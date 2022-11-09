«Придется играть физиотерапевтам». Пеп, Конте и Клопп жестко критикуют убойный график из-за ЧМ

По делу?

Уже на следующей неделе стартует ЧМ-2022 – но разговоры про раздутый из-за проведения турнира календарь не утихают до сих пор.

На этот раз снова высказался Пеп Гвардиола. Тренер «Ман Сити» уже говорил, что не планирует ехать в Катар и недовольно подчеркивал, что не представляет, в каком состоянии его игроки приедут после ЧМ посреди сезона.

«У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на ЧМ. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в лиге, но вы пропустите чемпионат мира. Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь турнир уже не за горами. А в субботу мы играем, хотя в воскресенье они уже будут в своих сборных, – жалуется Хосеп.

Игроки просто не могут не думать об этом – и я на их месте делал бы то же самое. В Германии первая игра после ЧМ состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после, лучше и вовсе не думать. Похоже, если игроки сборных будут вне доступа, придется играть парням из академии или клубным физиотерапевтам».

Еще одна интересная деталь. Если «Ман Сити» пройдет «Челси» в Кубке английской лиги, то придется провести матч четвертого раунда уже через несколько дней после финала чемпионата мира, который состоится 18 декабря. Очевидно, что большинство игроков к тому времени уже закончат выступление на турнире, но команда все равно может подойти к матчу полуразобранной.

Напомните, а как именно ЧМ рушит календарь?

Вы наверняка уже знаете, что специфические даты проведения турнира сильно влияют на календари чемпионатов и еврокубков. Это не открытие.

График топ-лиг действительно уплотняется все сильнее и сильнее. А некоторые чемпионаты и вовсе возвращаются всего через неделю после завершения ЧМ.

Особенно сильно недовольны в Англии. «Я просто ненавижу эту тему – эти проблемы были настолько очевидными, но никто ни разу не сказал об этом до того, как до ЧМ осталось три-четыре недели. Ну а теперь игроки вдруг получают травмы, и вы говорите: «Он не сможет сыграть на турнире, вот это да!».

Ситуация, когда игроки получают травмы в конце сезона и пропускают ЧМ, не нова. После длинного сезона это происходит везде в мире. Хотя начинать такое через неделю после последней игры – еще больший риск. Безумие – и никому нет дела до нас и до того, как мы справляемся с этим. Вы задаете мне вопросы. Но что я должен сделать? Спросить игроков перед «Саутгемптоном» или «Дерби»: «Вы действительно хотите играть?».

Мы все виноваты – и вы больше, чем я – в том, что позволили этому случиться. Это уже происходит и приходится мириться с этим, а игроки, которые получают не смогут сыграть – это катастрофа. Но как мы можем это изменить?».

«Сейчас говорить на эту тему бесполезно, – считает Антонио Конте. – Мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить ЧМ во время сезона, с чемпионатом, с Лигой чемпионов, с таким графиком – это настоящие безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть сразу через три дня после финала ЧМ. Только в Англии так сделали.

Во Франции, Испании, Португалии нашли время на отдых. Играть матч Кубка английской лиги через три дня после финала ЧМ – безумие. Через три дня уже матчи АПЛ. Но сейчас это все просто слова.

Шоу должно продолжаться».

Фото: REUTERS/Lee Smith, Craig Brough