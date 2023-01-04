«Было два пенальти. Все просто». «Арсенал» оступился в АПЛ впервые с октября – Артета уверен, что из-за судей

Очки потеряны.

«Арсенал» впервые с октября потерял очки в АПЛ – после пяти побед подряд сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0). В конце матча команда Микеля Артеты претендовала на пенальти: после прострела Гранита Джаки мяч попал в руку Джейкоба Мерфи, но главный арбитр матча Энди Мэдли не поставил на точку.

Вот стоп-кадр момента – отчетливо видно контакт мяча и руки Мерфи:

После игры автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев прокомментировал решение арбитра.

«По правилам игры эта рука на последних минутах матча – фол и пенальти. Рикошет от тела защитника роли не играет. Но англичане трактуют такие моменты как придется: скажут, что расстояние короткое, руку убрать не мог, защитник в движении, поэтому рука пошла туда. Оправдание найдут. В России ВАР скорее вмешался бы, чем нет», – написал Синяев.

Артета несколько раз сделал акцент на том, что «Арсенал» должен был бить два пенальти.

«Очень горжусь игроками. Тем, как мы играли, доминировали, старались и контролировали игру. Нам нужна была искра в финальной трети поля. Таких ситуаций было достаточно. А затем – два скандальных [неназначенных] пенальти.

Было два пенальти. Все просто. Я говорю то, что видел. Два скандальных пенальти. Горжусь той работой, которую мы проделали.

Я хотел победить, но мы сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И мы должны были бить два пенальти, чтобы выиграть этот матч», – сказал главный тренер «Арсенала».

В матче действительно был еще один очень спорный момент: на 61-й минуте Дэн Берн свалил в штрафной «Ньюкасла» Габриэля Магальяэса, перед этим чуть не стянув с него футболку. Свисток Мэдли в том моменте тоже промолчал.

«Это пенальти. Невозможно смотреть на этот момент и говорить, что здесь не было одиннадцатиметрового», – говорил после игры экс-защитник «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» Лес Фердинанд.

А что думаете вы?

Фото: REUTERS/Paul Childs