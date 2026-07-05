Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 6-й, Сайбари – 9-й

Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic.

The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира.

В список вошли 50 имен. Первую строчку занял аргентинец Лионель Месси , забивший в каждом матче турнира – суммарно 7 мячей.

Топ-10 по итогам 1/16 финала ЧМ выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина ).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Майкл Олисе (Франция).

4. Харри Кейн (Англия).

5. Ашраф Хакими (Марокко).

6. Винисиус Жуниор (Бразилия).

7. Эрлинг Холанд (Норвегия).

8. Усман Дембеле (Франция).

9. Исмаэль Сайбари (Марокко ).

10. Бруно Гимараэс (Бразилия ).

На 11-м месте расположился Микель Ойарсабаль из Испании, Джуд Беллингем из Англии – на 15-м, испанец Ламин Ямаль – на 16-м, вратарь Кабо-Верде Возинья – 49-й.

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