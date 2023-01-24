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УЕФА прикрывает лазейку, по которой «Челси» вписывается в ФФП. Амортизацию стоимости игроков ограничат 5 годами

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Кукурелья обошелся лондонцам дороже Мудрика.

Максимально длинные контракты – фишка трансферной политики «Челси» при новых владельцах. Михаила Мудрика подписали на 8,5 лет (самый длинный контракт в истории АПЛ), Бенуа Бадьяшиля – на 7,5, Уэсли Фофана – на 7, Давида Фофана – на 6,5 с опцией продления еще на сезон.

Как сообщает The Times, такая стратегия нравится далеко не всем. Другие клубы смущает не сама долгосрочность контрактов (таких примеров хватает), а бухгалтерский трюк «Челси» – амортизация стоимости трансфера на весь срок соглашения. Сейчас объясним.

Правило не коснется уже подписанных игроков, но должно предотвратить финансовые проблемы в будущем

Еще раз проясним, амортизация — это процесс переноса стоимости игрока на всю длину контракта. Проще говоря, «Челси» распределяет траты на равные ежегодные доли, поэтому чем длиннее контракт, тем сильнее размывается стоимость трансфера игрока. Это позволяет формально улучшить состояние бюджета – чтобы вписаться в финансовые правила.

Вот и получается, что Кукурелья пока обходится «Челси» дороже Мудрика: и по общей сумме затрат (с учетом зарплаты — 109,6 млн фунтов против 106,2 млн), и по ежегодной амортизации (9,2 млн по 6-летнему контракту Кукурельи против 7,3 млн по 8,5 летнему контракту Мудрика).

Это видно из данных Swiss Ramble, который подготовил подробный финансовый отчет по «Челси». Обратите внимание на колонку Annual Cost.

В правилах ФИФА уже есть пункт, который ограничивает контракты сроком до 5 лет. Однако там уточняется, что длительность может быть и больше, если это разрешено законодательством конкретной страны. В Великобритании на этот счет никаких ограничений нет.

УЕФА намерен пресечь слишком длинную амортизацию без всяких оговорок. Свершившиеся трансферы будут распределяться по старым правилам, но летние переходы уже наверняка будут проходить с новым ограничением.

Инсайдеры говорят, что 5-летнее ограничение (не по контракту, а по сроку амортизации) поможет предотвратить попадание клубов в финансовые проблемы в будущем. Объяснение источника из УЕФА для The Times:

«Если другие клубы начнут делать то же самое с 8-летними контрактами, начнется беспорядок, поэтому нам нужно их защитить. Это просто переносит проблему в будущее. Либо клуб может остаться с игроком с высокой зарплатой, которого он не может продать. Либо, если они продадут его через три или четыре года, то не получат большой прибыли [с точки зрения бухгалтерского учета], потому что большая часть его трансферной платы еще не была амортизирована».

Стратегия Тодда Боули и правда рискованная. С учетом зарплаты и всех бонусов сумма за Мудрика может вырасти до 132 миллионов фунтов. За 8,5 лет это не так много, поэтому если игрок выстрелит — это будет отличный трансфер с оправданной тратой.

Но если у Мудрика не пойдет, то выгодно продать футболиста с такой зарплатой и длиной контракта будет тяжело.

«Вы можете оказаться в ситуации типа Деле Алли, когда игрок находится под долгосрочным контрактом, но выпадает из команды, и вы больше не хотите его, – объясняет для The Athletic Тейлор Хит, глава спортивного права JMW Solicitors. – Клуб будет изо всех сил пытаться избавиться от игрока и все это время платить ему зарплату. Пока он есть в бухгалтерских отчетах, по правилам УЕФА он все еще в команде. Но на практике вам все равно нужно искать ему замену и тратиться на два фронта. Это может закончиться ситуацией, когда вы платите двум-трем тренерам одновременно (компенсации уволенным), несмотря на то, что по факту у вас только один тренер».

Что вдохновило Боули на такие длинные контракты? Бейсбол и летний уход Рюдигера с Кристенсеном

Летом «Реал» и «Барселона» забрали свободными агентами Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена соответственно. Это могло побудить новое руководство «Челси» к изменению контрактной политики, ведь упустить игрока с 8-летним контрактом гораздо сложнее.

«Вы избегаете ситуации, которая обычно происходит с лучшими игроками, – говорит спортивный юрист Тейлор Хит. – Вы подписали с футболистом 4-летний контракт, а через три года находитесь в ситуации Мо Салаха, когда соглашаетесь на более дорогую сделку или рискуете тем, что этот игрок заключит соглашение с иностранным клубом в последние шесть месяцев контракта».

Еще один источник вдохновения для политики «Челси» – МЛБ (Главная лига бейсбола) и другие североамериканские лиги, где длинные контракты получили широкое распространение. Например, боссы бейсбольных франшиз решли, что вместо того, чтобы платить суперзвезде огромную сумму на пике, лучше зафиксировать более низкую годовую зарплату, подписав с будущей звездой контракт на 9-10 лет. Это помогает лучше спланировать расходы.

Боули с этой спецификой хорошо знаком, так как владеет 20% «Лос-Анджелес Доджерс». Однако заокеанские новшества владельца «Челси» пока приживаются в Европе слабо.

«Челси» потратил полмиллиарда на трансферы за два года. Они нарушают ФФП?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mike Hewitt

25 комментариев

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Ман Сити
Американцы вечно ищут где схитрить и обмануть. Самая дикость конечно была, когда гигантские лички Салахов и прочих "звезд" пытались на бюджет города Ливерпуля скинуть вместо бедных местных пенсионеров, но там чуть ли не бунт поднялся против портовика.
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Jazzzz
Боули перед смертью «надышался».
А все думали, что он 4-4-лох.
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Евгений Потудинский
Ответ 2vdhrvmmzf
Челси сам себе яму роет, зря запретили. Будет интересно что будут делать с этой толпой на супердолгосрочных контрактах, им сейчас то не хватает места на поле, заиграют далеко не все плюс новому тренеру условно не все понадобятся. Не будут знать как ещё избавиться от этих подписаний
Избавляться будут скорее всего от ранее купленых и более возрастных Пуля, Зиеш, Жорж, Канте...
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Евгений Потудинский
Челси красавчики. Усложнили подписание новых игроков своим прямым конкурентам. МЮ хочет Осимхена будте добры 150, Ливерпуль Хвичу, 200. Не будут они тратить такие деньги. Боэли шарит 🤣🤣😅. Челси сейчас затарится, потом уже покупать особо не будут, так что деньги в клубе будут.
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Dave Anderson
Ответ Ivan_Tikhonov
за то что у Ювентуса сняли
У Ювентуса совершенно за другое сняли
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Dave Anderson
Ответ Manseer
что за жесть. Чезаре Кесадей (Казадеи хз как правильно) получает 2 млн фунтов, в 20 лет, не сыграв ни одного матча во взрослом футболе.
Зато побывав во всех сборных Италии с U16 до U21, при том, что ему 20 лет 2 недели назад исполнилось. В принципе, траты оправданы. Ну и наконец: In December 2022, he was involved in a training camp led by the Italian senior national team’s manager, Roberto Mancini, and aimed to the most promising national talents.
Так что в данном случае это оправдано.
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B@SS
Ну введут правило, ну накажут какой-нить Лудогорец на два ТО баном и 2 ляма баксов. Что детям нервы-то зря ворошить? )) Вот так и случаются детские травмы, rigobersong не даст соврать ))
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Manseer
что за жесть. Чезаре Кесадей (Казадеи хз как правильно) получает 2 млн фунтов, в 20 лет, не сыграв ни одного матча во взрослом футболе.
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Arsenijs Korabelskis
Ответ 2vdhrvmmzf
Челси сам себе яму роет, зря запретили. Будет интересно что будут делать с этой толпой на супердолгосрочных контрактах, им сейчас то не хватает места на поле, заиграют далеко не все плюс новому тренеру условно не все понадобятся. Не будут знать как ещё избавиться от этих подписаний
На самом деле, "проблемными" могут стать лишь вот эти самые, недавно подписанные 7-8 летнии контракты. Из остальных игроков, лишь у некоторых недавно перезаключенные 4-5 летние соглашения. Так что и летом можно будет почистить, и так далее. Вот если Фофана, Мудрик, Кукурелья и прочие внезапно, дружно захотят сесть на жопу, и получать деньги по модели Дринкуотера, вот тогда это будет большая проблема. Но вряд-ли такое возможно.
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Roman Dementiev
Подумаешь, 500 лямов туда, 500 туда. Это ж не обменять игроков на 10 лямов дороже, чем по Трансфермаркету.
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Jaxongir Shodiev
Ответ 2vdhrvmmzf
Челси сам себе яму роет, зря запретили. Будет интересно что будут делать с этой толпой на супердолгосрочных контрактах, им сейчас то не хватает места на поле, заиграют далеко не все плюс новому тренеру условно не все понадобятся. Не будут знать как ещё избавиться от этих подписаний
Там полсостава на выход стоит. Летом походу намечается большая чистка и Поттер уже будет комплектовать состав по своему усмотрению
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граф Якунин
Новый Уинстон Богард мог бы появиться и продолжить дело учителя
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2vdhrvmmzf
Челси сам себе яму роет, зря запретили. Будет интересно что будут делать с этой толпой на супердолгосрочных контрактах, им сейчас то не хватает места на поле, заиграют далеко не все плюс новому тренеру условно не все понадобятся. Не будут знать как ещё избавиться от этих подписаний
+3
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Ivan_Tikhonov
Ответ Ice Cold
За что?
за то что у Ювентуса сняли
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Вячеслав Новиков-Володько
Почему раньше нельзя было сделать, дали подписать и по факту ввели шикарно
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Alexander
Лица Аньелли и Недведа представили?)
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Борис_Бритва
Мудрик свободен)
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Egobrain junior
Ответ DolJun
а что в этой аналогии подорожник - а что нога?
подорожник - это плюсики
а нога - твоя поломанная психика
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DolJun
Ответ Egobrain junior
это все равно, что подорожник прикладывать к сломанной ноге чем он там вертит?
а что в этой аналогии подорожник - а что нога?
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Egobrain junior
Ответ DolJun
прикольно, что человек с пониманием футбола уровня схем 4-4-3 за пол года в деле уже пользуется ффп как своей игрушкой) еще один пример бесполезности данной системы
это все равно, что подорожник прикладывать к сломанной ноге
чем он там вертит?
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Shan1us
Ответ Ivan_Tikhonov
а 15 очков снимут?
Уефа с них очки и не снимал.
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футзал
Ответ DolJun
прикольно, что человек с пониманием футбола уровня схем 4-4-3 за пол года в деле уже пользуется ффп как своей игрушкой) еще один пример бесполезности данной системы
Причем тут понимание футбола и финансовые навыки?
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Ice Cold
Ответ Ivan_Tikhonov
а 15 очков снимут?
За что?
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Ivan_Tikhonov
Комментарий скрыт
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DolJun
прикольно, что человек с пониманием футбола уровня схем 4-4-3 за пол года в деле уже пользуется ффп как своей игрушкой) еще один пример бесполезности данной системы
+5
-9
-4
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