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УЕФА меняет схему отбора на Евро – чтобы сделать ее «менее предсказуемой». А ЧЕ пока не расширят

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УЕФА меняет схему отбора на Евро-2028 – соответствующее решение принял исполком. И как теперь все будет выглядеть? Разбираемся.

• Турнир не будут расширять – останутся 24 команды. Изначально планировали, что с 2028 года на Евро попадут 32 команды, но от этого решения (пока) отказались.

• Отборочный турнир на ЧЕ и ЧМ от Европы после Евро-2024 будет выглядеть по-другому – никаких больше групп по шесть команд. Теперь будет 12 групп по 4-5 команд, классическая схема игры «каждый с каждым» дома и в гостях сохранится.

Победители автоматически попадают на турнир. Команды со второго места могут как выйти напрямую, так и отправиться в плей-офф, где их будут ждать другие команды со вторых мест или победители Лиги наций.

УЕФА отмечает, что это сделали для того, чтобы «оживить квалификацию, сделав ее менее предсказуемой и более динамичной». «Предсказуемость европейских отборочных также была рассмотрена и решена с помощью нового формата, который предоставит всем командам равные шансы пройти квалификацию на крупные турниры», – сказал Александер Чеферин.

• Изменения и в Лиге наций – больше матчей и больше возможностей движения между лигами.

1) В лиге A добавили четвертьфиналы – для команд, занявших первые и вторые места в группах. Они сыграют друг с другом два матча: дома и в гостях. Победители отправятся в полуфинал и дальше в финал/матч за третье место – в этих раундах уже будет по одной игре.

2) Если раньше обмен между дивизионами Лиги наций был простым – четвертое место вылетает, первое из низшей лиги заходит – то теперь шанс вылететь и подняться растет: третье место, сыграет со вторым из нижестоящей лиги.

То есть команды, ставшие третьими в лиге A, сыграют плей-офф за вылет/промоушн с командами со вторых мест в лиге B, а сборные с третьих мест лиги B сыграют с соперниками со вторых мест лиги C. А вот для лиги D, самой слабой, все так и останется – только победитель выходит наверх.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Mike Hewitt

57 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Кенигсбергер
Ты сам-то проследил? =)
опровергни фактами
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Кенигсбергер
Ответ Мельников Михаил
Пример с Германией и Нидерландами редкий. Чаще в группах конкуренция между 2 и 3 местом была. Проследи эту статистку, для начала.
Ты сам-то проследил? =)
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Мельников Михаил
Ответ Кенигсбергер
Нет, интрига вырастет (по крайней мере, на бумаге). Раньше на Евро выходили первые 2 места групп напрямую - это делало борьбу за 1е место бессмысленной. Пример - отбор на Евро-2020, группа с Германией и Голландией. Немцы и голландцы без проблем начистили морду всем остальным и спокойно вышли вместе, борьбы за первое место не было. А что будет теперь, если одна из сборных-грандов попадет в кризис, потеряет место в рейтинге, потеряет сеяное место и попадет в одну отборочную группу с другой сборной-грандом (происходит сплошь и рядом)? Ведь выходит-то напрямую только одно место. Совершенно точно можно сказать, что не все 12 сильнейших сборных Европы всегда будут сеяными и достаточно регулярно будут попадать в одну группу.
Пример с Германией и Нидерландами редкий.
Чаще в группах конкуренция между 2 и 3 местом была.
Проследи эту статистку, для начала.
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Andrey Andreev
Ответ UncleMaks
у фифа политика в том, чтобы максимально расширять географию футбольную всевозможные катары и прочие новые зеландии, конечно, слабы в футбольном плане, но этой цели отвечают а если на чм пускать только европу и бразилию с аргетиной, то получится просто суперлига из сборных
Так в этом проблема. Европа с Латинской Америкой - это и есть футбол. Ну с горки пополам ещё Японию с Австралией сможет вспомнить. Все остальное в лучшем случае калифы на час
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Уже года полтора как арги сильнее и Бразилии собсна. Результаты на лицо. Да и по игре сбалансированнее стали после впихивания Винисиуса 4-ым нападающим по сути. Финал Копы без вариантов выиграли. Да и все личные встречи от Копы, отбора и даже товаров за последние 3 года на сухо сыграли с ними. Но так как европейцев конечно на этом ЧМ никогда не возили их в одну калитку. С везением у ЮА реально проблемы. Так как отскакивали нидеры, хорваты и французы с Арг и Бра мало кто на ЧМ отскакивал. Благо хоть арги и серии пенальти безжалостно решают, не давая спастись на везении.
Нынешняя Голландия чуть сильнее Люксембурга по именам и даже она сравнивает счёт методом аргов на 90+11. Это приговор "шампиньонам"
+3
-1
+2
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Universal1000
Ответ Vitto
Как обыграете СА или хотя бы с игры забьете, приходите.
Не, с этим к герцогине АльНасро-фуншальской. Слишком сложно.
+1
-1
0
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Vitto
Ответ Universal1000
Ну по той где забирается всё злато мира от ЧМ до Финалиссим. Тупо всё.
Как обыграете СА или хотя бы с игры забьете, приходите.
0
0
0
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Andrey Andreev
Ответ BuTaJIbKa
всё-равно Лига Наций для меня не турнир, никак не отвыкну от статуса товарняков... думаю, я такой не один
А южноамериканцы наоборот жалуются, что у них такого турнира нет и уровень матчей у сборных ниже, чем у европейцев
0
0
0
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Universal1000
Ответ Vitto
По какой игре? Не получи ЖК или получи левый пенальти?
Ну по той где забирается всё злато мира от ЧМ до Финалиссим. Тупо всё.
0
-2
-2
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Universal1000
Ответ Direct free kick
Аргентина не лучшая сборная даже в ЮА, без крышевания в кабинетах, разумеется. Бразилия лучшая сборная ЮА, но везения меньше чем у московского динамо
Уже года полтора как арги сильнее и Бразилии собсна.
Результаты на лицо. Да и по игре сбалансированнее стали после впихивания Винисиуса 4-ым нападающим по сути. Финал Копы без вариантов выиграли. Да и все личные встречи от Копы, отбора и даже товаров за последние 3 года на сухо сыграли с ними.
Но так как европейцев конечно на этом ЧМ никогда не возили их в одну калитку.
С везением у ЮА реально проблемы. Так как отскакивали нидеры, хорваты и французы с Арг и Бра мало кто на ЧМ отскакивал. Благо хоть арги и серии пенальти безжалостно решают, не давая спастись на везении.
0
-2
-2
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Пол Ганарара:
Ответ Юрий Кечко
Издевательство над футболом продолжается На очереди лч
а там швейцарская система на подходе, будет очень необычно, и возможно, даже весело
+4
0
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Егор Шашкин
Если вы сделаете больше групп по 4 команды в каждой, вместо групп по 5-6, то отбор станет ещё более предсказуемым, а не наоборот, потому что теперь топовые сборные с ещё большей вероятностью выйдут, только путём меньшего кол-ва матчей с Литвой, Словенией и т.п.

А изменения в Лиге Наций - лайк. Реально здорово
+4
0
+4
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Кенигсбергер
Ответ Мельников Михаил
Менее предсказуемой? Серьезно? В УЕФА в группах отборов давно нет массовой конкуренции за 1-е места. Как раз вся интрига была в борьбе за 2-е место. Сейчас они увеличили количество групп. Фавориты остались фаворитами. А те самые, что боролись за 2-3 места сами стали сеянными в отдельных группах. Тем самым конкуренция только снизилась.
Нет, интрига вырастет (по крайней мере, на бумаге). Раньше на Евро выходили первые 2 места групп напрямую - это делало борьбу за 1е место бессмысленной. Пример - отбор на Евро-2020, группа с Германией и Голландией. Немцы и голландцы без проблем начистили морду всем остальным и спокойно вышли вместе, борьбы за первое место не было.
А что будет теперь, если одна из сборных-грандов попадет в кризис, потеряет место в рейтинге, потеряет сеяное место и попадет в одну отборочную группу с другой сборной-грандом (происходит сплошь и рядом)? Ведь выходит-то напрямую только одно место.

Совершенно точно можно сказать, что не все 12 сильнейших сборных Европы всегда будут сеяными и достаточно регулярно будут попадать в одну группу.
+2
0
+2
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Та не, Аргентина просто сильнее любой евросборной на сегодня по игре объективно. Даже если те чудом и фартом до пенальти дотянут, то и под серию арги готовы лучше банально. Европа нынче полное дно. Хотя за счет выдачи паспортов всем подряд конечно еще спасаются.
Аргентина не лучшая сборная даже в ЮА, без крышевания в кабинетах, разумеется. Бразилия лучшая сборная ЮА, но везения меньше чем у московского динамо
0
-2
-2
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Max Bochkov
Ответ Bugy
да, в заявку входят все 5 футбольных федераций
Тогда странам выгодней голосовать за заявку Турции, хотя бы потому, что в отборе станет на 4 путевки больше, а значит математически увеличатся шансы на попадание...
+4
0
+4
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AlexGooner
Ответ SPRKT
благодаря этому нетурниру, например, сборная казахстана УЖЕ гарантировала себе стыковые матчи за выход на евро, даже еще не начав отборочный турнир (хотя вполне может выйти и напрямую, уж больно повезло с группой)
Казахстан в своей группе только Сан-Марино обойдёт, все остальные сборные не по плечу
0
0
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Bugy
Ответ Max Bochkov
Любопытно, если право проведения турнира получит совместная заявка Великобритании и Ирландии, то 5 сборных (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс, Ирландия) получит право участия в ЧЕ без каких-либо отборочных игр? А значит, что разыгрываться будет всего 19 путевок?
да, в заявку входят все 5 футбольных федераций
+2
0
+2
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Max Bochkov
Любопытно, если право проведения турнира получит совместная заявка Великобритании и Ирландии, то 5 сборных (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс, Ирландия) получит право участия в ЧЕ без каких-либо отборочных игр? А значит, что разыгрываться будет всего 19 путевок?
+3
-1
+2
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Юрий Кечко
Издевательство над футболом продолжается
На очереди лч
+7
0
+7
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Мельников Михаил
Менее предсказуемой?
Серьезно?
В УЕФА в группах отборов давно нет массовой конкуренции за 1-е места. Как раз вся интрига была в борьбе за 2-е место.
Сейчас они увеличили количество групп. Фавориты остались фаворитами. А те самые, что боролись за 2-3 места сами стали сеянными в отдельных группах.
Тем самым конкуренция только снизилась.
+3
-1
+2
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Игореха Веселов
Что за ерунду придумал этот хитрый Чеферин?? Украине же теперь будет еще тяжелее попасть на Евро при такой системе!! Придется тогда Лигу Наций выигрывать))
+1
-3
-2
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Zrad Chohobliak
Ответ Denis Akhmarov
Ждём когда футболисты и тренеры начнут ныть что слишком много игр
Скоро и болельщики начнут об этом ныть.
+2
0
+2
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danik 258808
Ответ BuTaJIbKa
всё-равно Лига Наций для меня не турнир, никак не отвыкну от статуса товарняков... думаю, я такой не один
Плэй-офф довольно интересно смотрится, а вот в целом турнир на который пофиг
0
0
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Nerazzurri-88
Ответ Asier Illaramendi
В Лиге Нации интересные изменения, теперь любое место в группе имеет дальнейшее развитие
Что тут же вызывает вопрос:а на кой чёрт этот групповой турнир вообще?
+5
-3
+2
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Vitto
Ответ Universal1000
Та не, Аргентина просто сильнее любой евросборной на сегодня по игре объективно. Даже если те чудом и фартом до пенальти дотянут, то и под серию арги готовы лучше банально. Европа нынче полное дно. Хотя за счет выдачи паспортов всем подряд конечно еще спасаются.
По какой игре? Не получи ЖК или получи левый пенальти?
+2
0
+2
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