Первый матч в Турции после землетрясения: сильный перформанс болельщиков и эмоции «Трабзонспора»

Ох.

Лига Европы и Лига конференций не забывают о страшном землетрясении в Турции – и особенно эмоциональным получился матч «Трабзонспора» и «Базеля».

Турецкие фанаты подняли баннер с изображением поисковой собаки и спасателя, вытаскивающего из-под завалов ребенка. На рукаве надпись «спасибо». А еще из-под завалов пробивается рука с турецким флагом. До мурашек.

Обратите внимание на флаги на каске – страны, которые помогали ликвидировать последствия землетрясения.

Это первая игра в Турции после землетрясения – чемпионат и прочие лиги приостановили

Футболисты вышли с траурными повязками и плакатами в поддержку пострадавших (и не только в Турции, но в Сирии – на баннере, который появился перед матчем на поле, слова не только на турецком, но и на арабском). И болельщики тоже не забыли о трагедии.

Первый гол в матче забил Йенс Ларсен – после празднования разбил губу, столкнувшись со своим же игроком (тот налетел от него от эмоций). Команда отпраздновала мяч с турецким флагом. Кажется, это гол для всей Турции, а не только «Трабзона». Именно с такой подписью в клубных соцсетях появилось это фото.

На трибунах – фанаты в футболках всех турецких клубов: «Фенера», «Бешикташа», «Галатасарая». Они вместе, они обнимаются – трагедия объединила даже непримиримых врагов. «Братство, дружба, единство», – так описывают это в «Трабзонспоре».

Все доходы от игры будут пожертвованы пострадавшим в Турции и Сирии. А болельщики принесли игрушки для детей.

Что известно по поводу землетрясения сейчас?

Несмотря на то, что прошло уже 10 дней, до сих пор продолжаются спасательные работы, и из-под завалов до сих пор вытаскивают живых людей. В Хатае из-под обломков вытащили мать с двумя детьми спустя 228 часов после землетрясения, в Кахраманмараше – 74-летнюю женщину.

Несколько дней назад из-под завалов вытащили двухмесячного ребенка – это как раз сделал спасатель с собакой, которые были изображены на баннере фанатов «Трабзонспора». В стране работают бригады со всего мира – от России и Украины до Венгрии и Израиля.

Число пострадавших после мощного землетрясения оценивается более чем в 100 тысяч человек – и это только те люди, кто получил травмы и обратился за медицинской помощью. Погибших в Турции и Сирии – более 42 тысяч человек, из них значительная часть (около 37 тысяч) приходятся именно на Турцию, где и был эпицентр подземных толчков.

Фото: eastnews.ru/AP Photo; AFP/Hakan Burak Altunoz