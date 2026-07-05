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  4. 60 °C – температура воздуха на уровне газона перед матчем Франция – Парагвай. Возле скамеек запасных установили кондиционеры

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60 °C – температура воздуха на уровне газона перед матчем Франции с Парагваем. Возле скамеек запасных установили кондиционеры
Перед матчем Франции с Парагваем на ЧМ зафиксирована высокая температура на поле.

Перед матчем сборных Франции и Парагвая (0:0, первый тайм) в 1/8 финала чемпионата мира на стадионе на уровне газона была зафиксирована температура около 60 °C (140 по Фаренгейту), передает RMC Sport.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Игра проходит на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии. 

Чтобы помочь игрокам легче переносить жару, рядом со скамейками запасных установили системы кондиционирования, которые будут охлаждать воздух во время встречи.

Это одна из мер, призванных снизить влияние высокой температуры на участников матча.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛинкольн Файненшл Филд
logoвысшая лига Парагвай
logoлига 1 Франция
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logoСборная Парагвая по футболу

Комментарии

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Я не представляю как в подобную погоду на таких скоростях еще выступать. Это издевательство над игроками, тут рекламные паузы каждые минут 10 нужны
ОтветVuNePonimaete
Я не представляю как в подобную погоду на таких скоростях еще выступать. Это издевательство над игроками, тут рекламные паузы каждые минут 10 нужны
Так это делается для Европы, иначе бы все матчи в 3-5 ночи были бы.
ОтветVuNePonimaete
Я не представляю как в подобную погоду на таких скоростях еще выступать. Это издевательство над игроками, тут рекламные паузы каждые минут 10 нужны
Реальная температура 36 там щас
Я при такой жаре дышать не могу нормально, а они еще бегать собрались)
Ответfalkao2013
Я при такой жаре дышать не могу нормально, а они еще бегать собрались)
Температура на уровне газона, а не на уровне 180 см от газона. Температура воздуха может быть 30°с, а почвы гораздо выше она элементарно нагревается от прямого воздействия солнечных лучей. Попробуйте на пляже походить босиком по песку, или просто на нём полежать, жгёт сильно. А на высоте человеческого роста не так уже и припекает.
Ответfalkao2013
Я при такой жаре дышать не могу нормально, а они еще бегать собрались)
играл при жаре +28, ноги горят буквально если спринтуешь или активно защищаешься, а там еще сильнее палит
Ну в этом матче к гидропаузам не будет никаких вопросов
Французам не привыкать загорать
Певица была в кожаной куртке)
Для Филадельфии в июле высокая температура - это что, большая неожиданность? Когда организаторы определяли стадионы и время начала матчей, тогда к ним вопросов не было. С хрена теперь жаловаться.
Всеми порицаемый ЧМ в Катаре таких проблем не видел от слова совсем, при градусе 35-40.
Дешам в пиджаке циркулирует, значит не так уж жарко
ОтветMaskulin
Дешам в пиджаке циркулирует, значит не так уж жарко
Там кондиционеры у скамеек установлены, элементарно может продуть. Я один раз так посидел в помещении под кондиционером, так потом простыл - горло так перехватило, как не бывает при ОРВИ, на больничном маялся неделю в начале августа, при 30°с на улице.
То есть, если молния в 20 км сверкнет, игру останавливают, а в реально опасных условиях для участников матча, пофиг, можно играть
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