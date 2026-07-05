60 °C – температура воздуха на уровне газона перед матчем Франции с Парагваем. Возле скамеек запасных установили кондиционеры
Перед матчем Франции с Парагваем на ЧМ зафиксирована высокая температура на поле.
Перед матчем сборных Франции и Парагвая (0:0, первый тайм) в 1/8 финала чемпионата мира на стадионе на уровне газона была зафиксирована температура около 60 °C (140 по Фаренгейту), передает RMC Sport.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Игра проходит на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.
Чтобы помочь игрокам легче переносить жару, рядом со скамейками запасных установили системы кондиционирования, которые будут охлаждать воздух во время встречи.
Это одна из мер, призванных снизить влияние высокой температуры на участников матча.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии