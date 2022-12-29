Пеле умер. Он очень сильно болел

Пеле умер в возрасте 82 лет.

Последние годы он постоянно страдал из-за проблем со здоровьем.

Пепе стало хуже месяц назад из-за рака толстой кишки. Обострилась почечная и сердечная недостаточность

В конце ноября Пеле внепланово госпитализировали в Сан-Паулу. Основная причина – ухудшения из-за рака толстой кишки.

Обострилась почечная и сердечная недостаточность, состояние сильно ухудшилось на фоне перенесенного ковида. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo, химиотерапия перестала действовать, соответствующие процедуры были приостановлены.

Врачи в течение декабря оказывали Пеле только паллиативную помощь – помогали справиться с симптомами (например, боролись с одышкой), но не могли бороться с самим раком.

К концу декабря все понимали, что ситуация максимально тяжелая. 24 декабря дочь Пеле Кели Насименто выложила пост, где лежит в обнимку с отцом.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», – написала женщина в соцсетях.

Здоровье Пеле ухудшалось с каждым годом. Он пережил операцию на простате, страдал из-за инфекции мочевыводительных путей и болей в бедре

В мае 2015 года Пеле выдержал операцию на простате, до этого пострадав от инфекции мочевыводительных путей и камней в почках. Тогда все обошлось без проблем, Пеле быстро поправился, а его друг Жозе Родригеш успокаивал: «Это была простая процедура. Через пару дней Пеле вернется к нормальной жизни.

Но в 2019-м вернулась инфекция – тогда помогли антибиотики. Пеле и тогда сравнивал лечение с футбольным матчем: «Я готов снова сыграть. Все показатели в норме».

Ситуация ухудшилась в феврале 2020-го. Сын Эду рассказал Reuters, что Пеле подавлен слабым здоровьем и не хочет выходить из дома, чтобы другие не видели его беспомощность.

Все дело в проблемном бедре. Он часто появлялся на публике в инвалидной коляске, а боли становились только сильнее.

«Он довольно хрупок. Ему меняли тазобедренный сустав, и у него не было адекватной реабилитации, – рассказывал Эду. – Проявились двигательные проблемы и это вызвало своего рода депрессию. Представьте, он король футбола, он всегда был такой внушительной фигурой, а сейчас не может нормально передвигаться.

Он смущен, не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили, и вообще не хочет покидать дом. Он стал очень застенчивым и замкнутым».

В сентябре 2021-го в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу Пеле диагностировали рак толстой кишки и успешно удалили опухоль. Через несколько дней после выписки Пеле снова госпитализировали из-за кислотного рефлюкса. Заболевание вызывает жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.

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«За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала грустным вечером 29 декабря дочь Пеле.

В 2022-м рак толстой кишки уже смертельно ударил по здоровью величайшего.

Мы всегда будем помнить.

Фото: REUTERS/Louafi Larbi/File Photo; East News/Federico Pestellini