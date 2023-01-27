УЕФА меняет схему отбора на Евро – чтобы сделать ее «менее предсказуемой». А ЧЕ пока не расширят

УЕФА меняет схему отбора на Евро-2028 – соответствующее решение принял исполком. И как теперь все будет выглядеть? Разбираемся.

• Турнир не будут расширять – останутся 24 команды. Изначально планировали, что с 2028 года на Евро попадут 32 команды, но от этого решения (пока) отказались.

• Отборочный турнир на ЧЕ и ЧМ от Европы после Евро-2024 будет выглядеть по-другому – никаких больше групп по шесть команд. Теперь будет 12 групп по 4-5 команд, классическая схема игры «каждый с каждым» дома и в гостях сохранится.

Победители автоматически попадают на турнир. Команды со второго места могут как выйти напрямую, так и отправиться в плей-офф, где их будут ждать другие команды со вторых мест или победители Лиги наций.

УЕФА отмечает, что это сделали для того, чтобы «оживить квалификацию, сделав ее менее предсказуемой и более динамичной». «Предсказуемость европейских отборочных также была рассмотрена и решена с помощью нового формата, который предоставит всем командам равные шансы пройти квалификацию на крупные турниры», – сказал Александер Чеферин.

• Изменения и в Лиге наций – больше матчей и больше возможностей движения между лигами.

1) В лиге A добавили четвертьфиналы – для команд, занявших первые и вторые места в группах. Они сыграют друг с другом два матча: дома и в гостях. Победители отправятся в полуфинал и дальше в финал/матч за третье место – в этих раундах уже будет по одной игре.

2) Если раньше обмен между дивизионами Лиги наций был простым – четвертое место вылетает, первое из низшей лиги заходит – то теперь шанс вылететь и подняться растет: третье место, сыграет со вторым из нижестоящей лиги.

То есть команды, ставшие третьими в лиге A, сыграют плей-офф за вылет/промоушн с командами со вторых мест в лиге B, а сборные с третьих мест лиги B сыграют с соперниками со вторых мест лиги C. А вот для лиги D, самой слабой, все так и останется – только победитель выходит наверх.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Mike Hewitt