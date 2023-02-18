«Атлетико» страдает из-за падения криптовалюты. Похоже, лишится главного спонсора, который приносит 42 млн в год

Может пойти в суд, но шансов мало.

«Атлетико» вылетел из ЛЧ, потерял шансы на Кубок Испании, а теперь еще может столкнуться с финансовыми проблемами. В следующем сезоне клубу, скорее всего, понадобится новый спонсор.

Что случилось?

Криптовалютная биржа WhaleFin хочет расторгнуть контракт с «Атлетико» из-за резкого падения доходов. Об этом заговорили еще в конце 2022-го – тогда случился неожиданный крах биржи FTX, она считалась одной из крупнейших в мире наряду с Binance и Coinbase.

WhaleFin принадлежит известной платформе Amber Group – она предоставляет полный спектр услуг в области цифровых активов, включая инвестирование и торговлю. И Amber Group понесла большие потери, на FTX хранилось примерно 10% ее торгового капитала.

«Атлетико» подписался с WhaleFin летом 2022-го – контракт на 5 лет, клуб получает 42 миллиона евро в год. «Челси» тоже сотрудничал с этой компанией, но логотип WhaleFin виднелся только на рукаве (у «Атлетико» это титульный спонсор). С лондонцами уже разорвали контракт на 23 млн. Причины все те же: крах FTX и общее падению рынка криптовалют.

«Атлетико» думает о суде

«Атлетико» может потребовать полную оплату контракта (больше 200 млн за 5 лет), но в суде перспектив мало: по информации Mundo Deportivo, спонсорский контракт с WhaleFin позволяет бирже расторгнуть сделку в случае обвала криптовалютного рынка. В любом случае «Атлетико» уже активно ищет нового спонсора на сезон-2023/24.

А что у клуба с финансами?

Летом президент клуба Энрике Сересо заявил, что им нужно заработать 40 млн евро, чтобы сбалансировать счета. Но «Атлетико» смог это сделать только зимой, когда Матеус Кунья подписал контракт с «Вулверхэмптоном». Испанский клуб получил за него 50 млн евро.

Еще добавим прибыль от аренды Жоау Феликса в «Челси» – около 11 млн евро плюс оклад португальца в 6 млн, его англичане тоже берут на себя. Все это помогает «Атлетико», хотя испанский журналист Педро Мората сообщил, что клубу еще требуется 28 млн евро.

Несмотря на проблемы WhaleFin, криптобиржи уже вытесняют традиционных спонсоров в спорте. Почему?

Криптобиржи напрямую не связаны со спортом, но стали значимой частью спортивной отрасли из-за огромных спонсорских контрактов.

В ноябре 2021-го криптобиржа Crypto.com заплатила 700 миллионов долларов за переименование «Стейплс Центра», где играют «Лейкерс» и «Клипперс», в «Crypto.com Арену» на 20 лет (35 млн в год). Для сравнения: в 1999-м Staples (производство канцелярских товаров) заплатил 116 млн за 20 лет нейминговых прав.

На этом Crypto.com не остановился: 175 миллионов за 10-летнее партнерство с UFC, 100 млн – за 5 лет с «Формулой-1», 34 млн – за 3 года с «ПСЖ» и не менее 60 млн – за 6 лет с «Филадельфией» из НБА. А еще Серия А, «Монреаль» в НХЛ, «Астон Мартин» в «Формуле-1» и Fnatic в киберспорте.

Рухнувший FTX подписывал контракты с MLB, «Майами Хит» (135 млн на 19 лет), «Голден Стейт», «Вашингтон Уизардс», «Мерседес» из «Формулы-1», Стефа Карри и Тома Брэйди. Coinbase – с НБА, «Бруклин Нетс», Кевином Дюрэнтом.

Криптобиржи понемногу вытесняют традиционных спонсоров, у этого есть ряд причин:

• Криптобиржи ищут новых клиентов, а в спорте больше интереса к крипте

• Криптобиржам не хватает доверия, а спорт – источник привязанности

Первой точки зрения придерживается генеральный директор криптобиржи Voyager Стив Эрлих (спонсируют «Даллас Маверикс», пилота НАСКАР Лэндона Кэссила и NSWL – женский футбольный чемпионат США).

«Наши исследования показывают, что между любителями крипты и спортивными болельщиками много пересечений, – говорит Эрлих CNBC. – Думаю, поэтому все больше криптокомпаний запрыгивает в спорт».

Второй точки зрения придерживается директор футбольного «Лацио» по маркетингу и спонсорству Марко Каниджиани:

«Крипто – это сложный мир. Но теперь это самый крупный сектор с точки зрения инвестиций в клубы. Они хотят взрастить доверие к рынку, а спорт создает такие сигналы для аудитории. В последние годы спонсоры в Европе идут в футбольные клубы из-за того, что через спорт легче сегментировать и понимать аудиторию. В Италии букмекерам запрещено спонсировать футбольные клубы, поэтому главные инвесторы сейчас – криптовалюты».

В Италии сотрудничество с криптобиржами, блокчейн-платформами и издателями криптовалют особенно активно. Серия А подписала контракт с Crypto.com, «Ювентус» – Bitget, «Лацио» – Binance, «Интер» и «Рома» – Digitabits, «Милан» – Bitmex, «Аталанта» – Plus 500, «Наполи» – Floki Inu, Fiorentina – Genuino, «Болонья», «Сассуоло», «Удинезе», «Кальяри», «Дженоа», «Сампдория», «Специя», «Эллас Верона» и «Салернитана» – eToro.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Leon Neal; East News/Kirby Lee via AP