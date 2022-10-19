Аномалия в Бундеслиге: «Унион» лидирует, хотя по xG идет 18-м! Выручают реализация и оборона

«Унион» впервые в истории взобрался на первое место Бундеслиги и опережает «Баварию» уже на 4 очка (23 против 19). За 10 туров команда уступила только «Айнтрахту» (0:2).

«Унион» классно реализует моменты: идет последним по xG и 10-м по xPTS (ожидаемые очки)

Самое удивительное: «Унион» хоть и идет в лидерах, но по ожидаемым голам (xG) замыкает таблицу. Всего забили 18 мячей (5-е место в Бундеслиге) при xG в 9,19 (18-е). Для сравнения: у «Баварии», по данным Understat, больше 24 ожидаемых мячей (забили вообще 30). По npxG (xG без учета пенальти) «Унион» тоже последний.

За 10 матчей «Унион» всего раз пробил отметку в 1,5 xG – выиграли у «Кельна» (1:0) с отметкой в 1,51. Был уж совсем сюрреалистичный матч против «Шальке»: уничтожили 6:1 при 1,07-1,87 xG. «Унион» редко обыгрывает по xG, поэтому и по xPTS (ожидаемые очки) он всего лишь 10-й: Understat насчитал 13,33, а команда набрала целых 23 (плюс 9,63).

По другой модели «Унион» чуть выше: на FBref 16-й по xG и 17-й по npxG. У FBref данные StatsBomb, Understat использует свою формулу. Отличие в том, что Understat не учитывает позиции защитников при ударе.

Но аномалия только в атаке

Крепкую оборону «Униона» подтверждает в том числе и Understat. Там ожидали, что команда пропустит (xGA) 9,38 гола – еще меньше показатель только у «Баварии» (9,03). На практике «Унион» пропустил 6 голов (лучшая защита Бундеслиги) – да, снова чуть везет (меньше на 3,38), но разница не так велика.

Напомните, как считается xG?

В упрощенных моделях (как у Understat) модель основывается на точке удара по воротам – по историческим данным высчитывается вероятность забить с определенной точки поля. Условно: удар с линии вратарской может цениться в 0,7 xG, а из-за штрафной – в 0,02. Более сложные модели учитывают количество обороняющихся игроков перед мячом и другие важные факторы.

«Унион» оверперформит больше всех?

Удивительно, но нет: забили на 8,81 гола больше ожидаемого, у «Ман Сити» 8,82. Но у команды Пепа Гвардиолы нет такой аномалии по очкам: 24,2 ожидаемых (xPTS) против 23 реальных (даже недобрали).

Кто тащит команду вперед: тренер, которого замечают на рыбалке, и пара нападающих Сьебатшо – Беккер

Главные герои «Униона». Дуэт нападающих Жордан Сьебатшо – Шералдо Беккер. Они отгрузили 9 из 18 голов «Униона»: Беккер положил шесть, а Сьебатшо – три мяча (все – после передач Беккера). Кстати, и сам Сьебатшо дважды ассистировал Беккеру – топ-связка.

26-летний Сьебатшо – лучший бомбардир швейцарской Суперлиги из «Янг Бойз» – приехал в «Унион» этим летом за 6 млн евро как замена Тайво Авонийи (рекордная продажа клуба – в «Ноттингем» за 20,5 млн).

27-летний Беккер играет в «Унионе» уже четвертый сезон, с момента подъема в Бундеслигу. До этого выпустился из академии «Аякса» (0 матчей за главную команду), играл за голландские середняки «Зволле» и «Ден Хааг». Он начинал в «Унионе» запасным, но с каждым годом проводит все больше минут. После ухода Макса Крузе в январе 2022-го – самого креативного игрока «Униона», обычно игравшего в паре с Авонийи – Беккер безальтернативно игрок старта.

Тренер. 56-летний Урс Фишер – уже легенда «Униона». Он подхватил клуб в 2018-м, за год поднял его в Бундеслигу (впервые в истории) и уже четвертый год спокойно удерживает «Унион» в топ-дивизионе с одним из самых скромных бюджетов в Германии (на момент выхода – с самым скромным).

Фанаты обожают Фишера и часто замечают его на рыбалке в паре часов езды от Берлина, а игроки ценят семейный подход (Авонийи называл Урса вторым отцом). Сам Фишер называет себя учеником Люсьена Фавра – тот руководил «Цюрихом», пока Урс возглавлял молодежку.

Как играет «Унион»?

Об этом есть отдельный текст Артема Денисова и Вадима Лукомского – там они, кстати, изучают сенсации и в других лигах.

«Унион» выстроил бронебойный автобус, который работает на дистанции. Команда защищается в схеме 5-3-2 (иногда 5-4-1, если Беккер падает на фланг полузащиты, а один из центральных полузащитников уходит ближе к другой бровке). Главная черта – удивительная компактность, между линиями минимум свободного пространства. Футболисты «Униона» четко следят за своими зонами, а при попытке вскрывающего паса летят в единоборства. Даже среди команд, много играющих без мяча, «Унион» удивляет стойкостью формации – очень мало выдергиваний центральных защитников или спусков центральных полузащитников в линию обороны.

Атакующие паттерны проработаны просто и эффективно: забросы на столба Сьебатшо под скидку, забросы на спринтера Беккера для дальнейшего продвижения на скорости, подключения латералей для навесов, в центре поля есть венгр Андраш Шефер с третьим легким, который на таранно-технично-скоростном дриблинге проходит по любым векторам движения.

Фото: globallookpress.com/O.Behrendt, Andreas Gora, Andreas Gora