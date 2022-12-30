«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле

«Вдохновение и любовь сопровождали путешествие короля Пеле, мирно скончавшегося сегодня.

Любовь, любовь и любовь. Навсегда», – сообщение, опубликованное в соцсетях Пеле после его смерти.

Мир прощается с Королем футбола. Мы собрали главные реакции.

Одной из первых была дочь Пеле Кели Насименто: «За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно.

Покойся с миром».

«Сантос» – главный клуб в карьере Пеле (играл там с 1956-го по 1974-й, выиграл шесть чемпионатов Бразилии и два Кубка Либертадорес) – был лаконичен. Выложил картинку с золотой короной, на которой указаны годы жизни футболиста, и подписал ее одним словом: «Вечный».

Килиан Мбаппе, обращавшийся к Пеле и во время ЧМ-2022, попрощался: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто.

Покойся с миром, Король».

Криштиану Роналду оставил сообщение: «Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии»

Лионель Месси был краток: «Покойся с миром, Пеле».

Эрлинг Холанд метафоричен: « Все, что вы видите в современном футболе, когда-то первым сделал Пеле ».

Гарет Бэйл: «Причина, почему многие так любят футбол».

Гари Линекер говорил о бессмертии: «Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные».

Дидье Дешам вспомнил игровой стиль Пеле: «Со смертью Пеле футбол теряет одну из своих прекраснейших легенд. Он заставлял людей мечтать и вдохновлял целые поколения поклонников нашего вида спорта. Кто в детстве не мечтал быть как Пеле?

Со своим 10-м номером он отдал всю свою техническую виртуозность, свою смелость, свой творческий потенциал на благо своих команд, в частности, сборной Бразилии, с которой он выиграл три чемпионата мира.

Игра Пеле была воплощением красоты и эффективности».

Разумеется, много сообщений – от бразильских футболистов. Каземиро: «Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за величие, которое ты дал Бразилии и футболу. Твое наследие вечно. ⭐️ ⭐️ ⭐️».

Родриго: «С сегодняшнего дня 29 декабря всегда будет печальной датой. В «Сантосе» мы росли, слушая, как люди каждый день говорят о тебе, каким прекрасным игроком и человеком ты был.

Божьей милостью, у меня была возможность встретиться с тобой лично. Это был один из самых особенных дней в моей жизни! Спасибо, Король, за совет и за мужество, которое мне дал наш разговор. «Мальчик, всегда будь собой и ничего не бойся», – эти слова я запомню навсегда.

Спасибо за все, что ты сделал для нашей страны. Покойся с миром, Король. Ты всегда будешь величайшим в истории!»

Кафу религиозен: «Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для жизни вечной». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца.

Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Увидимся, Пеле».

Очень красиво попрощался Неймар: «До Пеле №10 было просто числом». Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом . Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю.

Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!»

Скорбят и клубы. Например, мадридский «Реал»: «Выражаем соболезнования семье Пеле, его близким, клубам, бразильской конфедерации и всем футбольным болельщикам в Бразилии и по всему миру.

Пеле навсегда останется в памяти всех тех, кто любит этот вид спорта, и его наследие делает его одной из величайших легенд мирового футбола».

Или московское «Динамо»: «Сегодня на 83-м году жизни скончался великий футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный во всем мире как Пеле.

Легендарный бразильский игрок был хорошим другом великому динамовцу Льву Ивановичу Яшину. Они были принципиальными соперниками на футбольном поле, но всегда тепло общались за его пределами.

Это большая потеря для всего мирового футбола. Покойся с миром, король футбола».

«Арсенал» из Англии: «Мы искренне опечалены известием о кончине Пеле. Как клуб, мы имели честь принимать Пеле в 1981 году на «Хайбери». Воспоминание, которое мы всегда будем хранить. Наши мысли вместе со всем футбольным сообществом сегодня с близкими Пеле».

И «ПСЖ» из Франции: «Вечный король футбола 👑 Выражаем соболезнования друзьям, семье и всему бразильскому народу в это печальное время. Спасибо тебе за все ❤💙».

Пеле провожает не только футбольный мир. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон: «Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью.

Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда».

Даже президент Франции Эммануэль Макрон: «Игра. Король. Вечность»

И 44-й президент США Барак Обама: «Пеле был одним из величайших футболистов в истории. Он осознавал способность спорта объединять людей ».

Фото: East News/FRANCK FIFE/AFP, imago-images.de; globallookpress.com/SVEN SIMON, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, luzhniki_official/Instagram.com, imago-images.de