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«Пеле смеется и говорит: «Да ладно, я прикалываюсь!». Эпизод, в котором весь характер легенды

FIFA
Реклама
Пеле Пеле
Футбол Футбол

Ушел из жизни Пеле – и теперь мы вспоминаем истории, которые его характеризуют.

Одну из них пару лет назад в интервью для Sport Connect рассказал Евгений Примаченко – маэстро в производстве рекламы. Он, парень из Екатеринбурга, за несколько лет вырос до куратора всех европейских европейских проектов Nike, а до этого снимал ролик для EA Sports. В видео, посвященном FIFA 16, эпизодическую роль сыграл Пеле.

Евгений общался с ним на съемочной площадке – и это было незабываемо.

***

Эпичный эпизод у меня был с Пеле в той рекламе для FIFA. Он появился на площадке в конце очень долгого съемочного дня, примерно на 14-м часу из 16. Захожу к нему в гримерку, чтобы объяснить роль. А там буквально несколько секунд – камео. Дальше диалог:

– Вам нужно всего лишь отреагировать на гол, который похож на ваш собственный.

А я что, сам в этой рекламе не буду забивать гол? – он смотрит на меня и спрашивает на полном серьезе.

– Понимаете, суть в том, что это новое поколение, а вы олицетворяете одобрение со стороны легенд футбола, играете самого себя, – я пытаюсь все объяснить, каким-то образом все сгладить, тем более человек уже пожилой.

– Молодой человек, когда я был в вашем возрасте, я забивал очень много голов, – он на полном серьезе продолжает.

И только через паузу, когда я говорю «Да, конечно, я знаю» и все такое, Пеле начинает смеяться и говорит что-то в духе: «Да ладно, я прикалываюсь! Веди меня, куда там надо сесть».

На площадке было много массовки, Пеле сфотографировался и дал автографы вообще всем, каждому уделил внимание. В какой-то момент его агент всем объявил, что Пеле уже пора уходить.

И тут появляется один из актеров массовки, бразилец – он куда-то отлучался, а тут бежит, умоляет еще об одной фотографии. Пеле не против, они фотографируются, этот парень говорит что-то Пеле на португальском и начинает плакать. А Пеле обнимает его и уходит. Я потом спросил, что же именно он сказал, оказалось: «Я ждал этого момента всю свою жизнь».

Пеле – человек, который абсолютно четко осознает: даже секунда его внимания дает людям невероятные эмоции.

Пеле – единственный, с кем я нарушил свое правило не фотографироваться и не брать автографы. Принцип в том, чтобы люди не видели во мне фаната (а я действительно фанат некоторых людей, с кем мы работали), чтобы отношения были именно рабочими. Но тут я не сдержался, купил перед съемкой футболку сборной Бразилии и взял автограф – подарил отцу. Потому что я-то не видел, как он играет, а отец – видел.

Всю рекламу Nike в Европе делает парень из Екатеринбурга. Вот его история: от старта в 17 лет до шуток Пеле

Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

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5 комментариев

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Писанная торба Месси
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А только меня смутило, что в этой рекламе двумя футболистами, олицетворяющими современный футбол, являются Месси и.. внимание Кун? )))

Месси, конечно со своим кумовством любого переплюнет) Постоянно своих кентов за собой тянет..
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kbakha
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Там ещё и Кобе в этой рекламе😍
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typical passion
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Вот лучшая за последнее время статья о сборной Бразилии с Пеле и Гарринчей. Самое время вывести в топ главной страницы.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/multibrand/3102402.html
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Тиджани Бабангида
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Добродушие,юмор,простота и полное отсутствие заносчивости - очень важные качества для кумира. Классное воспоминание о Пеле
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Андрей Синельщиков
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Про подарок отцу красиво. Уважение
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