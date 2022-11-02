Итоги дня в ЛЧ: «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» пролезли в плей-офф, у «Наполи» первое поражение в сезоне

«Атлетико» провалился.

Закончился первый игровой день 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – стали известны два новых участника плей-офф, а у ряда остальных определились итоговые места (это будет влиять на жеребьевку).

• Самой яркой оказалась группа D – с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом», «Марселем» и «Спортингом». Тут любой мог как выйти в плей-офф, так и вылететь. В итоге драматично рухнул «Марсель». А дальше прошли «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» – немцы вырвали победу у «Спортинга» (2:1), который устраивала даже ничья. Забавно, что «Спортинг» закончил свой матч чуть раньше – и на момент финального свистка занимал четвертое место. Но потом очень помог «Тоттенхэм».

• В группе B была своя интрига: «Порту» и «Брюгге» вышли в плей-офф, а «Атлетико» и «Байер» боролись за Лигу Европы (но заочно). Мадридцам нужно было сыграть не хуже «Байера», чтобы остаться на третьем месте. Но «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2), причем свой единственный гол забил только в добавленное время. А вот «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0) и поехал во второй по значимости евротурнир, опередив «Атлетико» при равенстве очков (по 5) по личным встречам – 2:0, 2:2.

• В группе A интриги почти не было: «Наполи» и «Ливерпуль» уже были в плей-офф, а «Рейнджерс» нужно было сотворить чудо, чтобы обогнать «Аякс» в борьбе за третье место. В итоге амстердамцы ожидаемо выиграли (3:1) и оформили для шотландцев антирекорд группового этапа – 6 поражений и разница мячей «минус 20» (2:22). А вот «Ливерпуль» не смог обойти «Наполи», но притормозил неаполитанцев – 2:0, те проиграли впервые в сезоне.

• Самой предсказуемой по результатам оказалась группа C, которая перед стартом казалась группой смерти. «Бавария» уверенно расправилась с «Интером» (2:0), а «Барселона» устроила результативный матч с «Викторией Пльзень» (4:2), которая повторила антирекорд ЛЧ (6 поражений с разницей мячей «минус 19») за пару минут до того, как его побил «Рейнджерс».

• В среду пойдет борьба за два последних места в плей-офф – следим за группами E и F.

В противостоянии «Шахтера» и «РБ Лейпциг» украинский клуб устроит только победа в очном матче.

Аналогичная ситуация в группе, где уже вышел «Челси»: «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» разыграют второе место, но для выхода австрийцам нужно побеждать у «россонери» в гостях.