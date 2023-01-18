О духе времени
Блог

Бартон и вся его команда побрили головы: поддержали игрока, борющегося с раком

Бристоль Роверс Бристоль Роверс
Джоуи Бартон Джоуи Бартон
Здоровье
Д3 Англия Д3 Англия
Ник Андертон
Футбол Футбол

В мае 2022-го «Бристоль Роверс» выдали чудо сезона: команду Джоуи Бартона для выхода в третий дивизион устраивала только победа 7:0 над «Сканторпом»– и она победила 7:0! 

Пару месяцев спустя 26-летнему защитнику «Бристоля» Нику Андертону потребовалось еще одно чудо – в июле у него диагностировали остеосаркому – редкую форму рака костей. В октябре игрок объявил, что перенес успешную операцию по удалению опухоли на бедренной кости.

В декабре выяснилось, что Андертону потребуется химиотерапия – раковые клетки оказались более агрессивными, чем считалось ранее.

«Это был адский год, если не сказать больше, – писал Ник в конце 2022-го. – Но нужно оставаться позитивным и принимать каждый день таким, какой он есть. Спасибо за сообщения поддержки от каждого человека – силу, которую они дали моей семье, невозможно описать».

В «Бристоль Роверс» очень переживают за Ника. У него двое детей, а летом завершится контракт

2023 год начался для Андертона с теплого жеста одноклубников – вся команда, включая тренера Джоуи Бартона, побрила головы. В знак солидарности и для сбора средств.

«Это минимум, который мы можем сделать, – сказал Бартон. – Мы благодарны всем, кто пожертвовал или поделился и повысил осведомленность о проблеме. Каждый фунт, каждый цент будет иметь значение для помощи Нику в его выздоровлении».

К акции с бритьем головы присоединились болельщики и некоторые журналисты. Ник поблагодарил всех в соцсетях: «Лучший коллектив, какой клуб! Поддержка, которую мы получили с момента новостей в июле, невероятная. Нет слов, «Бристоль Роверс» Спасибо».

Клуб с игроком с самого начала сезона.

Перед матчем открытия с «Форен Грин Роверс» обе команды надели футболки с надписью «Мы все с тобой, Ник!», фотографией защитника и его 16-м номером на спине.

На 16-й минуте фанаты обоих клубов устроили овации в честь Андертона, а сравнявший счет Аарон Коллинз посвятил ему гол, подняв футболку партнера в воздух.

Летом у Андертона завершится контракт, но Джоуи Бартон заявил, что друзья и коллеги позаботятся о футболисте: «Он не игрок Премьер-лиги, который может себе позволить уйти из футбола и не зарабатывать долгое время. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему до конца жизни, не обращая внимания на оставшуюся часть его контракта.

У него двое маленьких детей и нет медицинской страховки, потому что на этом уровне игроки не могут позволить себе такое покрытие. Я сам собираюсь пробежать Лондонский марафон. Долго откладывал это, но сделаю это для Ника, чтобы попытаться помочь.

Мы должны сделать все возможное, чтобы у него и семьи была уверенность в будущем».

Джоуи Бартон пробует измениться: был близок к суициду после двух судов, драки с женой и хейта фанатов. Теперь ищет гармонию в садоводстве

Фото: bristolrovers.co.uk; Instagram/nickanderton_; Twitter/Official_BRFC

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.У.Е. Балкон
Ответ Dan Kennedy
Форен Грин Роверс лол. Вообще Форест, и можно просто Форест Грин.
Нет, как раз таки Форест Грин Роверс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.У.Е. Балкон
Контракт бы продлили в знак уважения, не думаю что он сидит в запасе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Форен Грин Роверс лол. Вообще Форест, и можно просто Форест Грин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярый член
Бартон это исчезающий вид брутального британского мужика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Осман Мирзоев
Ответ AndreyBSC
Молодцы. Скорейшего выздоровления. Мне интересно, как выявляется эта гадкая болезнь 3 ребят в таком возрасте. В статье написано про отсутствие страховки, то есть это не в процессе какого-то ежегодного чекапа, проводимый в соответствии с условиями этой самой страховки. В процессе диспансеризации в клубе тоже маловероятно. Именно эту разновидность. А ведь выявление на ранней стадии - самое главное для успешного лечения.
Я думаю, у него был дискомфорт в бедре во время тренировок и игр (опухоль все таки не шутка), сказал докторам, они причину сами выявить не смогли и отправили делать мрт и нашёлся ответ. Несмотря на отсутсвие страховки у профессионального клуба обязан быть хоть один врач
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hasan_072
Джоуи бродяга 👍🏻🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
За всех не скажу, но я запомнил Бартона как скандального и малоприятного в общем парня.
Хорошо, что он изменился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
master_of_dzen
Молодцы! Бристоль Роверс неплохо идет, пожелаю им чтобы дотянули до плейофф. Вот так к командам и появляется симпатии, от простых чудес, да просто хороших человеческих поступков. Надеюсь парниша поправится
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don_Pumpkin
Ответ AndreyBSC
Молодцы. Скорейшего выздоровления. Мне интересно, как выявляется эта гадкая болезнь 3 ребят в таком возрасте. В статье написано про отсутствие страховки, то есть это не в процессе какого-то ежегодного чекапа, проводимый в соответствии с условиями этой самой страховки. В процессе диспансеризации в клубе тоже маловероятно. Именно эту разновидность. А ведь выявление на ранней стадии - самое главное для успешного лечения.
Скорее всего, при медосмотре в клубе. Я думаю, что даже на таком уровне футболисты всё равно проходят какие-то регулярные медосмотры.
Второй вариант - сам обратился за помощью. Опухоль уже удаляли, скорее всего, его начали беспокоить боли и он обратился за помощью. Любую опухоль обнаруживает банальное МРТ и КТ. Да даже на УЗИ многие новообразования видны.
Ну а дальше выявить, что за бяка в тебе растёт - дело техники.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AndreyBSC
Молодцы. Скорейшего выздоровления.
Мне интересно, как выявляется эта гадкая болезнь 3 ребят в таком возрасте. В статье написано про отсутствие страховки, то есть
это не в процессе какого-то ежегодного чекапа, проводимый в соответствии с условиями этой самой страховки.
В процессе диспансеризации в клубе тоже маловероятно. Именно эту разновидность.
А ведь выявление на ранней стадии - самое главное для успешного лечения.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Gavrishov
Джоуи молодчина! Пусть реализует себя в помощи игроку!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Красивая инициатива.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий