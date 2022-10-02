Роналду не будет на звездном постере Португалии к ЧМ-2022. Его критикует главное спортивное медиа страны

Сестра по традиции заступается.

Похоже, сборная Португалии нашла новых героев: Криштиану не планируют помещать на постер со звездами ЧМ-2022.

Постеры разместят на небоскребах Дохи – организаторы вместе с представителями стран-участниц турнира отбирают по одному футболисту от каждой сборной (всего их – 32). Например, лицом Бразилии, скорее всего, будет Неймар, Англии – Харри Кейн, Уругвая – Луис Суарес, Хорватии – Лука Модрич, Сенегала – Садьо Мане, а Канады – Альфонсо Дэвис. Как сообщает ESPN, Роналду не вошел в этот список, потому что теряет статус в «Манчестер Юнайтед». Вместо Криша могут изобразить его товарища по «МЮ» Бруну Фернандеша или полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоту.

Важно отметить, что Аргентина пока тоже не определилась со своим героем, так что Лео Месси может оказаться в том же положении, что и Роналду.

«Меньше Роналду, больше Португалии». Некоторые вообще против его поездки на ЧМ-2022

В последнее время у Роналду все грустно – причем не только в «МЮ», но и в сборной. В решающей игре Лиги наций с испанцами (0:1) он блекло отыграл 90 минут, а потом снова бросил на поле капитанскую повязку.

То же самое он делал в марте прошлого года – тогда бросил повязку по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2). Рона взбесило решение судей не засчитывать его гол.

После провала с Испанией в португальских медиа даже призвали не брать Криштиану на ЧМ-2022. Например, в главной португальской спортивной газете A Bola вышел текст под названием «Меньше Роналду, больше Португалии».

Смысл понятен: Криштиану занимает место футболистов, за которыми будущее.

«Нет абсолютно никакого объяснения, почему Криштиану Роналду по-прежнему выходит в стартовом составе Португалии, – написал основатель сайта о футбольной тактике Breaking the lines Зак Лоуи. – Это невозможно, когда Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс и многие другие талантливые игроки ждут своего шанса. Против Испании Роналду в очередной раз сыграл блекло».

«Он выиграл все, он был феноменом. Но сейчас пришло время уйти», – заявил бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано.

«Португальцы плюют в свою же тарелку». Хорошо, что рядом с Кришем всегда есть сестра, которая его защитит

Сестре футболиста Кате Авейру опять пришлось заступаться – она проехалась по фанатам, а брата назвала королем.

«Нужно протянуть руку помощи тем, кто всегда протягивал ее Португалии. Но португальцы – больные люди, мелочные, бездушные, глупые и неблагодарные.

Парень, который сидит на газоне, опустошен. Поддержать его некому. Это жестоко. Парня зовут Криштиану Роналду, и он всего лишь лучший игрок на свете», – привела Авейру слова «неизвестного автора».

«Я подписываюсь под этим комментарием. Я бы изменила только один момент. Рядом с ним – его семья, любящие люди. Они всегда будут рядом, что бы ни случилось. Но я не удивлена тем, что сейчас происходит. Португальцы плюют в свою же тарелку, и так всегда и было. Вот почему они беспокоятся, когда кто-то восстает из пепла и меняет менталитет других людей.

Я всегда буду с тобой, мой король. Будь спокоен», – написала девушка в соцсетях.

Эрик тен Хаг тоже поддерживает Криштиану – хоть и чуть менее красочно.

«Если кто-то и может справиться с этим, так это Криштиану Роналду, потому что за ним пристально наблюдал весь мир на протяжении всей карьеры. На него всегда возлагались большие надежды. Я уверен, что Роналду вернется в сборную. Он забивал голы всю свою карьеру и в этом году сделает то же самое. А потом, думаю, все замолчат», – сказал тренер «МЮ».

В «МЮ» тоже все плохо: против «Сити» Рона даже не выпустили – из «уважения к большой карьере»

Хотя сам Тен Хаг не выпускает Роналду в старте на матчи АПЛ. Воскресный провал с «Ман Сити» (3:6) прошел совсем без Криша – он впервые в сезоне провел весь матч на скамейке. Почему же португальца не выпустили даже во втором тайме?

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере», – объяснял Тен Хаг после матча.

При голландце Роналду лишь трижды появлялся с первых минут – на игры Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (0:1) и «Шерифом» (2:0), а также на тот самый матч АПЛ с «Брентфордом» (0:4). Остальные 5 встреч Криштиану начинал в запасе, но выходил на поле во втором тайме. В 2 играх сезона за Португалию Роналду начинал в старте.

За это время португалец лишь забил «Шерифу» и сделал ассист в игре с чехами.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos; eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP