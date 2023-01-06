Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь

58 лет.

Не стало Джанлуки Виалли. Экс-игрок «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси» умер в возрасте 58 лет после длительной борьбы с раком поджелудочной железы. Он лишь три недели назад ушел из штаба Роберто Манчини в сборной Италии, когда влияние опухоли стало агрессивным.

Сейчас невероятно грустно читать слова после ухода: «По итогам долгих переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил приостановить, надеюсь, временно, свои нынешние и будущие профессиональные обязательства. Нужно использовать всю энергию, чтобы помочь телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы как можно скорее встретить новые приключения и разделить их с вами».

Почти все это время Джанлука провел в лондонской клинике. Перед Рождеством состояние ухудшилось, 87-летняя мама и брат прилетели в Лондон. Фанаты «Сампдории» растянули баннер в поддержку Виалли напротив больницы.

А утром пятницы пришла трагичная новость.

«Мы благодарим многих, кто поддерживал его на протяжении многих лет своей любовью. Память о нем и его примере навсегда останется в наших сердцах», – говорится в заявлении семьи Виалли.

Год назад казалось, что Виалли выздоровел

В 2017 году у Джанлуки нашли рак поджелудочной железы. Виалли долго скрывал страшный факт: сначала говорил, что это обычная операция. Прятался в ванной, чтобы жена и дети не видели слезы.

Так Джанлука описал ощущения от рака на ранней стадии: «Это как будто маленькая собачка грызет тебе спину. Я никогда не считал себя неуязвимым из-за того, что я футболист. Я понимал, что всего лишь человек».

Рак диагностировали не сразу: сначала считали, что проблема в седалищном нерве, потом – в грыже. Сделали операцию, но становилось только хуже. Виалли терял вес, моча стала коричневой, глаза пожелтели, появилась слабость. Футболист страдал, но продолжал работать экспертом на телевидении. Пришлось надевать свитер под рубашку, чтобы худеющее тело не так бросалось в глаза. Перед первой операцией ему довелось написать завещание: Виалли признавался, что это сильно на него повлияло.

У Джанлуки нашли злокачественную опухоль. Началась лучевая терапия: «В твое тело как будто стреляют из пушки. В то время я лежал без движения, почти всегда в полусознательном состоянии».

И только в 2021-м, как показалось, болезнь отступила. Виалли пообщался с журналистами и рассказал, как преодолевал недуг: медитировал, старался обрести спокойствие и читал вдохновляющие истории. После излечения он написал книгу «Goals: мотивирующие истории, помогающие преодолеть жизненные испытания». Джанлука записал 98 сюжетов, которые дали ему силы пережить трудное время. Там есть истории спринтера Джесси Оуэнса и футбольной сборной США-1950, победившей фаворитов из сборной Англии.

Виалли был королем «Сампдории» вместе с Манчини. Они дружили всю жизнь

Сын строительного магната, Джанлука рос в 60-комнатном замке и не нуждался в футболе – у него уже было все: деньги, гарантия хорошего образования, обеспеченное будущее. Семья была не слишком спортивной, но Виалли пошел в отца – давнего болельщика «Юве».

Джанлука начал карьеру в «Кремонезе» (сейчас этот клуб в Серии А, но тогда был пониже), и его быстро заметили в «Сампдории». Там он оказался в одной команде с Роберто Манчини, их быстро прозвали «близнецы-бомбардиры». Они с Манчини выиграли для «Сампдории» шесть из семи трофеев в ее истории.

Они были провинциальными королями Италии. Манчини делал с мячом и соперниками что хотел, втыкал изумительные передачи в сердце чужой штрафной и считался золотым мальчиком даже во времена Баджо. Виалли выпрыгивал за сложными забросами так, словно гравитация на него не действовала, и в одно касание забивал мячи, до которых другие форварды не пытались дотягиваться.

При этом Роберто и Джанлука не конфликтовали за пределами поля, как это часто бывает у звездных партнеров – они были друзьями, а их дружба прошла через всю жизнь.

«Мы провели вместе лучшие годы нашей молодости, – говорил Джанлука в документальном фильме о сборной накануне Евро-2020. – С ним я пережил лучшие моменты как футболист. Во-первых, мы были молодые, во-вторых, добились невероятного успеха со скромной командой. Это не просто дружба, мы – братья».

Закончилась золотая эпоха «Сампдории» финалом Кубка чемпионов-1991/92 – клуб добрался до финала, но уступил мощной «Барселоне». Летом Виалли перебрался в «Ювентус», и первые два года были очень сложными: он не играл и порывался уйти. Но в 1994-м в команду пришел Марчелло Липпи, и при нем Джанлука расцвел: забил 22 гола за сезон и дослужился до капитана. Именно в таком статусе он с «Юве» взял последнюю Лигу чемпионов для туринцев в 1996-м.

После финала Виалли перешел в «Челси», в первом же сезоне забил Шмейхелю между ног, но поссорился с Рудом Гуллитом и мало играл. Конфликт закончился назначением итальянца на должность играющего тренера – в следующие 60 дней «Челси», еще не накачанный деньгами Романа Абрамовича, выиграл два трофея.

***

«Ничего нельзя говорить точно, пока не пройдет пара лет без осложнений, – говорил Джанлука в интервью в 2021-м. – Сейчас я чувствую себя хорошо. Кажется, даже мускулы вернулись. Я тренировался каждый день вместе с женой.

Но я до сих пор боюсь и беспокоюсь. Требуется время, чтобы избавиться от этого чувства. Оно может появиться в любой момент: когда ты ложишься спать с легкой болью в животе, или если у тебя болит голова, или поднялась температура. И в этот момент ты думаешь «Не дай бог это снова оно».

Эх.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Shaun Botterill /Allsport, Claudio Villa; globallookpress.com/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst, Christian Charisius/dpa; commons.wikimedia.org; REUTERS/John Sibley/File Photo