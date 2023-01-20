За что в топ-лигах отбирают очки: Кальчополи, банкротство «Портсмута», неявка «Мидлсбро» и драки фанатов

«Ювентус» не одинок.

Одна из главных историй недели: с «Ювентуса» сняли 15 очков за махинации с доходами. Клуб упал с третьего места в таблице на 10-е, и это не первый такой случай в топ-лиге.

Вспоминаем самые известные. За точку отсчета возьмем 1992-й – год основания АПЛ.

«Ницца» и «Лион»-2021/22 – расплата за фанатские разборки

Что случилось. В прошлом сезоне французский футбол захлестнули фанатские беспорядки. С «Ниццы» и «Лиона» сняли по одному баллу – интересно, что болельщики обеих команд бушевали в матчах против «Марселя».

«Марселю» наказание за фанатскую бойню показалось слишком мягким: «Клуб сожалеет, что вторжение на поле, которое поставило под угрозу безопасность и здоровье игрков, не наказано более жестко».

Чем закончилось. В итоге даже лишения одного очка хватило, чтобы «Ницца» вместо группового этапа Лиги Европы отправилась в квалификацию Лиги конференций.

Но еще хуже дела у «Сент-Этьена», который по итогам того сезона вылетел из Лиги 1 и так расстроил фанатов, что начал в Лиге 2 с минус 6 очков (3 условно). Есть риск, что один из самых титулованных клубов Франции вылетит уже в третий дивизион: после 19 туров «Сент-Этьен» идет на 18-м месте.

«Портсмут»-2009/10 – драматичное падение вниз

Что случилось. В английском футболе команды часто лишаются солидного количества очков – чаще всего это связано с финансовыми проблемами и переходом под внешнее управление. Только в прошлом сезоне 12 очков сняли с «Дерби» (это стоило команде Уэйна Руни вылета) и 6 очков с «Рединга» (клуб занял спасительное 21-е место).

Самые известные случаи за последние 15 лет: у «Лидса» отобрали 15 очков, «Уигана» и «Болтона» – по 12, «Кристал Пэлас», «Борнмута», «Саутгемптона» – по 10, «Бирмингема» – 9.

Но все это в Чемпионшипе и лигах пониже. В Премьер-лиге такое в последний раз случилось в 2010-м, когда «Портсмут» по ходу сезона стал первым в истории АПЛ клубом-банкротом.

Чем закончилось. С «Портсмута» сняли 9 очков. Впрочем, клуб и без этого занял бы в таблице последнее место. В том же сезоне команда вышла в финал Кубка Англии против «Челси», но вместо еврокубков полетела вниз.

В сезоне-2011/12 с «Портсмута» сняли 9 очков уже в Чемпионшипе, а в 2013-м команда лишилась 10 очков в третьем дивизионе и с треском вылетела в четвертый. Сейчас дела у двукратных чемпионов Англии налаживаются – клуб вернулся в третью лигу и расположился в середине таблицы.

Кальчополи-2006: «Ювентус» отправили в Серию Б, наказали «Милан», «Фиорентину», «Лацио» и «Реджину»

Что случилось. Знаменитый коррупционный скандал, связанный со сговором команд из Серии A и Серии Б. Записи телефонной прослушки вскрыли тесную связь между судьями и руководителями клубов. Команды обвинили в покупке игр и сговоре.

Чем закончилось. «Юве» и тогда пострадал больше всех – клуб лишили титулов 2005 и 2006 годов, сняли все очки в сезоне-2005/06 и отправили в Серию Б. Там команда начала с минус 9 очков, но это не помешало ей с Буффонном, Дель Пьеро, Недведом и Трезеге в составе вернуться в Серию А.

Остальным повезло больше, хотя наказания тоже были суровыми. Причем изначально меры были серьезнее, но после всех апелляций получилось так:

• В сезоне-2005/06 по 30 очков сняли с «Милана» (упал во второго места на третье), «Фиорентины» (с 4-го на 9-е) и «Лацио» (с 6-го на 16-е).

• В сезоне-2006/07 с «Лацио» сняли 3 очка (финишировали на третьем месте), с «Милана» – 8 (на 4-м), с «Реджины» – 11 (на 14-м), с «Фиорентины» – 15 (на 6-м). Если бы очки не отнимали, то «Фиорентина» стала бы третьей, «Милан» – четвертым, «Лацио» – пятым, «Реджина» – восьмой.

«Мидлсбро»-1996/97 – три очка из-за хаоса с травмами и гриппом, стоившие команде вылета

Тот случай, когда минимальное наказание оказалось максимально болезненным. Накануне матча с «Блэкберном» из-за травм и гриппа «Мидлсбро» лишился 23 игроков. В тренировке участвовало 17 человек (среди них – 3 вратаря и 5 дублеров).

«Никогда с таким не сталкивался, – заявил в автобиографии Вив Андерсон. – Вирус повалил нас как кегли в боулинге. Заболели и мы с Робсоном, и многие сотрудники клуба».

Клубный врач сомневался, будут ли оставшиеся игроки здоровы в день матча, и директор «Мидлсбро» Кит Лэмб позвонил в АПЛ с просьбой о переносе. Ее боссов – Рика Перри и Майка Фостера – не оказалось в офисе, а подошедший к телефону сотрудник сказал, что для переноса достаточно предоставить медицинские подтверждения.

Ламб заявил прессе о переносе, но вскоре узнал, что несогласованная смена даты привела к 3-очковому штрафу. Именно столько не хватило «Мидлсбро», чтобы выбраться из зоны вылета.

«На тренировке перед матчем мы играли 8 на 8, – признал Клейтон Блэкмор. – Участвовали все лидеры – Раванелли, Эмерсон и Жуниньо. Если честно, состав вполне набирался».

Брайан Робсон в мемуарах парировал: «У нас почти не осталось защитников. «Блэкберн» отверг перенос, но выставить тех ребят, что у меня остались, было бы неуважением к болельщикам. Я подозревал, что нас накажут, но если б знал, что вычтут три очка, выпустил бы юниоров и прачку».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, New Press / Stringer, Michael Regan, Franco Origlia / Stringer; globallookpress.com/JEAN CATUFFE/augenklick/DPPI