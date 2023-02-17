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Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перформанс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»

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Ох.

Лига Европы и Лига конференций не забывают о страшном землетрясении в Турции – и особенно эмоциональным получился матч «Трабзонспора» и «Базеля».

Турецкие фанаты подняли баннер с изображением поисковой собаки и спасателя, вытаскивающего из-под завалов ребенка. На рукаве надпись «спасибо». А еще из-под завалов пробивается рука с турецким флагом. До мурашек.

Обратите внимание на флаги на каске – страны, которые помогали ликвидировать последствия землетрясения.

Это первая игра в Турции после землетрясения – чемпионат и прочие лиги приостановили

Футболисты вышли с траурными повязками и плакатами в поддержку пострадавших (и не только в Турции, но в Сирии – на баннере, который появился перед матчем на поле, слова не только на турецком, но и на арабском). И болельщики тоже не забыли о трагедии.

Первый гол в матче забил Йенс Ларсен – после празднования разбил губу, столкнувшись со своим же игроком (тот налетел от него от эмоций). Команда отпраздновала мяч с турецким флагом. Кажется, это гол для всей Турции, а не только «Трабзона». Именно с такой подписью в клубных соцсетях появилось это фото.

На трибунах – фанаты в футболках всех турецких клубов: «Фенера», «Бешикташа», «Галатасарая». Они вместе, они обнимаются – трагедия объединила даже непримиримых врагов. «Братство, дружба, единство», – так описывают это в «Трабзонспоре».

Все доходы от игры будут пожертвованы пострадавшим в Турции и Сирии. А болельщики принесли игрушки для детей.

Что известно по поводу землетрясения сейчас?

Несмотря на то, что прошло уже 10 дней, до сих пор продолжаются спасательные работы, и из-под завалов до сих пор вытаскивают живых людей. В Хатае из-под обломков вытащили мать с двумя детьми спустя 228 часов после землетрясения, в Кахраманмараше – 74-летнюю женщину. 

Несколько дней назад из-под завалов вытащили двухмесячного ребенка – это как раз сделал спасатель с собакой, которые были изображены на баннере фанатов «Трабзонспора». В стране работают бригады со всего мира – от России и Украины до Венгрии и Израиля.

Число пострадавших после мощного землетрясения оценивается более чем в 100 тысяч человек – и это только те люди, кто получил травмы и обратился за медицинской помощью. Погибших в Турции и Сирии – более 42 тысяч человек, из них значительная часть (около 37 тысяч) приходятся именно на Турцию, где и был эпицентр подземных толчков.

Фото: eastnews.ru/AP Photo; AFP/Hakan Burak Altunoz

24 комментария

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Merdan Saliyew
А где флаг Армении. ...!?
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Антон Третьяков
Ответ Мыкола
Путин в каске? Рука Кремля?))
Если бы ты был корейцем тебя бы звали Кон Чен Ый
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DanissimoElMagic
Я один Наш флаг увидел?
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lazzziale
понятно, что турки не особо любят Израиль, но...четыре самолета и три госпиталя были посланы...только сегодня вернулись...хотя вне сомнения перформанс чёткий...
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Yury Fedoseev
А где флаг США?
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Ibragim Mejidow
круто
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OlegLawyer
Ответ Alexy
армяне как раз прислали сотню спасателей и не разъехались, когда многие европейцы испугались за безопасность и свернули программу. армяне до сих пор там. такая вот благодарность от турок. мерзко.
Если судить по новостям России 24, то наши уехали ровно через сутки после немцев и австрийцев. Причем сначала ведущий с сарказмом сообщил об отъезде европейцев, а на следующий день спокойно о наших, типа "миссия выполнена"
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zaur za azalkm
Атсу помер но на спорце он выжил как так то!
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couture39
Ответ Виктор Майоров
Это не просто поисковая собака. Это пёс Протео из Мексики, который погиб при спасении людей из завалов. Круто, что в Трабзоне решили вспомнить и такой небольшой момент https://expatguideturkey.com/mexicos-search-dog-proteo-died-in-wreck/
Флага Мексики на каске кстати тоже нет. И вообще - флагов на каске всего 30, хотя помощь прислали из более 40 стран.
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Alexy
Ответ _FoX-
Вопрос без сарказма - я не увидел на каске флага Армении. Или там только те страны, кто прислал свои отряды спасательные, а не гуманитарку?
армяне как раз прислали сотню спасателей и не разъехались, когда многие европейцы испугались за безопасность и свернули программу. армяне до сих пор там. такая вот благодарность от турок. мерзко.
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couture39
Ответ Алексѣй Пестовъ
Но Армении, которая отправила гуманитарки на 100 тонн, там тоже нет
Армения, Израиль и США видимо входят в список стран от которых помощь принимать можно, а благодарить за нее - нет.
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couture39
Ответ _FoX-
Вопрос без сарказма - я не увидел на каске флага Армении. Или там только те страны, кто прислал свои отряды спасательные, а не гуманитарку?
Американского флага тоже нет (есть Малайзия), хотя США прислали в Турцию десятки миллионов долларов гуманитарной помощи, больше 100 спасателей и десятки собак, инструменты и машины для разбора завалов...

Похоже, что для создателей баннера аллергия на Армению и США оказалась сильнее желания поблагодарить за помощь всех, кто помог.
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Михаил Смирнов
на фото Путин)))приглядитесь
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Виктор Майоров
Это не просто поисковая собака. Это пёс Протео из Мексики, который погиб при спасении людей из завалов. Круто, что в Трабзоне решили вспомнить и такой небольшой момент

https://expatguideturkey.com/mexicos-search-dog-proteo-died-in-wreck/
+6
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Алексѣй Пестовъ
Ответ dmsld
Исходя из общедоступных данных, Израиль входит в топ-3 стран по количеству отправленных на помощь спасательных бригад. Но…
Но Армении, которая отправила гуманитарки на 100 тонн, там тоже нет
+4
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Ответ Сергей Анохин
Привычка футбольного флага Англии заставила меня искать Великобританию на каске минут 5.
А мне было любопытно, кто там есть. Греция даже есть, Израиля нет, хотя про него есть в статье. США и Канады нет, зато есть Малайзия
+1
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_FoX-
Вопрос без сарказма - я не увидел на каске флага Армении. Или там только те страны, кто прислал свои отряды спасательные, а не гуманитарку?
+8
0
+8
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dmsld
Исходя из общедоступных данных, Израиль входит в топ-3 стран по количеству отправленных на помощь спасательных бригад. Но…
+6
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Afinogenov
Ответ Сергей Анохин
Привычка футбольного флага Англии заставила меня искать Великобританию на каске минут 5.
Я всегда думал, что больше людей знают именно британский флаг, а не английский.
Многие английский флаг знают лишь благодаря сборной Англии по футболу.
+5
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Сергей Анохин
Привычка футбольного флага Англии заставила меня искать Великобританию на каске минут 5.
+2
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Алексей Матыгин
спасателям огромное спасибо!
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Олег Акимов
Ответ Мыкола
Путин в каске? Рука Кремля?))
Газуй в какую-нибудь другую новость
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Мыкола
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-20
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Barsa1984
жаль что только трагедии обьединяют
+41
-1
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