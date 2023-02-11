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Тедеско в сборной Бельгии! Попросился сам (перед приемом у стоматолога) и взбесил Мостового

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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско снова в деле – будет перезагружать сборную Бельгии после Роберто Мартинеса.

• Контракт 37-летнего специалиста рассчитан на срок до конца Евро-2024 – то есть на полтора года. 

«После первого же разговора я почувствовал, что все будет хорошо. Мы сразу же были на одной волне. Я очень мотивирован и с нетерпением жду момента, когда приступлю к работе. Назначение тренером сборной Бельгии – большая честь для меня», – сказал Тедеско.

Тедеско сам предложил себя в сборную Бельгии

Все началось... у кабинета дантиста. 

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел. Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться», – заключил экс-тренер «Спартака».

• Интересно, что в связку с Тедеско взяли работать другого не чужого для российского футбола иностранца – спортивным директором Королевской федерации футбола Бельгии стал Франк Веркаутерен, который тренировал «Крылья». Даже после увольнения он остался в России и перебрался в Химки с женой, с которой познакомился здесь. Уезжать из Подмосковья не планирует: «Мы не планируем переезжать из Химок. В этом нет необходимости. Конечно, моя работа обязывает меня находиться в Бельгии, но я буду по возможности приезжать в Россию, если календарь будет позволять».

• В штабе Тедеско не будет Тьерри Анри, который в два захода помогал Мартинесу и которого очень любили футболисты. С остальными членами штаба обещали определиться чуть позже.

В России смешанная реакция. Мостовой и Ловчев иронизируют, Федун и Зарема за Тедеско

В Бельгии ждут, как Тедеско проявит себя в новой роли, а в России уже делают выводы. 

Леонид Федун: «Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», – отметил экс-владелец «Спартака».

Зато спартаковские (и не только) ветераны удивляют резкостью.

Анзор Кавазашвили заверяет, что в Европе все удивлены назначением Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе – это еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает. Когда заработает что-то хорошее, я вам скажу, что он молодец. А так он обычный, посредственный тренер».

Александр Мостовой (ну куда же без него) тоже в шоке – и тезисы не обновляются. «Я охренел, когда услышал. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые, – сказал Мостовой. – Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет? Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс. Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола. Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован».

Андрей Канчельскис был чуть сдержаннее, его удивила еще отставка Мартинеса: «Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам». 

Но громче всех выступил Евгений Ловчев – он затаил на экс-тренера «Спартака» большую обиду за то, что тот поддержал отстранение красно-белых от Лиги Европы в начале 2022 года. 

«Для меня совершенно очевидно, что Тедеско не относится к великим тренерам. Он, как любой другой немец, работавший у нас, состоялся в чемпионате России. А Тедеско же нигде до этого особо не работал и после России ничего особого не показал. Тедеско все время будут сравнивать с предыдущим тренером Мартинесом. Тедеско – неплохой тренер, но не более того. Но для меня он как человек, а это значит и как тренер, закончился.

Когда Тедеско работал в России, к нему все хорошо относились, Зарема вообще облизывала его со всех сторон. И сейчас еще продолжает. И затем Тедеско сказал, что правильно, что российские клубы отстранили от европейских соревнований. Поэтому он для меня персона, которая не вызывает у меня уважения. Тедеско за деньги продастся куда угодно.

Я бы болел за бывшего тренера «Спартака», но сейчас я к нему плохо отношусь. Думаю, не так долго он продержится и в сборной Бельгии. Потому что нормальный футбольный человек не должен лезть в политику».

А вот супруга Федуна Зарема Салихова, которая была причастна к появлению немца в российском футболе, рада: «Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил».

Бодро!

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Евгений Одиноков; globallookpress.com/Tom Weller

28 комментариев

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rafail883
Ответ Yerlan Auyesbayev
Мостовой про переводчика сэра Алекса не слышал?
Он не был переводчиком сер Алекса, он был переводчиком Бобби Робсона если вы о Жозе
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carragher-23
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
В Бельгии федерация не особо богатая: они миллионами евро в тренеров не кидаются в отличие от нас (кстати, можно вспомнить, как наши в своё время перекупили Адвоката как раз у Бельгии). Да и вспомните предыдущих тренеров сборной: ни Вильмотс, ни Мартинес на момент прихода (да и сейчас тоже) не котировались выше нынешних котировок Тедеско: Вильмотс - легенда сборной, но тренер отнюдь не выдающийся, Мартинес: Кубок Англии и вылет из АПЛ с Уиганом, а также очень неоднозначный период в Эвертоне - лучше Вильмотса, но тоже далеко не топ. У Тедеско же 2 место и 1/8 ЛЧ с Шальке (ни Вильмотс, ни Мартинес в ЛЧ не тренировали), Кубок Германии и 4 место с Лейпцигом - короче говоря, вполне себе крепкий вариант, можно сказать, что это даже апгрейд по сравнению с Мартинесом.
Важно понимать, что на условного Зидана или даже Бенитеса у Бельгии не хватит денег, а с Тедеско видимо сошлись по финансам, а с учетом квалификации тренера и того, что ему самому интересна эта работа (повторюсь, прецедент с убежавшим за деньгами Адвокатом у них уже был) - для Бельгии это оказался действительно оптимальный вариант...
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Mephisto_BLR
Ответ van basten
нужно на ночь...
мазать лицо вьетнамской звездочкой
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garp
Домеников в Бельгии не провалится, это как min
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кабан галльский
Доменико молодец, только удачи ему желаю. А все эти Мостовые, Ловчевы и прочие неудачники и нытики пусть и дальше в студии матч тв высказывают свою никому ненужное мнение.
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Андрей Кастуев
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
Федерация - работодатель. Причём не самого низкого пошиба. Желающие занять должность ожидаемо направят свои резюме. Понятно, в футболе своя специфика. Но вряд ли сборной Бельгии удалось схватить Почеттино, Зидана и кого-то ещё из списка "Вроде крутой тренер без работы". Плюс нужно обновлять команду, впускать молодёжь и, очевидно, продолжить вполне себе здравую и современную тактическую линию Мартинеса. Вряд ли Тед был первым вариантом в списке у скаутов, но раз постучал сам - его кандидатуру рассмотрели. Показалось, что соответствует - и даже схему с 3 ЦЗ не придётся отменять.
Если не сидеть на диване, а шевелить поршнями, можно добиться успеха - как бы говорит нам Доменико.) Хорошая позиция, по-моему.
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Ольга и Артём
Меня уже достал этот Цапь в ковычках
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Михаил Хромаков
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
тот же Моуриньо в Барселону просился, план развития составлял, что в этом такого. Это как лишний плюсик при выборе кандидата
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Фан Рубина
По меркам Бельгии - топ тренер с опытом в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Даниил Фетисов
Слишком много Мостового
+1
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edward_freeman
Ответ wind_from_future
>>Как им это удается вообще? В чем их секрет? Мостовой просто в ШОКЕ!!! Чтобы начать тренировать нужно всего лишь...
нужен простой советский
+4
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Plg
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
бывает человек откликается на вакансию.а бывает его рекрутеры сами ищут. не понимаю чем работа тренера принципиально отличается
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van basten
Ответ van basten
нужно на ночь...
отказаться от этих продуктов...
+1
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van basten
Ответ wind_from_future
>>Как им это удается вообще? В чем их секрет? Мостовой просто в ШОКЕ!!! Чтобы начать тренировать нужно всего лишь...
нужно на ночь...
+1
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Yerlan Auyesbayev
Мостовой про переводчика сэра Алекса не слышал?
0
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Ljorke
Мостовой, у тебя в стране, где идёт война, министр обороны человек без срочной службы в армии.
+16
-1
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RYBvsSAB
Ответ Никола Тесла
Ловчев обиделся, тут все понятно. Мостовой - надо что-то делать, чтобы чего-то добиться, и агентам звонить, и на собеседования ходить, и лицензии получать. В плане опыта и силы тренера, соглашусь с мнением: а не рано ли?. Тедеско с тем же Лейпцигом сезон бодро отыграл, а на следующий сдулся. Если бы повторил, то тогда вопросов не было бы, а пока это назначение больше выглядит как огромный трамплин для него, нежели назначение за достижения. Но посмотрим
сборная - это путь назад в эпоху клубного футбола, вот раньше эпоха была сборных, когда, например, считанный игрок без успехов с националкой мог брать ЗМ
+1
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
Агенты зарешали. Заголовок чисто для спортса
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Юрий Кечко
Ответ Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя? Ну типа как вообще с улицы прийти. Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как) Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
Но позвонил то не человек с улицы
+5
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Тедеско, удачи в сборной Бельгии!!!
+5
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Remstar
Что я только что прочитал?)
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Montenegro Serbian
Я один в шоке (нет, не от балабола Мостового) от детали, что Тедеско получил должность, просто......позвонив и предложив себя?
Ну типа как вообще с улицы прийти.

Я просто раньше думал что в более-менее серьёзных клубах и сборных, Федерация или руководство сами составляют круг претендентов и выходят на контакт с потенциальными тренерами. А тут вон оно как)

Если что против Тедеско ничего не имею, но у меня шаблон порвался немного)
+3
-3
0
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Никола Тесла
Ловчев обиделся, тут все понятно. Мостовой - надо что-то делать, чтобы чего-то добиться, и агентам звонить, и на собеседования ходить, и лицензии получать.
В плане опыта и силы тренера, соглашусь с мнением: а не рано ли?. Тедеско с тем же Лейпцигом сезон бодро отыграл, а на следующий сдулся. Если бы повторил, то тогда вопросов не было бы, а пока это назначение больше выглядит как огромный трамплин для него, нежели назначение за достижения. Но посмотрим
+5
0
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ASH11
По поводу Анри вы сильно ошиблись. В тренерском штабе Мартинеса он появился еще на ЧМ18.
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Михаил Енилин
Да не бомбит у меня!!! (с) Ловчев
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