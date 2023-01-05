О духе времени
Блог

Пике думает о возобновлении карьеры – ради перехода в «Андорру» готов дернуть за экономический рычаг

Д2 Испания Д2 Испания
Андорра Андорра
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

Жерар Пике может вернуться в футбол – всего через два месяца после официального завершения карьеры.

Как сообщает издание Relevo, Пике планирует выступать за «Андорру» – клуб 2-го испанского дивизиона, которым владеет сам Жерар.

Но пока все упирается в деньги. В прошлом сезоне Пике получал больше 20 млн евро в год, и теперь «Андорра» не может платить Жерару минимальную зарплату во втором испанском дивизионе. Вопрос с окладом нужно решать отдельно: для этого лига создаст специальную комиссию, где оценят возможный контракт Пике.

В зарплатном фонде «Андорры» есть еще 6,5 млн евро, но в клубе сейчас не готовы дать Жерару даже 2-3 млн. Хорошо, что Пике уже знает, как выходить из сложных финансовых ситуаций – знаменитые экономические рычаги Лапорты! 

Первым и самым простым будет увеличение капитала. Но тут мешает финансовый оборот: у «Андорры» он составляет около 10 млн евро, поэтому капитал можно увеличить только на 2,5 млн (25% от оборота). Еще клуб может найти новых спонсоров – это увеличит зарплатный фонд.

Пике выкупил клуб в 2018-м и назначил спортивным директором бывшего жонглера

«Андорру» основали в 1942 году, и она сразу примкнула к Каталонской федерации футбола (чемпионат Андорры появился только через 52 года).

Сейчас «Андорра» переживает лучшие времена в истории – клуб впервые вышел в Сегунду и планирует построить шеститысячный стадион (инвестиции оцениваются в 26 млн евро). Эта арена станет самой крупной на территории Андорры – сейчас играют на трехтысячном «Эстади Насьональ», лучшей арене страны.

Все это связано с инвестициями Жерара Пике и его компании Kosmos. Он купил клуб в 2018-м, привел спонсоров и двинулся вверх.

Первым назначением Пике стал его близкий друг, бывший жонглер Жауме Ногес, пришедший на пост спортивного директора. Ногес – трудоголик: совершает по сто звонков ежедневно и держит постоянную связь с главным тренером.

Сейчас в команде 5 иностранцев и сразу шесть воспитанников Ла Масии: клуб ориентируется на «Барселону» и берет местных выпускников, адаптированных к системе. Состав «Андорры» почти полностью состоит из арендованных или подписанных свободными агентами футболистов.

Ориентацию на «Барселону» подтверждал и Жауме Ногес: «Нам помогает то, что у клуба есть конкретная модель развития и методология. Они пришли к нам от Пике и от «Барсы» – мы любим владеть мячом».

Тренирует команду Эдер Сарабия – раньше он помогал Кике Сетьену в «Барселоне». Помните, как несколько лет назад Эдер обматерил вообще всех во время класико и даже взбесил Месси.

«Клуб очень сильно вырос, и фундаментальная заслуга принадлежит Жерару. То, сколько он знает о нашем составе или о соперниках, поражает. Когда мы видим, насколько он вовлечен, то двигаемся вперед с большим рвением», – говорит тренер.

Ногес добавлял: «Я разговариваю с Пике практически каждый день. Все трансферы обсуждаю с ним. Жерар – хороший аналитик, ему нравится продвинутая статистика. Это очень важно в контексте принятия решений».

Конечная цель «Андорры» – еврокубки, и там команда будет представлять Испанию (как футбольную ассоциацию), но играть все равно сможет в Андорре – прекрасная реклама для карликового государства.

После ухода из «Барсы» Пике запустил Медиалигу – ее смотрят активнее, чем матчи «Атлетико»

1 января в Испании стартовала Кингс Лига – медиафутбольный турнир, который основал Жерар Пике. В турнире участвуют 12 клубов, возглавляемые футбольными звездами, блогерами и журналистами. Среди боссов команд: Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жерар Ромеро (испанский блогер-журналист, к которому на интервью пришел Луис Энрике после вылета сборной Испании с ЧМ-2022), а также другие популярные блогеры с огромными ютуб и твич-каналами.

Матчи проходят в Барселоне в крытом павильоне-манеже с искусственной травой в формате 7х7 каждое воскресенье. После группового этапа будет плей-офф. Матчи очень короткие – два тайма по 20 минут, если ничья – серия пенальти.

Охваты всех поразили: в среднем матчи турнира смотрели 450 тысяч зрителей, а пик пришелся на игру между «Порсиньос» и «Сайянс» – на трансляции было 780 тысяч человек. Интерес к Кингс Лиге оказался даже выше, чем к большинству матчей 15-го тура Ла Лиги. Для примера: трансляцию игры «Атлетико» – «Эльче» на пике смотрели 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреала» и «Валенсии» – 311 тысяч. Но матчи «Барсы» и «Реала» пока все равно популярнее.

Пике сильно привязан к проекту и не исключат, что сам может сыграть в Медиалиге.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO; instagram.com/fcandorra

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ banchik1
А где в комментариях гневные чуваки, которые будут поливать теперь испанскую Медиалигу?
Это другое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оператор Дзюбы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Кв
"Ногес – настоящий профи: совершает по сто звонков ежедневно" — он его в работники колл-центра нанял?
"Это служба безопасности сбербанка"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин и ыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Прибытков
Раньше частенько встречались играющие тренеры,ну а это будет играющий владелец😂тоже неплохо
Джордан в НБА за Вашингтон пылил, будучи совладельцем и генменеджером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sounds
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дороф
Не помню, когда и какой конкретно клуб, но такой был тогда ещё в ПФЛ. Их владелец был лучшим бомбардиром команды. А потом сел за коррупцию. Россия в 90-х...
Газовик-Газпром из Ижевска. Фамилия дядечки - Тумаев. Даже в будущей ФНЛ сыграл
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Sokolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Савченко
Испанская медиалига кмк по формату гораздо приятнее и понятнее нашей. Есть одна большая звезда-куратор, которая говорит от лица лиги и обеспечивает уважительное отношение к турниру, есть кураторы поменьше из числа блогеров с внушительной аудиторией - и за их команды болеют подписчики, обеспечивая интерес. Матчи короткие, игроков меньше, то есть запомнить проще, ну и плюс это зал - там и дриблинга больше и трюков. Нашим как мне кажется надо к такому же примерно формату идти
А причем тут медиалига?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бехзод Арипов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex C
Если они собираются играть в еврокубках на своем стадионе, странно, что они строят стадион на 6 тысяч зрителей. Для группового турнира даже лиги конференций минимально допустимая вместимость - 8 тысяч
Пуст до ла лиги дойдут сначала ) лет так 10 уйдет ) достроят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex C
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если они собираются играть в еврокубках на своем стадионе, странно, что они строят стадион на 6 тысяч зрителей. Для группового турнира даже лиги конференций минимально допустимая вместимость - 8 тысяч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дороф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Прибытков
Раньше частенько встречались играющие тренеры,ну а это будет играющий владелец😂тоже неплохо
Не помню, когда и какой конкретно клуб, но такой был тогда ещё в ПФЛ. Их владелец был лучшим бомбардиром команды. А потом сел за коррупцию.
Россия в 90-х...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Испанская медиалига кмк по формату гораздо приятнее и понятнее нашей. Есть одна большая звезда-куратор, которая говорит от лица лиги и обеспечивает уважительное отношение к турниру, есть кураторы поменьше из числа блогеров с внушительной аудиторией - и за их команды болеют подписчики, обеспечивая интерес. Матчи короткие, игроков меньше, то есть запомнить проще, ну и плюс это зал - там и дриблинга больше и трюков. Нашим как мне кажется надо к такому же примерно формату идти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где в комментариях гневные чуваки, которые будут поливать теперь испанскую Медиалигу?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Прибытков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раньше частенько встречались играющие тренеры,ну а это будет играющий владелец😂тоже неплохо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Ногес – настоящий профи: совершает по сто звонков ежедневно" — он его в работники колл-центра нанял?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий