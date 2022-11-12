Помните Хави Симонса, который ушел из «Барсы» ради «ПСЖ», но оказался там не нужен? Он едет на ЧМ

Ван Гал удивил.

11 ноября сборная Нидерландов объявила заявку на ЧМ-2022. Что заметно сразу: суперзащита (не попал даже Свен Ботман из мощного «Ньюкасла»), парочка игроков из «Барселоны», вратари только из Эредивизи с восемью матчами за национальную команду на троих.

И еще – 19-летний Хави Симонс, который в 16 ушел из «Барсы» в «ПСЖ», рассчитывал на шансы в основе, но не заиграл.

Фанаты «Барсы» обвиняли юного клиента Мино Райолы в попытках выбить высокую зарплату. Симонс представлял ситуацию иначе: «Сложный день для меня, никто не любит прощаться». Его близкий друг Ферни Агудело говорил, что Хави плакал целую неделю перед отъездом в «ПСЖ».

Летом этого года Хави Симонс бесплатно уехал в ПСВ. Казалось, что перезагрузка только начинается – и вдруг вызов в сборную на ЧМ.

Симонс и правда хорош?

Он мощно стартовал в ПСВ – забил в сверхголевом матче за Суперкубок (5:3 над «Аяксом»), в трех матчах чемпионата Нидерландов подряд (!) отгрузил по дублю – 6+2 по гол+пас было уже после четырех туров.

Началась осень – пошли сложности. В следующих девяти матчах – 2+1, один гол в ЛЕ. Но все равно по результативности в голландской лиге круче Хави только Коди Гакпо (у того вообще 9+12).

Фактически это первый взрослый сезон Симонса. Эпизодические появления в «ПСЖ» явно не в счет. Да, за два года он наиграл там 11 матчей. Но за несколько месяцев в ПСВ – в два раза больше, еще и забив целых десять голов во всех турнирах.

Среди других аргументов, зачем он нужен Нидерландам на ЧМ: может стать отличным запасным, который добавляет движение в нужный момент (примеры – Элия на ЧМ-2010, Депай четыре год спустя), да и его универсальность позволяет ему в схеме 3-4-1-2 сыграть на любой из пяти позиций в центре полузащиты или атаки.

Известный голландский тренер Йохан Боскамп высоко оценил старания Симонса: «Он думает гораздо быстрее остальных игроков, это даже не очень нормально. Не зря так рано начал тренироваться с сильными игроками в «ПСЖ».

Кстати, туда Хави вполне может вернуться: «В контракте есть пункт – если захочу перейти в «ПСЖ» в конце сезона, то меня отпустят за определенную сумму. Но это пункт только между мной и ПСВ. Пока мне и в голову не приходит уходить из клуба».

Сколько у Симонса матчей за сборную?

Ни одного. Как и у Джереми Фримпонга из «Байера» и третьего вратаря Андриса Нопперта из «Херенвена».

При этом Хави последовательно прошел через все молодежные сборные Нидерландов. «Словами не описать, что я сейчас чувствую!» – выдал он в твиттере после объявления заявки, поблагодарив всю семью за то, что мечта сбылась. И получил 12 тысяч лайков в первые пару часов.

То есть игроки «МЮ» и «Баварии» на его позиции не вызваны, а Симонс едет на ЧМ?

Не было сомнений, что на ЧМ поедут Френки де Йонг, Стевен Бергейс, Мартен де Рон и Тен Копмейнерс. Заодно ван Гал позвал Кеннета Тайлора. Но при этом в заявке не оказалось ни Донни ван де Бека из «МЮ», ни Райана Гравенберха из «Баварии». Почему?

С ван де Беком давно все понятно. 19 матчей за последние полтора года в АПЛ, из которых в старте меньше трети – слишком мало. Вот и в сборной – как забил весной 2021-го Гибралтару, с тех пор больше за нее не играл и на Евро не ездил. Ван де Бека не оказалось даже в расширенной заявке на 39 игроков. Еще и подкосила сентябрьская травма, выбившая его на два месяца.

У Гравенберха ситуация сложнее. За «Аякс» играл регулярно, но перебрался в «Баварию» – и в старте стал выходить или в легких матчах (против «Виктории» из Кельна на Кубок Германии и против «Виктории» из Пльзеня в ЛЧ), или в не слишком нужном (против «Интера» в ЛЧ). В остальном – выходы минут на десять. Хотя в сентябре в сборную он вызывался и даже выходил против Бельгии. Впрочем, это был единственный матч за сборную в 2022-м, и провел на поле Гравенберх всего несколько минут.

«Не всегда выбирается лучший игрок. Скорее, лучший командный игрок. Ведь нам всем вместе предстоит провести пять недель», – слова ван Гала на пресс-конференции, посвященной выбору состава. Речь шла скорее о Силессене, который, как пишут в Нидерландах, жутко разозлился на то, что не попал в состав. Но намек последовал и для всех остальных.

Это не самый молодой игрок ЧМ-2022?

Нет, не самый. В день открытия ЧМ Юссуфа Мукоко исполнится 18 лет, а Симонсу уже 19. Но он точно станет одним из самых молодых на турнире, а в заявке сборной Нидерландов Хави младше абсолютно всех.

Игроки в возрасте до 20 лет нечасто попадают в заявку Нидерландов на крупный турнир. Если брать XXI век, то в 19 на ЧМ-2006 поехал Бабел, который вышел на полчаса против Аргентины и даже успел застать 18-летнего Лео Месси. В 2012-м на Евро оказался 18-летний Виллемс – он стал самым молодым игроком чемпионатов Европы и сыграл все три матча (которые голландцы проиграли).

У Луи ван Гала на его прошлом ЧМ самым молодым был 20-летний Теренс Конголо, который сыграл несколько минут против Чили. Поехал и Мемфис Депай, который старше Конголо на один день. У Депая выдался отличный турнир с 1+1 против Австралии и голом в ворота чилийцев.

Фото: globallookpress.com/imago-images.de, Frank Hoermann/SVEN SIMON