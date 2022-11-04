Кто сильнее – Соболев или Чалов? Баттл авторов Sports.ru

Чернявский против Васильева.

Александр Соболев и Федор Чалов очень мощно провели первый круг РПЛ. По гол+пас у нападающего «Спартака» 7+5, у форварда ЦСКА – 10+1. Оба в полном порядке, но кто круче? Авторы Sports.ru выбирают главного русского страйкера прямо сейчас.

Илья Васильев – Чалов

Сравнение Соболева и Чалова очень интересно, но этот процесс можно отнести к вкусовщине: Александр и Федор отличаются темпераменту и выполняют разные функции в отличающихся командах.

В чем Соболев точно лучше Чалова?

Кажется, что Александр ментально сильнее: чаще сталкивался с конкуренцией (Понсе, Ларссон, Николсон), заряжает партнеров, давит на судей и соперников, иронизирует над шутками про дельфина – он реально более драйвовый и успешно выступает против хейта и сложных обстоятельств.

Единоборства сильно помогают команде: Соболев – лидер РПЛ по ударам головой (16), делит первое место по голам сверху (3 гола у него и Комличенко), открывается в глубину под забросы (помогает выходить из-под прессинга), много работает в правом полуфланге (оттуда пришло несколько голов и ассистов) плюс техничен для своих габаритов – в итоге он один из лучших нападающих-ориентиров в лиге.

Но стиль и эффективность Чалова мне нравятся больше. Федор тоже максимально разнообразен: выскакивает из штрафной в полуфланги и опорную зону, играет в стенку, быстро забегает за спину в контратаках и позиционках – он максимально опасен в позиционных и быстрых атаках.

Кажется, что вводные очень похожи, но подыгрыш Чалова выделяется даже по меркам атакующих полузащитников прошлых четырех сезонов – он опережает большинство креативных игроков по передачам под удар. Плюс неплохо находит партнеров в штрафной, хотя практически не использует кроссы. Еще подвижность Чалова способствует поиску голевых моментов: он лидер РПЛ среди основных игроков по общей опасности в пересчете на 90 минут (как пример – матчи против «Динамо» и «Спартака»).

Соболев чуть лучше по «гол+пас» (7+5, у Чалова – 10+1), но на дистанции ситуация выровняется: Федор опаснее бьет (близки по количеству ударов, но xG Чалова выше) и отдает больше ключевых передач из разных ситуаций (нападающий ЦСКА уступает по голевым пасам, но отдал больше ожидаемых ассистов).

Еще интересно отметить, что Соболев играет в более доминирующей команде (владение 56%, второе место в лиге), тогда как ЦСКА контролирует мяч 46% (одиннадцатое место в РПЛ).

Как итог – Чалов уступает только Малкому и Промесу по прямому вкладу (учитываются атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар).

Соболев – тоже классный нападающий и показывал свой уровень в разных версиях «Спартака», но стилистически мне гораздо ближе Чалов. Возможно, он более зависим от команды, чем Соболев, но все равно остается самым любимым нападающим лиги. Федор – тонкий и интеллектуальный игрок, который отдает разные передачи, классно считывает зоны (как для подыгрыша, так и для поиска голевых моментов) и работает с разными типами нападающих (Карраскаль – дриблер, ведущий игру, а Медина классно забегает за спину и ищет пространство между линиями, плюс в ЦСКА очень активны латерали).

Глеб Чернявский – Соболев

Мне очень симпатичен Федор Чалов и как футболист, и как человек, но если собирать дримтим из РПЛ, то центрфорвардом зарядил бы Александра Соболева.

Смотрите: мы же не будем спорить, что оба отличные нападающие и оба проводят результативный сезон? И не будем же мерить их цифрами, тепловыми картами и продвинутой статистикой? В отрыве от системы и задач тренера все эти данные просто развлечение.

Сравнение Соболева и Чалова отчасти напоминает сравнение Роналду и Месси. Звучит, конечно, комично, но давайте сейчас быстренько посмеемся, а дальше попробуем принять тезисы.

Криш же намного понятнее. Мощный форвард, который может все и который минимально зависим от партнеров. Умеет и работать с мячом, и бороться, и играть головой, и бить, и бежать, и обводить – ровно тот человек, который найдет (точнее, находил) себя в системе вообще любой команды.

То же самое можно сказать и про Соболева. Ни в одном футбольном компоненте не провисает, умеет все и может сражаться на поле один.

Лео Месси намного сложнее. Чтобы правильно использовать его сильные стороны, надо подстраивать под него партнеров. Да, безусловно, Месси в состоянии (ну или был в состоянии) сам обыграть всю команду соперника, но все же он действует совершенно в другом стиле, ему нужна сыгранная команда, которая прямо играет-играет в футбол.

То же самое можно сказать и про Чалова. Не сомневаюсь, что он поумнее, похитрее и поинтереснее Соболева, но с трудом представляю, чтобы Федор на дистанции мог что-то решать в одиночку. Он хорош в подыгрыше, в отыгрыше, во всяких стенках, забеганиях и прочих штуках, которые нужны и работают только в слаженной и относительно интеллектуальной системе игры.

Такого игрока легко внедрить в «Зенит», а вот в «Кристал Пэлас», который когда-то хотел купить Чалова за 25 млн фунтов, вряд ли.

Соболева же легко представляю в любом чемпионате и в любой команде. Ценность его как раз в универсализме, самостоятельности и в умении самому себе или создать, или выстрадать момент. Но если нужно, он вполне может вклиниться в более умную систему игры. Плюс за последнее время Соболев успешно играл и в паре форвардов, и с одним нападающим, и даже на фланге – и везде получалось.

За независимость он и побеждает.

А что думаете вы? Ждем ваших голосов и комментариев.

Фото: pfc-cska.com/Беликов А.; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com