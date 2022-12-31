Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

Это официально.

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию состоялся. «Аль-Наср», новый клуб португальца, подтвердил переход в соцсетях со словами «Величайший спортсмен мира🌏. Он официально подписал контракт 🤩».

«Творится история. Это подписание вдохновит не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучше. Добро пожаловать, Криштиану, в твой новый дом», – сообщил англоязычный аккаунт «Аль-Насра».

По данным издания Al Arabiya, Криштиану заключил контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду составит 200 миллионов евро в год.

CBS Sports добавил деталей по зарплате: Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 75 млн долларов в год. Журналист Бен Джейкобс уточнил, что 200 млн выходит вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора.

В феврале Криштиану исполнится 38 лет.

Похоже, от Криштиану отказались в Европе – из-за возраста и скандального ухода из «МЮ»

Во время ЧМ-2022 ходили слухи о щедром предложении «Аль-Насра». Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в процесс вмешался «Аль-Хилаль», еще один клуб из Саудовской Аравии.

Что было потом:

• За пару дней до финала ЧМ Джанлука ди Марцио говорил: предложение есть только от «Аль-Насра», 200 млн на 2,5 года.

• Романо сообщил, что Криштиану ждал предложений из Европы. В ответ – грустная информация Metro: европейским клубам он неинтересен из-за возраста, скандального ухода из «МЮ», перевода в запас сборной и высоких требований по зарплате.

• Marca добавляла, что в «Аль-Насре» Роналду ждут до конца декабря.

• Журналист Бруну Андраде сообщил, что менеджер футболиста Рикарду Регуфе провел встречу в штаб-квартире саудовского клуба.

• Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар удивил всех вопросам: «Кто такой Роналду?» Но спортивный директор клуба Марсело Салазар про португальца знает: «Переговоры имеют колоссальное значение, причем не только для клуба, но и для всей страны, а также мирового футбола». Звучало как явный намек на трансфер.

Куда идет Криштиану: в «Аль-Насре» есть известные футболисты и тренер, но с трофеями нужно помочь

• «Аль-Наср» – один из грандов Саудовской Аравии, но не самый титулованный клуб в стране. Побеждал в чемпионате 9 раз, у извечного соперника «Аль-Хиляля» – аж 18 трофеев. «Аль-Наср» взял только 3 чемпионства в XXI веке, последнее – в 2019-м.

Тренер – Руди Гарсия, когда-то бравший чемпионство с «Лиллем» (потом были «Рома», «Марсель» и «Лион»).

Сейчас команда идет на втором месте, впереди «Аль-Шабаб», у которого на 2 очка больше. В Саудовской Аравии прошла треть чемпионата (10 туров).

• Международных побед у «Аль-Насра» почти нет. Из заметного только Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии, оба трофея взяли в 1998-м.

• Роналду, конечно, приходит главной звездой клуба (и всей Азии) – но в «Аль-Насре» есть и другие заметные футболисты. Бывший вратарь «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина, экс-полузащитник «Баварии» Луис Густаво, испанский защитник Альваро Гонсалес (играл за «Вильярреал» и «Марсель»), бразилец Талиска (был в «Бенфике» и «Бешикташе»). Но костяк составляют местные игроки.

Еще за «Аль-Наср» бегает камерунский нападающий Венсан Абубакар – он, кстати, провел ЧМ куда ярче Роналду. Спас Камеруну ничью с Сербией, а на последних минутах против Бразилии даже забил победный гол. Отметил так лихо, что схватил вторую желтую и удалился.

Но официальных фото Роналду держит футболку с 7-м номером. Прежде его носил Жалолиддин Машарипов, фланговый полузащитник из Узбекистана. Но ради Криштиану он был готов сменить номер – считает, что таких футболистов нужно уважать.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse; REUTERS/John Sibley; twitter.com/AlNassrFC