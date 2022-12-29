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Пеле умер. Он очень сильно болел

Пеле Пеле
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Пеле умер в возрасте 82 лет. 

Последние годы он постоянно страдал из-за проблем со здоровьем.

Пепе стало хуже месяц назад из-за рака толстой кишки. Обострилась почечная и сердечная недостаточность

В конце ноября Пеле внепланово госпитализировали в Сан-Паулу. Основная причина – ухудшения из-за рака толстой кишки. 

Обострилась почечная и сердечная недостаточность, состояние сильно ухудшилось на фоне перенесенного ковида. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo, химиотерапия перестала действовать, соответствующие процедуры были приостановлены.

Врачи в течение декабря оказывали Пеле только паллиативную помощь – помогали справиться с симптомами (например, боролись с одышкой), но не могли бороться с самим раком.

К концу декабря все понимали, что ситуация максимально тяжелая. 24 декабря дочь Пеле Кели Насименто выложила пост, где лежит в обнимку с отцом.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», – написала женщина в соцсетях.

Здоровье Пеле ухудшалось с каждым годом. Он пережил операцию на простате, страдал из-за инфекции мочевыводительных путей и болей в бедре

В мае 2015 года Пеле выдержал операцию на простате, до этого пострадав от инфекции мочевыводительных путей и камней в почках. Тогда все обошлось без проблем, Пеле быстро поправился, а его друг Жозе Родригеш успокаивал: «Это была простая процедура. Через пару дней Пеле вернется к нормальной жизни.

Но в 2019-м вернулась инфекция – тогда помогли антибиотики. Пеле и тогда сравнивал лечение с футбольным матчем: «Я готов снова сыграть. Все показатели в норме».

Ситуация ухудшилась в феврале 2020-го. Сын Эду рассказал Reuters, что Пеле подавлен слабым здоровьем и не хочет выходить из дома, чтобы другие не видели его беспомощность.

Все дело в проблемном бедре. Он часто появлялся на публике в инвалидной коляске, а боли становились только сильнее. 

«Он довольно хрупок. Ему меняли тазобедренный сустав, и у него не было адекватной реабилитации, – рассказывал Эду. – Проявились двигательные проблемы и это вызвало своего рода депрессию. Представьте, он король футбола, он всегда был такой внушительной фигурой, а сейчас не может нормально передвигаться.

Он смущен, не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили, и вообще не хочет покидать дом. Он стал очень застенчивым и замкнутым».

В сентябре 2021-го в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу Пеле диагностировали рак толстой кишки и успешно удалили опухоль. Через несколько дней после выписки Пеле снова госпитализировали из-за кислотного рефлюкса. Заболевание вызывает жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.

***

«За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала грустным вечером 29 декабря дочь Пеле.

В 2022-м рак толстой кишки уже смертельно ударил по здоровью величайшего.

Мы всегда будем помнить.

Фото: REUTERS/Louafi Larbi/File Photo; East News/Federico Pestellini

160 комментариев

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Atajan Dowletmammedow
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Покойся с миром король
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giugiaro
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Самая теплая и приятная улыбка в футболе.. Последняя Легенда..(
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Caledon Hockley
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Его имя стало именем нарицательным в нашем языке, мне кажется это о многом говорит.
Покойся с миром, король футбола.
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Николай Платонов
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Ответ DosSantosAveiro
Отправился к Йохану и Армандычу... Встретятся, посидят, сыграют, поболтают... Покойся с миром, Легенда!
И к Эйсебио
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tagir
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Покойся великий король футбола. Всегда будем помнить..
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Jan Paskel
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Ответ Alex Rhea
Увы, просто в сырой земле лежать будут вечность
Проблема таракана заключается в том, что он и правда не знает, что есть что-то кроме двух измерений - влево/вправо да вперёд/назад.
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мы есть чемпионы
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Фильм "Это Пеле" (1974) посмотрите.
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2yz5627dvk
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Прощай, легенда…
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Denchik 1980 23
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Король...ФАКТ! СПАСИБО ЗА ВСЁ.
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YOKODZUMA
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Ответ Special_too
Король умер… Да здравствует новый король! (Лионель) :(
Самому то не смешно? Пеле добывал титулы ЧМ через боль Футбол и трамвы. Месси наскандалил себе кубок через пенальти истерики и наезды на судей.
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AllenatoreFirenze
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Ответ Николай Шерстнёв
Его будут помнить столетия, а тебя - никто и никогда
Дети, участвуя в очередной СВО. Каждому своё. PS Помню и Пеле, и Марадону. Но... Каждому свое
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jackson_07
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Ответ Aston Martin
Куда-то всё-таки отправляются умершие? Хотелось бы верить, но не в то, как описывают жизнь после смерти две главные религии...
Почитай Коран и если искренне хочешь узнать то поймешь. Если не интересует, то не отвечай пжста.
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Deathember
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Скажу спорную мысль, единственный кто может приблизиться к Пеле - Мбаппе. До 30 он сделает много чего, если не будет травм. И не удивлюсь, если к 30 переплюнет по наградам нынешних Роналду и Месси. Хотя я и не его фанат.
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PaulStar
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Ответ Yaroslove
Я со слезами на глаазх вспоминаю рассказ своей бабушки (которая умерла пять лет назад), когда в 60-е бразильцы приезжали в СССР и матч показывали по телевизору. Естественно, ажиотаж был грандиозный и она впервые (ей было уже за 40) смотрела футбол. И восторжено говорила о Пеле, как о великом актере или певце... Светлая память гениальному спортсмену...
Прекрасные воспоминания
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RareGamer
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Ответ evil_cookie
И снова не тот дед
Да, Байден удивительно живуч для 80 лет...
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Aslan
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https://www.youtube.com/watch?v=WfsbJEr1-wc - мне кажется, что уместно...
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AllenatoreFirenze
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Ответ Alex Rhea
Увы, просто в сырой земле лежать будут вечность
Зря ты так. Ведь сам веришь, что кто-то не просто так лежит
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Inger Samegar
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Ответ Kenji Minoda
Прощай величайший. Теперь ты будешь зажигать на поле, на небесах вместе с таким же величайшим Марадоной как ты и хотел.
Воскреснет к жизни на земле, как и Марадона и сыграют вместе молодыми.
"У меня такая же надежда на Бога, как и у них, — надежда на то, что будет воскресение праведных и неправедных"(Деяния 24:15).
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Артур Акопджанян
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Прекрасный игрок и человек.
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Nogoi89
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Крутой был игрок, легендарный. Такой же человек, всегда на позитиве и вежливый.
Но, как говориться: Король умер, да здравствует новый Король. Очень символично, что Месси только после смерти Марадоны и Пеле получит то признание, которого заслуживает.
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AllenatoreFirenze
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Прости за боль, которую ты терпел. Прости за всё окружающее, где лайкают людей за поступки, которые не стоят и простых вещей, которые ты сделал. Прости за хайп, который создали люди, хотевшие сыграть на твоём имени. Покойся с миром, умевший вызывать наслаждение твоим мастерством, и не умеющим творить препоны идущим за тобой!!!
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fidelio
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Ответ Kenji Minoda
Да там вообще фантастически крутая команда собраться может)
Увы...
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Booligan
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Ответ gunmeat
Мне уже достаточно лет, чтобы понимать "ценность" всех медийных титулов для кого бы то ни было. Для меня королями футбола навсегда останутся Тихонов (потому что бил в ближний и забивал), Цымбаларь (потому что просто, без разбега, как ладошкой ннна Реалу), Анри (потому что магия) и Рональдо (потому что магия, но вы колени его видели?!) - их игру я видел своими глазами, а это очень важно для признания игрока. Игру Пеле я не видел в прямом эфире, но его титулы не оставляют другого выхода. Игру двух "наследников" я видел и в прямом, и в непрямом эфире и все их "звания" - эт как бабушка надвое сказала. Покойся с миром, Эдсон Арантис ду Насименту, последний из могикан/атлантов/дунадан и просто отличных футболистов. Все будут тебя помнить.
для меня Анри ладошкой ннна Ирландии
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bibendum
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Ответ weed
За последние лет 10 на моих глазах умерли почти все легенды старого футбола: Пеле, Марадона, Герд Мюллер, Йохан Кройф, Эйсебио, Ди Стефано. Такие глыбы. Грустно.
Ещё грустнее будет, когда начнут уходить игроки сегодняшнего дня.
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evil_cookie
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И снова не тот дед
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