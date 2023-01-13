Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best
А кто лучший кипер?
ФИФА назвала претендентов на премию The Best – аналога «Золотого мяча» от Джанни Инфантино и компании.
При определении номинантов учитывался период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го. Категорий много, призы получат и мужчины, и женщины: лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, награда за фэйр-плей, премия Пушкаша за лучший гол, награда болельщикам.
Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА.
Здесь же – главные номинации и голосования, чтобы узнать ваше мнение.
Игрок года: Месси? Бензема? Или Мбаппе?
• Лионель Месси. Разве тут нужно что-то объяснять? Лео проводит потрясающий отрезок в Париже, а еще наконец-то выиграл ЧМ – причем так, как могут только по-настоящему великие аргентинцы.
• Карим Бензема. Заслуженный обладатель «Золотого мяча» тяжело вкатывается и не засиял в Катаре, но прошлый сезон Карим отыграл на запредельном уровне. В клубе Бензема не было равных, но хватит ли этого?
• Килиан Мбаппе. Лучший бомбардир ЧМ-2022 проиграл в финале, но восторги от перфоманса Мбаппе в решающем матче еще не утихли. Плюс он забил больше всех за календарный год – 56 голов в 56 матчах.
На приз также претендуют: аргентинская звезда «Ман Сити» Хулиан Альварес, 19-летний талант Джуд Беллингем, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Садьо Мане, Ашраф Хакими, Неймар, Винисиус Жуниор и Лука Модрич, Эрлинг Холанд и Мохамед Салах.
Тренер: жесткая конкуренция между Скалони и Анчелотти
• Лионель Скалони. Первый, кто отыскал золотую середину между командой одного инопланетянина из «ПСЖ» и целостным коллективом из остальных. Аргентина зависела от Лео, но Скалони проделал шикарную работу и заслуженно вписал себя в историю.
• Карло Анчелотти. Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубки Испании и Европы – солидный набор, чтобы считаться главным фаворитом на звание тренера года.
• Хосеп Гвардиола. На днях Пеп неожиданно вылетел из Кубка лиги, но вопросов к «Ман Сити» мало – весной взяли очередное чемпионство. Каталонец интегрирует в состав Эрлинга Холанда и готов снова замахнуться на ЛЧ.
• Дидье Дешам. Перед стартом ЧМ многие критиковали тренера, но поездка в Катар убедила, что Дешаму еще есть что дать Франции. Сборная дошла до финала, а с Дидье продлили контракт до 2026-го – пришлось даже поругаться с Зиданом.
• Валид Реграги. Творец главной сенсации ЧМ-2022 – марокканский тренер влюбил нас в эту сборную, а дерзкая игра против явных фаворитов показывала, как тщательно Марокко готовился к каждому матчу на лучшем турнире в своей истории.
Вратарь: Куртуа – явный фаворит, хотя есть Эми Мартинес
• Тибо Куртуа. Сыграл огромную роль во всех победах «Мадрида» в прошлом сезоне, особенно сиял в финале ЛЧ с «Ливерпулем» – сэйв Тибо после удара Салаха все еще перед глазами. Жаль, из Катара улетел сразу после группового этапа.
• Эмилиано Мартинес. Один из главных героев Аргентины на победном ЧМ – добавим звание лучшего вратаря турнира, лидера по сухим матчам и тотальное психологическое превосходство над соперниками.
• Яссин Буну. Звезда чудесной сборной Марокко. А были и приятные моменты за «Севилью»: Буну стал не только лучшим африканским игроком Ла Лиги-2021/22, но и просто лучшим кипером чемпионата.
• Алиссон. Взял с «Ливерпулем» Кубок лиги и Кубок Англии, вместе с Эдерсоном разделили «Золотую перчатку» за прошлый сезон АПЛ – по 20 сухих матчей.
• Эдерсон. В составе «Ман Сити» выиграл АПЛ и привычно забрал «Золотую перчатку».
The Best – престижная награда?
В 1991-м ФИФА решила выбирать игрока года сама, это была первая попытка отделения от «Золотого мяча» France Football. Так чиновники придумали награду «Игрок года ФИФА» – однако она все-таки не стала суперпрестижной, а к 2010-му ФИФА на шесть лет купила лицензию на «Золотой мяч» за 16 млн евро и логично решила объединить свою премию с ним.
В 2016-м все прервалось из-за Джанни Инфантино – президент ФИФА внимательно посчитал деньги и решил, что если France Football требует за права так много, то надо обойтись самим. ФИФА вернула права на «ЗМ» хозяевам и возродила свою старую премию под новым названием – The Best.
• Традиционно ФИФА проводит церемонию в январе, но в этом году ее перенесли из-за ЧМ. В 2023-м The Best грядет 27-го февраля и пройдет в швейцарском Цюрихе – прямо в штаб-квартире ФИФА.
Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst, Dan Istitene
Тренер - Скалони 50% Анчелотти 50%
Вратарь - Куртуа 60% Мартинес 40%
Кроме игрока , в остальных номинациях зарубы.
Разные сорта дерева видимо)
Без его сейва с Австралией, без его серии пенальти с Голландией, без его геройства на 123 минуте с Францией и серии пенальти с ней же, Лео Месси наврят ли держал в руках Кубок Мира.
Лучший тренер - Луис Энрике. Его нет в списке, но он добился фантастического прогресса с Испанией.
Лучший вратарь - Мартинес. Судьи и фифа тащили гоата за уши, отсыпали пенальти в каждом матче. Но если бы не вратарь, ничего бы архентинцы не добились даже с такой поддержкой.
Тренер, вратарь - Анчелотти/Куртуа или Скалони/Мартинес