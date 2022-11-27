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Бразилия Пеле, Гарринчи, Вава и Диди – последняя команда, которая взяла два ЧМ подряд

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Амарилдо
Вава
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Диди
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Золотая эпоха.

Франция намерена сохранить титул чемпионов мира – такое случалось только дважды в истории. В последний раз это проворачивали бразильцы еще на стыке 50-х и 60-х. 

Килиан Мбаппе пока успешно идет по графику молодого Пеле, который стал чемпионом на двух чемпионатах мира подряд.

Улетаем на полвека назад и вспоминаем, как это было.

Золото-1958: явление миру Пеле, революционные 4-2-4 и величайшие три минуты в истории футбола

В 1958 году чемпионат мира напоминал расширенное Евро: к 12 европейским сборным добавились Бразилия, Аргентина, Парагвай и Мексика. Из американских команд барьер группового этапа преодолели только бразильцы, но именно им суждено было стать чемпионами мира. 

Бразильцы всегда входили в число фаворитов, но тогда турнир будущим пентакампеонам еще ни разу не покорялся (максимум – бронза ЧМ-1938 и трагичное серебро домашнего ЧМ-1950). 

К тому же это первый и все еще единственный случай, когда неевропейская сборная выиграла чемпионат, проходивший в Европе. Помимо того, что турнир 1958 года принимала далекая Швеция, Бразилии досталась еще и очень непростая группа: с Англией, Австрией и сильными дебютантами ЧМ – СССР. 

На турнир команду повез Висенте Феола. Он хотел, чтобы игроки полностью посвятили себя делу, поэтому разработал список запретов. В их числе – чрезмерное общение с прессой и курение. При этом Феола был не настолько суров, чтобы запретить сигареты полностью. Главное, чтобы курили не в форме сборной. Вот молодой Гарринча затягивается на ЧМ прямо рядом с тренером – в отеле можно.

Бразильцы стартовали уверенно – разгромили 3:0 Австрию. Дубль сделал нападающий Жозе Альтафини, который в Бразилии играл под псевдонимом Маццола (в честь итальянского нападающего 40-х Валентино Маццолы, разбившегося вместе с «Торино» в авиакатастрофе). В том же 1958-м Альтафини перебрался в Серию А, а позднее даже поиграл за сборную Италии. С 216 голами он до сих пор четвертый бомбардир в истории итальянского чемпионата.

Во второй игре бразильцы сыграли по нулям с Англией, поэтому в третьем туре они не могли проигрывать СССР. Тут-то и пришло время для секретного оружия – 17-летнего Пеле и 24-летнего Гарринчи. Их Феола не выпускал на старте турнира, считая чрезмерными индивидуалистами. Двух будущих гениев могли вообще не взять на ЧМ – так тренеру советовал сделать психолог сборной, который перед турниром провел тесты и назвал их поведение инфантильным. 

К счастью, Феола доверился собственному чутью. Во втором туре он выпустил в нападение 23-летнего Ваву, а в третьем – Пеле и Гарринчу. Замен по ходу матчей тогда не было, поэтому тренер рисковал. Поговаривают, что на выбор Феолы повлияли просьбы лидеров сборной – Диди, Нильсона Сантоса и капитана Луиса Беллини. Решение оправдало себя уже в первые три минуты матча с СССР – Гарринча на правом фланге раз за разом накручивал советских защитников и попал в штангу, а Вава уже на третьей минуте забил в ворота Льва Яшина.

Журналист и экс-игрок сборной Франции Габриэль Ано написал, что это «величайшие три минуты в истории футбола». Под таким названием они и сохранились в памяти.

Во втором тайме Вава оформил дубль с передачи Пеле – 2:0. Никита Симонян вспоминал о той бразильской команде с восторгом: 

«Рядом с базой, где расположилась сборная СССР, тренировалась Бразилия. Как-то пошли на их тренировку. Всей командой. Они не возражали. Мы их тогда не знали, кто есть кто, телевидения же и трансляций еще не было. И вот мы пришли, увидели бразильцев. Это было что-то особенное. Они были другие. Обращение с мячом – это что-то невероятное. Играют двухстороннюю игру. Мы смотрим. Пас на Диди, а он «шведой» так – чик – и на фланг Гарринче, а тот принимает мяч на грудь. Мы так, конечно, не могли. У нас такого технического оснащения не было.

Загалло, Диди, Вава – это было что-то невероятное, как они играли, но на их фоне Гарринча выделялся так, будто это человек с другой планеты. У него вообще невозможно было отобрать мяч. Они почувствовали слабинку, что он обыгрывает нашего крайнего защитника Борю Кузнецова и стали все мячи отправлять ему на фланг. Мы с Валей Ивановым были впереди на голодном пайке, потому что передач вообще не получали. Когда мяч оказывался у Бори он дул его куда попало вперед на 80 метров. Мы ему с Валей кричим: «Боря, заканчивай уже лупить, дай нам хотя бы мяч почувствовать!» А он: «Да вы, елки-палки, не видите что ли, что творится! Дайте передохнуть, так твою растак!»

Из группы в итоге вышли обе сборные: бразильцы с уверенного первого места, а советская команда в переигровке выбила англичан (1:0). Вообще ЧМ-1958 – единственный чемпионат в истории, на который попали все четыре британские сборные. Но в четвертьфинал пробились Уэльс и Северная Ирландия, которые изначально считались слабее Англии и Шотландии. 

В плей-офф пробил час юного Пеле – именно его гол позволил пройти Уэльс (1:0).

В полуфинале хет-трик Пеле, а также голы Вавы и Диди выкинули из борьбы за золото Францию (5:2). Французам не помог даже Жюст Фонтен, который за один турнир наколотил вечный рекорд – 13 голов (бразильцам тоже забил).

В финале неудержимая Бразилия с тем же счетом 5:2 разнесла хозяев турнира – Швецию. Вава и Пеле сделали по дублю, еще один гол на счету Загалло. Шведский защитник Сигге Парлинг признавался: «После того, как Пеле забил пятый гол в наши ворота, я больше не хотел опекать его. Мне хотелось аплодировать каждому его движению».

Бразилия на том турнире подарила миру революционную схему – 4-2-4. 

В то время практически весь мир играл в пять нападающих, Феола же уплотнил защиту (впервые пропустили только в полуфинале) и дал звездной атаке больше пространства.

При этом центральный защитник Беллини по ходу матчей часто поднимался в опорную зону – так расстановка превращалась в венгерские 3-3-4, а Диди получал больше атакующей свободы в роли оттянутого плеймейкера. 

Именно Диди многие считают ключевым игроком той сборной: он отдавал точные передачи на 40 метров, а партнеры говорили, что полузащитник может попасть в монету с любой точки поля. На том чемпионате Диди получил прозвище «Мистер футбол» от журналиста Габриэля Ано, который высчитал, что в финале он сделал 52 паса и ни разу не ошибся.

Четверка нападения Загалло, Пеле, Вава, Гарринча сформировалась в матче против СССР и после этого немного изменилась лишь раз за турнир (в четвертьфинале вместо Вавы вышел Альтафини).

Золото-1962: защитили титул 12 игроками – помогли инопланетянин Гарринча и джокер Амарилдо

Четыре года спустя бразильцы приехали защищать титул в Чили. В их составе было 9 чемпионов мира, но тренера пришлось заменить. Феола страдал от ожирения и проходил курс лечения, поэтому сборную возглавил Айморе Морейру.

Он сменил 4-2-4 на еще более удивительные по тем временам 4-3-3.

Загалло спустился в полузащиту, превратившись в классического левого вингера. Капитан Беллини ушел в запас, уступив место новому капитану Мауро. Он выполнял ту же роль – центрального защитника, который поднимался в опорку.

Но главное, что бразильцы защитили титул практически без участия Пеле, который травмировался уже во второй игре. Его неожиданно успешно заменил 23-летний форвард «Ботафаго» Амарилдо, укативший после турнира в Серию А.

Амарилдо так и остался единственной заменой бразильцев за весь турнир. Не случись травмы Пеле, они забрали бы золото 11 игроками. Так пришлось задействовать 12. 

При этом бразильцы долго втягивались в турнир, с трудом преодолев групповой этап. Начали чемпионы с победы над Мексикой 2:0 – во втором тайме отличились Загалло и Пеле. С будущим соперником по финалу Чехословакией бразильцы сыграли по нулям и лишились Пеле.

Все решалось в третьем туре: за 20 минут до завершения игры с Испанией бразильцы горели 0:1 и вылетали с ЧМ. Все перевернул тот самый Амарилдо. В оставшееся время он стрельнул дублем и вырвал для Бразилии путевку в плей-офф. Испанцев не спас даже Ференц Пушкаш, которого они заиграли за сборную специально под чемпионат мира.

Эта победа также протащила в четвертьфинал чехословаков, которые в третьем туре неожиданно проиграли Мексике (1:3). Не забей Амарилдо испанцам – и состав финала ЧМ-1962 был бы совсем другим. После матча журналист Нелсон Родригес назвал форварда «Заменитель» – это прозвище закрепилось за ним до конца карьеры.

Дальше Бразилия все же нашла чемпионскую игру – благодаря результативности Вавы и изобретательности Гарринчи, который в отсутствие Пеле уверенно взял инициативу на себя. Его сольный проход помог еще в матче с испанцами (ассист на победный гол Амарилдо), а в плей-офф Гарринчу уже было не остановить. 

В четвертьфинале с Англией (3:1) он сделал дубль и отдал голевую Ваве. В полуфинале с Чили (4:2) Гарринча вновь набрал 2+1 (у Вавы дубль). На следующий день после игры чилийская газета Mercurio вышла с заголовком: «С какой планеты Гарринча?»

В финале, который судил советский арбитр Николай Латышев, Бразилию вновь ждала Чехословакия. Уже на 15-й минуте ворота бразильцев поразил Йозеф Масопуст, будущий обладатель «Золотого мяча» (тогда эту награду вручали только европейским футболистам).

Однако уже через две минуты все тот же Амарилдо сравнял, а во втором тайме Зито и Вава довели до второго подряд бразильского триумфа. 

Следующий чемпионат мира бразильцы провалили, не выйдя из группы. Зато в 1970-м Пеле и уже превратившийся в главного тренера Марио Загалло привели страну к третьему титулу за четыре турнира. Период с 1958-го по 1970-й навсегда войдет в историю как золотая эпоха бразильского футбола. Следующий похожий отрезок случится только на стыке 90-х и нулевых.

Но два подряд титула никому больше не покорялись. Франция может это исправить.

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Фото: globallookpress.com/dpa, fifaworldcup/Instagram.com, imago-images.de; East News/AP Photo

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