20 главных трансферов в дедлайн: «Челси» купил Энцо Фернандеса, Жоржиньо уехал в «Арсенал», Забитцер – в «МЮ»

Последний день зимнего трансферного окна был богатым на трансферы и заметные аренды.

В этом списке нет Хакима Зиеша – аренда из «Челси» в «ПСЖ» под угрозой срыва из-за опоздания с оформлениями документов.

Жоау Канселу («Ман Сити» – «Бавария», аренда)

Аренда до конца сезона, опция выкупа – 70 млн евро. Вероятно, Канселу поругался с Пепом Гвардиолой (хотя сам это отрицает), очень хотел уйти из «Сити» и выбрал «Баварию» из-за возможности выиграть Лигу чемпионов.

Жоржиньо («Челси» – «Арсенал», 13,6 млн евро)

Пожалуй, один из самых внезапных трансферов зимы. У «Челси» и без того много футболистов, сезон складывается не очень, и Грэму Поттеру Жоржиньо важен не настолько, как был важен при Маурицио Сарри и Томасе Тухеле. А «Арсеналу», рвущемуся за чемпионством, просто был нужен игрок в центр поля. При этом итальянский бразилец по манере игры сильно отличается от Парти и Джаки – посмотрим, как он впишется в футбол Артеты.

Энцо Фернандес («Бенфика» – «Челси», 120 млн евро)

Самый дорогой трансфер зимнего окна, самая дорогая покупка в истории АПЛ.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины и лучший молодой игрок ЧМ-2022 все же приедет в «Челси». Лондонцы, казалось, уговорили Энцо перейти еще в начале января, но затем начались сложности в переговорах. Благодаря уходу Жоржиньо в центре поля у «Челси» конкуренция попроще – и многомиллионному приобретению явно будут доверять. Вопрос только в адаптации.

Марсель Забитцер («Бавария» – «Манчестер Юнайтед», аренда)

«МЮ» неожиданно вышел на рынок неожиданно из-за травмы Кристиана Эриксена, которая оставила его вне игры до апреля/мая. Забитцер перебрался в «Баварию» из «Лейпцига» еще в прошлом сезоне, но из лидера «РБ» превратился в резервиста в Мюнхене. В «МЮ» попробует перезагрузиться.

Кейлор Навас («ПСЖ» – «Ноттингем Форест», аренда)

Кипер из Коста-Рики долго боролся с Джиджи Доннаруммой за место в старте «ПСЖ», но при Маурисио Почеттино окончательно превратился в запасного. 36-летнего Наваса не устраивает статус (ни разу не сыграл в Лиге 1 в этом сезоне), поэтому из плей-офф ЛЧ он отправится в борьбу за выживание в АПЛ.

Торган Азар («Боруссия» Д – ПСВ, аренда)

Карьера младшего брата Эдена тоже пошла на спад: с каждым годом он выступал за «Боруссию» все меньше, а сейчас вообще доигрался до аренды в ПСВ. Хотя на ЧМ-2022 был одним из самых ярких игроков сборной Бельгии – впрочем, едва ли это хорошая характеристика.

Диего Льоренте («Лидс» – «Рома», аренда)

Испанец играл в «Лидсе» с лета-2020, но после ухода Марсело Бьелсы постепенно сполз в иерархии защитников (всего 8 матчей в АПЛ в этом сезоне). Теперь он будет работать с Жозе Моуринью – тот никогда не откажется от центрдефа с опытом игры в АПЛ.

Флориан Товен («Тигрес» – «Удинезе», свободный агент)

В 2021-м француз укатил в «Тигрес», но с мексиканскими приключениями покончено – хватило двух сезонов. Товену уже 30, хотя еще недавно он много забивал за «Марсель». До этого француз только однажды уезжал в другую европейскую лигу – в «Ньюкасл» в сезоне-2015/16, но там совсем не получилось.

Хамед Траоре («Сассуоло» – «Борнмут», аренда с обязательным выкупом за 30 млн евро)

Атакующий полузащитник едет в АПЛ. 22-летний ивуариец играет на приличном уровне уже четвертый год, неудивительно, что его присмотрели в «Борнмуте». Смущает одно: несмотря на юный возраст, Траоре не показывает сильного прогресса, а в этом сезоне, если говорить о статистике, даже немного сдал – всего 3 ассиста за 11 матчей в Серии А.

Терем Моффи («Лорьян» – «Ницца», аренда с обязательным выкупом за 30 млн евро)

23-летний нигерийский форвард был лучшим бомбардиром «Лорьяна» (12 голов в 18 матчах, в Лиге 1 больше только у Мбаппе). Таранный форвард с отличной скоростью.

Харри Суттар («Сток» – «Лестер», 17 млн евро)

Трансфер интересен тем, что «Лестер», кажется, восхитился Суттаром именно на ЧМ-2022 – там 24-летний австралийский центральный защитник был лучшим по выносам и выигранным воздушным дуэлям. Неудивительно, ведь это амбал с ростом 198 см. За «Сток» в Чемпионшипе-2022/23 он отыграл лишь 7 игр.

Джонджо Шелви («Ньюкасл» – «Ноттингем Форест», сумма неизвестна)

Экс-игрок «Ливерпуля» и легенда «Ньюкасла» в этом сезоне потерял место в старте и провел всего 3 матча в АПЛ – пожалуй, Шелви точно запомнится фанатам «Ньюкасла» не только прической, но и преданной игрой на протяжении семи лет (отбегал даже сезон в Чемпионшипе). Но ему всего 30 – и Джонджо точно не хочет сидеть на скамейке. Поэтому и едет в «Форест».

Илья Забарный («Динамо» Киев – «Борнмут», 22,5 млн евро)

Очередной украинец в лигах топ-5 – кажется, у сборной Украины выросло сильное поколение. Только в АПЛ это уже 4-й украинский футболист – вместе с Зинченко («Арсенал»), Миколенко («Эвертон») и Мудриком («Челси»). Центрдефу Забарному всего 20, а он уже сыграл 24 матча за сборную, за ним гонялись в Европе – и он сразу едет в АПЛ. Неплохо.

Мэтт Доэрти («Тоттенхэм» – «Атлетико», свободный агент)

«Правый защитник из «Тоттенхэма»? Заверните», – кажется, именно такие мысли порой посещают руководство «Атлетико». 31-летний Доэрти больше не нужен Антонио Конте и выходит на поле только потому, что больше некому. Но теперь лондонцы покупают Педро Порро за 45 млн евро – и это освободило ирландцу (первому в истории «Атлетико») дорогу на выход. Нюанс: Доэрти предварительно разорвал контракт с «Тоттенхэмом». Изначально обсуждали аренду, но у «шпор» уже 8 игроков в арендах за пределами АПЛ, а это максимум по правилам ФИФА.

Фелипе («Атлетико» – «Ноттингем Форест», 2,3 млн евро)

33-летний центральный защитник провел в «Атлетико» 3,5 сезона после перехода из «Порту» – и последние полгода стали для него провальными. Раньше бразилец регулярно появлялся на поле, за половину сезона-2022/23 сыграл в Ла Лиге всего в трех матчах. Теперь он попробует помочь «Форест» в АПЛ.

Филипп Макс (ПСВ – «Айнтрахт», аренда)

Левый защитник после 2,5 лет в Нидерландах возвращается в Германию: 29-летнего Макса арендовал «Айнтрахт». Когда-то он был претендентом на место в основе сборной Германии, но большого прогресса в карьере не случилось. Может, сейчас?

Эктор Бельерин («Барселона» – «Спортинг», аренда)

Да, Эктор Бельерин все еще числился в «Барселоне» и даже сыграл в двух матчах в январе (с командами из третьей лиги в Кубке). Эктору уже 27 лет. Переход в «Спортинг» до конца сезона явно поможет ему играть чаще.

Педро Порро («Спортинг» – «Тоттенхэм», 45 млн евро)

«Тоттенхэм» охотился за испанским латералем с начала января, но лондонцы не могли договориться со «Спортингом» по цене. Идеальный игрок в систему Конте – латераль в схему с тремя центральными защитниками.

Камаль Сулемана («Ренн» – «Саутгемптон», 25 млн евро)

Полное имя этого ганского вингера – Камалдин, и он выглядит типичной (не самой обдуманной) инвестицией клуба АПЛ: 25 миллионов за 20-летнего игрока, который провел в лигах топ-5 всего 34 матча за полтора сезона. Причем если в прошлом сезоне Сулемана чаще появлялся в старте, то в этом в среднем проводит на поле около 20 минут. Зато у него за спиной очень необычная академия Right to dream.

Витинья («Брага» – «Марсель», 32 млн евро)

Еще одним Витиньей в чемпионате Франции стало больше – 22-летний форвард переехал в «Марсель» из «Браги» за рекордную сумму для французского клуба. Он играет на высоком уровне только полтора сезона, но в 41 матче чемпионата Португалии сделал 14+4 (причем по 7+2 в каждом сезоне – а в этом сыграл вдвое меньше, чем в прошлом). Он даже был в расширенном составе сборной на ЧМ-2022, но в итоге туда не поехал.