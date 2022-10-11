Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

Главные инсайды.

Французские медиа во вторник пальнули инсайдом: Килиан Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Да, спустя всего несколько месяцев после подписания нового контракта в мае.

Первый авторитетный источник – журналист Marca Марио Кортегана, регулярно дающий правдивую информацию о «Реале». Он сказал, что Мбаппе желает покинуть «ПСЖ» как можно скорее. Чуть позже Фабрицио Романо и еще ряд источников подтвердили информацию.

Мбаппе считает, что его обманули с новым проектом. Обещали продажу Неймара и покупку Левандовского

Marca пишет, что отношения между Килианом и «ПСЖ» окончательно сломаны. Мбаппе чувствует, что его предали – перед майским продлением контракта Мбаппе обещали новый проект, но многие пункты из списка желаний так и не выполнены.

Один из главных пунктов – продажа Неймара. В мае авторитетное издание L’Équipe сообщало, что Мбаппе и Неймар не могут ужиться в одной команде, и француз требовал, чтобы бразилец ушел. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи неоднозначно высказывался про роль Неймара в парижском проекте, но продать его так и не смог. Теперь Мбаппе и Неймар регулярно ссорятся друг с другом.

Еще одна проблема – летняя трансферная кампания. По информации RMC Sport, Килиана не устроило, что «ПСЖ» не купил девятку, и именно ему приходится закрывать позицию выдвинутого форварда. Информация Le Parisien: Мбаппе обещали, что «ПСЖ» купит Роберта Левандовского.

Другой повод для недовольства – выбор тренера. Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» уговорил Зинедина Зидана.

L’Equipe добавлял, что Килиан еще в июле разочаровался в проекте «ПСЖ» и хотел уйти. Le Parisien вскрыл деталь о том, что Мбаппе пропускал матч первого тура Лиги 1 не из-за травмы, а из-за разногласий с высшим руководством «ПСЖ». По информации France Blue, футболист сказал людям из своего окружения: «Мы ошиблись, и я – в первую очередь». Foot Mercato уточнял, что топ-клубы уже летом (да, после подписания нового контракта) интересовались Мбаппе, и представитель «ПСЖ» Антеро Энрике, отвечающий за переговоры по покупке и продаже игроков, озвучивал ценник: 400 миллионов евро.

Теперь уйти свободным агентом будет сложно, хотя смущает деталь о длительности контракта с «ПСЖ». По информации L’Équipe, соглашение продлили только до 2024 года, а Мбаппе согласился позировать с 2025 на спине исключительно в знак благодарности команде из родного города.

Le Parisien добавлял огня: уйти хочет и спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш. Если уйдут Кампуш и Мбаппе, уйдет и тренер Кристоф Гальтье.

🆕 Кампуш заявил, что у него действует трехлетний контракт, он счастлив быть в «ПСЖ». Луиш удивился инсайдам о Мбаппе и заверил, что общается с Килианом каждый день – тот ни разу не говорил о желании уйти.

«Реал» снова вступит в борьбу? Непонятно, но завтра Мбаппе прилетит в Мадрид (ради корриды)

Разумеется, после инсайдов о желании Мбаппе уйти появились инсайды о желании «Реала» приобрести Мбаппе. Авторитетный журналист Фабрис Хоукинс сообщил, что «Реал» все еще заинтересован в сделке, хотя клуб смущен из-за потенциальной суммы трансфера.

Есть и другое мнение. Надежный инсайдер по «Реалу» Хосе Феликс Диас пишет, что на данный момент клуб даже не рассматривает возможность подписать Килиана. В клубе знают о том, что Килиан жалеет о своем решении. Но в Мадриде это уже никого не волнует.

Испанские медиа (например, Marca) сходятся в одном: «ПСЖ» принципиально не хочет отдавать Мбаппе именно «Мадриду» – и для игрока это проблема. L’Équipe уверяет, что «Ливерпуль» вступал в борьбу за Мбаппе, пока было актуально его подписание свободным агентом, но трата 400 млн – не вариант.

Станет ли «Мадрид» сражаться за Мбаппе – серьезный вопрос. Marca писала, что Флорентино Пересу не понравилось то, как Килиан использовал договоренности с «Реалом» на переговорах с «ПСЖ». В июне президент не скрывал, что мечтал увидеть в команде совсем другого Мбаппе.

Перес грустил: «Его мечтой было играть здесь. Мы хотели подписать его в августе прошлого года, но «ПСЖ» не давал ему уйти. За 15 дней до своего решения он продолжал говорить, что хочет играть в «Реале» – и теперь это не тот Мбаппе, которого я хотел привести. Изменивший мечте.

Ему предлагали разные вещи. На него давили. В «Реале» нет никого выше клуба. Он отличный игрок, умеющий приносить победы, но это коллективный вид спорта. У нас ценности и принципы, которым мы не можем изменить. Я люблю его. Он прикладывал усилия, но давление заставило его поменять решение. Его мама хотела, чтобы он перешел в «Реал». Слышал, что она была разочарована».

Мбаппе завтра будет в Мадриде – вместе с Рамосом, Доннаруммой и Навасом посетит корриду на знаменитой городской арене Лас-Вентас. Там будут присутствовать некоторые игроки «Реала» (например, Начо Фернандес и Дани Себальос).

Разумеется, визит в Мадрид тоже связывают с новыми слухами про «Реал».

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, David Ramos; REUTERS/Christian Hartmann