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Кристиана Атсу нашли под завалами – не выжил. Говорят, он должен был улететь из Турции за 5 часов до землетрясения, но передумал

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Еще одна жертва землетрясения в Турции.

Печальная новость пришла из Турции: под завалами разрушенного от землетрясения дома нашли футболиста Кристиана Атсу, который, к сожалению, не выжил. Об этом сообщил агент игрока Нана Сечере. 

Игрока «Хатайспора» искали 11 дней. Несколько раз поступали сообщения, что Кристиана все-таки нашли и спасли, но они оказывались неправдой. Агент Атсу жалуется, что спасение людей под завалами идет слишком медленно – не хватает ресурсов и людей, клуб совсем не помогает.

«Хатайспор» уже выразил соболезнования:

«Тело Кристиана, найденное под завалами, уже на пути в его родной город в Гане. Мы тебя никогда не забудем. Покойся с миром, чудесный человек. Не хватит слов, чтобы описать нашу боль», – говорится в официальном заявлении клуба.

Атсу в январе отпраздновал 31-летие. До «Хатайспора» он поиграл в «Челси», «Порту», «Эвертоне», «Ньюкасле», «Малаге», «Витессе», «Борнмуте». За сборную Ганы Кристиан провел 60 матчей и забил 10 голов. 

Кристиан хотел уехать из Турции, но передумал – из-за победного гола вечером перед землетрясением

Атсу оказался в Турции только осенью 2022-го – до этого год играл в Саудовской Аравии. Кристиану тяжело давалась адаптация к турецкой лиге, он признавался, что игры тут плотнее, чем в АПЛ. К февралю он наиграл в чемпионате меньше 30 минут.

Поэтому Атсу задумывался над сменой клуба. Об этом рассказал один из менеджеров «Хатайспора» в интервью турецкому радио.

«Кристиан Атсу сказал тренеру Волкану Демирелу, что ему нужно больше личного времени перед матчем против «Газиантепа» (сыграли 2 февраля). Он спросил, может ли он покинуть команду – тренер ответил утвердительно.

Он не сыграл против «Газиантепа», но вышел против «Касымпаши» 5 февраля – и забил победный гол со штрафного на последней минуте. Вообще-то он хотел полететь и увидеться с семьей, даже купил билет на самолет. Но после гола отменил его.

Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 11 вечера, а толчки начались в 4 утра на следующий день. Ужасная трагедия».

Вот так выглядел последний гол в жизни Кристиана Атсу. После финального свистка партнеры качали игрока на руках.

***

Землетрясение в Турции и Сирии стало одним из самых сильных в XXI веке. Сейчас говорят, что количество погибших в результате толчков перевалило за 45 тысяч человек, более 120 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Хатай – наиболее пострадавшая провинция Турции. Сообщается, что там погибли более 7 тысяч человек, еще 17 тысяч пострадавших.

Среди пострадавших были и футболисты «Хатайспора»: из под завалов спасли трех футболистов и двух членов тренерского штаба команды. Спортивный директор клуба Танер Савут все еще не найден – его ищут уже 12 дней.

«Хатайспор» и «Газиантеп» снялись с чемпионата. Команды заявили, что в существующей обстановке доиграть сезон они не смогут. Оба клуба боролись за выживание, но Суперлига сохранит за ними место на следующий сезон. 

Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перфоманс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»

Фото: East News/CEM GENCO / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP, Eren Bozkurt / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

12 комментариев

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Lana Rhoades
Ответ Экспертное мнение
Многие говорят о клубах Атсу, но я его прежде всего помню как игрока сборной Ганы. Должен был улететь в 11 вечера, а ведь некоторые счастливчики улетели оттуда до 4 утра.
Вот не забей с этого штрафного..ведь и улетел бы
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CaptainFootballiste
Ответ Egobrain
тебе сколько, пятнадцать?
Мне немногим больше, но я имел ввиду вообще катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии, а не гибель одного конкретного человека и футболиста. И вообще новость, такая что не стоит устраивать тут споры о том, кто лучше разбирается в жизни и в статистике стихийных бедствий.
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vaslover
Светлая память Кристиану.
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Egobrain
Ответ CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
тебе сколько, пятнадцать?
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Кирилл Голивец
Ответ Экспертное мнение
Многие говорят о клубах Атсу, но я его прежде всего помню как игрока сборной Ганы. Должен был улететь в 11 вечера, а ведь некоторые счастливчики улетели оттуда до 4 утра.
Лучший игрок КАН-2015...
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Дмитрий Осипов
Ответ CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
цунами в Индонезии, землетрясение в Гаити. даже в нашей стране в 40х годах прошлого века в Ашхабаде умерло очень очень много людей, около 100 тыс примерно. Также в Китае в семидесятых очень много погибло людей.
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Экспертное мнение
Ответ CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
Гаити 2010 унесло около 200+ тыс жизней
+4
0
+4
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Экспертное мнение
Многие говорят о клубах Атсу, но я его прежде всего помню как игрока сборной Ганы. Должен был улететь в 11 вечера, а ведь некоторые счастливчики улетели оттуда до 4 утра.
+19
-2
+17
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Sgi
Ответ CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
Индонезия и 300 тысяч человек…
+1
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Alex Serpen
Ответ CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
Цунами в Индийском океане в 2004 году унесло ~230 тысяч жизней.
+20
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CaptainFootballiste
Покойся с миром. Очень жаль парня. Да и вообще на нашем веку такой масштабной трагедии не было... Ужас
+2
-10
-8
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Bolvan
Соболезнования родным и близким
+3
0
+3
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