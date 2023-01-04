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В Эстонии скандал из-за ужина игроков с Карпиным – капитана сборной даже хотят лишить повязки

Политика
Айвар Похлак
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Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Вступился президент Эстонского футбольного союза.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на новогодние праздники отправился в Эстонию. Там Карпин поужинал с действующими и бывшими эстонскими футболистами. 

Фотографию со встречи опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов. «Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится», – так Степанов подписал фото.

На ужине присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев и Игорь Морозов.

•‎ На фотографию негативно отреагировала эстонская футбольная общественность – в частности объединение болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla. 

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – говорилось в заявлении фанатов.

•‎ Особенно досталось Васильеву – болельщики требуют лишить его капитанской повязки в сборной Эстонии. Игрок «Флоры» отреагировал на критику спокойно: «Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу».

•‎ Комментарий дал и Зенев – еще один игрок «Флоры»: «Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел». Он добавил, что Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.

•‎ Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за футболистов. 

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни», – сказал Похлак, подчеркнув, что союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.

Эстония – родина Карпина. Он начинал играть в Нарве и хочет жить там на пенсии

Валерий родился в Нарве (город входил в состав Эстонской ССР) в 1969 году. В начале карьеры Валерий играл за таллинские «Спорт» и «Звезду», а затем ушел в армию. На этом эстонский этап карьеры Карпина закончился.

Но отношения Валерия с Эстонией не закончились. В 2003 году он получил эстонское гражданство, при этом сохранив российское. В интервью Евгению Савину тренер признался, что каждый Новый год празднует с мамой в Нарве. 

«Я 100 процентов вернусь в Нарву. Через сколько – не знаю. Когда захочу на пенсию, то приеду сюда», – говорил Карпин.

Дарья Карпина, жена тренера сборной России, рассказывала, что Валерию очень нравится в Эстонии. 

«Я все время смеюсь – это у нас в семьей самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию.

Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: «Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь». Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность», – говорила Карпина.

Также Дарья подчеркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии. 

«Это современный мир. Но он все-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами – она есть. Не то что кто-то там хуже или лучше, нет, но все равно разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он все-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии», – рассуждала жена тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram/vgkarpin

40 комментариев

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ЛоуренсАравийский
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Ответ ДжаниИнфантильный
А потом будете плакать, что это не мы виноваты это Запад на нас напал.Дайте ножки Буша))
Лабуса так корежит, что аж зарегался на сайте сегодня)
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ДжаниИнфантильный
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Ответ kenny_182
как же задолбал этот идиотизм всяких "активистов" и номенклатуры прибалтов, поляков, чехов. толкают популистскую, идиотскую и откровенно нацистскую повестку, что любой русский вне зависимости от позиции по войне и поддержке путинской ОПГ - априори плохой и нерукопожатный. даже поужинать с гражданином Эстонии другим гражданам Эстонии в самой Эстонии нельзя, если этот гражданин живёт и работает в России. идиотизм в чистом виде.
Ну так пускай Карпин выйдет и скажет что хутин пуйло,войну не поддерживает,убийства украинских гржаданских это преступление.Но что то я не слышу такого он Карпина.Хочет на двух стульях усидеть.
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ДжаниИнфантильный
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Ответ Димка Михайлов
Ничего. Скоро и их вылечим))
А потом будете плакать, что это не мы виноваты это Запад на нас напал.Дайте ножки Буша))
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RUSSERG
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Ответ Растиньяк
Эстонец не должен возглавлять сборную РФ
Написал пользователь с фотографией иностранки на аве
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ДжаниИнфантильный
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Ответ AleksandrVAS
Живу в Латвии, частенько бываю в Эстонии, к сожалению наблюдаю прогресс болезни этого национального электората.
Ну так езжай на родину в росиюшку.
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ДжаниИнфантильный
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Ответ мутятя
Интересно. А когда Югославию бомбили, какие ценности отстаивали западные прокладки?
Моральные.Нужно было прекратить резню сербами боснийцев и албанцев.
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Денис Дьяконов
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эстонские моральные уроды
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Игорь Новиков
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Ответ мутятя
Интересно. А когда Югославию бомбили, какие ценности отстаивали западные прокладки?
А Резня в Сребренице какие ценности отстаивает? Великодержавные?
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ДМ-1чемпион
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А что тут необычного? Карпин поужинал с РУССКИМИ игроками сборной эстонии! А с кем ему там ужинать, если все игроки сборной эстонии РУССКИЕ!?
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Растиньяк
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Эстонец не должен возглавлять сборную РФ
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UrNext
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Такая Эстония
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Уся Ваткин
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После этого скандала Карпин отдаёт свой ужин врагам
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goalie_pash
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Когда думаешь, что европейцы в нарушении прав человека и откровенного нацизма пробивают очередное дно, то с фразой "подержи моё пиво" появляются при(ое)балты.
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RootRude
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Ответ Evgeny Trifonov
Так Валера уроженец Эстонии. Не знаю как сейчас, но раньше у него был паспорт Эстонии 100%. Так что это просто встреча соотечественников. От чего подрыв?
Но ведь можно просто прочитать статью... Бомбануло не потому что россиянин/русский, а потому что, цитирую: «Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы».
Высокопоставленное (не обязательно футбольное) лицо в России сегодня — это почти автоматически открытая или молчаливая поддержка режима. От этого общественность и бомбануло.
Не то чтобы это было правильно или что я это поддерживаю, но это по крайней мере понятно и объяснимо. Что не отменяет существующих перегибов, разумеется — но и они объяснимы, к сожалению.
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Павел Мельников
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Ответ Димка Михайлов
Ничего. Скоро и их вылечим))
О, а вот и лекари нарисовались. Потом говорить будут, "да не лезем мы никуда, это из нас таких страшных строят".
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zhara
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Эстония классная, согласен с Карпиным
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Димка Михайлов
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Ответ AleksandrVAS
Живу в Латвии, частенько бываю в Эстонии, к сожалению наблюдаю прогресс болезни этого национального электората.
Ничего. Скоро и их вылечим))
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Павел Мельников
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Ответ kenny_182
как же задолбал этот идиотизм всяких "активистов" и номенклатуры прибалтов, поляков, чехов. толкают популистскую, идиотскую и откровенно нацистскую повестку, что любой русский вне зависимости от позиции по войне и поддержке путинской ОПГ - априори плохой и нерукопожатный. даже поужинать с гражданином Эстонии другим гражданам Эстонии в самой Эстонии нельзя, если этот гражданин живёт и работает в России. идиотизм в чистом виде.
Все можно, за время ужина ни один Андерс не пострадал.
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мутятя
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Интересно. А когда Югославию бомбили, какие ценности отстаивали западные прокладки?
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Adeen
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Ответ AleksandrVAS
Живу в Латвии, частенько бываю в Эстонии, к сожалению наблюдаю прогресс болезни этого национального электората.
Вас там ещё под особый контроль не взяли? Отмечаться не заставляют?)
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SemRoAl
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...граждане Эстонии... несут моральную обязанность... отстаивать те же ценности, за которые выступает эстонское государство...
_______________________

Тогда я вообще не понимаю, какие претензии к гражданам России. Они не обязаны? Как граждане...
Ну и демократия, да.
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здоровяк
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Ответ Tpy6kaMerlina
Те, кто там хотят лишить повязки капитана сборной, хоть бы прочитали биографию классного, очень серьёзного футболиста Карпина. Где родился, откуда, куда, зачем и почему. Вроде европейцы, а поведение ... провинциальное, местечковое. Та же жена Карпина говорит простые, понятные вещи, основы мультикультурного мира.
Тему нагнетать начало фанатье эстонское. А судить о людях по поведению фанатья - такое себе. Это как всех россиян ровнять по представителям фратрии или ландскроны, как пример. А далее тему подхватили местные Шпрыгины, Медведевы, Володины и Жириновские
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AleksandrVAS
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Живу в Латвии, частенько бываю в Эстонии, к сожалению наблюдаю прогресс болезни этого национального электората.
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Dirk13
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Ответ Oleg Rusanov
В Киевской?
НА Руси
На Украине
Но
В России
В Белоруссии
Это база. Это знать надо.
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Георгий Большаков
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Карпин не россиянин? Как же он тогда за сборную России играл без гражданства?
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