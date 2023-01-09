Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе

Рибери и министр спорта тоже против президента.

Похоже, Килиан Мбаппе все активнее берет на себя роль первого лица во французском футболе – теперь нападающий в твиттере раскритиковал главу национальной Федерации футбола Ноэля Ле Грэ за слова о Зинедине Зидане.

Глава федерации вдруг посмеялся над Зиданом. С чего вдруг?

Все началось со слов Ле Грэ. Обсуждая продление контракта с Дидье Дешамом как главным тренером сборной и возможное назначение Зидана, он был довольно саркастичен, а некоторые слова прозвучали крайне резко.

«Я очень хорошо знаю, что Зидан всегда был рядом, не нужно рассказывать никаких историй. У него было много сторонников, и некоторые ждали ухода Дешама. Но кто может всерьез упрекнуть Дидье? Кто именно? Мы можем провести плохой матч, но я работаю с ним уже 10 лет, и промахов было не так уж много. Знаете, это прекрасно.

Зидан в сборной Бразилии? Не знаю, я был бы удивлен. Это не мое дело, он может идти куда захочет. Я никогда не встречался с ним, мы никогда не думали о расставании с Дидье [Дешамом]. Все это неправда. Некоторым журналистам нужно что-то придумывать, потому что они не знают, о чем писать, и они предпочитают говорить плохое, а не хорошее. Откровенно говоря, я никогда не был на стороне тех, кто заранее осуждает.

Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить. Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, но я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную? ».

Мбаппе ответил – защитил кумира детства. Продление контракта с Дешамом выглядело странно

Килиан Мбаппе, для которого Зидан один из кумиров детства, обратил внимание на высказывание Ле Грэ и написал в твиттере: «Зидан и есть Франция, нельзя с таким неуважением относиться к легенде...» .

Следом свой сарказм подключил и Франк Рибери: тоже твитнул в поддержку Зидана и намекнул, что французскому футболу может быть нужен и другой президент.

Французская министр спорта Амели Удеа-Кастера даже потребовала от Ле Грэ извинений: «Президент самой большой французской федерации не должен такого говорить», – заявила она прямо.

Про желание Зидана поработать в сборной Франции говорили давно. В частности, медиа отмечали, что он ждал развития событий у Дидье Дешама и хотел бы оказаться в сборной, а ради этого отказался от нескольких предложений других национальных команд – США, Португалии, Бразилии.

Президент Ле Грэ все-таки продлил контракт с Дешамом, причем тут тоже есть странности. Французские медиа узнали, что он не сообщил о своем решении исполнительному комитету федерации. Причем на заседании исполкома он не поднимал вопрос, а после заседания уехал на встречу, чтобы окончательно согласовать это самое продление.

Вдобавок Дешаму удалось продавить свою позицию по срокам: новый контракт подписали до 2026-го, хотя Ле Грэ изначально хотел на два года меньше – только до немецкого Евро-2024.

Мбаппе и раньше конфликтовал лично с главой федерации. Но не в том масштабе

У Мбаппе, кстати, уже не первый конфликт с боссом FFF. Например, у него были вопросы к организации после Евро-2020 – об общении с Мбаппе рассказывал сам Ле Грэ.

«Я встретился с ним после Евро, он почувствовал, что Федерация не защитила его после незабитого и критики в социальных сетях, – говорил президент. – Мы пообщались пять минут в моем кабинете. Он был зол, он больше не хотел играть за сборную Франции – чего он, очевидно, не имел в виду. Вы знаете, как это бывает, он победитель, он был очень расстроен, как и все мы, вылетом».

Затем Килиан в твиттере уточнил: жаловался он функционеру на критику за расизм, о чем тот упомянуть забыл. Тот конфликт не разросся и остался лишь эпизодом.

Противоречие относительно Зидана может быть более существенным.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier; East News/Glenn Gervot/Icon Sportswire