«Челси» мечется в поисках спортдира: получил уже два отказа, трансферами пока рулит сам Боули

Тодд Боули продолжает перестройку «Челси». Тренер сменен, следующая задача – новый спортивный директор.

Всплывают очень много имен, но пока без особого результата.

• С самого начала Боули нацелился на Майкла Эдвардса – близкого к гениальности гика, построившего в «Ливерпуле» IT-компанию. С лета 2022-го Эдвардс – свободный агент. Инсайдер Фабрицио Романо писал, что Боули несколько раз встречался с Эдвардсом и уговаривал перейти в «Челси». Майкл отказал – он минимум год хочет отдохнуть от футбола.

• В сентябре Романо сообщал, что «Челси» в шаге от подписания Кристофа Фройнда из «Ред Булл Зальцбург», который в свое время поспособтствовал трансферам Холанда, Мане и Упамекано. Боули фанат модели Red Bull. Кроме того, кандидатуру австрийца одобрил Грэм Поттер.

Однако вскоре сам Фройнд признался, что отказал «Челси»: «Да, это правда, мы вели переговоры. Мне приятно, что такой большой клуб интересуется мной и работой «Зальцбурга». Но я пришел к выводу, что с «Зальцбургом» я в надежных руках, о смене клуба не может быть и речи».

• В последние дни все чаще называется кандидатура спортивного директора «Байера» Тима Штайдтена. До лета он работал шеф-скаутом клуба (до 2019-го занимал эту же должность в «Вердере»). Спортивным директором «Байера» его назначили только несколько месяцев назад.

Sky Sports пишет, что «Челси» уже общался с 43-летним немцем. Лондонцы могли получить представление о Штайдтене этим летом, когда договаривалиь об аренде Хадсона-Одои. Клуб привлекает то, что немец в работе опирается на анализ данных, ведь «Челси» нужен человек с современным мышлением.

• Американские владельцы надеялись закрыть вакансию спортдиректора до ЧМ-2022, чтобы он мог уже присматриваться к игрокам, которые стрельнут на турнире. Но после отказа Фройнда Боули решил не торопиться и провести переговоры с рядом кандидатов.

Среди них испанец Виктор Орта из «Лидса», глава отдела по подбору персонала «Аталанты» Ли Конгертон (до марта занимал эту же должность в «Лестере»), Мончи из «Севильи», Руи Педро Браз из «Бенфики», ранее также назывались Луиш Кампуш из «ПСЖ», Андреа Берте из «Атлетико», Пол Митчелл из «Монако» и Максвелл (работал ассистентом Леонардо в «ПСЖ»).

Пока должность спортдира занимает Боули

«Челси» – редкий топ-клуб АПЛ без спортивного директора. После увольнения Майкла Эменало в 2017-м эту функцию выполнял трансферный комитет из директора Марины Грановской, технического советника Петра Чеха (присоединился в 2019-м) и главного тренера.

После смены владельцев Грановская, Чех и остальные люди Абрамовича покинули «Челси», а 22 июня лондонцы выпустили заявление: «Боули будет исполнять обязанности спортивного директора, пока клуб не найдет полноценную замену».

Летом Боули лично вел переговоры, а Тухель советовал игроков. Но у такого тандема сразу начались проблемы:

• Боули никогда не был так вовлечен в оперативное управление спортивным проектом, у него нет опыта переговоров и принятия решений в футболе.

Поэтому он вел себя странно даже в банальных ситуациях. Фабрицио Романо писал, что Боули предложил «Лидсу» нескольких игроков в обмен на Рафинью. И вообще планировал именно обмениваться игроками (в стиле североамериканских лиг), а не покупать их. От идеи отказались, но факт показателен – американец не в контексте.

• После увольнения Тухеля The Guardian писал, что тренер изолировался после увольнений Грановской и Чеха, с которыми успел хорошо сработаться за первый год пребывания в «Челси».

Летом Тухель хотел Де Лигта, Рафинью, Де Йонга и Кимпембе. Никого из них не подписали. История с Криштиану Роналду тоже повлияла на ситуацию. Боули разочаровал резкий отказ тренера от предложения подписать португальца с таким коммерческим потенциалом.

Выбор целей тоже стал предметом споров: Боули опирался на опыт анализа данных в американском футболе, в то время как Тухель подчеркивал, что для него важно иметь возможность пообщаться с потенциальными новичками, изучить их характеры, прикинуть, как они впишутся в команду.

Теперь Боули хочет найти такого спортдира, который сработается с Грэмом Поттером. Руководство надеется, что это сотрудничество будет тесным и долгосрочным.

Увольнения кадров эпохи Абрамовича продолжаются

Недавно коротким зум-звонком уволили главного физиотерапевта Тьерри Лорана, который проработал в клубе 17 лет. В сентябре свои должности также покинули глава скаутской службы Скотт Маклахлан (11 лет в клубе) и медицинский директор Пабло Биоска (тоже проработал больше 10 лет).

Еще одно недавнее увольнение получилось громким из-за скандальности: «Челси» уволил коммерческого директора Дэмиена Уиллоби из-за обвинений в домогательствах в переписке. Интересно, что Уиллоби вступил в одлжность только 1 сентября (пришел в лондонский клуб во второй раз, до этого работал там с 2007 года по 2010-й).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill