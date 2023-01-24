УЕФА прикрывает лазейку, по которой «Челси» вписывается в ФФП. Амортизацию стоимости игроков ограничат 5 годами

Кукурелья обошелся лондонцам дороже Мудрика.

Максимально длинные контракты – фишка трансферной политики «Челси» при новых владельцах. Михаила Мудрика подписали на 8,5 лет (самый длинный контракт в истории АПЛ), Бенуа Бадьяшиля – на 7,5, Уэсли Фофана – на 7, Давида Фофана – на 6,5 с опцией продления еще на сезон.

Как сообщает The Times, такая стратегия нравится далеко не всем. Другие клубы смущает не сама долгосрочность контрактов (таких примеров хватает), а бухгалтерский трюк «Челси» – амортизация стоимости трансфера на весь срок соглашения. Сейчас объясним.

Правило не коснется уже подписанных игроков, но должно предотвратить финансовые проблемы в будущем

Еще раз проясним, амортизация — это процесс переноса стоимости игрока на всю длину контракта. Проще говоря, «Челси» распределяет траты на равные ежегодные доли, поэтому чем длиннее контракт, тем сильнее размывается стоимость трансфера игрока. Это позволяет формально улучшить состояние бюджета – чтобы вписаться в финансовые правила.

Вот и получается, что Кукурелья пока обходится «Челси» дороже Мудрика: и по общей сумме затрат (с учетом зарплаты — 109,6 млн фунтов против 106,2 млн), и по ежегодной амортизации (9,2 млн по 6-летнему контракту Кукурельи против 7,3 млн по 8,5 летнему контракту Мудрика).

Это видно из данных Swiss Ramble, который подготовил подробный финансовый отчет по «Челси». Обратите внимание на колонку Annual Cost.

В правилах ФИФА уже есть пункт, который ограничивает контракты сроком до 5 лет. Однако там уточняется, что длительность может быть и больше, если это разрешено законодательством конкретной страны. В Великобритании на этот счет никаких ограничений нет.

УЕФА намерен пресечь слишком длинную амортизацию без всяких оговорок. Свершившиеся трансферы будут распределяться по старым правилам, но летние переходы уже наверняка будут проходить с новым ограничением.

Инсайдеры говорят, что 5-летнее ограничение (не по контракту, а по сроку амортизации) поможет предотвратить попадание клубов в финансовые проблемы в будущем. Объяснение источника из УЕФА для The Times:

«Если другие клубы начнут делать то же самое с 8-летними контрактами, начнется беспорядок, поэтому нам нужно их защитить. Это просто переносит проблему в будущее. Либо клуб может остаться с игроком с высокой зарплатой, которого он не может продать. Либо, если они продадут его через три или четыре года, то не получат большой прибыли [с точки зрения бухгалтерского учета], потому что большая часть его трансферной платы еще не была амортизирована».

Стратегия Тодда Боули и правда рискованная. С учетом зарплаты и всех бонусов сумма за Мудрика может вырасти до 132 миллионов фунтов. За 8,5 лет это не так много, поэтому если игрок выстрелит — это будет отличный трансфер с оправданной тратой.

Но если у Мудрика не пойдет, то выгодно продать футболиста с такой зарплатой и длиной контракта будет тяжело.

«Вы можете оказаться в ситуации типа Деле Алли, когда игрок находится под долгосрочным контрактом, но выпадает из команды, и вы больше не хотите его, – объясняет для The Athletic Тейлор Хит, глава спортивного права JMW Solicitors. – Клуб будет изо всех сил пытаться избавиться от игрока и все это время платить ему зарплату. Пока он есть в бухгалтерских отчетах, по правилам УЕФА он все еще в команде. Но на практике вам все равно нужно искать ему замену и тратиться на два фронта. Это может закончиться ситуацией, когда вы платите двум-трем тренерам одновременно (компенсации уволенным), несмотря на то, что по факту у вас только один тренер».

Что вдохновило Боули на такие длинные контракты? Бейсбол и летний уход Рюдигера с Кристенсеном

Летом «Реал» и «Барселона» забрали свободными агентами Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена соответственно. Это могло побудить новое руководство «Челси» к изменению контрактной политики, ведь упустить игрока с 8-летним контрактом гораздо сложнее.

«Вы избегаете ситуации, которая обычно происходит с лучшими игроками, – говорит спортивный юрист Тейлор Хит. – Вы подписали с футболистом 4-летний контракт, а через три года находитесь в ситуации Мо Салаха, когда соглашаетесь на более дорогую сделку или рискуете тем, что этот игрок заключит соглашение с иностранным клубом в последние шесть месяцев контракта».

Еще один источник вдохновения для политики «Челси» – МЛБ (Главная лига бейсбола) и другие североамериканские лиги, где длинные контракты получили широкое распространение. Например, боссы бейсбольных франшиз решли, что вместо того, чтобы платить суперзвезде огромную сумму на пике, лучше зафиксировать более низкую годовую зарплату, подписав с будущей звездой контракт на 9-10 лет. Это помогает лучше спланировать расходы.

Боули с этой спецификой хорошо знаком, так как владеет 20% «Лос-Анджелес Доджерс». Однако заокеанские новшества владельца «Челси» пока приживаются в Европе слабо.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mike Hewitt