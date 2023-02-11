Тедеско в сборной Бельгии! Попросился сам (перед приемом у стоматолога) и взбесил Мостового

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско снова в деле – будет перезагружать сборную Бельгии после Роберто Мартинеса.

• Контракт 37-летнего специалиста рассчитан на срок до конца Евро-2024 – то есть на полтора года.

«После первого же разговора я почувствовал, что все будет хорошо. Мы сразу же были на одной волне. Я очень мотивирован и с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Назначение тренером сборной Бельгии – большая честь для меня», – сказал Тедеско.

Тедеско сам предложил себя в сборную Бельгии

Все началось... у кабинета дантиста.

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел. Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться», – заключил экс-тренер «Спартака».

• Интересно, что в связку с Тедеско взяли работать другого не чужого для российского футбола иностранца – спортивным директором Королевской федерации футбола Бельгии стал Франк Веркаутерен, который тренировал «Крылья». Даже после увольнения он остался в России и перебрался в Химки с женой, с которой познакомился здесь. Уезжать из Подмосковья не планирует: «Мы не планируем переезжать из Химок. В этом нет необходимости. Конечно, моя работа обязывает меня находиться в Бельгии, но я буду по возможности приезжать в Россию, если календарь будет позволять».

• В штабе Тедеско не будет Тьерри Анри, который в два захода помогал Мартинесу и которого очень любили футболисты. С остальными членами штаба обещали определиться чуть позже.

В России смешанная реакция. Мостовой и Ловчев иронизируют, Федун и Зарема за Тедеско

В Бельгии ждут, как Тедеско проявит себя в новой роли, а в России уже делают выводы.

Леонид Федун: «Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», – отметил экс-владелец «Спартака».

Зато спартаковские (и не только) ветераны удивляют резкостью.

Анзор Кавазашвили заверяет, что в Европе все удивлены назначением Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе – это еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает. Когда заработает что-то хорошее, я вам скажу, что он молодец. А так он обычный, посредственный тренер».

Александр Мостовой (ну куда же без него) тоже в шоке – и тезисы не обновляются. «Я охренел, когда услышал. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые, – сказал Мостовой. – Человек же даже в футбол не играл , вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет? Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс. Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола. Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован».

Андрей Канчельскис был чуть сдержаннее, его удивила еще отставка Мартинеса: «Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам».

Но громче всех выступил Евгений Ловчев – он затаил на экс-тренера «Спартака» большую обиду за то, что тот поддержал отстранение красно-белых от Лиги Европы в начале 2022 года.

«Для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России. А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал. Тедеско все время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом. Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает. И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнований. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения. Тедеско за деньги продастся куда угодно.

Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь. Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику».

А вот супруга Федуна Зарема Салихова, которая была причастна к появлению немца в российском футболе, рада: «Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил».

Бодро!

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Евгений Одиноков; globallookpress.com/Tom Weller