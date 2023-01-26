Женские «Барселону» и «Севилью» выгнали из Кубка. Все прямо как с Черышевым и «Реалом» в 2015-м
Помните?
В Испании разгорелся скандал в женском футболе: «Барселону» и «Севилью» выгоняют из Кубка.
Такое уже было с мужским «Реалом» в 2015-м: тогда на поле вышел наш Денис Черышев, забил, а потом его клуб дисквалифицировали.
И в чем обвиняют «Барселону» и «Севилью»?
«Барса» без проблем разобралась с «Осасуной» (9:0), «Севилье» хватило одного гола, чтобы подвинуть «Вильярреал». Матчи прошли 10 января, после чего вылетевшие соперники пожаловались на несоблюдение регламента.
• За «Барселону» не должна была играть бразильянка Гейзе Феррейра. Она перешла из клуба «Мадрид», который в прошлом Кубке Испании вылетел в четвертьфинале. Тогда Гейзе забила и получила красную карточку за удар в лицо.
Получается, следующий матч Кубка футболистка должна была пропустить. «Барселона» стартовала с 1/8 финала против «Осасуны», Гейзе забила и провела на поле 72 минуты. Судя по счету, клуб и без нее бы прекрасно справился.
• Аналогичные обвинения прозвучали и в сторону «Севильи»: 59 минут против «Вильярреала» отыграла Нагоре Кальдерон Родригес. Ее тоже удаляли весной в прошлом матче Кубка – на день раньше, чем Гейзе. За удар соперницы ногой в живот.
Возможно, девушкам даже повезло, что дисквалификации были одноматчевыми.
«Барселона» активно протестуют, а «Севилья» нет
24 января женские «Барселону» и «Севилью» исключили из Кубка Испании, несмотря на выход в четвертьфинал.
• «Барселона» уже протестует на официальном сайте и заявляет, что будет бороться за права женской команды. Клуб настаивает, что случилась техническая ошибка – на платформе Fenix, где команды получают информацию об инцидентах, связанных с игроками, упоминания о дисквалификации Гейзе не было. Как и официального заявления о ее наказании.
У арбитров другая позиция: документ о санкциях в отношении Гейзе (дисквалификация на один матч и штраф в девять евро) был отправлен 23 марта 2022 года «Мадриду» и «Спортингу» (соперник «Мадрида» в той игре), да и вообще любой клуб может проконсультироваться о наказаниях своих игроков. К тому же комиссия усомнилась в том, что футболистка не знала о своей дисквалификации.
Но «Барса» не согласна и будет жаловаться.
• «Севилья» обратила внимание, что информация о бане Кальдерон не была прописана на сайте испанской федерации (RFEF). Здесь дисциплинарный комитет также предоставил документ от 23 марта с дисквалификацией и штрафом игрока «Севильи» – клуб был предупрежден через Fenix и по электронной почте.
Кальдерон, в отличие от Гейзе, не меняла клуб – она в «Севилье» с 2017 года. Так что документ о ее дисквалификации пришел еще год назад – возможно, поэтому «Севилья» не подала апелляцию.
Четвертьфиналы Кубка Испании пройдут 8 марта, у турнира будет новый победитель. Действующий – «Барселона».
Это очень напоминает историю с Черышевым 7 лет назад. Из-за его выхода в Кубке «Реал» дисквалифицировали
В конце 2015 года Денис Черышев дождался выхода в старте мадридского «Реала» в Кубке Испании против «Кадиса» и даже забил. «Реал» выиграл 3:1 – и больше в турнире того сезона не играл.
В предыдущем сезоне Денис выступал за «Вильярреал» и получил в кубковых матчах три желтые карточки, что означало дисквалификацию на одну игру. Отбыть ее он не успел – клуб вылетел, а Черышев вернулся в «Реал». Директор клуба Эмилио Бутрагеньо клялся, что никто не знал о дисквалификации.
Было не совсем так: перед началом сезона все клубы получали факс с текущими банами, а перед игрой бывший арбитр Эмилио Росанес Гонсалес, ставший затем аналитиком, отправил в офис «Реала» факс с предостережением не выпускать Черышева. Он даже позвонил, но никто не ответил.
Во втором тайме вместо Черышева вышел Ковачич, но это, конечно, ничего не изменило. «Реал» победил – и был дисквалифицирован. Выбыл на стадии 1/16 финала, а «Кадис» вылетел в следующем раунде (0:5 за два матча от «Сельты»).
«Все, что не убивает, делает нас сильнее», – написал тогда Черышев в соцсетях. Той зимой он мог перейти в «Ливерпуль», но в начале 2016-го был арендован «Валенсией». Дебютировал за нее именно в Кубке, проиграв вместе с командой 0:7 «Барселоне». За «Реал» Черышев с того года уже не выступал.
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Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer
На кой тогда заводить базу, если там отражать спустя рукава?
Если базе придан источник официального ресурса, то все шансы на оспаривание вердикта на стороне Барселоны. Это источник и основание.
Они оправдываются тем, что Мадриду направляли дисквал? Ну так не Барселоне же.
Мадрид просто спустил извещение в шредер, как только продал футболистку.
Получается, Барселона НИКАКИХ извещений о дисквале НЕ ПОЛУЧАЛА и узнать не могла. В базе не было.
Что значит, администратор расслабился? Он пробил игроков по базе, получил отрицательный ответ, что он сделал не так и что он еще мог сделать в этой ситуации?
П. С.
Второй фол какой-то хардкорный, даже странно, что за это всего матч дисквы.