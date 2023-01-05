Пике думает о возобновлении карьеры – ради перехода в «Андорру» готов дернуть за экономический рычаг

Жерар Пике может вернуться в футбол – всего через два месяца после официального завершения карьеры.

Как сообщает издание Relevo, Пике планирует выступать за «Андорру» – клуб 2-го испанского дивизиона, которым владеет сам Жерар.

Но пока все упирается в деньги. В прошлом сезоне Пике получал больше 20 млн евро в год, и теперь «Андорра» не может платить Жерару минимальную зарплату во втором испанском дивизионе. Вопрос с окладом нужно решать отдельно: для этого лига создаст специальную комиссию, где оценят возможный контракт Пике.

В зарплатном фонде «Андорры» есть еще 6,5 млн евро, но в клубе сейчас не готовы дать Жерару даже 2-3 млн. Хорошо, что Пике уже знает, как выходить из сложных финансовых ситуаций – знаменитые экономические рычаги Лапорты!

Первым и самым простым будет увеличение капитала. Но тут мешает финансовый оборот: у «Андорры» он составляет около 10 млн евро, поэтому капитал можно увеличить только на 2,5 млн (25% от оборота). Еще клуб может найти новых спонсоров – это увеличит зарплатный фонд.

Пике выкупил клуб в 2018-м и назначил спортивным директором бывшего жонглера

«Андорру» основали в 1942 году, и она сразу примкнула к Каталонской федерации футбола (чемпионат Андорры появился только через 52 года).

Сейчас «Андорра» переживает лучшие времена в истории – клуб впервые вышел в Сегунду и планирует построить шеститысячный стадион (инвестиции оцениваются в 26 млн евро). Эта арена станет самой крупной на территории Андорры – сейчас играют на трехтысячном «Эстади Насьональ», лучшей арене страны.

Все это связано с инвестициями Жерара Пике и его компании Kosmos. Он купил клуб в 2018-м, привел спонсоров и двинулся вверх.

Первым назначением Пике стал его близкий друг, бывший жонглер Жауме Ногес, пришедший на пост спортивного директора. Ногес – трудоголик: совершает по сто звонков ежедневно и держит постоянную связь с главным тренером.

Сейчас в команде 5 иностранцев и сразу шесть воспитанников Ла Масии: клуб ориентируется на «Барселону» и берет местных выпускников, адаптированных к системе. Состав «Андорры» почти полностью состоит из арендованных или подписанных свободными агентами футболистов.

Ориентацию на «Барселону» подтверждал и Жауме Ногес: «Нам помогает то, что у клуба есть конкретная модель развития и методология. Они пришли к нам от Пике и от «Барсы» – мы любим владеть мячом».

Тренирует команду Эдер Сарабия – раньше он помогал Кике Сетьену в «Барселоне». Помните, как несколько лет назад Эдер обматерил вообще всех во время класико и даже взбесил Месси.

«Клуб очень сильно вырос, и фундаментальная заслуга принадлежит Жерару. То, сколько он знает о нашем составе или о соперниках, поражает. Когда мы видим, насколько он вовлечен, то двигаемся вперед с большим рвением», – говорит тренер.

Ногес добавлял: «Я разговариваю с Пике практически каждый день. Все трансферы обсуждаю с ним. Жерар – хороший аналитик, ему нравится продвинутая статистика. Это очень важно в контексте принятия решений».

Конечная цель «Андорры» – еврокубки, и там команда будет представлять Испанию (как футбольную ассоциацию), но играть все равно сможет в Андорре – прекрасная реклама для карликового государства.

После ухода из «Барсы» Пике запустил Медиалигу – ее смотрят активнее, чем матчи «Атлетико»

1 января в Испании стартовала Кингс Лига – медиафутбольный турнир, который основал Жерар Пике. В турнире участвуют 12 клубов, возглавляемые футбольными звездами, блогерами и журналистами. Среди боссов команд: Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жерар Ромеро (испанский блогер-журналист, к которому на интервью пришел Луис Энрике после вылета сборной Испании с ЧМ-2022), а также другие популярные блогеры с огромными ютуб и твич-каналами.

Матчи проходят в Барселоне в крытом павильоне-манеже с искусственной травой в формате 7х7 каждое воскресенье. После группового этапа будет плей-офф. Матчи очень короткие – два тайма по 20 минут, если ничья – серия пенальти.

Охваты всех поразили: в среднем матчи турнира смотрели 450 тысяч зрителей, а пик пришелся на игру между «Порсиньос» и «Сайянс» – на трансляции было 780 тысяч человек. Интерес к Кингс Лиге оказался даже выше, чем к большинству матчей 15-го тура Ла Лиги. Для примера: трансляцию игры «Атлетико» – «Эльче» на пике смотрели 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреала» и «Валенсии» – 311 тысяч. Но матчи «Барсы» и «Реала» пока все равно популярнее.

Пике сильно привязан к проекту и не исключат, что сам может сыграть в Медиалиге.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO; instagram.com/fcandorra