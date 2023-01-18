Бартон и вся его команда побрили головы: поддержали игрока, борющегося с раком

В мае 2022-го «Бристоль Роверс» выдали чудо сезона: команду Джоуи Бартона для выхода в третий дивизион устраивала только победа 7:0 над «Сканторпом»– и она победила 7:0!

Пару месяцев спустя 26-летнему защитнику «Бристоля» Нику Андертону потребовалось еще одно чудо – в июле у него диагностировали остеосаркому – редкую форму рака костей. В октябре игрок объявил, что перенес успешную операцию по удалению опухоли на бедренной кости.

В декабре выяснилось, что Андертону потребуется химиотерапия – раковые клетки оказались более агрессивными, чем считалось ранее.

«Это был адский год, если не сказать больше, – писал Ник в конце 2022-го. – Но нужно оставаться позитивным и принимать каждый день таким, какой он есть. Спасибо за сообщения поддержки от каждого человека – силу, которую они дали моей семье, невозможно описать».

В «Бристоль Роверс» очень переживают за Ника. У него двое детей, а летом завершится контракт

2023 год начался для Андертона с теплого жеста одноклубников – вся команда, включая тренера Джоуи Бартона, побрила головы. В знак солидарности и для сбора средств.

«Это минимум, который мы можем сделать, – сказал Бартон. – Мы благодарны всем, кто пожертвовал или поделился и повысил осведомленность о проблеме. Каждый фунт, каждый цент будет иметь значение для помощи Нику в его выздоровлении».

К акции с бритьем головы присоединились болельщики и некоторые журналисты. Ник поблагодарил всех в соцсетях: «Лучший коллектив, какой клуб! Поддержка, которую мы получили с момента новостей в июле, невероятная. Нет слов, «Бристоль Роверс» Спасибо».

Клуб с игроком с самого начала сезона.

Перед матчем открытия с «Форен Грин Роверс» обе команды надели футболки с надписью «Мы все с тобой, Ник!», фотографией защитника и его 16-м номером на спине.

На 16-й минуте фанаты обоих клубов устроили овации в честь Андертона, а сравнявший счет Аарон Коллинз посвятил ему гол, подняв футболку партнера в воздух.

Летом у Андертона завершится контракт, но Джоуи Бартон заявил, что друзья и коллеги позаботятся о футболисте: «Он не игрок Премьер-лиги, который может себе позволить уйти из футбола и не зарабатывать долгое время. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему до конца жизни, не обращая внимания на оставшуюся часть его контракта.

У него двое маленьких детей и нет медицинской страховки, потому что на этом уровне игроки не могут позволить себе такое покрытие. Я сам собираюсь пробежать Лондонский марафон. Долго откладывал это, но сделаю это для Ника, чтобы попытаться помочь.

Мы должны сделать все возможное, чтобы у него и семьи была уверенность в будущем».

Фото: bristolrovers.co.uk; Instagram/nickanderton_; Twitter/Official_BRFC