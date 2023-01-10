«Президент очень разочарован и шокирован». Наезд на Зидана взбудоражил всю Францию

Неосторожным высказыванием о Зинедине Зидане президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поставил под угрозу карьеру. На защиту национального достояния встала вся страна, летят призывы об отставке 81-летнего чиновника.

Коротко напомним суть конфликта: обсуждая продление контракта Дидье Дешама со сборной, Ле Гре саркастично высказался о потенциальном назначении Зидана.

Вот самая резкая часть из интервью RMC: «Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить. Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, но я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную?».

Ле Гре извинился – после критики Мбаппе, министра спорта и «Реала. Но ему все равно грозит отставка, добавились еще обвинения в домогательствах

За кумира детства сразу же вписался Килиан Мбаппе: «Зидан и есть Франция, нельзя с таким неуважением относиться к легенде...». Следом подключилась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и «Реал», которые потребовали от Ле Гре извинений.

Почувствовав пламя, босс французского футбола забрал свои слова: «Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.

Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола. Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением».

Но было уже поздно. Вскоре футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в постоянных домогательствах, что вообще потопило президента федерации.

«Мне было тогда 28 лет, а ему 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня как на агента – только как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу. Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. Несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересовало – это моя грудь и задница. Это унизительно».

Вокруг Ле Гре уже не впервые возникают обвинения в домогательствах. В сентябре 2022-го издание So Foot рассказало, что Ле Гре отправлял подчиненным непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами. Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.

По данным FranceInfo, несколько членов исполнительного комитета FFF убеждают Ле Гре созвать экстренное заседание. Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас и вице-президент федерации Филипп Диалло хотят услышать объяснения от Ле Гре по поводу высказываний о Зидане, обвинений Суид и странного продления контракта с Дешамом.

Почему продление Дешама странное? Французские медиа узнали, что Ле Гре не сообщил о своем решении исполнительному комитету федерации. Причем на заседании исполкома он не поднимал вопрос, а после заседания уехал на встречу, чтобы окончательно согласовать это самое продление.

Вдобавок Дешаму удалось продавить свою позицию по срокам: новый контракт подписали до 2026-го, хотя Ле Гре изначально хотел на два года меньше – только до немецкого Евро-2024.

Скандал добрался до Макрона – тот разочарован словами Ле Гре. Пишут, что видит на его месте Платини

Министр спорта Удеа-Кастера уже критикует Ле Гре не только в твиттере, но и на пресс-конференции. Там она рассказала, что высказывание футбольного чиновника не понравилось не только ей, но и президенту Франции Эммануэлю Макрону:

«У [спортивных] федераций есть возможности для решения управленческих проблем различного рода. Документы также предусматривают, что в определенные моменты министерство спорта может взять ситуацию в свои руки. В первую очередь инструменты для решения этих проблем есть у соответствующих органов федерации. Президент республики очень разочарован и шокирован, что были сделаны такие комментарии о легенде французского и мирового спорта».

RMC пишет, что Макрон на фоне такого негатива вокруг Ле Гре уже связался с Мишелем Платини, чтобы поинтересоваться его интересом к должности босса федерации.

От Платини, несмотря на коррупционные скандалы вокруг него, Макрон в восторге. Вот несколько цитат: • «Мои первые воспоминания о футболе – это Мишель Платини, альбомы Panini, канал Téléfoot и сборная Франции». • «Все мы пытались бить штрафные, представляя себя Франком Созе или Мишелем Платини». • «Видно, что на поле Мбаппе понимает происходящее не на одном уровне с остальными. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидана. Так что это большой игрок».

Макрон очень погружен в футбол – в июне он признавался, что ждет возвращения Зидана во Францию. Правда, речь тогда шла о клубном футболе:

«Я не общался с Зинедином Зиданом, но безмерно восхищаюсь им как игроком и как тренером. Мы очень хотим, чтобы в чемпионате Франции был спортсмен и тренер с таким талантом, сумевший трижды выиграть Лигу чемпионов, победу в которой мы так жаждем для наших клубов. Я хочу, чтобы он вернулся и приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово».

Ле Гре критикуют со всех сторон: Льорис, Рибери, Сиссе, актер Омар Си, баскетболист НБА Фурнье

Одним из первых на отставку указал Франк Рибери: он твитнул в поддержку Зидана и намекнул, что французскому футболу может быть нужен другой президент.

К этому же призвал экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен:

«Мы все должны быть едины – бывшие и нынешние футболисты. Хочу поаплодировать Мбаппе за его высказывание. Но хочется узнать: чего ждут другие игроки и представители сборной? Чего ждут Льорис и Дешам? Они должны выступить против Ле Гре. Если массового недовольства недостаточно, нужно бастовать. Нам не нужен ужасный образ национальной команды, который он создает. Нам это не нужно! Необходимо нанести удар».

Капитан и рекордсмен по числу матчей в сборной (145) Уго Льорис, который на днях завершил карьеру в национальной команде, вскоре тоже выразил позицию.

«Не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться. Нужно уважать таких игроков, как Зидан, которые так много дали сборной Франции. Дешам и Зидан – две легенды нашего вида спорта, и такие заявления не играют на руку ни сборной, ни футболу в целом. Мы должны не разделяться, а объединяться вокруг сборной Франции», – сказал Льорис в интервью L’Equipe.

Джибриль Сиссе выдал серию твитов в защиту Зидана: «Господин Ле Гре, немного уважения к мистеру Зидану, пожалуйста». А затем добавил мемов: «Я, когда услышал слова Ле Гре».

Обсуждение вышло за пределы футбола: Зидана поддержали известный актер Омар Си, баскетболист «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье, многие французские политики.

Вот заявление политика Николя Кадена: «После возмутительного заявления о том,что расизма в футболе не существует, вот еще одно доказательство того, что этот Ле Гре не может занимать эту должность. Его последнее высказывание отвратительно и нелепо по отношению к одному из величайших игроков всех времен».

Зидан обсудил интервью Ле Гре в чате сборной Франции-1998. Публично реагировать пока не планирует

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри в интервью RMC Sport рассказал, что они обсудили слова Ле Гре в общем чате с Зиданом:

«У нас есть групповой чат сборной Франции-1998, мы обсудили эту ситуацию. Все были в шоке. Мы поддерживаем Зизу. Дешама нет в этом чате. Зидан ответил на наши сообщения, но я не буду говорить, что конкретно он написал».

А вот публично Зидан пока реагировать не планирует, сообщает L’Equipe.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/FRANCK FIFE / AFP, CLEMENT MAHOUDEAU / AFP; REUTERS/Peter Cziborra; : instagram.com/soniasouid