«Было два пенальти. Все просто». «Арсенал» оступился в АПЛ впервые с октября – Артета уверен, что из-за судей
Очки потеряны.
«Арсенал» впервые с октября потерял очки в АПЛ – после пяти побед подряд сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0). В конце матча команда Микеля Артеты претендовала на пенальти: после прострела Гранита Джаки мяч попал в руку Джейкоба Мерфи, но главный арбитр матча Энди Мэдли не поставил на точку.
Вот стоп-кадр момента – отчетливо видно контакт мяча и руки Мерфи:
После игры автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев прокомментировал решение арбитра.
«По правилам игры эта рука на последних минутах матча – фол и пенальти. Рикошет от тела защитника роли не играет. Но англичане трактуют такие моменты как придется: скажут, что расстояние короткое, руку убрать не мог, защитник в движении, поэтому рука пошла туда. Оправдание найдут. В России ВАР скорее вмешался бы, чем нет», – написал Синяев.
Артета несколько раз сделал акцент на том, что «Арсенал» должен был бить два пенальти.
«Очень горжусь игроками. Тем, как мы играли, доминировали, старались и контролировали игру. Нам нужна была искра в финальной трети поля. Таких ситуаций было достаточно. А затем – два скандальных [неназначенных] пенальти.
Было два пенальти. Все просто. Я говорю то, что видел. Два скандальных пенальти. Горжусь той работой, которую мы проделали.
Я хотел победить, но мы сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И мы должны были бить два пенальти, чтобы выиграть этот матч», – сказал главный тренер «Арсенала».
В матче действительно был еще один очень спорный момент: на 61-й минуте Дэн Берн свалил в штрафной «Ньюкасла» Габриэля Магальяэса, перед этим чуть не стянув с него футболку. Свисток Мэдли в том моменте тоже промолчал.
«Это пенальти. Невозможно смотреть на этот момент и говорить, что здесь не было одиннадцатиметрового», – говорил после игры экс-защитник «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» Лес Фердинанд.
А что думаете вы?
Артета – мой герой года. Шутки про доминатора уже не в тему
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Фото: REUTERS/Paul Childs
А второй эпизод конечно да, на совести судьи.
Но вообще, если подвести итоги матча - ничего плохого не произошло, обычная боевая ничья в АПЛ между лидерами таблицы.
З.Ы. поржал с комментария "эксперта": "По правилам игры эта рука на последних минутах матча – фол и пенальти"(с)
с каких пор минута матча влияет на фиксацию нарушения?
Андрей, не начинай, а)
Непонятно откуда такая непоследовательность. Если вы проверяете у одной команды, то проверяйте и у другой. Все просто.
Их вообщето не дают только за игру соперника рукой