Не задумывались, почему в «Кристал Пэлас» много темнокожих игроков? Все дело в месте, где базируется клуб

Доля белого населения там – лишь 48.4%.

У многих футбольных команд есть характерные особенности: например, «Атлетик» Бильбао и мексиканская «Гвадалахара» играют только басками и мексиканцами соответственно, эквадорский «Депортиво Насьональ» уже больше 60 лет берет в команду исключительно эквадорцев и так далее. В АПЛ тоже есть интересный пример, хоть и немного из другой области: «Кристал Пэлас».

Интересные факты:

• В недавнем матче АПЛ против «Ньюкасла» в составе «Кристал Пэлас» 9 из 11 футболистов были темнокожими.

• Главный тренер команды – Патрик Виейра, единственный темнокожий тренер в текущем сезоне АПЛ и один из двух в топ-5 чемпионатах (еще есть Антуан Комбуаре из «Нанта»).

• В топ-5 трансферов «Кристал Пэлас» все игроки были темнокожими, а если брать топ-11, то таких игроков восемь. В зимнее трансферное окно в команду пришли еще два темнокожих игрока – Науиру Ахамада из «Штутгарта» и Альбер Локонга из «Арсенала».

Никогда не задумывались о том, почему в «Кристал Пэлас» так много темнокожих?

«Кристал Пэлас» базируется на южной окраине Лондона – там лишь 48.4% населения белые

Этот город называется Кройдон. Его население – 390 тысяч человек, и там исторически проживает много темнокожих людей. По данным на 2021 год , процент белых в Кройдоне составляет лишь 48.4% – остальные 51.6% это различные расовые меньшинства, большую часть из которых (22.6%) составляют темнокожие. Кроме них в 52% входят азиаты, смешанное население и представители других рас.

«Кристал Пэлас» традиционно искал талантливых юных футболистов именно в этой части города.

Кройдон не очень спокойное место, по данным за 2022 год там совершается в среднем 36,5 преступлений на 1000 человек. Вот что рассказывал полузащитник «Арсенала» Эмил Смит Роу, родившийся и выросший в этом городе: «Я рос в Торнтон-Хит в Кройдоне, мне рассказывали разные истории. Постоянно в новостях мелькали сюжеты о том, что происходило у нас под боком. Иногда это пугало. Если бы я не играл в футбол, то что бы я делал в жизни? Иногда я думаю об этом. Мои друзья занимались разными вещами, которыми, возможно, не стоило заниматься. Иногда подросткам в таких районах сложно сказать «нет», потому что не знаешь, что еще можно сделать. В один момент моя семья собралась вместе и сказала: «Это не то, чем ты хочешь заниматься». Они помогли мне».

Однако не все в Кройдоне плохо. Город подарил нам таких культурных и общественных деятелей, как писатель сэр Артур Конан Дойл, модель Кейт Мосс, актер Том Холланд (тот самый из Человека Паука), рэпер Stormzy, певица Эми Уайнхауз и многих других.

Есть и футбольные выходцы из Кройдона: например, футболисты Уилфрид Заа (звезда «Кристал Пэлас») и Аарон Ван-Биссака (ушел в «МЮ» перед сезоном-2019/20), а также бывший главный тренер команды Рой Ходжсон.

Фото: REUTERS/ TONY OBRIEN, PAUL CHILDS, DAVID KLEIN; Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Ronny Hartmann / Stringer; unsplash.com/Victor Cudjoe