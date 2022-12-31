О духе времени
Блог

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
возможные трансферы
Талиска Талиска
Венсан Абубакар Венсан Абубакар
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Жалолиддин Машарипов
Альваро Гонсалес Альваро Гонсалес
Луис Густаво Луис Густаво
Давид Оспина Давид Оспина
Футбол Футбол

Это официально.

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию состоялся. «Аль-Наср», новый клуб португальца, подтвердил переход в соцсетях со словами «Величайший спортсмен мира🌏. Он официально подписал контракт 🤩».

«Творится история. Это подписание вдохновит не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучше. Добро пожаловать, Криштиану, в твой новый дом», – сообщил англоязычный аккаунт «Аль-Насра».

По данным издания Al Arabiya, Криштиану заключил контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду составит 200 миллионов евро в год. 

CBS Sports добавил деталей по зарплате: Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов в год. Журналист Бен Джейкобс уточнил, что 200 млн выходит вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора.

В феврале Криштиану исполнится 38 лет.

Похоже, от Криштиану отказались в Европе – из-за возраста и скандального ухода из «МЮ»

Во время ЧМ-2022 ходили слухи о щедром предложении «Аль-Насра». Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в процесс вмешался «Аль-Хилаль», еще один клуб из Саудовской Аравии.

Что было потом:

• За пару дней до финала ЧМ Джанлука ди Марцио говорил: предложение есть только от «Аль-Насра», 200 млн на 2,5 года.

• Романо сообщил, что Криштиану ждал предложений из Европы. В ответ – грустная информация Metro: европейским клубам он неинтересен из-за возраста, скандального ухода из «МЮ», перевода в запас сборной и высоких требований по зарплате.

• Marca добавляла, что в «Аль-Насре» Роналду ждут до конца декабря.

• Журналист Бруну Андраде сообщил, что менеджер футболиста Рикарду Регуфе провел встречу в штаб-квартире саудовского клуба.

• Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар удивил всех вопросам: «Кто такой Роналду?» Но спортивный директор клуба Марсело Салазар про португальца знает: «Переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола». Звучало как явный намек на трансфер.

Куда идет Криштиану: в «Аль-Насре» есть известные футболисты и тренер, но с трофеями нужно помочь

• «Аль-Наср» – один из грандов Саудовской Аравии, но не самый титулованный клуб в стране. Побеждал в чемпионате 9 раз, у извечного соперника «Аль-Хиляля» – аж 18 трофеев. «Аль-Наср» взял только 3 чемпионства в XXI веке, последнее – в 2019-м.

Тренер – Руди Гарсия, когда-то бравший чемпионство с «Лиллем» (потом были «Рома», «Марсель» и «Лион»).

Сейчас команда идет на втором месте, впереди «Аль-Шабаб», у которого на 2 очка больше. В Саудовской Аравии прошла треть чемпионата (10 туров).

• Международных побед у «Аль-Насра» почти нет. Из заметного только Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии, оба трофея взяли в 1998-м. 

• Роналду, конечно, приходит главной звездой клуба (и всей Азии) – но в «Аль-Насре» есть и другие заметные футболисты. Бывший вратарь «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина, экс-полузащитник «Баварии» Луис Густаво, испанский защитник Альваро Гонсалес (играл за «Вильярреал» и «Марсель»), бразилец Талиска (был в «Бенфике» и «Бешикташе»). Но костяк составляют местные игроки.

Еще за «Аль-Наср» бегает камерунский нападающий Венсан Абубакар – он, кстати, провел ЧМ куда ярче Роналду. Спас Камеруну ничью с Сербией, а на последних минутах против Бразилии даже забил победный гол. Отметил так лихо, что схватил вторую желтую и удалился.

Но официальных фото Роналду держит футболку с 7-м номером. Прежде его носил Жалолиддин Машарипов, фланговый полузащитник из Узбекистана. Но ради Криштиану он был готов сменить номер – считает, что таких футболистов нужно уважать.

«Роналду перейдет в Саудовскую Аравию» – внезапный инсайд Эрдогана. Откуда президент Турции может знать?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse; REUTERS/John Sibley; twitter.com/AlNassrFC

Криш – в «Аль-Насре». Это закат карьеры?
5246 голосов
Да, теперь точно
86%
Криштиану Роналду
Еще есть шансы
14%
Криштиану Роналду

135 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy Bulanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жаль в МЛС не перешел :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ромашки и декарты говорили, что голы в Лиге 1 идут 10 к 1 по отношению к АПЛ... Ну что ж - в ..Насре они идут 100000 к 1... А-ха-ха-ха... Ну как там, будете ещё вспоминать про 6 мячей Месси и клермоны??... 🤪👏👏😆...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pont ham pilat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Теперь кормить нас будут альнасром и кр весь год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheri_24
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Рублёв
я никогда не был фанатом Роналду. Даже обычную симпатию к нему я испытывал только когда играл в фифу 13 и покупал Месси в реал в пару к Криштиану, чтобы разрывать всех. но сейчас почему то дико грустно от такой новости. я рос со знанием того что есть Месси, а есть Криштиану. оба выдающиеся футболисты и нам повезло что мы видели это противостояние в живую. нам повезло что все эти года мы имели возможность участвовать в этих спорах, где аргументы были просты как 2+2:"МЕССИ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЕЗ ХАВИ И ИНЬЕСТЫ!!!! ", "РОНАЛДУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ПРОСТРЕЛЫ ЗАМЫКАТЬ ДА С ПЕНАЛЬТИ БИТЬ!!!! " я не знаю как вы, но я буду скучать по этому. Ушла эпоха, впереди только футболисты-роботы. Нет в новом поколении ребят за игрой которых ты видишь либо невероятный гений, либо невероятную работу над собой (имхо) Криштиану, удачи тебе! И спасибо за детство!
Этот Роналду как раз таки был футболистом-роботом. И немного дельфином)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Всё знаю
с деньгами у него проблемы что ли?) Можем скинемся по рублю тогда?
когда такое предложение на столе
и в нынешних условиях
только дебил откажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вроде Месси выиграл ЧМ и все его записали лучшим в истории, но почему-то также всех горит от каждого движения Роналду, но почему? Если Месси первый в мире для всех, то о Роналду же можно забыть и вспоминать с насмешками с улыбкой на лице. Тем более что в мире много плохих людей, футболистов, гнилых и т.д, но всем пофиг на них. С Роналду же, всех просто выворачивает...в этом парадоксе заложена истина : на самом деле на подсознательном уровне все понимают что Роналду лучше, а не их кумир, поэтому их разрывает и они бесятся.

И я их прекрасно понимаю...Ведь все эти ЗМ, ЧМ с пенальти, все это евровидение. Роналду чемпион сильнейших Топ 3 чемпионатов, с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси так и останется тепличным игроком Барсы с 3 ЛЧ в одном клубе. Роналду как футболист самый совершенный в истории. И ни Месси, ни Холланду, ни тем более Мбаппе ( в фермер лиге ) никогда не добиться того же успеха как у Короля Роналду.

Спасибо тебе Криштиану Роналду Король футбола, я рад что еще примерно 100 лет ты останешься на троне футбола, так как и близко не появилось футболиста, который станет Чемпионом Топ 3 чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах и лучшим бомбардиром в истории футбола. Красава Криш!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Аа Еее
Рон лучший при любом раскладе,месси тоже забивает клермоном на деньги нефтешейходолларов. Да и чм Аргентина выиграла за счет того что шейхи захотели.самый позорный чм 2022.тьфу на такой футбол,аргентинасборная ниочем.футбол уже стал политикой и на ублажение влажных капризов арабских шейхов по эгидой сша.лишь бы арабская нефть была под контролем сша и европодданых сша.запад наш злейший враг и точка.
Да ты Морган!!!... А-ха-ха-ха..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rossoneri1996
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ помню джанашия
Его жалеть надо уже, а не хейтерить.
Жалеть человека, который заработает полмиллиарда🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheri_24
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорил же, в США ему дорога заказана из-за своих давних "похождении"
Машарипов отвоюет у него место в старте, скриньте)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сударь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
30 декабря: официально - Пеле умер!🥺
31 декабря: официально - карьера Криша умерла!🥺
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сударь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ожидание: -Несколько клубов, играющих в ЛЧ, хотят подписать меня, я - фрукт, siuuu!!!1!😎🍓
Реальность: «Аль-Насра»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анатолий Дмитриевич
Это про Спартак в Кубке России?
Спартак твой вечный кошмар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Хотелки придётся отключить не позднее 1/4
Это про Спартак в Кубке России?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Кастуев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Игнатов
По моему скромному мнению, не так великие игроки должны заканчивать. Я могу ошибаться, но это сугубо его дело, мог бы попылить.
Не всем великим заканчивать как Пеле или Месси. Безусловно стареть, но с большими трофеями под занавес.
У Марадоны и Рона величия не отнять, несмотря на менее идеальные финалы. И да, я не исключаю, что как-нибудь Криш действительно вернётся и ещё сделает Siiiu на высоком уровне. Может, с португальцами возьмёт ЧМ-2026.)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странные некоторые диванные эксперты. Уехал хрен знает куда..... Закат карьеры.... Это только в спартаке за борщ и ромбик до сих пор Промес играет. А нормальные игроки не стесняются оглашать, что играют за бабки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMantana
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NartApsua
Совсем наоборот. В настолько слабом чемпионате есть все возможности, чтобы наколить штук 30 голов за сезон. И дальше улучшать свою статистику по голам по сравнению с Месси. А остальное его несильно то и интересовало)
Фанаты Месси проецируют то чего хотели бы. Ага улучшит то, что Лионелю уже никогда не побить, чтобы Лео не побил 🧠🤗
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол по вторникам
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что пристали? Ну никайф ему на пенсию. Тем более капнет на карту пол лярда за 2,5 года. Поиграет в своё удовольствие на расслабоне на чиле
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Радость Ди Мария
Бро, это реально кабздец. Но вы держитесь.
Согласен. В 34 уходить в мешок тот еще вызов для "гоата"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Ну
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот и всё... Это называется: "с настоящим футболом закончил". Хотя никогда он мне не нравился, но надо отдать ему должное, играл то он здорово. Будет не хватать. А мог бы ещё пару сезонов попылить, хотя бы за тот же Спортинг, ведь они играют в ЛЧ. Ну подумаешь, получал бы копейки, зато играл бы в удовольствие. Ну впрочем это дело каждого, что выбрать: бабло, либо то что по душе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень жаль. Парам парам пам все!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Родион Черепашкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрій Семисал
У сторонников перехода российского футбола в Азию появился шикарный аргумент: Вы что, не хотите поиграть против пятикратного обладателя ЗМ?)
Финал азиатского ЛЧ, ЦСКА против Аль-Насра, великий Зе Болотный уничтожает Ботоксного - ну чем не финал мечты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Кастуев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Yeti_17
Холанд, Мбаппе, да и много кто ещё всерьёз претендуют на то, чтобы мы долго не скучали по уходящей эпохе.
Холанд - пока робот с одной функцией "забивать". Мощь Мбаппе пока во многом базируется на феноменальной скорости.
В их возрасте Лео и Криш были куда более интересными игроками. Новички олимпа скорее гонятся за Роналду - физика, скорость, голеадорство. Но португальца ещё догнать нужно. Феноменальная карьера, 5 ЛЧ, 5 ЗМ при конкуренции с Месси и рекорд по голам (который будет, вероятно, расти большими темпами в Аравии).
С уходом Рона футбол действительно понёс утрату. Возможно, невосполнимую. Посмотрим.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это что же получается, наш Роналдушка перешел в верблюд- лигу?
Да что же это такое 😭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ шампион
Ибра в 35 едет в Млс: нормально. Месси в 34 переходит в катарский мешок из фермерской лиги: нормально. КриРо в 37 едет в Алт-Наср: эта канетс.
Бро, это реально кабздец. Но вы держитесь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YouTube Subscribes
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На самом деле урок многим: уходя из Реала хотел доказать всем свой уровень - что и с другим клубом возьмёт Лигу Чемпионов, потом хотел перейти в Сити, но видимо Фергюсон к совести стал призывать.
Останься тогда он в Реале или перейди в Сити - была бы совсем другая история...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий