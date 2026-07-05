Перед матчем Франции с Парагваем на ЧМ зафиксирована высокая температура на поле.

Перед матчем сборных Франции и Парагвая (0:0, первый тайм) в 1/8 финала чемпионата мира на стадионе на уровне газона была зафиксирована температура около 60 °C (140 по Фаренгейту), передает RMC Sport.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Игра проходит на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Чтобы помочь игрокам легче переносить жару, рядом со скамейками запасных установили системы кондиционирования, которые будут охлаждать воздух во время встречи.

Это одна из мер, призванных снизить влияние высокой температуры на участников матча.