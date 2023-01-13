Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best

А кто лучший кипер?

ФИФА назвала претендентов на премию The Best – аналога «Золотого мяча» от Джанни Инфантино и компании.

При определении номинантов учитывался период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го . Категорий много, призы получат и мужчины, и женщины: лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, награда за фэйр-плей, премия Пушкаша за лучший гол, награда болельщикам.

Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА.

Здесь же – главные номинации и голосования, чтобы узнать ваше мнение.

Игрок года: Месси? Бензема? Или Мбаппе?

• Лионель Месси . Разве тут нужно что-то объяснять? Лео проводит потрясающий отрезок в Париже, а еще наконец-то выиграл ЧМ – причем так, как могут только по-настоящему великие аргентинцы.

• Карим Бензема . Заслуженный обладатель «Золотого мяча» тяжело вкатывается и не засиял в Катаре, но прошлый сезон Карим отыграл на запредельном уровне. В клубе Бензема не было равных, но хватит ли этого?

• Килиан Мбаппе . Лучший бомбардир ЧМ-2022 проиграл в финале, но восторги от перфоманса Мбаппе в решающем матче еще не утихли. Плюс он забил больше всех за календарный год – 56 голов в 56 матчах.

На приз также претендуют: аргентинская звезда «Ман Сити» Хулиан Альварес, 19-летний талант Джуд Беллингем, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Садьо Мане, Ашраф Хакими, Неймар, Винисиус Жуниор и Лука Модрич, Эрлинг Холанд и Мохамед Салах.

Лучший игрок года?

Тренер: жесткая конкуренция между Скалони и Анчелотти

• Лионель Скалони . Первый, кто отыскал золотую середину между командой одного инопланетянина из «ПСЖ» и целостным коллективом из остальных. Аргентина зависела от Лео, но Скалони проделал шикарную работу и заслуженно вписал себя в историю.

• Карло Анчелотти . Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубки Испании и Европы – солидный набор, чтобы считаться главным фаворитом на звание тренера года.

• Хосеп Гвардиола . На днях Пеп неожиданно вылетел из Кубка лиги, но вопросов к «Ман Сити» мало – весной взяли очередное чемпионство. Каталонец интегрирует в состав Эрлинга Холанда и готов снова замахнуться на ЛЧ.

• Дидье Дешам . Перед стартом ЧМ многие критиковали тренера, но поездка в Катар убедила, что Дешаму еще есть что дать Франции. Сборная дошла до финала, а с Дидье продлили контракт до 2026-го – пришлось даже поругаться с Зиданом.

• Валид Реграги . Творец главной сенсации ЧМ-2022 – марокканский тренер влюбил нас в эту сборную, а дерзкая игра против явных фаворитов показывала, как тщательно Марокко готовился к каждому матчу на лучшем турнире в своей истории.

Лучший тренер года?

Вратарь: Куртуа – явный фаворит, хотя есть Эми Мартинес

• Тибо Куртуа . Сыграл огромную роль во всех победах «Мадрида» в прошлом сезоне, особенно сиял в финале ЛЧ с «Ливерпулем» – сэйв Тибо после удара Салаха все еще перед глазами. Жаль, из Катара улетел сразу после группового этапа.

• Эмилиано Мартинес . Один из главных героев Аргентины на победном ЧМ – добавим звание лучшего вратаря турнира, лидера по сухим матчам и тотальное психологическое превосходство над соперниками.

• Яссин Буну . Звезда чудесной сборной Марокко. А были и приятные моменты за «Севилью»: Буну стал не только лучшим африканским игроком Ла Лиги-2021/22, но и просто лучшим кипером чемпионата.

• Алиссон . Взял с «Ливерпулем» Кубок лиги и Кубок Англии, вместе с Эдерсоном разделили «Золотую перчатку» за прошлый сезон АПЛ – по 20 сухих матчей.

• Эдерсон . В составе «Ман Сити» выиграл АПЛ и привычно забрал «Золотую перчатку».

Лучший вратарь года?

The Best – престижная награда?

В 1991-м ФИФА решила выбирать игрока года сама, это была первая попытка отделения от «Золотого мяча» France Football. Так чиновники придумали награду «Игрок года ФИФА» – однако она все-таки не стала суперпрестижной, а к 2010-му ФИФА на шесть лет купила лицензию на «Золотой мяч» за 16 млн евро и логично решила объединить свою премию с ним.

В 2016-м все прервалось из-за Джанни Инфантино – президент ФИФА внимательно посчитал деньги и решил, что если France Football требует за права так много, то надо обойтись самим. ФИФА вернула права на «ЗМ» хозяевам и возродила свою старую премию под новым названием – The Best.

• При голосовании подсчитывают голоса всех капитанов и тренеров национальных сборных, которые входят в ФИФА. Каждый выбирает трех игроков: первый получает 5 очков, второй – 3, третий – 1.

• Традиционно ФИФА проводит церемонию в январе, но в этом году ее перенесли из-за ЧМ. В 2023-м The Best грядет 27-го февраля и пройдет в швейцарском Цюрихе – прямо в штаб-квартире ФИФА.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst, Dan Istitene