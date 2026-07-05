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  4. Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 6-й, Сайбари – 9-й

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Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 6-й, Сайбари – 9-й
Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic.

The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира. 

В список вошли 50 имен. Первую строчку занял аргентинец Лионель Месси, забивший в каждом матче турнира – суммарно 7 мячей. 

Топ-10 по итогам 1/16 финала ЧМ выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Майкл Олисе (Франция).

4. Харри Кейн (Англия).

5. Ашраф Хакими (Марокко).

6. Винисиус Жуниор (Бразилия).

7. Эрлинг Холанд (Норвегия).

8. Усман Дембеле (Франция).

9. Исмаэль Сайбари (Марокко).

10. Бруно Гимараэс (Бразилия). 

На 11-м месте расположился Микель Ойарсабаль из Испании, Джуд Беллингем из Англии – на 15-м, испанец Ламин Ямаль – на 16-м, вратарь Кабо-Верде Возинья – 49-й. 

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Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала19157 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoЛионель Месси
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Аргентины по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoХарри Кейн
logoАшраф Хакими
logoМайкл Олисе
logoЭрлинг Холанд
logoУсман Дембеле
logoИсмаэль Сайбари
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoМикель Ойарсабаль
logoБруно Гимараэс
logoДжуд Беллингем
logoЛамин Ямаль
logoлига 1 Франция
logoБавария
logoВозинья
logoБарселона
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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Комментарии

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Месси хорош, единственный его минус это овощеголовые сектанты, которые в любой новости про Месси пихают Роналду, без которого жить не могут🤨

А если по теме, вклад Возиньи в разы больше условного Биллингема🤷 явно не на 49 место.
ОтветПокерный Футбол
Месси хорош, единственный его минус это овощеголовые сектанты, которые в любой новости про Месси пихают Роналду, без которого жить не могут🤨 А если по теме, вклад Возиньи в разы больше условного Биллингема🤷 явно не на 49 место.
Щас Роналдуфанаты за Мбаппе 😀
Знают что их кумир бесполезен
В 39 лет лидирует в гонке за лучшего игрока, в бомбардирской гонки:) Величайший игрок в истории футбола:))
Ответrigobersong
В 39 лет лидирует в гонке за лучшего игрока, в бомбардирской гонки:) Величайший игрок в истории футбола:))
Криш великий пенальтист
А где покоритель грозного Узбекистана, обладать аж двух призов лучшего игрока матча?
ОтветЕбздрогыч
А где покоритель грозного Узбекистана, обладать аж двух призов лучшего игрока матча?
Машет рукой с балкона.
ОтветЕбздрогыч
А где покоритель грозного Узбекистана, обладать аж двух призов лучшего игрока матча?
В офсайде.
А вообще, щас Жоржина и Морган напихают этой жалкой газетёнке!
так себе топ 10, без реальных топарей
Мне Винисиус неприятен, но 6й?...
Я бы сказал, что в тройке
Вполне адекватный рейтинг, кстати
Спортс мог бы и добавить к этой новости тэг "Роналду"
Понятно же, что новость про него.
Ну пока что это очевидный факт, тащит в каждом матче
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