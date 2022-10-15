Что с финансами «Барсы»? Вероятны новые рычаги, если клуб не выйдет в плей-офф ЛЧ

Недосчитаются 30 млн евро.

Возможное падение «Барселоны» в Лигу Европы – очередной удар по финансам клуба. У каталонцев этим летом и так были сложности с заявкой купленных футболистов – пришлось запускать почти все имеющиеся экономические рычаги, чтобы не сорвать трансферы.

После мощной кампании руководство поставило перед командой задачу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов (как раз для решения финансовых вопросов), но сейчас кажется, что это крайне маловероятно. Вылет в гораздо менее привлекательную с экономической точки зрения Лигу Европы добавит «Барсе» новые проблемы.

«Барса» недополучит до 30 млн евро из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

Когда Жоан Лапорта летом двигал рычаги в надежде на будущие доходы, он подчеркивал – клуб будет добиваться финансовых успехов за счет побед на поле, спортивные достижения принесут дополнительные доходы.

И вроде бы в первых турах даже был положительный импульс – выросла посещаемость «Камп Ноу», что потянуло за собой увеличенную прибыль с домашних игр.

Прогнозируемый в начале сезона бюджет по итогам этого года должен принести прибыль в размере 275 млн евро после уплаты налогов в связи с привлечением 600 млн евро от трех рычагов.

Уже в октябре вице-президент «Барсы» Эдуар Ромеу признал, что без рычагов потери клуба в этом сезоне составили бы более 200 миллионов евро. «Барселона» продолжает жить не по средствам – и финансовые убытки без учета использованных рычагов по сравнению с прошлым сезоном выросли бы вдвое.

Из-за возможного невыхода в плей-офф ЛЧ «Барса» недополучит около 30 миллионов евро – 20 млн евро бонусов за выход, деньги от ТВ-контракта (минимум 2,5 млн евро), а также примерно 8 млн евро от матчдэя. Доходы с ЛЕ несопоставимы – даже финал не принесет больше денег, чем просто выход в 1/8 финала ЛЧ.

В сезоне-2021/22 расходы на зарплату и амортизацию трансферов (в отчетности трансферные платежи делятся равными долями на срок действия контракта) составили 518 миллионов евро, но в этом сезоне она увеличится на 27% – до 656 миллионов евро. Клуб подписал семерых новичков, в том числе Роберта Левандовского и Рафинью, но не смог избавиться от футболистов с высокими зарплатами.

Большую головную боль «Барсе» доставляют игроки, которые урезали зарплаты в ковидный сезон, чтобы помочь клубу, но теперь должны получать намного больше – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген и трио капитанов: Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Не зря от того же Альбы «Барселона» пыталась избавиться в дедлайн летнего трансферного окна.

Хватает и игроков, которые уже не играют за «Барсу», но клуб все еще им должен. В ближайшие семь месяцев «Барса» обязана выплатить Филиппе Коутиньо, Миралему Пьяничу и Нето в общей сложности 100 млн евро.

Что делать? Есть варианты новых рычагов

Вероятный исход – активация новых рычагов у «Барселоны». Клуб уже обсуждал это на общем собрании акционеров. Варианты следующие:

• Продажа 49% акций (разрешение от сосьос уже есть) компании BLM (Barca Licensing & Merchandising). Правда, пока еще не нашли партнера – но клуб хочет не менее 300 миллионов евро. Этот вариант рассматривался и летом.

• Продажа доли во владении клубного музея – одной из главных туристических точек Барселоны.

И все это на фоне реконструкции «Камп Ноу», которые накладывают на «Барсу» лишние финансовые обязательства, от которых невозможно увернуться. В том числе реконструкция может сбить цену на музей, ведь его могут временно закрыть.

Все очень сложно.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso