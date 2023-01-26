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Женские «Барселону» и «Севилью» выгнали из Кубка. Все прямо как с Черышевым и «Реалом» в 2015-м

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Помните?

В Испании разгорелся скандал в женском футболе: «Барселону» и «Севилью» выгоняют из Кубка.

Такое уже было с мужским «Реалом» в 2015-м: тогда на поле вышел наш Денис Черышев, забил, а потом его клуб дисквалифицировали.

И в чем обвиняют «Барселону» и «Севилью»?

«Барса» без проблем разобралась с «Осасуной» (9:0), «Севилье» хватило одного гола, чтобы подвинуть «Вильярреал». Матчи прошли 10 января, после чего вылетевшие соперники пожаловались на несоблюдение регламента.

• За «Барселону» не должна была играть бразильянка Гейзе Феррейра. Она перешла из клуба «Мадрид», который в прошлом Кубке Испании вылетел в четвертьфинале. Тогда Гейзе забила и получила красную карточку за удар в лицо.

Получается, следующий матч Кубка футболистка должна была пропустить. «Барселона» стартовала с 1/8 финала против «Осасуны», Гейзе забила и провела на поле 72 минуты. Судя по счету, клуб и без нее бы прекрасно справился.

• Аналогичные обвинения прозвучали и в сторону «Севильи»: 59 минут против «Вильярреала» отыграла Нагоре Кальдерон Родригес. Ее тоже удаляли весной в прошлом матче Кубка – на день раньше, чем Гейзе. За удар соперницы ногой в живот.

Возможно, девушкам даже повезло, что дисквалификации были одноматчевыми.

«Барселона» активно протестуют, а «Севилья» нет

24 января женские «Барселону» и «Севилью» исключили из Кубка Испании, несмотря на выход в четвертьфинал.

• «Барселона» уже протестует на официальном сайте и заявляет, что будет бороться за права женской команды. Клуб настаивает, что случилась техническая ошибка – на платформе Fenix, где команды получают информацию об инцидентах, связанных с игроками, упоминания о дисквалификации Гейзе не было. Как и официального заявления о ее наказании.

У арбитров другая позиция: документ о санкциях в отношении Гейзе (дисквалификация на один матч и штраф в девять евро) был отправлен 23 марта 2022 года «Мадриду» и «Спортингу» (соперник «Мадрида» в той игре), да и вообще любой клуб может проконсультироваться о наказаниях своих игроков. К тому же комиссия усомнилась в том, что футболистка не знала о своей дисквалификации.

Но «Барса» не согласна и будет жаловаться. 

• «Севилья» обратила внимание, что информация о бане Кальдерон не была прописана на сайте испанской федерации (RFEF). Здесь дисциплинарный комитет также предоставил документ от 23 марта с дисквалификацией и штрафом игрока «Севильи» – клуб был предупрежден через Fenix и по электронной почте.

Кальдерон, в отличие от Гейзе, не меняла клуб – она в «Севилье» с 2017 года. Так что документ о ее дисквалификации пришел еще год назад – возможно, поэтому «Севилья» не подала апелляцию.

Четвертьфиналы Кубка Испании пройдут 8 марта, у турнира будет новый победитель. Действующий – «Барселона».

Это очень напоминает историю с Черышевым 7 лет назад. Из-за его выхода в Кубке «Реал» дисквалифицировали  

В конце 2015 года Денис Черышев дождался выхода в старте мадридского «Реала» в Кубке Испании против «Кадиса» и даже забил. «Реал» выиграл 3:1 – и больше в турнире того сезона не играл.

В предыдущем сезоне Денис выступал за «Вильярреал» и получил в кубковых матчах три желтые карточки, что означало дисквалификацию на одну игру. Отбыть ее он не успел – клуб вылетел, а Черышев вернулся в «Реал». Директор клуба Эмилио Бутрагеньо клялся, что никто не знал о дисквалификации.

Было не совсем так: перед началом сезона все клубы получали факс с текущими банами, а перед игрой бывший арбитр Эмилио Росанес Гонсалес, ставший затем аналитиком, отправил в офис «Реала» факс с предостережением не выпускать Черышева. Он даже позвонил, но никто не ответил.

Во втором тайме вместо Черышева вышел Ковачич, но это, конечно, ничего не изменило. «Реал» победил – и был дисквалифицирован. Выбыл на стадии 1/16 финала, а «Кадис» вылетел в следующем раунде (0:5 за два матча от «Сельты»).

«Все, что не убивает, делает нас сильнее», – написал тогда Черышев в соцсетях. Той зимой он мог перейти в «Ливерпуль», но в начале 2016-го был арендован «Валенсией». Дебютировал за нее именно в Кубке, проиграв вместе с командой 0:7 «Барселоне». За «Реал» Черышев с того года уже не выступал.

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Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer

20 комментариев

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Жэд Кэлэд
Ответ garp
1е удаление вообще анекдот((
А второе - трэшак.
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Madhamish
Ответ Эд Рогозин
Шёл 2023, люди отправляли факсы с предупреждением 😆 Помогите им установить ватсап хотя бы😁
И чем это поможет, если предупреждение ушло Мадриду? Тут хоть бюрофаксом присылай, если ушло Мадриду, то Барселона ничего не получала. А Мадриду предупреждать Барсу о засаде не с руки.
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Madhamish
Ответ MacKoch
Вопрос номер один (уже озвучен в коментах) - на кой ляд вам нужен администратор? При современных технология совсем расслабились? Да в ЛФЛ проверки жестче если это не "договорняки" где просто составы не набрали. Здесь история про кубок страны. Что сложно карточки игроков с QR-кодом сделать? Просто только эти могут пройти в раздевалку. Ну не смешите. Факс не получили? Не дозвонились? Ну-ну... А фолы это не на матч дисквы. в мужском ногомячике за это минимум от 3-х. А за второй фол - было бы минимум 5.
А администратор что? Пробил по базе, там этого не было, если, конечно, верить Барселоне. Дисквал она получала в другом клубе.
На кой тогда заводить базу, если там отражать спустя рукава?
Если базе придан источник официального ресурса, то все шансы на оспаривание вердикта на стороне Барселоны. Это источник и основание.
Они оправдываются тем, что Мадриду направляли дисквал? Ну так не Барселоне же.
Мадрид просто спустил извещение в шредер, как только продал футболистку.
Получается, Барселона НИКАКИХ извещений о дисквале НЕ ПОЛУЧАЛА и узнать не могла. В базе не было.
Что значит, администратор расслабился? Он пробил игроков по базе, получил отрицательный ответ, что он сделал не так и что он еще мог сделать в этой ситуации?
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Merzus21
Ответ Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
Арбитр должен перед матчем просматривать статистику 50 игроков и искать дисквы?
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Yuriy Chistyakov
Единственный вариант остановить женскую Барсу
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Эд Рогозин
Шёл 2023, люди отправляли факсы с предупреждением 😆 Помогите им установить ватсап хотя бы😁
+1
-2
-1
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moldfan
А какое наказание получили арбитры и организаторы, за то что не заметили что в стартовой заявке, есть игрок, который играть не должен ?
0
-1
-1
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Rested
Ответ Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
Судья вспышку прощелкал
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garp
1е удаление вообще анекдот((
+4
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+4
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Геворг-Цветной Ара-Первый
детский сад какой-то, в натуре!налицо халатность и расслабленность/некомпетентность администраций.
0
-1
-1
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Yerken Bektemir
Как обычно барса включат бедненьких овечек и будут дальше считать что и тут есть рука Переса)))
+4
-7
-3
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MacKoch
Вопрос номер один (уже озвучен в коментах) - на кой ляд вам нужен администратор? При современных технология совсем расслабились? Да в ЛФЛ проверки жестче если это не "договорняки" где просто составы не набрали. Здесь история про кубок страны. Что сложно карточки игроков с QR-кодом сделать? Просто только эти могут пройти в раздевалку. Ну не смешите. Факс не получили? Не дозвонились? Ну-ну... А фолы это не на матч дисквы. в мужском ногомячике за это минимум от 3-х. А за второй фол - было бы минимум 5.
+15
-1
+14
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Ответ Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
А администраторы в команде не нужны, да, пусть судьи заботятся о нерадивых лентяях, которым влом факс прочитать.

П. С.
Второй фол какой-то хардкорный, даже странно, что за это всего матч дисквы.
+9
0
+9
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Max Payne
Ответ Тимур Мударисов
Энивей глупо звучит. Замена реализуется не методом "эй ты, хер с горы, иди сюда", а официально через члена группы арбитров, который имеет коллег. Они то и могут проверить, а не выходит ли "хер с горы" на поле.
нет. это ты говоришь смотря матчи топ-лиг зная в лицо весь состав половины команд. А тут ещё и женский футбол что по твоему бригада арбитров должна их знать всех в лицо, перед матчем пропускать как в дьюти-фри зону в аэропорту и в клетке держать, камон?
+3
-2
+1
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Тимур Мударисов
Ответ Max Payne
но я не об этом
Энивей глупо звучит. Замена реализуется не методом "эй ты, хер с горы, иди сюда", а официально через члена группы арбитров, который имеет коллег. Они то и могут проверить, а не выходит ли "хер с горы" на поле.
0
0
0
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Max Payne
Ответ Mypta3uh23
запасные тоже в заявку на матч включены..
но я не об этом
0
-2
-2
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Mypta3uh23
Ответ Max Payne
ну допустим игрок которого не должно быть в заявке, выходит не в стартовом составе, а в тихоря пробирается на скамейку запасных и выходит на замену. Будем каждого игрока который выходит на поле по биометрическим данным проверять он это или не он, в реальном времени?
запасные тоже в заявку на матч включены..
+4
0
+4
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Max Payne
Ответ Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
ну допустим игрок которого не должно быть в заявке, выходит не в стартовом составе, а в тихоря пробирается на скамейку запасных и выходит на замену. Будем каждого игрока который выходит на поле по биометрическим данным проверять он это или не он, в реальном времени?
+6
-8
-2
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Trash Talking
Ответ Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
А может арбитр не любит Барселону/Севилью и понимал, что это отличный шанс выпнуть их из кубка, пусть и не ценой честной игры)
+3
-10
-7
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Mypta3uh23
Не понимаю почему это не включено в обязанности арбитров, в чем смысл играть матч где уже по стартовому составу следящие за порядком люди видят нарушение
+61
-11
+50
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