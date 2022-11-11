Главное о заявке Англии на ЧМ: Мэддисона и Уилсона вернули через 3 года, Рэшфорда – после Евро, Магуайр все еще лучше Томори

Сборная Англии вместе с остальными опубликовала заявку на ЧМ-2022. Там есть кое-что любопытное.

Вот имена:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба – «Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Филип Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Без суперсенсаций, но есть несколько вопросов, на некоторые из которых ответил и сам Гарет Саутгейт.

Хендерсон – лишний вратарь, у Шоу нет дублера, Филлипс едет, хотя в сезоне не сыграл и часа

Начнем с вратарей.

• В предварительном списке было четыре кипера – вдобавок к вызванным еще Дин Хендерсон. Пикфорда Саутгейт выбирал первым номером на прошлых ЧМ и Евро. С Поупом Англия побеждала в восьми матчах из десяти, а его «Ньюкасл» пропускает в этом сезоне меньше всех наравне с «Арсеналом» Рэмсдейла.

Хендерсон в аренде в «Ноттингеме» и в нижней части таблицы, да и международного опыта у Дина меньше. Неудивительно, что четвертым лишним стал именно он.

• С позициями крайних защитников все та же непростая история. Мы уже рассказывали, к какой проблеме справа привела травма Риса Джеймса: Кайл Уокер не до конца здоров, Трент не очень надежен, есть Киран Триппьер, но и он недавно получал повреждение. Саутгейт в итоге позвал Бена Уайта, который весь сезон проводит в «Арсенале» на этом краю.

С правым флангом обороны вопрос решить можно хотя бы за счет вариантов, а вот слева практически без альтернативы Люк Шоу. Ведь Бена Чилуэлла не пустила травма задней поверхности бедра, на замену остается лишь Триппьер, а он очень редко играл слева – фактически только в сборной. Там же как-то выходил и Букайо Сака.

• На ЧМ поедет Кэлвин Филлипс, сыгравший всего несколько минут в этом сезоне АПЛ из-за проблем с плечом. «Он только что играл [в матче Кубка лиги], – напомнил Саутгейт. – Это суперигрок, так что риск того стоит». Но в какой форме будет Филлипс? За последние пять месяцев в официальных матчах он не отыграл и 60 минут в общей сложности.

Мэддисона и Уилсона не видели в сборной с 2019-го, Рэшфорда – с послематчевых пенальти в финале Евро

• Многих удивил вызов Джеймса Мэддисона, а Гари Линекера как фаната «Лестера» порадовал. Обе реакции логичны. У Мэддисона всего один матч за сборную, да и тот три года назад, а в этом сезоне его клуб долгое время барахтался в зоне вылета. Но «Лестер» за последние три недели вырулил (четыре победы в пяти матчах), а Мэдисон здорово помог – в АПЛ у него сейчас шесть голов и четыре ассиста, причем четыре забил и три отдал он за последние полтора месяца. И вообще в календарном году больше него в АПЛ забивали только Харри Кейн, Сон Хын Мин и Кевин де Брюйне.

Саутгейту припомнили историю: в 2019-м Мэддисона оставили без заявки на матч с Чехией из-за болезни – и он в тот же вечер отправился в казино. Таблоиды шумели, но и тогда тренер был спокоен, а сейчас сказал: «Этот инцидент не был проблемой для меня. К сожалению для него, он был слишком раздут». Решение включить Мэддисона, оказывается, вообще было принято две недели назад.

• Та же история с вызовом после долгого перерыва и у Каллума Уилсона – в сборной Англии он играл предыдущий раз в 2019-м, но яркий сезон сделал мечту о ЧМ реальностью. Поспособствовали шесть голов в десяти матчах АПЛ: причем среди жертв «Ман Сити» и «Тоттенхэм».

• Маркуса Рэшфорда не было в сборной со времен промаха с пенальти в финале Евро-2020, но сейчас и он в заявке. 7+3 за 17 матчей сезона – приятная результативность форварда «МЮ». В Лиге Европы он забивал «Омонии» и «Шерифу», зато в АПЛ пострадали и «Ливерпуль» (победный гол), и «Арсенал» (победный дубль).

• А у 22-летнего Конора Галлахера в этом году есть даже голевой пас за Англию, молодой полузащитник «Челси» тоже едет в Катар. Саутгейту нравится, как он прессингует и создает голевые моменты. Отдельно тренер отметил реакцию Галлахера на его невызов в сентябре.

Уорд-Проуз снова был близок и не попал, Томори котируется хуже Магуайра, с прошлого Евро не приехали лишь шестеро

• Лингард, Санчо, Абрахам, Кэлверт-Льюин, Бэмфорд, Смит-Роу, Уорд-Проуз – все они получали некоторое игровое время в квалификации, но в заявку на ЧМ по разным причинам не попали. За последнего особенно обидно – оба раза не хватало полушага: Уорд-Проуз вызывался в сентябре – но на ЧМ не поехал, а год назад попадал в предварительную заявку, но не сыграл на Евро.

• Еще одно разочарование – невызов Фикайо Томори, выигравшего полгода назад чемпионат Италии с «Миланом». «Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших», – объяснение Саутгейта. Понятно, что в первую очередь он имел в виду Джона Стоунза и Харри Магуайра.

• Много говорили о возможном вызове полузащитника «Вест Хэма» Джеррода Боуэна (отличный прошлый сезон с 12+10) и форварда «Брентфорда» Айвена Тоуни (восемь голов в АПЛ сейчас), но ни того, ни другого нет. Боуэн в этом сезоне не так ярок, а Тоуни, по всей видимости, устраивает Саутгейта меньше, чем Уилсон.

• Из состава Евро-2020, который добрался до финала, в сборную Англии на ЧМ-2022 не попали шестеро: Мингс, Санчо, Кэлверт-Льюин, Чилуэлл, Джонстон и Джеймс . Вместо них – Поуп, Дайер, Трент, Галлахер, Мэддисон и Уилсон.

• На ЧМ-2018 Англия была третьей по среднему возрасту (26 лет и 18 дней) – моложе оказались лишь заявки Нигерии и Франции. Как будет сейчас – пока неизвестно, но средний возраст – те же 26, а команда поопытнее: среднее количество матчей за сборную на игрока – 32 (четыре года назад было 21).

«Мы хотели убедиться, что у нас выстроен правильный баланс, – итог от Саутгейта. – С пятью заменами можно за матч поменять полкоманды. Для матчей и различных стадий турнира нужны разные варианты».

ЧМ-2022 для Англии начнется рано – сразу после матча открытия. Она сыграет с Ираном уже 21 ноября, во второй день турнира, затем с разницей в четыре дня – с США и Уэльсом.

Как вам состав англичан? На что они способны в Катаре?

Фото: East News/Josep LAGO / AFP; Gettyimages.ru/ Adrian DENNIS / AFP; REUTERS/Jason Cairnduff, John Sibley, Andrew Couldridge