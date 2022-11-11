Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006

Денис Романцов поговорил о Кварадоне с журналистами и болельщиками «Наполи».

Хвица Кварацхелия заиграл в Италии так, будто создан для «Наполи» и Серии А: за 3 месяца уже забил больше, чем за два первых сезона в «Рубине» (8 vs 7), сделал 10 ассистов и поднял команду Спаллетти на первое место.

Чиро Троизе, редактор Iamnaples.it: «Меня поразил его безграничный технический арсенал»

Я следил за Хвичей со времен «Рубина» и даже видел некоторые его матчи за Грузию в Лиге Наций.

В предсезонке он был еще не форме, потому что до этого много играл за сборную и батумское «Динамо», но потом хорошо себя показал в товарищеской игре с «Перуджей». А в матче первого тура с «Вероной» сразу забил и отдал голевой пас, взбудоражив всех.

Меня удивил его безграничный технический арсенал. Он очень непредсказуем: смело прокидывает мяч между ног двум подряд защитникам, сводит с ума Трента и вообще легко ускользает от тех, кто дает свободное пространство.

Я знал, что он талантлив, но не ожидал, что так мощно ворвется в состав «Наполи», в Серию А и Лигу чемпионов. Кстати, многие грузинские болельщики приезжают в Неаполь, чтобы поболеть за Квару. Они даже сформировали группу в нижнем секторе трибуны А.

Италиа Меле, репортер Canale 8: «Хвича не хотел, чтобы давали переводчика, и сразу взялся за изучение итальянского»

О да, сегодня вся Грузия болеет за «Наполи», на матчи Квары приходит много грузин. При этом Квара не хотел, чтобы ему давали переводчика, и сразу взялся за изучение итальянского – это свидетельствует о большом интеллекте и профессионализме.

В обычной жизни Хвича – тихий парень: мало гуляет, много работает. Он очень сосредоточенный и ненасытный в плане обучения: я не только о языке, но и о новой культуре и новых тактических требованиях.

Также меня восхитил его атлетизм. Знала, что он феноменально техничен, но не думала, что у него такие мощные ноги.

Классно, что он быстро освоился в Италии и сразу показал себя футболистом с чемпионскими амбициями.

Винченцо Толли, болельщик «Наполи»: «Хвича – антизвезда. Не похож на современных футболистов»

Хвича – простой парень. Не похож на современных футболистов. Я бы назвал его антизвездой. Без татуировок, без мудреной прически. Не афиширует личную жизнь.

В то же время – поразительно открыт к неаполитанцам, к болельщикам «Наполи». Не отказывает в фотографиях и автографах. Это у нас очень ценится.

Как и почти все болельщики, я посмотрел Квару в ютубе, когда узнал об интересе «Наполи». Видео произвели приятное впечатление, и я был доволен трансфером, но все равно удивился, что юноша из менее требовательного чемпионата, чем итальянский, всего за несколько месяцев стал одной из главных звезд Серии А.

Мне посчастливилось впервые увидеть его вживую на «Стадио Марадона» в августовском матче с «Монцей» (4:0 с дублем Хвичи – Sports.ru) и с тех пор я безумно влюбился в этого футболиста.

Франческо Моларо, телеведущий Teleclubitalia: «Мы называем себя телеканалом Квары»

Я веду программу Club Napoli Allnews на канале Teleclubitalia, а в области Кампания – это 77-я кнопка. Когда Хвича выбрал этот номер, мы очень обрадовались. И сейчас называем себя каналом Квары.

Его дриблинг, легкость игры обеими ногами, удары, пасы – все на великолепном уровне. К тому же он очень воспитанный парнишка: со всеми здоровается и охотно общается с мальчишками у базы «Наполи».

Умберто Кьярьелло, журналист Canale 21 и Radio Napoli Centrale: «Хвича – уникум. Какая сила и легкость в ногах!»

Признаться, до этого лета я совсем его не знал. Думал, очередной перспективный игрок, которого выловил спортивный директор Кристиано Джунтоли.

И меня заинтриговало спокойствие Спаллетти на фоне того, что этот малоизвестный юноша должен был заменить самого Инсинье.

Но после первых же тренировок на сборе в Димаро я понял, что это уникум. Какая сила и в то же время легкость в ногах! Неспроста он теперь купается в любви неаполитанцев.

К сожалению, у него украли машину, хотя позже вернули. Поэтому сейчас Хвича ищет новый, менее изолированный дом.

Мануэль Гуардазоле, журналист Calcio Napoli 24: «Он три месяца сводит Европу с ума, но остается скромным»

Я узнал о переговорах по Хвиче за полгода до трансфера и с тех пор смотрел все его матчи за клуб и сборную. После этого 6-месячного полного погружения я публично назвал Квару новой европейской звездой – еще до его дебюта в Серии А.

И оказался прав. Он уже три месяца сводит Италию и всю Европу с ума, но остается очень скромным.

Мне даже показалось, что популярность немного смущает его. Возможно, поэтому он переехал из отеля в центре – с видом на Везувий и Неаполитанский залив – в дом неподалеку от базы клуба.

После угона машины он вернулся в центр, в район Позилиппо, где снова будет ежедневно встречать проявления любви болельщиков. Один из них поехал за ним на скутере после матча с «Ливерпулем», и Хвича подарил парню футболку.

В общем, Хвиче в Неаполе точно не скучно – к тому же рядом семья и любимая девушка.

Лука Черкьоне, журналист 1 Station Radio: «Ради «Наполи» он отказал «Юве» с «Миланом»

Он выбрал жилище в пригороде, у базы «Наполи», чтобы не опаздывать на тренировки. Это проявление профессионализма. К сожалению, такой выбор привел к инциденту со взломом дома и угоном машины. Он не ожидал этого, ведь в Неаполе его встретили очень тепло.

Знаю, что «Наполи» давно следил за ним и еще двумя грузинскими игроками. А его интересы в Италии представляет чемпион мира-2006 Кристиан Дзаккардо, уже три года работающий агентом.

Восточноевропейским футболистам непросто попасть на радары пяти топ-лиг, особенно Серии А – наши команды ищут игроков в других регионах. Но Дзаккардо проделал большую работу и заставить несколько команд обратить внимание на Хвичу.

За день до того, как Хвича договорился с «Наполи», подписать его пыталась «Рома», но к тому времени он уже выбрал неаполитанцев и отказал «Ювентусу» с «Миланом».

Мне нравится, что Квара играет без давления. Ему все равно – товарняк, Серия А или ЛЧ. Он спокойно выходит и уверенно демонстрирует сильные качества.

Фото: Чиро Троизе, Денис Романцов, Италиа Меле, Винченцо Толли, Франческо Моларо, Умберто Кьярьелло, Мануэль Гуардазоле, Лука Черкьоне; REUTERS/Ciro De Luca