2022-го – до этого год играл в Саудовской Аравии. Кристиану тяжело давалась адаптация к турецкой лиге, он признавался, что игры тут плотнее, чем в АПЛ. К февралю он наиграл в чемпионате меньше 30 минут.

Поэтому Атсу задумывался над сменой клуба. Об этом рассказал один из менеджеров «Хатайспора» в интервью турецкому радио.

«Кристиан Атсу сказал тренеру Волкану Демирелу, что ему нужно больше личного времени перед матчем против «Газиантепа» (сыграли 2 февраля). Он спросил, может ли он покинуть команду – тренер ответил утвердительно.

Он не сыграл против «Газиантепа», но вышел против «Касымпаши» 5 февраля – и забил победный гол со штрафного на последней минуте. Вообще-то он хотел полететь и увидеться с семьей, даже купил билет на самолет. Но после гола отменил его.

Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 11 вечера, а толчки начались в 4 утра на следующий день. Ужасная трагедия».

Вот так выглядел последний гол в жизни Кристиана Атсу. После финального свистка партнеры качали игрока на руках.

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Землетрясение в Турции и Сирии стало одним из самых сильных в XXI веке. Сейчас говорят, что количество погибших в результате толчков перевалило за 45 тысяч человек, более 120 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Хатай – наиболее пострадавшая провинция Турции. Сообщается, что там погибли более 7 тысяч человек, еще 17 тысяч пострадавших.

Среди пострадавших были и футболисты «Хатайспора»: из под завалов спасли трех футболистов и двух членов тренерского штаба команды. Спортивный директор клуба Танер Савут все еще не найден – его ищут уже 12 дней.

«Хатайспор» и «Газиантеп» снялись с чемпионата. Команды заявили, что в существующей обстановке доиграть сезон они не смогут. Оба клуба боролись за выживание, но Суперлига сохранит за ними место на следующий сезон.

Фото: East News/CEM GENCO / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP, Eren Bozkurt / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP