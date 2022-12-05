У Месси последний ЧМ – а у кого еще? Суарес точно, Роналду наверняка, Неймар – возможно

Модрич стопроцентно заканчивает.

В Катар сыграли многие заслуженные ветераны, которые совсем скоро уйдут или из футбола вообще, или из сборных. Ну или просто больше никогда не сыграют на чемпионатах мира.

Для большей части звезд из этого списка ЧМ точно станет последним.

Роберт Левандовски

Возраст: 34 года

Дебют на ЧМ: 2018-й

Роберт идеально сработался с Хави: 18 голов в 19 матчах за «Барсу». На ЧМ была задача посложнее: вытащить среднюю Польшу хотя бы в плей-офф ЧМ-2022. В соперниках были Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.

Хоть со скрипом, но удалось выйти в 1/8 финала и наконец-то забить на ЧМ. Но Францию пройти не удалось – слишком сильна.

В 2026-м Роберт будет совсем ветераном, но участие в ЧМ он не исключает: «Физически меня это не пугает».

Диего Годин

Возраст: 36

Дебют на ЧМ: 2010-й

Летом 2022-го Годин перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд», а потом, вероятно, съездил на последний ЧМ в карьере. Диего долгие годы цементировал уругвайскую оборону, а иногда даже выручал на стандартах. Помните, как в 2014-м он забил Буффону с углового и отправил итальянцев домой, а Уругвай – в плей-офф ЧМ?

Через восемь лет не удалось даже выйти из группы.

Луис Суарес

Возраст: 35

Дебют на ЧМ: 2010-й

А вот и герой, который затмил подвиг Година на бразильском ЧМ – Луис укусил Кьеллини и получил 4-месячный бан от ФИФА. Даже итальянский защитник посчитал наказание чрезмерным.

В Катаре Суарес сыграл на четвертом ЧМ подряд и ждал в финале Аргентину и Уругвай. «Мне нравится видеть Месси счастливым, потому что Лео – мой друг», – говорил нападающий. Но для такого финала должен был и сам сыграть в плей-офф.

В прошлом году он говорил, что закончит карьеру в сборной после ЧМ-2022: «Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, ради молодых футболистов. У них должен быть шанс».

Эдинсон Кавани

Возраст: 35

Дебют на ЧМ: 2010-й

Второй опытный форвард тоже присутствовал – хоть и с небольшой травмой. В конце октября выяснилось, что Кавани повредил лодыжку – из-за этого он заменился в начале игры против «Барселоны». «Она у него опухла и болит», – тревожился Дженнаро Гаттузо. К началу ЧМ Кавани подходил не в лучшей форме, но тренер Диего Алонсо в любом случае на него рассчитывал.

Однако на ЧМ-2022 ничего не получилось: лишь один выход в старте и ноль результативных действий.

Лука Модрич

Возраст: 37

Дебют на ЧМ: 2006-й

Казалось, после ЧМ-2022 Модрич вряд ли порадует нас игрой на крупных турнирах. «Я знаю, что уже достиг определенного возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии», – говорил легендарный игрок «Реала».

Чемпионат мира-2018 – верхняя точка Модрича в сборной: он приложил много усилий (2 гола и ассист), чтобы дойти до финала. В итоге Модрича признали лучшим игроком турнира, а потом и вручили ЗМ – так прервалась доминация Роналду и Месси.

На следующем ЧМ он дошел с Хорватией до полуфинала, а до этого опровергал уход из сборной. Может, еще увидим Модрича через полтора года на Евро.

Модрич говорил, что уйдет из сборной Хорватии после ЧМ, а потом передумал. Скоро может выиграть Лигу наций

Мануэль Нойер

Возраст: 36

Дебют на ЧМ: 2010-й

Лидер «Баварии» допустил, что вообще закончит карьеру в сборной после ЧМ-2022. В октябре Нойер травмировался в матче «Баварии», но ближе к турниру все же восстановился. На ЧМ поехал, но сыграл не слишком уверенно, а сборная вообще провалилась, не выйдя из группы.

Неудачи на этом не закончились. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона. Но на следующий Евро он все равно рассчитывает попасть.

В ноябре Нойер говорил так: «Предполагаю, что чемпионат мира в Катаре будет для меня последним, хотя возможно, что это не так. Очевидно, это будет зависеть от исхода турнира. Если мы станем чемпионами, я подумаю о том, чтобы попрощаться с национальной командой».

Немцы даже не вышли в плей-офф, поэтому шансы увидеть кипера в 2026-м чуть выросли.

Томас Мюллер

Возраст: 33

Дебют на ЧМ: 2010-й

Еще одна легенда «Баварии» и сборной Германии. В последнее время Мюллер испытывал проблемы с бедром, но в Катар все равно поехал. «Томас в полном порядке. Он с нетерпением ждет чемпионата мира, и я верю, что у него все получится», – говорил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Получилось, но только сыграть. По результативности – грустные 0+0. После вылета Германии Мюллер высказался неопределенно: «Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе». Вроде и не попрощался, но и уход не исключил.

Дани Алвес

Возраст: 39

Дебют на ЧМ: 2010-й

Самый титулованный футболист мира (аж 46 трофеев) поехал на ЧМ даже в 39 лет – может, он и в 2026-м не закончит? Алвес сейчас играет за «Пумас», но осенняя часть сезона в Мексике завершена. Поэтому бразилец готовился к турниру в составе «Барселоны Б» – нынешний клуб ему разрешил.

Да и в Катаре покарнавалил в двух матчах, причем отыграл полный против Камеруна. Но не добрался с командой даже до медалей.

«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», – сказал Алвес после вылета.

Тиаго Силва

Возраст: 38

Дебют на ЧМ: 2010-й

Силва, несмотря на возраст, все еще тянет уровень АПЛ. Признается, что хочет играть минимум до 40 лет, но к 2026-му его шансы поехать на ЧМ сильно уменьшатся – даже если Тиаго еще не закончит с футболом.

Вылетев в четвертьфинале от Хорватии, Силва сказал: «К сожалению, как игрок я не смогу поднять этот кубок. Кто знает, может, позже, в другой роли».

Эден Азар

Возраст: 31

Дебют на ЧМ: 2014-й

Самый молодой игрок в списке. Но и тут логика была: Азар уже давно не нужен «Реалу», а еще его часто подводит здоровье. Хотя Роберто Мартинес в него верил: «Значимость Эдена для национальной команды не подлежит обсуждению, учитывая его карьеру и опыт. Он был одним из ключевых игроков в 2018 году [на чемпионате мира в России], это тоже важно. Нам нельзя недооценивать то, что может привнести в команду здоровый и свежий Азар».

Бельгиец сыграл два матча и вышел в конце третьего. Команда вылетела, а ее капитан объявил об уходе из сборной. К 31 году он наиграл за нее 126 матчей.

Путь Азара в сборной Бельгии завершен – он сам объявил об этом в соцсетях: «Сегодня я переворачиваю страницу… Спасибо вам за вашу любовь, за непревзойденную поддержку. Спасибо за все то счастье, которое мы разделяли с 2008 года».

Дрис Мертенс

Возраст: 35

Дебют на ЧМ: 2014-й

А вот здесь больше дело в возрасте. Лучший бомбардир в истории «Наполи» летом ушел в «Бешикташ», но пока там не блещет: 2 гола в 12 матчах. До этого Мертенс был на двух чемпионатах мира: 11 матчей и 2 гола.

А на третьем хоть и провел пару игр, но не запомнился ничем вообще.

Жорди Альба

Возраст: 33

Дебют на ЧМ: 2014-й

Альба стал меньше играть за «Барсу», но Луис Энрике от него все равно не отказался. «Я очень рад, что попал в заявку. Еду на свой третий чемпионат мира. У нас очень хороший состав: есть и ветераны, и молодые футболисты. И я уверен, что все пройдет хорошо.

Мне в карьере не хватает только титула чемпиона мира, и я надеюсь, что в этом году его получу», – предвкушал Альба. Но для этого команде хотя бы надо научиться бить пенальти.

Серджи Бускетс

Возраст: 34

Дебют на ЧМ: 2010-й

В сборной Бускетс выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012. Недавно он говорил, что едет на последний чемпионат мира, но Луис Энрике не согласен: «Моя цель – убедить его сыграть еще один».

После вылета в 1/8 финала уже нет ни Энрике, ни Бускетса – Серджи попрощался со сборной спустя почти 15 лет и 143 матча.

Уго Льорис

Возраст: 35

Дебют на ЧМ: 2010-й

Заглянем и в сборную Франции. ЧМ в Катаре станет для Льориса уже четвертым в карьере – раньше это удавалась только одному из французов. Тьерри Анри заявляли на турниры в 1998, 2002, 2006 и 2010 годах.

С другой стороны, почему бы и в 39 не съездить и на следующий турнир. Стив Манданда никому в заявке не мешает в 37.

Оливье Жиру

Возраст: 36

Дебют на ЧМ: 2014-й

Перед отъездом на ЧМ Жиру сделал мини-шедевр за «Милан» и удалился из-за празднования. Главный тренер французов Дидье Дешам даже припомнил это и отшутился: «Он не должен забивать слишком много, потому что получает красные карточки! С опытом он сможет лучше справляться с такими ситуациями».

Жиру принял – и без всяких карточек забил четыре мяча на ЧМ. Один из важнейших во всей карьере может даже стать последним – победный в ворота Англии.

Карим Бензема

Возраст: 34

Дебют на ЧМ: 2014-й

В Испании говорят, что Карим берег себя, чтобы точно поехать на чемпионат мира. Мы в это мало верим, тем более, что и в сборной его готовили к игре с Австралией. «Бензема будет с нами, несмотря на повреждение. Травма – следствие того, что он отыграл слишком много матчей за настолько короткий срок», – объяснял Дидье Дешам.

И не соглашался исключать его из заявки, даже когда было объявлено, что Бензема пропустит ЧМ. До сих пор он числится в команде, но поддерживает ее удаленно, хотя уже приступил к тренировкам в клубе.

Анхель Ди Мария

Возраст: 34

Дебют на ЧМ: 2010-й

Аргентинец закончит карьеру в сборной после ЧМ-2022. «Придет время молодых ребят. Они играют на международном уровне, становятся лучше и постепенно будут доказывать, что они могут достойно представлять нашу страну», – делился Ди Мария.

Анхель провел за сборную 128 матчей и забил 27 голов. Самое главное: на его счету единственный мяч в финале Кубка Америки-2021 со сборной Бразилией. Может, удастся напоследок что-то сотворить и в финале ЧМ?

Лионель Месси

Возраст: 35

Дебют на ЧМ: 2006-й

Для этого великого аргентинца ЧМ в Катаре – скорее всего, последний шанс забрать главный международный трофей. Особенно близко Месси подбирался к нему в 2014-м: в 7 матчах турнира забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Но даже этого не хватило: в финале аргентинцам помешал Марио Гетце. Он, выходя на замену, услышал от Лева: «Ну а теперь покажи всему миру, что ты лучше Месси и можешь все решить». С этим посылом Марио вышел и оставил лучшего игрока турнира без титула.

Сейчас Месси снова остался последний шаг до Кубка. Он уже сказал, что сыграет свой последний матч на ЧМ в этом финале. Хотя один раз Лео уже покидал команду – после разочаровывающего поражения от Чили в решающей игре Кубка Америки.

Месси сказал, что на ЧМ-2026 его не будет: «Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть там последний матч. Это действительно очень приятно». Радует, что в сборной он пока остается.

Пепе

Возраст: 39

Дебют на ЧМ: 2010-й

Бывший защитник «Реала» поехал на ЧМ с Португалией, сменил в стартовом составе травмированного Данилу, да еще и забил в 39 лет, поставив рекорд в плей-офф ЧМ.

Вылет в четвертьфинале – большое разочарование. К тому же матч с Марокко Пепе доигрывал со сломанной рукой, а в конце чуть было не сравнял счет.

Криштиану Роналду

Возраст: 37

Дебют на ЧМ: 2006-й

Португалец за неделю до ЧМ смог сконцентрировать почти все внимание на себе. Криштиану получил море критики от фанатов, но в Катар он поехал явно мотивированным.

А там – все с ног на голову: заработал спорный пенальти и забил, просил себе гол Фернандеша, да еще и сел в запас в плей-офф ЧМ. Неожиданный вылет в 1/4 – слезы, пронзительный пост в соцсетях и отъезд в «Реал» для поддержания формы. В Португалии пишут, что Роналду нацелен на выступление на Евро-2024.

Гарет Бэйл

Возраст: 33

Дебют на ЧМ: 2022-й

Главная звезда Уэльса сейчас зажигает в МЛС и признается, что еще не знает, будет ли играть после турнира. Sky Sports пишет, что Бэйлу понравилось в США, но он все равно планирует заканчивать сразу после Катара.

На ЧМ-2022 Гарет был обязан поехать – особенно после того как лично затащил сборную на первый мундиаль за 64 года: закинул дубль в полуфинальном стыке против Австрии, а в финале против Украины после его подачи случился автогол Ярмоленко.

Бэйл отличился и на самом ЧМ, но с пенальти, а Уэльс стал одной самых бледных команд на турнире. Из сборной Бэйл пока не уходит: «Буду играть так долго, как смогу, и до тех пор, пока я буду нужен».

Бонус: Неймар

Возраст: 30

Дебют на ЧМ: 2014-й

Далеко не факт, что бразилец больше не сыграет на чемпионате мира, но Ней слишком настойчиво об этом рассуждал: «Я отыграю [ЧМ-2022] так, словно он для меня последний. Я не могу гарантировать, что сыграю еще на одном чемпионате мира. Это зависит от разных факторов. У нас сменится тренер – вдруг я ему не понравлюсь?»

Неймар как мог сражался на турнире, но остановился в двух шагах от финала. После вылета он не сказал ничего определенного: «Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую».

Фото: globallookpress.com/Osvaldo Aguilar, www.imago-images.de, Rodolfo Buhrer, Federico Gambarini, Federico Gambarini, Rodolfo Buhrer, Peter Schatz, Panoramic, Moritz Myller, Zhou Lei, Ye Pingfan, Alexander Kulebyakin, IMAGO/Darren Staples, Peter Schatz, IMAGO/Rafal Oleksiewicz, Osvaldo Aguilar, Fei Maohua, Yang Lei; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths