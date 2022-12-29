Пеле умер. Он очень сильно болел
Пеле умер в возрасте 82 лет.
Последние годы он постоянно страдал из-за проблем со здоровьем.
Пепе стало хуже месяц назад из-за рака толстой кишки. Обострилась почечная и сердечная недостаточность
В конце ноября Пеле внепланово госпитализировали в Сан-Паулу. Основная причина – ухудшения из-за рака толстой кишки.
Обострилась почечная и сердечная недостаточность, состояние сильно ухудшилось на фоне перенесенного ковида. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo, химиотерапия перестала действовать, соответствующие процедуры были приостановлены.
Врачи в течение декабря оказывали Пеле только паллиативную помощь – помогали справиться с симптомами (например, боролись с одышкой), но не могли бороться с самим раком.
К концу декабря все понимали, что ситуация максимально тяжелая. 24 декабря дочь Пеле Кели Насименто выложила пост, где лежит в обнимку с отцом.
«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», – написала женщина в соцсетях.
Здоровье Пеле ухудшалось с каждым годом. Он пережил операцию на простате, страдал из-за инфекции мочевыводительных путей и болей в бедре
В мае 2015 года Пеле выдержал операцию на простате, до этого пострадав от инфекции мочевыводительных путей и камней в почках. Тогда все обошлось без проблем, Пеле быстро поправился, а его друг Жозе Родригеш успокаивал: «Это была простая процедура. Через пару дней Пеле вернется к нормальной жизни.
Но в 2019-м вернулась инфекция – тогда помогли антибиотики. Пеле и тогда сравнивал лечение с футбольным матчем: «Я готов снова сыграть. Все показатели в норме».
Ситуация ухудшилась в феврале 2020-го. Сын Эду рассказал Reuters, что Пеле подавлен слабым здоровьем и не хочет выходить из дома, чтобы другие не видели его беспомощность.
Все дело в проблемном бедре. Он часто появлялся на публике в инвалидной коляске, а боли становились только сильнее.
«Он довольно хрупок. Ему меняли тазобедренный сустав, и у него не было адекватной реабилитации, – рассказывал Эду. – Проявились двигательные проблемы и это вызвало своего рода депрессию. Представьте, он король футбола, он всегда был такой внушительной фигурой, а сейчас не может нормально передвигаться.
Он смущен, не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили, и вообще не хочет покидать дом. Он стал очень застенчивым и замкнутым».
В сентябре 2021-го в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу Пеле диагностировали рак толстой кишки и успешно удалили опухоль. Через несколько дней после выписки Пеле снова госпитализировали из-за кислотного рефлюкса. Заболевание вызывает жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.
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«За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала грустным вечером 29 декабря дочь Пеле.
В 2022-м рак толстой кишки уже смертельно ударил по здоровью величайшего.
Мы всегда будем помнить.
Фото: REUTERS/Louafi Larbi/File Photo; East News/Federico Pestellini
Покойся с миром, король футбола.
"У меня такая же надежда на Бога, как и у них, — надежда на то, что будет воскресение праведных и неправедных"(Деяния 24:15).
Но, как говориться: Король умер, да здравствует новый Король. Очень символично, что Месси только после смерти Марадоны и Пеле получит то признание, которого заслуживает.