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«Было два пенальти. Все просто». «Арсенал» оступился в АПЛ впервые с октября – Артета уверен, что из-за судей

Лес Фердинанд
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Очки потеряны. 

«Арсенал» впервые с октября потерял очки в АПЛ – после пяти побед подряд сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0). В конце матча команда Микеля Артеты претендовала на пенальти: после прострела Гранита Джаки мяч попал в руку Джейкоба Мерфи, но главный арбитр матча Энди Мэдли не поставил на точку.

Вот стоп-кадр момента – отчетливо видно контакт мяча и руки Мерфи:

После игры автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев прокомментировал решение арбитра. 

«По правилам игры эта рука на последних минутах матча – фол и пенальти. Рикошет от тела защитника роли не играет. Но англичане трактуют такие моменты как придется: скажут, что расстояние короткое, руку убрать не мог, защитник в движении, поэтому рука пошла туда. Оправдание найдут. В России ВАР скорее вмешался бы, чем нет», – написал Синяев.

Артета несколько раз сделал акцент на том, что «Арсенал» должен был бить два пенальти.

«Очень горжусь игроками. Тем, как мы играли, доминировали, старались и контролировали игру. Нам нужна была искра в финальной трети поля. Таких ситуаций было достаточно. А затем – два скандальных [неназначенных] пенальти.

Было два пенальти. Все просто. Я говорю то, что видел. Два скандальных пенальти. Горжусь той работой, которую мы проделали. 

Я хотел победить, но мы сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И мы должны были бить два пенальти, чтобы выиграть этот матч», – сказал главный тренер «Арсенала».

В матче действительно был еще один очень спорный момент: на 61-й минуте Дэн Берн свалил в штрафной «Ньюкасла» Габриэля Магальяэса, перед этим чуть не стянув с него футболку. Свисток Мэдли в том моменте тоже промолчал. 

«Это пенальти. Невозможно смотреть на этот момент и говорить, что здесь не было одиннадцатиметрового», – говорил после игры экс-защитник «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» Лес Фердинанд.

А что думаете вы?

Артета – мой герой года. Шутки про доминатора уже не в тему 

Букайо Сака покорит вас скромностью и добротой. Дайте этому тексту 10 минут 

Фото: REUTERS/Paul Childs 

Сколько пенальти должен был бить «Арсенал»?
815 голосов
Два
45%
Микель Артета
Один – за руку Мерфи
24%
Гранит Джака
Один – за фол на Габриэле
12%
Габриэл Магальяэс
Ноль
19%
Энди Мэдли

33 комментария

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Egobrain junior
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Ответ Eugene Osinskiy
Объясните мне пожалуйста, почему он даже смотреть не захотел этот момент сам? ВАР, вроде как, бесплатный для судей, вреда здоровью не наносит. Очередной раз убожество, а не судейство. Потом будет как в матче с МЮ, где через 100 лет признали ошибку, но заслуженные три очка Арсеналу так и не дали.
слушай, ну если ты за пару сезонов не понял логику работы ВАР и просмотров, то тебе не объяснить уже никак
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Branddd
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Такие фолы как на Габриэле бывают почти каждый матч. Если судить подобное, то в каждой игре будет по 3-4 пенальти в разные стороны. Да и кстати сами канониры сильно не требовали удара с точки. Это важно отметить для дурачков в комментах (половина из которых даже матч не смотрели, но обязательно выскажут свое авторитетное мнение).

А второй эпизод конечно да, на совести судьи.

Но вообще, если подвести итоги матча - ничего плохого не произошло, обычная боевая ничья в АПЛ между лидерами таблицы.
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Egobrain junior
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как можно судить о пенальти по статичным картинкам? дайте момент в динамике

З.Ы. поржал с комментария "эксперта": "По правилам игры эта рука на последних минутах матча – фол и пенальти"(с)
с каких пор минута матча влияет на фиксацию нарушения?
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Reservoir Cat
А ещё в этом матче ВАР всё-таки смотрел эпизод на наличие пенальти. Правда в штрафной Арсенала. Непонятно откуда такая непоследовательность. Если вы проверяете у одной команды, то проверяйте и у другой. Все просто.
ВАР по регламенту проверяет абсолютно все моменты.
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Vadim Slutsky
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Просто "Ньюкасл" - как "Зенит": нужная команда.
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TravenS
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Ответ Reservoir Cat
А ещё в этом матче ВАР всё-таки смотрел эпизод на наличие пенальти. Правда в штрафной Арсенала. Непонятно откуда такая непоследовательность. Если вы проверяете у одной команды, то проверяйте и у другой. Все просто.
Ты там с ними в одной комнате чтоль сидишь, что знаешь, какие моменты они рассматривали?
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Kanonir152
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В конце матча просто горел. Ньюкасл был хуже почти во всем кроме своего вратаря. Ник Поуп снова затащил игру, на мой взгляд. Будь вратарь попроще или с меньшей удачей в ключевых моментах, Арсенал дожал бы до победы. Было интересно посмотреть на его игру, если справедливые пенальти были бы назначены.
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Антон Кузнецов
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Нефтяная цистерна начала свой путь к победе в чемпе
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Xm.md
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Ну Месси же не играл, чтобы тянуть пенками
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Eugene Osinskiy
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Ответ Andrei Novikov
А почему не дали чистый пенальти Ньюкаслу !? начинается нытье девочек Арсенала :)
Где нытье, если я вопрос задал?
Андрей, не начинай, а)
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Reservoir Cat
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А ещё в этом матче ВАР всё-таки смотрел эпизод на наличие пенальти. Правда в штрафной Арсенала.
Непонятно откуда такая непоследовательность. Если вы проверяете у одной команды, то проверяйте и у другой. Все просто.
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sobardaish
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А с каких пор Лес Фердинанд стал защитником, пусть и бывшим?)
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Andrei Novikov
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Ответ Eugene Osinskiy
Объясните мне пожалуйста, почему он даже смотреть не захотел этот момент сам? ВАР, вроде как, бесплатный для судей, вреда здоровью не наносит. Очередной раз убожество, а не судейство. Потом будет как в матче с МЮ, где через 100 лет признали ошибку, но заслуженные три очка Арсеналу так и не дали.
А почему не дали чистый пенальти Ньюкаслу !? начинается нытье девочек Арсенала :)
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vladimir.kostrichko
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Ответ Eugene Osinskiy
Объясните мне пожалуйста, почему он даже смотреть не захотел этот момент сам? ВАР, вроде как, бесплатный для судей, вреда здоровью не наносит. Очередной раз убожество, а не судейство. Потом будет как в матче с МЮ, где через 100 лет признали ошибку, но заслуженные три очка Арсеналу так и не дали.
Это тебе не сити.Раньше топили Ливерпуль..А сейчас кризис у Ливерпуля и топят другого конкурента....
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ВсеБудетХорошо
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Знатно офигел дважды, когда с маги чуть ли не трусы стянули, потом с руки четкой и чистой, было миллион подобных ситуаций всегда это пенальти, очень сложно играть против 11 человек под 2 метра ростом, которые тебя пинают а ты им чуть тронь держи желтую, давно так не горел с судей…
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Wekil Halylow
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Ответ Eugene Osinskiy
Объясните мне пожалуйста, почему он даже смотреть не захотел этот момент сам? ВАР, вроде как, бесплатный для судей, вреда здоровью не наносит. Очередной раз убожество, а не судейство. Потом будет как в матче с МЮ, где через 100 лет признали ошибку, но заслуженные три очка Арсеналу так и не дали.
Судейском корпусе Апл есть люди каторие не хотят чтоби Арсенал взял чемпионства вчерашний судя прошлой неделю в игре сити-Эвертон при счёте 1-1 добавил 11 минут вчера только 5 так что делайте выводи сами плюс к этому в ишре Саутгемптонам не поставили пенку тогда мы тоже потеряли 2 очка и игра с мю отменили гол
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Григорий Шишин
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Ответ Eugene Osinskiy
Объясните мне пожалуйста, почему он даже смотреть не захотел этот момент сам? ВАР, вроде как, бесплатный для судей, вреда здоровью не наносит. Очередной раз убожество, а не судейство. Потом будет как в матче с МЮ, где через 100 лет признали ошибку, но заслуженные три очка Арсеналу так и не дали.
"Арсеналу не дали заслуженные 3 очка"???
Их вообщето не дают только за игру соперника рукой
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Яйца Тен Хага
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С игры нужно забивать. А не рассчитывать на пенальти который 50/50. Арсенал скоро свалится на 4 строчку. А дальше будет все зависеть от формы Ливерпуля и ТТХ.
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Los Catrachos
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Да фиг бы с ней, с рукой - я сам против того, чтобы любое касание руки и мяча свистеть (хотя сейчас свистят примерно всё), но эпизод с Габриэлом - это полная жопа, как тут можно пенальти не поставить? Впрочем, те, кто следят за Арсеналом, думаю, уже ничему не удивляются - судейки постоянно помогают их соперникам.
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Arima Baki
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Можно понять что по какой то нелепой причине один пеналь не дали, но когда за этим матч не дают 2 стопроцентных пенальти то это в очередной раз наталкивает на мысли о заговоре
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yagodica
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В матче МЮ Борнмут на последних минутах защитник Борнмута просто рукой подыграл себе. Просто взял сам и подыграл. Умышленно. Как в баскетболе. Не жалуюсь, так как там ничего не решало, но просто это же реально никуда не годится. Так откровенно играть руками и не получить ничего.
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h22o
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а чего тут думать? для постороннего зрителя это не пенальти, слишком маленькое расстояние.. Артета начал ныть, так и упускают лидерство..
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DolJun
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можно подумать для кого-то новость как сити чашки в апл собирает) камбек сити начался!
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Халид Шептукаев
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Ответ Женя Борисов
у английских судей особая любовь к Арсеналу
Не могу не согласиться
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Dave Anderson
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Ответ Van-der-Muravei
Украли 3 очка у Арсенала. Команда играла не лучшим образом вчера, конечно, как это обычно и бывает с автобусами, но 1-0 было бы справедливо.
2 очка
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