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Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best

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Лионель Месси Лионель Месси
The Best
Карим Бензема Карим Бензема
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мохамед Салах Мохамед Салах
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Лионель Скалони Лионель Скалони
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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А кто лучший кипер?

ФИФА назвала претендентов на премию The Best – аналога «Золотого мяча» от Джанни Инфантино и компании.

При определении номинантов учитывался период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го. Категорий много, призы получат и мужчины, и женщины: лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, награда за фэйр-плей, премия Пушкаша за лучший гол, награда болельщикам. 

Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА

Здесь же – главные номинации и голосования, чтобы узнать ваше мнение.

Игрок года: Месси? Бензема? Или Мбаппе?

Лионель Месси. Разве тут нужно что-то объяснять? Лео проводит потрясающий отрезок в Париже, а еще наконец-то выиграл ЧМ – причем так, как могут только по-настоящему великие аргентинцы.

Карим Бензема. Заслуженный обладатель «Золотого мяча» тяжело вкатывается и не засиял в Катаре, но прошлый сезон Карим отыграл на запредельном уровне. В клубе Бензема не было равных, но хватит ли этого?

Килиан Мбаппе. Лучший бомбардир ЧМ-2022 проиграл в финале, но восторги от перфоманса Мбаппе в решающем матче еще не утихли. Плюс он забил больше всех за календарный год – 56 голов в 56 матчах.

На приз также претендуют: аргентинская звезда «Ман Сити» Хулиан Альварес, 19-летний талант Джуд Беллингем, Роберт Левандовски, Кевин Де Брюйне, Садьо Мане, Ашраф Хакими, Неймар, Винисиус Жуниор и Лука Модрич, Эрлинг Холанд и Мохамед Салах.

Лучший игрок года?

Тренер: жесткая конкуренция между Скалони и Анчелотти

Лионель Скалони. Первый, кто отыскал золотую середину между командой одного инопланетянина из «ПСЖ» и целостным коллективом из остальных. Аргентина зависела от Лео, но Скалони проделал шикарную работу и заслуженно вписал себя в историю.

Карло Анчелотти. Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубки Испании и Европы – солидный набор, чтобы считаться главным фаворитом на звание тренера года.

Хосеп Гвардиола. На днях Пеп неожиданно вылетел из Кубка лиги, но вопросов к «Ман Сити» мало – весной взяли очередное чемпионство. Каталонец интегрирует в состав Эрлинга Холанда и готов снова замахнуться на ЛЧ.

Дидье Дешам. Перед стартом ЧМ многие критиковали тренера, но поездка в Катар убедила, что Дешаму еще есть что дать Франции. Сборная дошла до финала, а с Дидье продлили контракт до 2026-го – пришлось даже поругаться с Зиданом.

Валид Реграги. Творец главной сенсации ЧМ-2022 – марокканский тренер влюбил нас в эту сборную, а дерзкая игра против явных фаворитов показывала, как тщательно Марокко готовился к каждому матчу на лучшем турнире в своей истории.

Лучший тренер года?

Вратарь: Куртуа – явный фаворит, хотя есть Эми Мартинес

Тибо Куртуа. Сыграл огромную роль во всех победах «Мадрида» в прошлом сезоне, особенно сиял в финале ЛЧ с «Ливерпулем» – сэйв Тибо после удара Салаха все еще перед глазами. Жаль, из Катара улетел сразу после группового этапа.

Эмилиано Мартинес. Один из главных героев Аргентины на победном ЧМ – добавим звание лучшего вратаря турнира, лидера по сухим матчам и тотальное психологическое превосходство над соперниками.

Яссин Буну. Звезда чудесной сборной Марокко. А были и приятные моменты за «Севилью»: Буну стал не только лучшим африканским игроком Ла Лиги-2021/22, но и просто лучшим кипером чемпионата.

Алиссон. Взял с «Ливерпулем» Кубок лиги и Кубок Англии, вместе с Эдерсоном разделили «Золотую перчатку» за прошлый сезон АПЛ – по 20 сухих матчей.

Эдерсон. В составе «Ман Сити» выиграл АПЛ и привычно забрал «Золотую перчатку».

Лучший вратарь года?

The Best – престижная награда?

В 1991-м ФИФА решила выбирать игрока года сама, это была первая попытка отделения от «Золотого мяча» France Football. Так чиновники придумали награду «Игрок года ФИФА» – однако она все-таки не стала суперпрестижной, а к 2010-му ФИФА на шесть лет купила лицензию на «Золотой мяч» за 16 млн евро и логично решила объединить свою премию с ним.

В 2016-м все прервалось из-за Джанни Инфантино – президент ФИФА внимательно посчитал деньги и решил, что если France Football требует за права так много, то надо обойтись самим. ФИФА вернула права на «ЗМ» хозяевам и возродила свою старую премию под новым названием – The Best.

• При голосовании подсчитывают голоса всех капитанов и тренеров национальных сборных, которые входят в ФИФА. Каждый выбирает трех игроков: первый получает 5 очков, второй – 3, третий – 1. 

• Традиционно ФИФА проводит церемонию в январе, но в этом году ее перенесли из-за ЧМ. В 2023-м The Best грядет 27-го февраля и пройдет в швейцарском Цюрихе – прямо в штаб-квартире ФИФА.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/David Ramos, Matthias Hangst, Dan Istitene

17 комментариев

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Oleg
Ответ Колыван
Лучший игрок - Месси Тренер, вратарь - Анчелотти/Куртуа или Скалони/Мартинес
Игрок - Месси
Тренер - Скалони 50% Анчелотти 50%
Вратарь - Куртуа 60% Мартинес 40%
Кроме игрока , в остальных номинациях зарубы.
0
-1
-1
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
В пункте «кто-то другой» должен быть Неймар или Холанн, но уж точно не польское бревно.
Почему не португальское бревно? Чем оно хуже польского?
Разные сорта дерева видимо)
+2
0
+2
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Oleg
Ответ danik 258808
Как вообще Мартинес столько набрал?
Он тот, кто сделал Аргентину чемпионом.
Без его сейва с Австралией, без его серии пенальти с Голландией, без его геройства на 123 минуте с Францией и серии пенальти с ней же, Лео Месси наврят ли держал в руках Кубок Мира.
0
-1
-1
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Имя Фамилия
В пункте «кто-то другой» должен быть Неймар или Холанн, но уж точно не польское бревно.
0
-2
-2
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AERN
Буну, Скалони, Месси.
+1
-1
0
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Rej1sta
Ответ danik 258808
Как вообще Мартинес столько набрал?
Спас Аргентину несколько раз за чемпионат, не понимаю вашего удивления
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leon01
Ответ Имя Фамилия
Меси это посмешище года. Полностью провальный сезон на клубном уровне, где он стал главным анти-героем в ПСЖ и купленный ЧМ в угоду своему тщеславию делают его главным фаворитом в гонке за Золотой унитаз, а неадекватное кол-во бессмысленных товарняков против команд самого низкого эшелона, чтобы набить себе мусорный стрик побед в очередной раз подтвердили, что все его рекорды это сплошной обман.
Штормит
+4
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Anton Kortenko
мессибои с ума сошли. Мартинес идёт в ровень с Куртуа. Скалони лучше Анчи. про 90 % Месси говорить нечего. сюр, чем хуже дела в Мире, тем больше мессибоев. это нас погубит. жаль Лео не закончил карьеру с кубком мира. был шанс спастись.
+1
-4
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Имя Фамилия
Мбаппе провёл ещё один феерический год, стабильно показывал легендарный уровень футбола вне зависимости от уровня соперника и проявлял лидерские качества когда команде это было нужнее всего, он с отрывом лучший по статистике гол+пас. Когда его команда вылетала он делал всё возможное для победы, заработал пеналь и забил 2 гола против реала, положил хет-трик в финале ЧМ, если бы на его стороне были бы судьи как у бензимы и меси, а партнёры в лице меси не сливались бы из 1/8 кубков когда Киллиану давали отдых, то вне всяких сомнений в этом году он бы взял все до единого трофеи, на сегодняшний день Киллиан Мбаппе это единственный игрок, против которого нет оружия. Отдельно следует отметить стальной характер, который он проявил послав переса с его мешками денег куда подальше. Для меня это уже второй или третий год когда Мбаппе был лучшим, но золотые цацки достались каким-то нытикам.
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-2
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Александра Александрова
Два Лионеля это сила )
+1
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Имя Фамилия
Меси это посмешище года. Полностью провальный сезон на клубном уровне, где он стал главным анти-героем в ПСЖ и купленный ЧМ в угоду своему тщеславию делают его главным фаворитом в гонке за Золотой унитаз, а неадекватное кол-во бессмысленных товарняков против команд самого низкого эшелона, чтобы набить себе мусорный стрик побед в очередной раз подтвердили, что все его рекорды это сплошной обман.
+4
-8
-4
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danik 258808
Как вообще Мартинес столько набрал?
+2
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danik 258808
Ответ Колыван
Лучший игрок - Месси Тренер, вратарь - Анчелотти/Куртуа или Скалони/Мартинес
Мартинес ?
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0
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igls54
Кто лучший фрукт года, все и так знают
+5
-2
+3
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Игорь Климов
Могу только с уверенность сказать, что Лео Месси лучший игрок.
+1
-2
-1
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шампион
Лучший игрок - Бензема. Игрок, который может забить в ситуациях, когда никто другой в мире даже по воротам бы не попал.
Лучший тренер - Луис Энрике. Его нет в списке, но он добился фантастического прогресса с Испанией.
Лучший вратарь - Мартинес. Судьи и фифа тащили гоата за уши, отсыпали пенальти в каждом матче. Но если бы не вратарь, ничего бы архентинцы не добились даже с такой поддержкой.
0
-7
-7
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Колыван
Лучший игрок - Месси
Тренер, вратарь - Анчелотти/Куртуа или Скалони/Мартинес
+2
-1
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