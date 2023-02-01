«Челси» утащил Энцо Фернандеса! Главное о невероятной зимней закупке

«Челси» разорвал трансферный рынок. Американский владелец Тодд Боули штамповал трансферы, полностью пересобрал состав и в последний момент урвал Энцо Фернандеса за 120 млн евро.

Всего клуб только зимой потратил больше 320 млн.

Главный трансфер – Энцо Фернандес

«Челси» вступил в переговоры с «Бенфикой» еще в конце декабря, пытался продавить оплату за трансфер несколькими траншами, но португальцы отказывались и требовали 120 млн отступных одним платежом.

Назывались самые разные варианты предложений от «Челси»: от пакета из 90 млн, Хакима Зиеша и двух молодых игроков в аренду до трансфера за 127 млн. Да, больше, чем отступные, но на комфортных для «Челси» условиях с большим количеством траншей.

«Бенфика» отказывалась и даже выпустила заявление, что Энцо останется в клубе минимум до конца сезона. Сам Фернандес быстро договорился с «Челси» о деталях контракта и ждал, пока лондонский клуб удовлетворит запросы «Бенфики».

Но «Челси» их не удовлетворял, и сделка вроде бы забылась. Пока не наступил последний день трансферного окна. Продолжалось примерно то же самое: «Бенфика» настаивала на одном платеже со всей суммой, «Челси» просил разделить выплаты на транши.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договоренности между клубами за час до дедлайна трансферного окна в АПЛ. По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «Челси» выплатит 120 млн евро несколькими траншами.

Кого еще купил «Челси»?

Еще семь игроков.

• 21-летний Бенуа Бадьяшиль. Центральный защитник отыграл 4,5 сезона за «Монако» и поехал в АПЛ. Настоящий гигант с ростом 194 см. Полезен на стандартах и у чужих ворот. Уже отыграл два полных матча, должен помочь 38-летнему Тиаго Силве.

• Андрей Сантос. Поттер намекал, что 18-летний центральный полузащитник сыграет в первой команде уже в текущем сезоне. Хотя считающийся суперталантом 19-летний Карни Чуквуэмека после перехода из «Виллы» на поле почти не выходит, так что Сантосу еще ничего не гарантировано.

• Давид Фофана. 20-летнего форварда называют новым Дрогба – и сам Дидье тоже открыто восхищается игрой соотечественника. Однако «Челси» в старте он пока не нужен: сначала хотели послать игрока в «Галатасарай» на полсезона, но турки попросили годичное соглашение. Лондонцы не решились.

• Жоау Феликс. 23-летнего португальца взяли в аренду на полгода за 11 млн евро. Поттер объяснил это кризисом «Челси» в атаке, так как команде срочно понадобился игрок, который добавит остроты. Феликс понял слова тренера слишком прямо – и получил красную в первом же матче против «Фулхэма».

• Михаил Мудрик. 22-летний левый вингер вполне мог перейти в «Арсенал», но «Шахтер» договорился с «Челси», и Мудрик согласился. С учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 100 млн. Мудрик уже дебютировал, выскочив на замену в матче с «Ливерпулем», приятно удивил дриблингом и поставил рекорд АПЛ по скорости (36,63 км/ч).

• Нони Мадуэке. После трансфера Мудрика прикупили еще одного вингера из ПСВ. 20-летний Нони хочет повторить путь Эдена Азара. Пока между ними есть печальная параллель: Мадуэке очень часто травмируется.

• Мало Гюсто. Перспективный 19-летний правый защитник «Лиона» – последнее подписание «Челси» в январе. Гюсто прорвался в основу только в прошлом сезоне, остался во Франции на правах аренды до конца сезона. Одно из условий «Лиона». И хорошо, наберется опыта.

Еще «Челси» следил за центральным полузащитником «Брайтона» Мойсес Кайседо и нападающим «Гладбаха» Маркусом Тюрамом. «Брайтон» просил 70 млн в ответ на запрос о трансфере за 55, с «Гладбахом» тоже отпугнула цена, и летом Тюрам станет свободным агентом, так что «Челси» еще вполне может договориться с Маркусом в ближайшие месяцы.

А кто ушел?

Все скромнее.

Жоржиньо и «Челси» не смогли согласовать новый контракт, так что итальянец точно бы уехал летом в статусе свободного агента. Сначала так и планировалось, но вдруг пришел «Арсенал» и предложил за 31-летнего хавбека 11,3 млн. «Челси» согласился.

Это единственная большая продажа. Еще незаметно в «Тоттенхэм» ушел 19-летний молодежной сборной Англии Джуд Сунсап-Белл. Он считался одним из самых перспективных игроков академии «Челси» последних лет и просил шансов в первой команде.

Аренда Хакима Зиеша в «ПСЖ» на грани срыва. Клубы провели последний день трансферного окна в тяжелых переговорах, «ПСЖ» не устраивала финансовая сторона соглашения, Зиеш даже просил «Челси» сбавить обороты. Клубы договорились, но «Челси» запоздал с оформлением документов.

Некоторые сделки не удались. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Челси» хотел продавать Кристиана Пулишича после подписания Мадуэке, но американец сломался и останется как минимум до лета. Еще перед закрытием трансферного окна «Эвертон» согласился отсыпать 45 млн за Конора Галлахера – игрок отказался.

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Тренере Грэма Поттера закупка совсем не пугает: «Это часть моей работы. Веселая часть. Точно не буду жаловаться. Такое количество новичков можно воспринимать как вызов. Очень воодушевляет».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; globallookpress.com/Joel Marklund