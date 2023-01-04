В Эстонии скандал из-за ужина игроков с Карпиным – капитана сборной даже хотят лишить повязки

Вступился президент Эстонского футбольного союза.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на новогодние праздники отправился в Эстонию. Там Карпин поужинал с действующими и бывшими эстонскими футболистами.

Фотографию со встречи опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов. «Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится», – так Степанов подписал фото.

На ужине присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев и Игорь Морозов.

•‎ На фотографию негативно отреагировала эстонская футбольная общественность – в частности объединение болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – говорилось в заявлении фанатов.

•‎ Особенно досталось Васильеву – болельщики требуют лишить его капитанской повязки в сборной Эстонии. Игрок «Флоры» отреагировал на критику спокойно: «Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу».

•‎ Комментарий дал и Зенев – еще один игрок «Флоры»: «Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел». Он добавил, что Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.

•‎ Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за футболистов.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни», – сказал Похлак, подчеркнув, что союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.

Эстония – родина Карпина. Он начинал играть в Нарве и хочет жить там на пенсии

Валерий родился в Нарве (город входил в состав Эстонской ССР) в 1969 году. В начале карьеры Валерий играл за таллинские «Спорт» и «Звезду», а затем ушел в армию. На этом эстонский этап карьеры Карпина закончился.

Но отношения Валерия с Эстонией не закончились. В 2003 году он получил эстонское гражданство, при этом сохранив российское. В интервью Евгению Савину тренер признался, что каждый Новый год празднует с мамой в Нарве.

«Я 100 процентов вернусь в Нарву. Через сколько – не знаю. Когда захочу на пенсию, то приеду сюда», – говорил Карпин.

Дарья Карпина, жена тренера сборной России, рассказывала, что Валерию очень нравится в Эстонии.

«Я все время смеюсь – это у нас в семьей самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию.

Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: «Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь». Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность», – говорила Карпина.

Также Дарья подчеркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии.

«Это современный мир. Но он все-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами – она есть. Не то что кто-то там хуже или лучше, нет, но все равно разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он все-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии», – рассуждала жена тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram/vgkarpin